Η Έλενα Χριστοπούλου δηλώνει αποφασισμένη: «Πλέον δε θέλω να μπλέκω τη φιλία με τη δουλειά»

Η Έλενα Χριστοπούλου έδωσε συνέντευξη στο ANT1 και μεταξύ άλλων αναφέρθηκε στη φιλία και στις συνεργασίες.

Έλενα Χριστοπούλου: «Οι γυναίκες, πολλές φορές έχουμε μεγάλο ανταγωνισμό»

«Μήνυμα δεν έχω στείλει σε κανέναν ποτέ για κάποιο σχόλιο και η αλήθεια είναι ότι έχω περάσει πολύ πιο δύσκολα. Δεν έχω σηκώσει ούτε το τηλέφωνό μου.

Και επειδή έχω περάσει μέσα μου ένα πένθος το τελευταίο μεγάλο χρονικό διάστημα, τώρα πια – όχι ότι δε με ενδιαφέρει, με ενδιαφέρει τι λέει ο κόσμος – αλλά δε το παίρνω μέσα μου.

Μεγαλώνω και μαθαίνω όπως όλοι. Έχω πάθει κι άλλες φορές και δεν έχω μάθει.

Η φιλία έχει να κάνει με τους ανθρώπους πάρα πολύ. Οι γυναίκες, πολλές φορές έχουμε μεγάλο ανταγωνισμό, είτε φαίνεται είτε όχι, θέλουμε να τα πηγαίνουμε καλύτερα από άλλες γυναίκες και να προσποιούμαστε με τη χαρά τους.»

Πλέον δε θέλω να μπλέκω τη φιλία με τη δουλειά

Εμένα η φιλοσοφία μου είναι ότι θέλω να τα πηγαίνουν οι άνθρωποι καλά, ανεξάρτητα αν είναι άντρες ή γυναίκες…Πλέον δε θέλω να μπλέκω τη φιλία με τη δουλειά και αυτό για μένα είναι ένα μεγάλο μάθημα» είπε η Έλενα Χριστοπούλου.

«Οι άνθρωποι νομίζουν ότι όλα είναι δεδομένα, στη δυσκολία ότι τα έχουν κάνει όλα μόνοι τους. Αν γίνει κάτι και χαθούν όλα, δίπλα μου θα είναι ο σύντροφός μου και οι φίλοι μου που έχουν αποδείξει ότι είναι πολύ δίπλα μου» ανέφερε σε άλλο σημείο.