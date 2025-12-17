Ο εμβληματικός γιγάντιος χιονάνθρωπος της βορειοανατολικής Κίνας, Χαρμπίν, επέστρεψε μεγαλύτερος από ποτέ την Τρίτη, προαναγγέλλοντας την χειμερινή τουριστική περίοδο της πόλης.

Με ύψος 19 μέτρα, μήκος 14 μέτρα και πλάτος 11 μέτρα, ο χιονάνθρωπος σκαλίστηκε από πάνω από 3.500 κυβικά μέτρα χιονιού, με τους τουρίστες να συρρέουν για να φωτογραφίσουν την παγωμένη ατραξιόν.

Η κατασκευή του χιονάνθρωπου ξεκίνησε στις 4 Δεκεμβρίου, με μια ομάδα 64 γλυπτών και περισσότερους από 100 εργάτες να εργάζονται για 11 ημέρες για να ολοκληρώσουν το έργο. Οι κατασκευαστές χρησιμοποίησαν μηχανές παραγωγής χιονιού αντί να χρησιμοποιήσουν φυσική χιονόπτωση φέτος, για να εξασφαλίσουν την καθαρή, βελούδινη υφή του χιονάνθρωπου.

Αυτό που ξεκίνησε ως ένα ανεπίσημο έργο μεταξύ των τοπικών εργαζομένων καθαριότητας το 2019, γρήγορα κέρδισε δημοτικότητα στα κινεζικά μέσα κοινωνικής δικτύωσης, καθιστώντας τον χιονάνθρωπο ένα ετήσιο στοιχείο της χειμερινής γοητείας της πόλης και ένα ορόσημο του τουρισμού πάγου και χιονιού της Κίνας.

Η Πόλη του Πάγου που «αποκαλεί σπίτι» ο χιονάνθρωπος

Η Χαρμπίν, που συχνά αναφέρεται ως η «Πόλη του Πάγου» της Κίνας, είναι το κέντρο της ακμάζουσας χειμερινής οικονομίας της χώρας. Τον περασμένο χειμώνα, η πόλη υποδέχτηκε 90,36 εκατομμύρια επισκέπτες, σημειώνοντας έσοδα 19,4 δισεκατομμύρια δολαρίων μια αύξηση 16,6% σε σχέση με το προηγούμενο έτος.

Πέρα από τον γιγαντιαίο χιονάνθρωπο, η Χαρμπίν πρόκειται να παρουσιάσει μια σειρά από άλλα χειμερινά θαύματα τις επόμενες ημέρες, όπως την Έκθεση Χιονιού Sun Island Snow Expo έκτασης 1,5 εκατομμυρίων τετραγωνικών μέτρων και ένα Καρναβάλι Πάγου και Χιονιού κατά μήκος του παγωμένου ποταμού Σόνγκουα, σύμφωνα με τον Γουάνγκ Χονγκξίν, διευθυντή του τμήματος πολιτισμού, ραδιοφώνου, τηλεόρασης και τουρισμού της πόλης.

Το μεγαλύτερο αξιοθέτο το της πόλης

Το Harbin Ice-Snow World, το κύριο αξιοθέατο της πόλης και το μεγαλύτερο θεματικό πάρκο πάγου και χιονιού στον κόσμο, θα ανοίξει επίσημα στις 17 Δεκεμβρίου, με τις εμβληματικές υπερ-παγοτσουλήθρες, τα μεγαλοπρεπή γλυπτά από πάγο και νέα έργα, όπως κατασκηνώσεις σε ιαματικές πηγές, διαδρομές σκι αντοχής και διάφορες χειμερινές αθλητικές δραστηριότητες, δήλωσε ο Γουάνγκ.

Η Κίνα τοποθετεί την χειμερινή οικονομία ως βασικό μοχλό ανάπτυξης και κατανάλωσης, με την κλίμακα της να αναμένεται να φτάσει περίπου τα 170 δισεκατομμύρια δολάρια έως το 2027 και περίπου 212 δισεκατομμύρια δολάρια έως το 2030.

Η χώρα επανέλαβε τη σημασία των προσπαθειών για «επέκταση της προσφοράς προϊόντων και υπηρεσιών υψηλής ποιότητας» στην πρόσφατη Κεντρική Οικονομική Διάσκεψη Εργασίας, και οι ειδικοί αναμένουν μια πιο δυναμική αγορά χειμερινού τουρισμού καθώς πλησιάζει η περίοδος αιχμής.