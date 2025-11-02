Δύσκολες ώρες για την Αγγελική Νικολούλη – Έφυγε από τη ζωή η μητέρα της

Δύσκολες ώρες βιώνει η Αγγελική Νικολούλη καθώς πέθανε η μητέρα της.

Η δημοσιογράφος διατηρούσε πολύ στενή σχέση μαζί της, αφού ήταν εκείνη που την στήριζε σε κάθε της νέο βήμα.

Το 2024, η Αγγελική Νικολούλη είχε αποκαλύψει τις περιπέτειες που περνούσε η μητέρα της με την υγεία της.

Η ηλικιωμένη γυναίκα πέθανε το Σάββατο, 1/11, μετά από μακρά νοσηλεία στο Νοσοκομείο του Ρίου.

Σύμφωνα με πληροφορίες του patrisnews.gr, η κηδεία της θα γίνει την Τετάρτη 5/11, στον Πύργο.