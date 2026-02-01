Αγγελική Νικολούλη για τους τρεις μήνες από τον θάνατο της μητέρας της: «Στείλε ένα σημάδι από εκεί πάνω»

Ένα βαθιά συγκινητικό μήνυμα αφιερωμένο στη μητέρα της μοιράστηκε η Αγγελική Νικολούλη, τρεις μήνες μετά τον θάνατό της.

Η δημοσιογράφος και παρουσιάστρια ανέβασε, την Κυριακή 1 Φεβρουαρίου, μία φωτογραφία της μητέρας της στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, εκφράζοντας δημόσια τη νοσταλγία και την απουσία που αισθάνεται.

«Στείλε μου ένα σημάδι»

Στην ανάρτησή της, η Αγγελική Νικολούλη μίλησε για το πόσο της λείπει και πόσο θα ήθελε να τη δει ξανά, ζητώντας της παράλληλα ένα «σημάδι» από εκεί ψηλά, σε μια εξομολόγηση γεμάτη αγάπη και τρυφερότητα.

«Πέρασαν τρεις μήνες… Το σπίτι άδειο. Κάθομαι στη θέση σου, εδώ στον καναπέ με το βλέμμα καρφωμένο στην πόρτα… Περιμένω να ανοίξει, να φανείς με την αγκαλιά ορθάνοιχτη. Να σου δώσω αγάπη. Να φορτωθώ εγώ, αυτά που σε βαραίνουν… Αυτό μου έλεγες όταν αργούσα να σε δω. Και τώρα σιωπή… Ασήκωτη. Στείλε ένα σημάδι από εκεί πάνω… Αντάμωσες με τα παιδιά μας; Τα λέτε με τους θείους; Η γιαγιά, ο παππούς; Στήστε ένα γλέντι και πες εκείνα τα τραγούδια με τη μελωδική σου φωνή, που και νεκρούς ανασταίνουν».

Η μητέρα της Αγγελικής Νικολούλη έφυγε από τη ζωή το Σάββατο 1 Νοεμβρίου 2025, έπειτα από μακρά νοσηλεία στο νοσοκομείο του Ρίου.