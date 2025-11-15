«Σας ευχαριστώ για την συμπαράσταση στο πένθος μου» – Το συγκινητικό μήνυμα της Αγγελικής Νικολούλη
Το δικό της μήνυμα στους τηλεθεατές του MEGA και της εκπομπής «Φως στο Τούνελ» έστειλε η Αγγελική Νικολούλη.
Με ένα ιδιαίτερο μήνυμα ξεκίνησε το «Φως στο Τούνελ» η Αγγελική Νικολούλη.
Η έμπειρη δημοσιογράφος ευχαρίστησε τους τηλεθεατές του MEGA και φίλους της εκπομπής για την συμπαράσταση και την κατανόησή τους, για το πένθος της μετά την απώλεια της μητέρας της.
Υπενθυμίζεται πως η εκπομπή «Φως στο Τούνελ» δεν μεταδόθηκε την προηγούμενη εβδομάδα λόγω της απώλειας που είχε η Αγγελική Νικολούλη.
«Καλησπέρα. Θα ήθελα φίλοι μου τώρα στην αρχή της εκπομπής, να πω σε όλους ένα μεγάλο ευχαριστώ, για την αγάπη και την συμπαράσταση, αυτές τις δύσκολες μέρες του πένθους γιατί έχασα και την μητέρα μου. και για τον λόγο αυτόν, δεν άναψαν τα φώτα του Τούνελ την Παρασκευή. Σας ευχαριστώ όλους θερμά», ανέφερε στο συγκινητικό μήνυμά της η Αγγελική Νικολούλη.
Δείτε την έναρξη της εκπομπής «Φως στο Τούνελ»:
