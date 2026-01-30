Παρασκευή 30 Ιανουαρίου 2026
Δώρα Αγίου Βαλεντίνου για κάθε budget και κάθε χαρακτήρα
Τα Νέα της Αγοράς 30 Ιανουαρίου 2026, 13:53

Δώρα Αγίου Βαλεντίνου για κάθε budget και κάθε χαρακτήρα

Δώρα Αγίου Βαλεντίνου που ταιριάζουν πράγματι σε κάθε τύπο - από τον gamer μέχρι την fashion lover.

Καρδιά και έντερο σε… φόρμα: Ο μικρός καρπός με μεγάλα οφέλη

Καρδιά και έντερο σε… φόρμα: Ο μικρός καρπός με μεγάλα οφέλη

Η γιορτή του Αγίου Βαλεντίνου δεν χρειάζεται απαραιτήτως «μεγάλες» ή περίπλοκες κινήσεις.  Το μυστικό είναι να βρεις το δώρο που ταιριάζει πραγματικά στον άνθρωπό σου, στο στιλ του, στις συνήθειές του, στις μικρές του αδυναμίες. Φέτος, οι επιλογές είναι πιο ενδιαφέρουσες από ποτέ: από tech gadgets και sneakers μέχρι αρώματα που λένε τη δική τους ιστορία και cozy κομμάτια για τις πιο χαλαρές μέρες.

Ακολουθεί ένας οδηγός που καλύπτει κάθε Valentine’s date, για να κάνεις την επιλογή σου χωρίς δεύτερη σκέψη.

Για τον gamer που δεν χάνει τις νέες κυκλοφορίες

Το EA Sports FC 26 για το PS5 είναι το δώρο που δεν χρειάζεται συστάσεις. Η νέα έκδοση φέρνει ανανεωμένο gameplay, πιο ρεαλιστικές κινήσεις και βελτιωμένη εμπειρία καριέρας — ιδανικό για εκείνον που μετράει τις μέρες μέχρι την επόμενη αναβάθμιση. Είναι το είδος του δώρου που ανοίγει και παίζει εκείνη τη στιγμή.

Για τον tech lover που θέλει κάτι πρακτικό και stylish

Το Xiaomi Redmi Watch 5 Lite είναι η απόδειξη ότι ένα smartwatch μπορεί να είναι ταυτόχρονα κομψό και προσιτό. Με αδιάβροχη κατασκευή, παλμογράφο, μεγάλη οθόνη και λειτουργίες fitness tracking, είναι το τέλειο gadget για όποιον θέλει να οργανώνει την ημέρα του χωρίς να κουβαλάει επιπλέον βάρος. Η χρυσή απόχρωση δίνει μια διακριτική πολυτέλεια που ξεχωρίζει.

Για το date που λατρεύει τα romantic gestures

Το τριανταφυλλένιο αρκουδάκι είναι το κλασικό δώρο που φέρνει χαμόγελο πριν καν ανοίξει η συσκευασία. Ροζ, εντυπωσιακό και συσκευασμένο σαν πραγματικό δώρο, είναι η επιλογή που λέει «σε σκέφτηκα» με τον πιο γλυκό τρόπο. Ιδανικό για όσους λατρεύουν τις cute λεπτομέρειες.

Για τον sneakerhead που ξέρει τι θέλει

Το New Balance 530, ένα από τα πιο αγαπημένα μοντέλα, συνδυάζει retro αισθητική με σύγχρονη άνεση, αποτελώντας το ιδανικό παπούτσι για την καθημερινότητα. Το Munsell White χρώμα ταιριάζει με τα πάντα — από athleisure μέχρι πιο casual outfits.

Κι αν αγαπά το streetwear, τα Vans Knu Skool είναι η τέλεια επιλογή. Με chunky σιλουέτα και το χαρακτηριστικό Old Skool vibe, δίνουν αυτό το cool, effortless look που δεν χρειάζεται καμία εξήγηση.

Για τον cozy lover που θέλει άνεση με στιλ

Το Emerson hoodie είναι το απόλυτο winter essential. Ζεστό, μαλακό και σε βαθύ wine χρώμα που ξεχωρίζει, είναι το δώρο που θα φορεθεί ξανά και ξανά — από βόλτες μέχρι χαλαρές μέρες στο σπίτι.

Από την άλλη, η πλεκτή ζακέτα της Funky Buddha είναι η cozy αγκαλιά που χρειάζεται κάθε γκαρνταρόμπα. Κοντή, πρακτική και σε όμορφο πράσινο χρώμα, δίνει στιλ χωρίς προσπάθεια. Ιδανική για layering και για εκείνη που αγαπά τα άνετα, ζεστά outfits.

Για το date που αγαπά τα αρώματα

Το La Vie Est Belle είναι ένα άρωμα που αποπνέει αισιοδοξία και θηλυκότητα. Γλυκό, ζεστό και διαχρονικό, είναι η επιλογή που δύσκολα αποτυγχάνει. Η limited edition συσκευασία το κάνει ακόμη πιο ξεχωριστό.

Από την άλλη, το Le Male Elixir είναι έντονο, πικάντικο και γεμάτο χαρακτήρα. Ένα άρωμα που ξεχωρίζει αμέσως και ταιριάζει σε κάποιον που θέλει να αφήνει δυνατή εντύπωση. Ζεστό, ανατολίτικο και απόλυτα σύγχρονο.

Εάν το ταίρι σου λατρεύει το pampering

Το Songen massage shawl είναι το δώρο που λέει «χαλάρωσε, το αξίζεις». Με λειτουργία υπέρυθρης θερμότητας για βαθύ μασάζ, είναι ιδανικό για αυχενική ένταση, πιασίματα και κουρασμένους ώμους. Ένα πραγματικά χρήσιμο δώρο.

Μία εξίσου καλή επιλογή είναι το IQ Ionic πιστολάκι μαλλιών, τέλειο εάν θέλει γρήγορο, υγιές στέγνωμα χωρίς φριζάρισμα. Ελαφρύ, δυνατό και με φυσούνα, είναι ένα εργαλείο που θα χρησιμοποιεί καθημερινά.

Για τον βιβλιοφάγο που αγαπά τις ιστορίες

Το Θεώρημα της Αγάπης πρόκειται για ένα από τα πιο αγαπημένα rom‑com βιβλία των τελευταίων χρόνων. Ελαφρύ, αστείο και ρομαντικό, είναι ιδανικό για κάποιον που θέλει μια feel‑good ιστορία.

Εάν θέλεις ένα βιβλίο που σε «ταξιδεύει», οι Άνθρωποι που Συναντάμε στις Διακοπές είναι η ιδανική επιλογή. Γεμάτο ζεστασιά και χαρακτήρες που μένουν, είναι το τέλειο δώρο για όσους αγαπούν τις ιστορίες που διαβάζονται μονορούφι.

World
Χρυσός: «Φρέναραν» τις αγορές οι κεντρικές τράπεζες μετά το ράλι

Χρυσός: «Φρέναραν» τις αγορές οι κεντρικές τράπεζες μετά το ράλι

Vita.gr
Νιώθετε υπερφορτωμένοι; 3 λεπτά αρκούν για να γεμίσετε τις μπαταρίες σας

Νιώθετε υπερφορτωμένοι; 3 λεπτά αρκούν για να γεμίσετε τις μπαταρίες σας

Χρηματιστήριο Αθηνών: Ποιοι επενδύουν και γιατί – Οι 3+1 καταλύτες

«Βίλατζ Λιμπερταδόρες»: Το αθλητικό – ταξιδιωτικό ντοκιμαντέρ κάνει πρεμιέρα στο MEGA
Media 30.01.26

«Βίλατζ Λιμπερταδόρες»: Το αθλητικό - ταξιδιωτικό ντοκιμαντέρ κάνει πρεμιέρα στο MEGA

Στα χωριά του Έβρου, της Ηπείρου, της Κρήτης και στα νησιά της άγονης γραμμής, το κυριακάτικο ντέρμπι δεν είναι απλά άλλος ένας αγώνας ποδοσφαίρου. Είναι αυτό που τους δίνει ζωή.

Σύνταξη
ΒΗΜΑ της Κυριακής: Έρχεται την 1η Φεβρουαρίου με συναρπαστικές προσφορές
Media 29.01.26

ΒΗΜΑ της Κυριακής: Έρχεται την 1η Φεβρουαρίου με συναρπαστικές προσφορές

Την Κυριακή 1 Φεβρουαρίου, το ΒΗΜΑ κυκλοφρεί μαζί με τα Ηθικά Ευδήμια του Αριστοτέλη, το μυθιστόρημα του Κωνσταντίνου Θεοτόκη «Κατάδικος», την εφημερίδα του Πανεπιστημίου Αθηνών και όπως πάντα, το ΒΗΜΑGAZINO.

Σύνταξη
Παπανδρέου-Μάντζος στο Συμβούλιο της Ευρώπης: Προκλήσεις για τη δημοκρατία στην Ελλάδα, μπορούν να οδηγήσουν ξανά σε κρίση
ΠΑΣΟΚ 30.01.26

Παπανδρέου-Μάντζος στο Συμβούλιο της Ευρώπης: Προκλήσεις για τη δημοκρατία στην Ελλάδα, μπορούν να οδηγήσουν ξανά σε κρίση

Τα μέλη του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ στο Συμβούλιο της Ευρώπης, Γιώργος Παπανδρέου και Δημήτρης Μάντζος τόνισαν σε υπόμνημά τους «σοβαρές προκλήσεις για τη δημοκρατία και το κράτος δικαίου απειλούν να οδηγήσουν ξανά τη χώρα σε οικονομική και κοινωνική κρίση»

Σύνταξη
Ολοκληρώθηκαν οι παρεμβάσεις ανάσχεσης καταπτώσεων στην επαρχιακή οδό «Επίδαυρος–Μέθανα»
Αυτοδιοίκηση 30.01.26

Ολοκληρώθηκαν οι παρεμβάσεις ανάσχεσης καταπτώσεων στην επαρχιακή οδό «Επίδαυρος–Μέθανα»

Αποκαταστάθηκαν φθορές και τοποθετήθηκαν νέοι φράχτες για την ενίσχυση της οδικής ασφάλειας στη διαδρομή Επίδαυρος–Μέθανα, από την Περιφέρεια Πελοποννήσου, όπως ανακοίνωσε η Περιφέρεια Πελοποννήσου.

Σύνταξη
Γαλλία: Ο Λεκορνί περνά το σύνολο του προϋπολογισμού χωρίς ψηφοφορία στη Βουλή – «Λάστιχο» το Σύνταγμα
Γαλλία 30.01.26

Ο Λεκορνί περνά το σύνολο του προϋπολογισμού χωρίς ψηφοφορία στη Βουλή - «Λάστιχο» το Σύνταγμα

Εφόσον δεν μπορούσε να εξασφαλίσει την απαιτούμενη πλειοψηφία στη Βουλή ο πρωθυπουργός Σεμπαστιάν Λεκορνί έκανε χρήση ειδικής συνταγματικής διάταξης για να περάσει τον προϋπολογισμό στη Γαλλία

Σύνταξη
Unemployment at 7.5% in December
English edition 30.01.26

Unemployment at 7.5% in December

Employment totaled 4,376,977 persons, marking an increase of 102,883 people compared with December 2024 (+2.4%) and a decrease of 19,389 people compared with November 2025 (-0.4%)

Σύνταξη
Δώστε του ένα αστέρι Michelin να ηρεμήσει: Ο Μπρούκλιν Μπέκαμ φλέξαρε τη σπέσιαλ σπαγγέτι μπολονέζ του – μόνο που δεν είχε σπαγγέτι
Κλάμα 30.01.26

Δώστε του ένα αστέρι Michelin να ηρεμήσει: Ο Μπρούκλιν Μπέκαμ φλέξαρε τη σπέσιαλ σπαγγέτι μπολονέζ του – μόνο που δεν είχε σπαγγέτι

Ο wanna be σεφ Μπρούκλιν Μπέκαμ επέστρεψε με νέο βίντεο μαγειρικής εν μέσω της διαμάχης του με τους γονείς του, «ξέχασε» το βασικό συστατικό της συνταγής του και το διαδίκτυο δεν τον λυπήθηκε.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Αλεξανδρούπολη: Ξεψύχησε 5χρονο παιδάκι που περνούσε ίωση – Το μετέφεραν στο νοσοκομείο αλλά ήταν αργά
Στην Αλεξανδρούπολη 30.01.26

Ξεψύχησε 5χρονο παιδάκι που περνούσε ίωση - Το μετέφεραν στο νοσοκομείο αλλά ήταν αργά

Οι γονείς του το μετέφεραν χωρίς τις αισθήσεις του στο Νοσοκομείο την Αλεξανδρούπολη - Ιστολογικά δείγματα από το άτυχο παιδάκι εστάλησαν στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Θεσσαλονίκης

Σύνταξη
«Βίλατζ Λιμπερταδόρες»: Το αθλητικό – ταξιδιωτικό ντοκιμαντέρ κάνει πρεμιέρα στο MEGA
Media 30.01.26

«Βίλατζ Λιμπερταδόρες»: Το αθλητικό - ταξιδιωτικό ντοκιμαντέρ κάνει πρεμιέρα στο MEGA

Στα χωριά του Έβρου, της Ηπείρου, της Κρήτης και στα νησιά της άγονης γραμμής, το κυριακάτικο ντέρμπι δεν είναι απλά άλλος ένας αγώνας ποδοσφαίρου. Είναι αυτό που τους δίνει ζωή.

Σύνταξη
Δένδιας: Η Ελλάδα δεν μπορεί να πάρει στα σοβαρά τη «διαρκή» NAVTEX από την Τουρκία
Απάντηση 30.01.26

Δένδιας: Η Ελλάδα δεν μπορεί να πάρει στα σοβαρά τη «διαρκή» NAVTEX από την Τουρκία

«Οι διαρκείς NAVTEX δεν έχουν καμία ουσία σε επίπεδο δικαίου», αναφέρει ο Νίκος Δένδιας και εκτιμά ότι οι ανακοινώσεις της Τουρκίας έγιναν για λόγους εσωτερικής πολιτικής

Σύνταξη
Στον κλοιό της Kristin η χώρα – Έρχονται διαδοχικά κύματα κακοκαιρίας τα επόμενα 24ωρα
Επιμένει 30.01.26

Στον κλοιό της Kristin η χώρα - Έρχονται διαδοχικά κύματα κακοκαιρίας τα επόμενα 24ωρα

Το βαθύ βαρομετρικό χαμηλό Kristin φέρνει νέα «κύματα χειμωνιάτικης κακοκαιρίας» σύμφωνα με τον μετεωρολόγο Κλέαρχο Μαρουσάκη - Δείτε χάρτες με την πορεία της βροχόπτωσης και των ανέμων

Σύνταξη
Ψήφισμα της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας για την απώλεια του Δημάρχου Φιλιατών
Φόρος τιμής 30.01.26

Ψήφισμα της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας για την απώλεια του Δημάρχου Φιλιατών

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΚΕΔΕ, μετά τη θλιβερή αναγγελία του θανάτου του Δημάρχου Φιλιατών Βασιλείου Τζίγκου, εκφράζει τη θλίψη του για την απώλεια ενός αξιόλογου στελέχους της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Σύνταξη
«Γίνε ο γονιός που θέλεις να είσαι» – Δωρεάν βιωματικό εργαστήριο για γονείς από τον Δήμο Πειραιά
Κοινωνική πολιτική 30.01.26

«Γίνε ο γονιός που θέλεις να είσαι» – Δωρεάν βιωματικό εργαστήριο για γονείς από τον Δήμο Πειραιά

Η πρωτοβουλία αυτή, εντάσσεται στο ευρύτερο πρόγραμμα του δήμου για την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής και αναδεικνύει τη σημασία της συνεργασίας με εξειδικευμένους φορείς.

Σύνταξη
Θεσσαλονίκη: Φωτιά ξέσπασε σε λεωφορείο του ΚΤΕΛ που βρισκόταν εν κινήσει
Θεσσαλονίκη 30.01.26

Λεωφορείο του ΚΤΕΛ τυλίχθηκε στις φλόγες εν κινήσει (βίντεο και φωτογραφίες)

Η φωτιά εκδηλώθηκε στο πίσω μέρος του λεωφορείου το πρωί της Παρασκευής, την ώρα που αυτό βρισκόταν σε διασταύρωση στην Καλαμαριά Θεσσαλονίκης - Δεν κινδύνεψαν επιβάτες

Σύνταξη
Βιολάντα: Στο μικροσκόπιο οι άδειες για τις δεξαμενές – Η υπογραφή του Παπαστεργίου και τι απαντά ο υπουργός
Ελλάδα 30.01.26

Βιολάντα: Στο μικροσκόπιο οι άδειες για τις δεξαμενές – Η υπογραφή του Παπαστεργίου και τι απαντά ο υπουργός

Η ΔΑΕΕ της Πυροσβεστικής αναζητά τα κενά και τις παραλείψεις που οδήγησαν στην τραγωδία - Τι απαντά ο Δημήτρης Παπαστεργίου στην αναφορά για την υπογραφή του σε μελέτη του εργοστασίου Βιολάντα.

Σύνταξη
Άνοιξε τον ασκό των… κεφαλαίων ο MSCI, οι υπολογισμοί της JP Morgan, go west …για Energean, νέα έργα για METLEN, παράταση για Αλυκές

Άνοιξε τον ασκό των… κεφαλαίων ο MSCI, οι υπολογισμοί της JP Morgan, go west …για Energean, νέα έργα για METLEN, παράταση για Αλυκές

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ' έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

