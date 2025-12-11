Μια ματιά από ψηλά: Έτσι φαίνονται τα χιονισμένα Λευκά Όρη της Κρήτης από το διάστημα

Μία όμορφη εικόνα από το διάστημα, με τα χιονισμένα Λευκά Όρη της Κρήτης, κατέγραψε ο ευρωπαϊκός δορυφόρος Sentinel-2.

Η εικόνα που τραβήχτηκε το Μεσημέρι της Τετάρτης 10 Δεκεμβρίου 2025 αποτυπώνεται το χιονισμένο τμήμα των Λευκών Ορέων, με θέα προς το Νότιο Κρητικό Πέλαγος.

Την φωτογραφία ανάρτησε στον προσωπικό του λογαριασμό στο facebook, ο Διευθυντής Ερευνών στο Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών/ meteo.gr, Κώστας Λαγουβάρδος, γράφοντας στη λεζάντα:

Τα χιονισμένα Λευκά Όρη της Κρήτης από το διάστημα

Στην παρακάτω δορυφορική εικόνα αποτυπώνεται τμήμα των Λευκών Ορέων της Κρήτης, με θέα προς το Νότιο Κρητικό Πέλαγος.

Τις προηγούμενες ημέρες καταγράφηκαν αξιόλογες βροχοπτώσεις στην Κρήτη, ιδιαίτερα στους νομούς Χανίων και Ρεθύμνου. Σε μεγάλα υψόμετρα έπεσε χιόνι, καλύπτοντας τις κορυφές του ορεινού όγκου.

Η εικόνα (επεξεργασία climatebook.gr) προέρχεται από τον ευρωπαϊκό δορυφόρο Sentinel-2 και καταγράφηκε το μεσημέρι της Τετάρτης 10 Δεκεμβρίου 2025.

Τα Λευκά Όρη είναι οροσειρά που βρίσκεται στη δυτική Κρήτη, εκτεινόμενη σε περιοχή με μήκος 60 και πλάτος 35 χιλιομέτρων. Ουσιαστικά καλύπτουν το μεγαλύτερο τμήμα του νομού Χανίων και τμήμα του νομού Ρεθύμνης.

Οι έρευνες έχουν δείξει ότι υπάρχει ανθρώπινη παρουσία στα Λευκά Όρη από τη Νεολιθική εποχή. Κτίσματα της Βυζαντινής, Ενετικής και Οθωμανικής κατοχής σώζονται και εντός ακόμη του σημερινού οικιστικού ιστού των χωριών. Η απομόνωση και το άγριο του τόπου συνδυαζόμενα με το ελεύθερο φρόνημα και το φιλοπόλεμο των κατοίκων, ευνόησαν ώστε η ορεινή αυτή περιοχή να αποτελεί σχεδόν πάντοτε έναν από τους πυρήνες εκδήλωσης των εκάστοτε εξεγέρσεων, ορμητήριο και καταφύγιο των επαναστατημένων Κρητών.

* Πηγή: Πατρίς