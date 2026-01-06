Μια ετήσια ωδή στον πάγο σκαλίζεται στην παγωμένη βόρεια Κίνα – Εντυπωσιακά γλυπτά μαγεύουν τους επισκέπτες
Γλύπτες πάγου εκθέτουν τα έργα τους για τον διαγωνισμό στο Φεστιβάλ Πάγου και Χιονιού στην πόλη Χαρμπίν στην Κίνα
Κάθε Ιανουάριο, κάτι παράξενο και όμορφο συμβαίνει στην παγωμένη βορειοανατολική πόλη Χαρμπίν στην Κίνα. Κάποιοι θα έλεγαν ότι η πόλη, πρωτεύουσα της επαρχίας Χεϊλουντζιάνγκ, έχει ήδη αρκετό πάγο. Ωστόσο, γλύπτες συγκεντρώνονται στην πόλη, που βρίσκεται κοντά στα σύνορα της Κίνας με την Ρωσία, για να φτιάξουν ακόμα περισσότερο πάγο και να διαγωνιστούν για το καλύτερο γλυπτό πάγου της χρονιάς.
Το αποτέλεσμα είναι ονειρικό. Τα γλυπτά φωτίζονται από μέσα και ένα τμήμα της πόλης μετατρέπεται σε μια μαγική έκταση, που μοιάζει με ειδική τηλεοπτική εκπομπή για τις γιορτές. Οικογένειες ταξιδεύουν από μακρινές περιοχές για να δουν τα γλυπτά, ντυμένες με ζεστά ρούχα.
Adorned with countless red roses, two towering heart-shaped ice installations become a winter romance spotlight at the 27th Harbin Ice-Snow World in Harbin, northeast China’s Heilongjiang Province. pic.twitter.com/QX0TzKqBFU
— Beautiful China (@PDChinaLife) January 6, 2026
Δείτε τα εντυπωσιακά γλυπτά πάγου στο φεστιβάλ στην Κίνα
Σε αυτές τις φωτογραφίες του φωτογράφου Ng Han Guan του Associated Press, ένας γλύπτης πάγου προετοιμάζει το έργο του για τον διαγωνισμό στο Φεστιβάλ Πάγου και Χιονιού και οι άνθρωποι πλησιάζουν τα παγωμένα σκαλοπάτια ενός γλυπτού οβελίσκου που λάμπει σε κίτρινο και μοβ χρώμα.
Το φεστιβάλ διαρκεί μέχρι τα μέσα Φεβρουαρίου. Και ναι: αν το επιθυμούν, οι επισκέπτες μπορούν επίσης να… κολυμπήσουν μέσα στον πάγο!
Welcome to China’s «Ice City» Harbin in northeast China’s Heilongjiang Province. 🥰
👉https://t.co/oISGDnLwDq pic.twitter.com/JKqbtVhL3W
— Mission of China to the EU (@ChinaEUMission) January 6, 2026
