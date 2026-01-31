Σέρρες: Αρνείται ότι βίασε την ηλικιωμένη θεία του ο 56χρονος – Επικαλείται… συναίνεση
Η εισαγγελέας στις Σέρρες άσκησε στον 56χρονο ποινική δίωξη για βιασμό κατά εξακολούθηση και γενετήσια πράξη μεταξύ συγγενών - Ο κατηγορούμενος πήρε προθεσμία να απολογηθεί τη Δευτέρα
Για τη Δευτέρα 2 Φεβρουαρίου πήρε προθεσμία να απολογηθεί στην ανακρίτρια ο 56χρονος που συνελήφθη την περασμένη Πέμπτη, με την κατηγορία ότι βίασε την 78χρονη θεία του σε χωριό στις Σέρρες.
Ωστόσο, ο κατηγορούμενος αρνείται ότι υπήρξε βιασμός και μάλιστα ισχυρίζεται ότι η θεία του, η οποία αντιμετωπίζει κινητικά προβλήματα, …συναίνεσε στην πράξη. Όπως ανέφερε ο δικηγόρος του, Νίκος Γιάντσιος, τον οποίο διόρισε το δικαστήριο, ο 56χρονος δηλώνει αθώος και ότι όλα συνέβησαν με συναίνεση.
«Προφανώς θα λάβουμε προθεσμία για τη Δευτέρα γιατί ακόμα δεν έχω λάβει γνώση της δικογραφίας» δήλωσε ο δικηγόρος στην κάμερα του lionnews.gr, έξω από τα δικαστήρια, την Παρασκευή το μεσημέρι.
«Ουσιαστικά τα πράγματα δεν είναι έτσι ακριβώς» ισχυρίστηκε στον δικηγόρο του ο 56χρονος
Και πρόσθεσε: «Μια πρώτη κουβέντα που έχω από αυτόν [τον κατηγορούμενο] είναι ότι ουσιαστικά τα πράγματα δεν είναι έτσι ακριβώς και ότι υπήρχε συναίνεση στην όλη πράξη. Αυτό ενημερώθηκα από τον κατηγορούμενο, είναι το μόνο που μπορώ να σχολιάσω αυτή τη στιγμή. Δεν έχω κάποια άλλη πληροφορία» σημείωσε ο κ. Γιάντσιος.
Όσο για την κατηγορία του βιασμού, ο ίδιος είπε ότι ο 56χρονος την αρνείται και ότι το θύμα είναι όντως θεία του, συγγενής τρίτου βαθμού.
Το χρονικό της φρίκης
Το περιστατικό σημειώθηκε εντός της οικίας όπου διέμενε η 78χρονη. Ο 56χρονος, γιος του αδερφού της ηλικιωμένης, κατηγορείται ότι την κακοποίησε σεξουαλικά. Όπως κατήγγειλε το θύμα, είχε δεχθεί βία και στο παρελθόν, γεγονός που επιβεβαιώνεται από μώλωπες που φέρει στο σώμα της.
Η καταγγελία στην Αστυνομία έγινε από την κόρη της ηλικιωμένης, με την οποία το θύμα κατάφερε να επικοινωνήσει το μεσημέρι της Πέμπτης. Το ίδιο βράδυ οι αστυνομικοί εντόπισαν και συνέλαβαν τον 56χρονο, εντός των ορίων του αυτοφώρου.
Στη συνέχεια οδηγήθηκε στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Σερρών, όπου του ασκήθηκε ποινική δίωξη για βιασμό κατά εξακολούθηση και γενετήσια πράξη μεταξύ συγγενών.
Η 78χρονη μεταφέρθηκε με ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο των Σερρών, ενώ παραγγέλθηκε ιατροδικαστική εξέταση.
