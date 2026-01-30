Κικίλιας: Νέα καίρια χτυπήματα του Λιμενικού στο οργανωμένο έγκλημα των ναρκωτικών για την προστασία των παιδιών

Τα συγχαρητήριά του στο Λιμενικό Σώμα εκφράζει ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Βασίλης Κικίλιας, με αφορμή πλήγματα που επέφερε σε κυκλώματα διακίνησης ναρκωτικών.

«Η μάχη απέναντι στα ναρκωτικά είναι μάχη για τα παιδιά μας, για τις οικογένειες και για το μέλλον της κοινωνίας μας. Το Λιμενικό Σώμα δίνει αυτή τη μάχη καθημερινά, στην πρώτη γραμμή», τόνισε ο κ. Κικίλιας σε ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής πρόσθεσε πως «μετά τον εντοπισμό και την κατάσχεση ναρκωτικών ουσιών αξίας 1.700.000 ευρώ στην Πάτρα και τη σύλληψη δύο ατόμων, τα στελέχη του προχώρησαν σε νέα καίρια χτυπήματα στο οργανωμένο έγκλημα, με τη σύλληψη μελών διεθνούς εγκληματικής οργάνωσης για την εισαγωγή 5 τόνων κοκαΐνης και με νέες κατασχέσεις αξίας 900.000 ευρώ σε Πάτρα και Αθήνα».

Τέλος, ο κ. Κικίλιας επισήμανε ότι «συνεχίζουμε την προσπάθεια κατά της μάστιγας των ναρκωτικών και του οργανωμένου εγκλήματος για την προστασία των Ελλήνων πολιτών».

Η ανάρτηση του Βασίλη Κικίλια: