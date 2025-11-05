Αγγελική Νικολούλη: Το τελευταίο αντίο σήμερα στην αγαπημένη μητέρα της

Βαρύ πένθος για την Αγγελική Νικολούλη, η οποία σήμερα, Τετάρτη 5 Νοεμβρίου αποχαιρετά την αγαπημένη μητέρα της. Επίσης, την Παρασκευή 7/11 δε θα μεταδοθεί το Φως στο Τούνελ λόγω πένθους.

Η μητέρα της δημοσιογράφου έφυγε από τη ζωή, έπειτα από μακρά νοσηλεία στο νοσοκομείο του Ρίου. Η Αγγελική Νικολούλη μάλιστα, είχε αναφερθεί στο παρελθόν για τα προβλήματα υγείας που αντιμετώπιζε.

Αγγελική Νικολούλη: Το συγκινητικό αποχαιρετιστήριο μήνυμα

«Καλό σου ταξίδι, μανούλα μου», έγραψε η Αγγελική Νικολούλη, εκφράζοντας δημόσια τη βαθιά της αγάπη και τη συγκίνηση για την απώλεια της μητέρας της.

«Μανούλα μου…Έφυγες αθόρυβα μες στη νύχτα για το ταξίδι που δεν έχει γυρισμό. Πέταξε η ψυχούλα σου σαν πουλάκι απ το ανοικτό παράθυρο. Κουράστηκες γλυκιά μου να παλεύεις μια ζωή και αποφάσισες να ακολουθήσεις χαμογελαστή τον χάρο, που σε γυρόφερνε. Πως έγινε και τα βρήκες ΕΣΥ με αυτόν που πολεμούσες τόσο καιρό, δεν μπορώ να το χωνέψω. Μου λείπεις κοριτσάκι μου.

Η απουσία σου με πληγώνει. Αν κάτι μαλακώνει τούτο τον πόνο, είναι η σκέψη ότι θα ανταμώσεις τα εγγόνια σου. Τον Άγγελο και τον Διονύση. Τα παιδιά μας που χάσαμε.

Ξέρω ότι θα είσαι ο φύλακας άγγελος τους. Ξέρω ότι από κει πάνω θα φωτίζεις και το δικό μου το δρόμο. «Δεν πεθαίνουν καρδούλα μου αυτοί που αγαπάμε».

Αυτό μου έλεγες και αυτό κρατώ μες στην ψυχή μου. Καληνύχτα ΜΑΝΟΥΛΑ…», είχε γράψει επίσης στο πρώτο της μήνυμα, μέσα από το οποίο ενημερωθήκαμε γι΄αυτή τη δυσάρεστη είδηση.

Φαίη Σκορδά: Το μήνυμα συμπαράστασης

«Θα ήθελα να περάσουμε σε διαφημίσεις και να στείλουμε την αγάπη μας και μια μεγάλη αγκαλιά στην Αγγελική Νικολούλη γιατί σήμερα γίνεται η κηδεία της μητέρας της. Πριν από λίγα 24ωρα έφυγε από τη ζωή η πολυαγαπημένη, σπουδαία μητέρα της. Αγγελική σ’ αγαπάμε, δύναμη και κουράγιο».