Πάγωσαν οι καταρράκτες του Νιαγάρα στην καναδική πλευρά

Τα νερά των Καταρρακτών του Νιαγάρα έχουν καλυφθεί από στρώματα πάγου μετά τις θερμοκρασίες κάτω από το μηδέν και την χειμερινή καταιγίδα που έπληξε τη χώρα το Σαββατοκύριακο.

Αν και οι καναδικοί καταρράκτες φαίνονται εντελώς παγωμένοι, η Niagara Parks δήλωσε ότι το νερό συνεχίζει να ρέει κάτω από ένα στρώμα πάγου και παγωμένης ομίχλης στην επιφάνεια. Η πλήρης ψύξη των καταρρακτών είναι σχεδόν αδύνατη στις ΗΠΑ, με εξαίρεση μία περίπτωση που καταγράφηκε το 1848 και μια ακόμα ανεπίσημη για μικρό χρονικό διάστημα το 1910.

Σύμφωνα με την Niagara Parks, το 1948 οι παγωμένοι καταρράκτες σταμάτησαν εντελώς τη ροή του νερού για περίπου 30 ώρες. Οι επισκέπτες περπατούσαν πάνω σε μια γέφυρα πάγου που είχε σχηματιστεί κάτω από τους καταρράκτες κατά μήκος του ποταμού Νιαγάρα για να παρατηρήσουν το φυσικό φαινόμενο, μια πρακτική που θα ήταν πολύ επικίνδυνη να επιχειρηθεί σήμερα.

Αυτές οι αψίδες πάγου συνεχίζουν να σχηματίζονται, αλλά σε πολύ μικρότερες διαστάσεις, περιοριζόμενες από το ice boom, ένα χαλύβδινο φράγμα που εγκαθίσταται κάθε χρόνο από την Niagara Power Authority στο σημείο όπου συναντώνται η λίμνη Ίρι και ο ποταμός Νιαγάρας.

Το πάχος του πάγου στους καταρράκτες του Νιαγάρα, μπορεί να ξεπεράσει τα 12 μέτρα

Με το χιόνι και το κρύο που επικρατεί στο νότιο Οντάριο, η Niagara Parks αναφέρει ότι οι καταρράκτες έχουν παγώσει εν μέρει, δημιουργώντας «εκθαμβωτικές» παγωμένες σχηματισμούς και μια «παγωμένη ομίχλη».

Αυτό προκαλείται από το παγωμένο επιφανειακό νερό και την ομίχλη που συνδυάζονται με τον πάγο που σχηματίζεται καθώς το νερό πέφτει πάνω από τους καταρράκτες.

«Αυτό δημιουργεί μεγάλους πάγους γύρω από τους καταρράκτες, με πάχος που μερικές φορές ξεπερνά τα 12 μέτρα, και εντυπωσιακούς παγοκρύσταλλους κατά μήκος των άκρων, ενώ το νερό συνεχίζει να ρέει κάτω από την παγωμένη επιφάνεια», ανέφερε η Niagara Parks σε δελτίο τύπου.

Η Niagara Parks ανέφερε ότι όσοι επιθυμούν να δουν τους «παγωμένους» καταρράκτες θα πρέπει να επισκεφθούν την πλατφόρμα παρατήρησης Tunnel στο Niagara Parks Power Station. Πρόσθεσε επίσης ότι οι επισκέπτες μπορούν να πλησιάσουν τους παγωμένους καταρράκτες από κοντά, συμμετέχοντας στην εκδρομή Journey Behind the Falls.