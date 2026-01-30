Φρίκη στις Σέρρες: 56χρονος κατηγορείται ότι βίασε την κατάκοιτη 78χρονη θεία του
Ο 56χρονος αναμένεται να οδηγηθεί στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Σερρών.
Την 78χρονη θεία του η οποία αντιμετωπίζει κινητικά προβλήματα κατηγορείται ότι βίασε ένας 56χρονος σε χωριό τον Σερρών.
Όπως κατήγγειλε στην Αστυνομία η κόρη της ηλικιωμένης το περιστατικό συνέβη του μεσημέρι της Πέμπτης.
Ακολούθησε η σύλληψη του 56χρονου και εις βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για βιασμό και κατάχρηση ανίκανου προς αντίσταση σε γενετήσια πράξη.
Η 78χρονη μεταφέρθηκε με ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο των Σερρών, ενώ παραγγέλθηκε ιατροδικαστική εξέταση.
Ο 56χρονος αναμένεται να οδηγηθεί στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Σερρών.
