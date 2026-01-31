Κικίλιας: Yπαρκτή η ανάγκη της ανανέωσης των πλοίων

Με αφορμή το εργατικό δυστύχημα στο εργοστάσιο Βιολάντα, όπου έχασαν τη ζωή τους πέντε εργαζόμενες, ο υπουργός Ναυτιλίας Βασίλης Κικίλιας μίλησε στο MEGA για τα μέτρα ασφαλείας που έχουν ληφθεί στον τομέα της ναυτιλίας και των ακτοπλοϊκών μετακινήσεων.

Όπως ανέφερε ο υπουργός, και φέτος προτεραιότητα του υπουργείου Ναυτιλίας είναι η μείωση των τιμών στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια, τονίζοντας πως με αυτό τον τρόπο θα στηριχτεί ο τουρισμός

«Κάναμε πάνω από 1.000 έκτακτους ελέγχους το 2025, γιατί θέλαμε να καταλάβουν όλοι ότι η οργανωμένη πολιτεία και το κράτος είναι από πάνω και προτεραιοποιεί πρώτα απ’ όλα τα θέματα ασφαλείας. Οι πολλαπλοί έλεγχοι και οι κανόνες που πρέπει να υπάρχουν στον πλαίσιο ασφαλείας λειτουργούν και εντείνονται μόνιμα», είπε.

Ακόμη, συμπλήρωσε πως είναι υπαρκτή η ανάγκη για την ανανέωση του ακτοπλοϊκού στόλου.

«Παρέλαβα ένα απαρχαιωμένο κέντρο επιχειρήσεων. Προχωράμε σε προμήθειες υπέρ των εργαζομένων, των λιμενικών, των ακτοπλόων, των ναυτών και των ανθρώπων που ταξιδεύουν στις θάλασσες. Είναι ένα υπερσύγχρονο κέντρο με τεχνητή νοημοσύνη, με drones, δορυφορικές λήψεις, σένσορες, κάμερες και με ελεύθερες πηγές. Τα μη επανδρωμένα υποβρύχια και σκάφη επιφανείας, τα drones, προσλήψεις 500 λιμενικών, την αναδιάρθρωση που κάνει το Λιμενικό Σώμα ώστε να ακουμπήσει στις σύγχρονες ανάγκες».

«Καταφέραμε πέρυσι, μετά από 7 χρόνια συνεχόμενων αυξήσεων στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια, να συγκρατήσουμε τις τιμές, ενώ είχαν ανακοινωθεί 15% περαιτέρω αυξήσεις στην αγορά. Με βάση τον υγιή ανταγωνισμό μπορέσαμε και σε ταχύπλοα και σε συμβατικά πλοία να έχουμε εκπτώσεις μεσοσταθμικά μέχρι 32%. Είναι η πρώτη μας προτεραιότητα και φέτος το καλοκαίρι».

Ως προς τα ελληνοτουρκικά, ανέφερε:

«Τα εθνικά και κυριαρχικά μας θέματα είναι υψηλές προτεραιότητες των Ελλήνων. Κάποιοι πιστεύουν όχι. Η ακρίβεια είναι το μεγαλύτερό μας πρόβλημα, αλλά ο πατριωτισμός μας στα θέματα της εθνικής μας κυριαρχίας και η προσπάθεια αιώνων τώρα να υπερασπιστούμε την πατρίδα μας, για τους Έλληνες είναι πρώτη προτεραιότητα. Δεν ζούμε σε μία εύκολη γειτονιά. Είχαμε, έχουμε και θα συνεχίσουμε να έχουμε εντάσεις και προβλήματα στη γειτονιά μας»

«Δυστυχώς αποσταθεροποιείται και ο πλανήτης. Έχουμε πολλά προβλήματα, εμφύλιες συρράξεις, πολέμους σε Ευρώπη και Μέση Ανατολή και ένα δύσκολο γείτονα. Οφείλουμε, προκειμένου να έχουμε ειρήνη, να εξοπλιζόμαστε, όπως έκανε και κάνει η κυβέρνηση, να οργανώνουμε νέα συστήματα και νέες τεχνολογίες για την επιτήρηση και τον έλεγχο των θαλασσών μας και των θαλάσσιων ζωνών μας, να μπορούμε να έχουμε δόγμα για τη θάλασσα και την προστασία των νησιών μας και να ετοιμαζόμαστε για όλα τα ενδεχόμενα».

«Η εξωτερική πολιτική χωρίς συνεχή διάλογο, χωρίς διαπραγματεύσεις, χωρίς να κάτσεις στο τραπέζι ακόμα και με αυτούς που θεωρείς εν δυνάμει αντιπάλους σου, δεν μπορεί να υπάρξει. Είμαι υπέρμαχος στο ότι συζητάμε και υπερασπιζόμαστε τα εθνικά μας συμφέροντα, υπερασπιζόμαστε την εξωτερική πολιτική μας και τις θέσεις που απορρέουν από τις διεθνείς συμβάσεις και είμαστε εκεί να διεκδικήσουμε και δεν κάνουμε βεβαίως πίσω».

«Εάν δεν συζητήσεις, κάποιος άλλος θα πάρει τη θέση σου στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Εάν απέχεις και δεν διεκδικείς πράγματα για τη χώρα σου, ενδεχομένως μετά θα σε φέρει σε δεινή θέση».

Με το πολιτικό πεδίο να βρίσκεται σε αναταραχή λόγω των κυοφορούμενων νέων κομμάτων από την Μαρία Καρυστιανού και τον Αλέξη Τσίπρα, ο Βασίλης Κικίλιας τόνισε πως η πολιτική που ασκεί η ΝΔ θα κριθεί από τις επόμενες κάλπες.