2025: Η χρονιά που το «γυμνό φόρεμα» έντυσε τα κόκκινα χαλιά – Μεταξύ ρούχου και ψευδαίσθησης
31 Δεκεμβρίου 2025 | 22:20

2025: Η χρονιά που το «γυμνό φόρεμα» έντυσε τα κόκκινα χαλιά – Μεταξύ ρούχου και ψευδαίσθησης

Οι τάσεις έρχονται και παρέρχονται, αλλά αν υπάρχει ένα concept της μόδας που έχει αντέξει στη δοκιμασία του χρόνου, αυτό είναι το «naked dress» -ελληνιστί το «γυμνό φόρεμα».

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Spotlight

Η φράση εισήχθη στο λεξιλόγιο της ποπ κουλτούρας κατά τη διάρκεια της σειράς Sex And The City, όταν η Σάρλοτ Γιορκ αποκάλεσε το μπεζ, μίνι φόρεμα DKNY με λεπτές τιράντες της Κάρι Μπράντσο «το γυμνό φόρεμα».

Η Μπράντσο φορούσε το διαφανές φόρεμα στο πρώτο της ραντεβού με τον Μίστερ Μπιγκ και ξανά σε μια φωτογράφηση για την προώθηση της φανταστικής στήλης της στην εφημερίδα, μια εικόνα που αργότερα θα εμφανιζόταν σε μεγάλο μέγεθος σε ένα αστικό λεωφορείο στους εμβληματικούς τίτλους έναρξης της σειράς.

Αν και η σειρά έδωσε έξυπνα ένα όνομα στο φαινόμενο, η πράξη του να ντύνεται κανείς με τρόπο που να αποκαλύπτει το σώμα είναι πολύ παλαιότερη.

Το «γυμνό φόρεμα» της Κάρι Μπράντσο

Η Μάργκοτ Ρόμπι φόρεσε Armani Privé για να παραστεί στην πρεμιέρα της ταινίας «A Big Bold Beautiful Journey» στο Λονδίνο / REUTERS/Maja Smiejkowska

Από τη Μέριλιν στην Τζέιν Μπίρκιν

Χρονολογούμενα από το 1925, τα γυμνά φορέματα εμφανίστηκαν σε ασπρόμαυρες ταινίες και σε σταρ του βαριετέ όπως η Κλάρα Μπόου και η Μέι Γουέστ, ξεπερνώντας τα όρια πολύ πριν το κόκκινο χαλί γίνει παγκόσμιο θέαμα.

Το στυλ επανήλθε με ανανεωμένη δύναμη σοκ στη δεκαετία του 1960, κυρίως όταν η Μέριλιν Μονρόε τραγούδησε στον Πρόεδρο Τζον Φ. Κένεντι φορώντας ένα κρυστάλλινο, εφαρμοστό φόρεμα που θόλωνε τα όρια μεταξύ ρούχου και ψευδαίσθησης –ναι, αυτό που πρόσφατα φορέθηκε ξανά από την Κιμ Καρντάσιαν.


Δεκαετίες αργότερα, προσωπικότητες όπως η Τζέιν Μπίρκιν, η Σερ, η Μαντόνα και η Κέιτ Μος συνέχισαν να δοκιμάζουν τα όρια της διαφάνειας, προκαλώντας συχνά αντιδράσεις. Αυτές άνοιξαν το δρόμο για τις σημερινές διασημότητες.

Η Χάλι Μπέρι με ένα φόρεμα LaQuan Smith από υγρές χάντρες και πλέγματα

Η Σίντεϊ Σουίνι με εντυπωσιακό κρυστάλλινο φόρεμα του Christian Cowan, χωρίς σουτιέν και με ένα nude εσώρουχο

YouTube thumbnail

Διαφανείς σιλουέτες

Το 2025, η γυμνή ένδυση έφτασε σε νέα ύψη. Ορισμένες διασημότητες, όπως η Ντακότα Τζόνσον και η Τζούλια Φοξ, υιοθέτησαν πλήρως αυτό το στυλ. Άλλες, όπως η Μάργκοτ Ρόμπι και η Τζουστίν Λούπε, δοκίμασαν για πρώτη φορά διαφανείς σιλουέτες.

H Τεγιάνα Τέιλορ με Tom Ford δημιουργία

H Ζόε Κράβιτς με Saint Laurent φόρεμα

Δείτε το βίντεο με τις «γυμνές» εμφανίσεις του 2025 

YouTube thumbnail

Ακόμη και ο κόσμος της μόδας το πρόσεξε. Η Άννα Γουίντουρ και οι ηγέτες του Μητροπολιτικού Μουσείου Τέχνης ανακοίνωσαν πρόσφατα μια επερχόμενη έκθεση του Costume Institute με θέμα τη σχέση μεταξύ σώματος και μόδας, σηματοδοτώντας μια ευρύτερη θεσμική αποδοχή της διαφάνειας και της έκθεσης, παρά το γεγονός ότι το Φεστιβάλ Καννών απαγόρευσε τα «γυμνά» ρούχα για το 2025.

Πριν βουτήξουμε με τα μούτρα σε μια νέα χρονιά με φρέσκα τρεντ αξίζει να σταματήσουμε και να θυμηθούμε τα «ανύπαρκτα» λουκ που έκαναν τη μεγαλύτερη εντύπωση από τη χρονιά που φεύγει.

Η Ντακότα τζόνσον με Gucci, δαντελένιο  φόρεμα

H Κένταλ Τζένερ με Schiaparelli φόρεμα

Η έγκυος Σιένα Μίλερ με Givenchy διάφαμο φόρεμα

