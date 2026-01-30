Αναστάτωση στο Λονδίνο από φωτιά που ξέσπασε κοντά σε πολυσύχναστο σιδηροδρομικό σταθμό
Τα δρομολόγια τρένων επηρεάστηκαν εξαιτίας της φωτιάς.
Στις φλόγες τυλίχθηκε κτίριο κοντά στον σταθμό Euston, προκαλώντας αναστάτωση και προβλήματα στις μετακινήσεις χιλιάδων επιβατών.
Ο συναγερμός για τη φωτιά σήμανε λίγο μετά τις 9:30 π.μ. (τοπική ώρα), με την Πυροσβεστική Υπηρεσία του Λονδίνου να στέλνει στο σημείο δέκα οχήματα και περίπου 70 πυροσβέστες και πλέον βρίσκεται υπό έλεγχο. Η πυροσβεστική βρίσκεται ακόμα στο σημείο για να σβήσει πλήρως την φωτιά.
Βίντεο καταγράφουν πυκνούς καπνούς να αναδύονται από το κτίριο, ενώ γίνεται χρήση ειδικής κλίμακας ύψους 32 μέτρων για τη ρίψη νερού στην εστία της φωτιάς από ψηλά. Για λόγους ασφαλείας, έκλεισε και μία κοντινή πεζογέφυρα.
Με τη φωτιά να έχει ξεσπάσει κοντά στις σιδηροδρομικές γραμμές, η κυκλοφορία των τρένων διακόπηκε για λίγο, επηρεάζοντας τα δρομολόγια πολλών εταιρειών. Ο αρμόδιος φορέας National Rail ανακοίνωσε ότι τα προβλήματα αναμένεται να διαρκέσουν τουλάχιστον μέχρι τις 3:00 μ.μ. (τοπική ώρα).
BREAKING: A large fire near a railway line in north London is causing travel disruption for passengers across the UK.
Follow live on our blog 🔗 https://t.co/r9KNzQZeeG
📺 Sky 501 and YouTube pic.twitter.com/L7DWMstzGh
— Sky News (@SkyNews) January 30, 2026
New fire on/around Primrose Hill bridge – better avoid and find alternative routes!#PrimroseHill
@onthehillinfo @PrimroseHill_CC pic.twitter.com/UqexZ9Ur4f
— Pramstead (@Pramstead_) January 30, 2026
