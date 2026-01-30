Η Κριστίνα Αγκιλέρα στέλνει topless χαιρετίσματα από το Παρίσι, ενώ διαμάντια χαϊδεύουν τον λαιμό της

Η Κριστίνα Αγκιλέρα αισθάνεται όμορφη, στην τοποθεσία Παρίσι — αγκαλιάζοντας το στήθος και τα κοσμήματά της.

Η ποπ σταρ έκανε μια εντυπωσιακή εμφάνιση στο Instagram, ενημερώνοντας τους θαυμαστές της για το πρόσφατο ταξίδι της στη γαλλική πρωτεύουσα.

Σε καρουζέλ που μοιράστηκε την Πέμπτη 29 Ιανουαρίου, η τραγουδίστρια του «Genie in a Bottle» ποζάρει χωρίς μπλούζα, φορώντας μόνο ένα εντυπωσιακό κολιέ Chopard από τη συλλογή Haute Joaillerie.

Το αισθησιακό look συμπλήρωνε μια φούστα από ταφτά με βολάν.

«Dirrty»

Τον Σεπτέμβριο, η Κριστίνα Αγκιλέρα αναβίωσε ένα από τα πιο εμβληματικά της looks για την εμφάνισή της στο Portola Festival.

Αποτίοντας φόρο τιμής στο άλμπουμ της Stripped του 2002, η πέντε φορές νικήτρια των Grammy ρόκαρε ένα μαύρο δερμάτινο κορμάκι διακοσμημένο με ασημένιες αλυσίδες, το οποίο συνδύασε με silver παντελόνι και μαύρο διχτυωτό καλσόν.

Η ποπ σταρ πρόσθεσε ασημένια κοσμήματα και ένα ζευγάρι γυαλιά ηλίου.

Οι θαυμαστές των μουσικών βίντεο της ποπ σταρ αναγνώρισαν επίσης ότι το σύνολο είχε στοιχεία εμπνευσμένα από τα οπτικά εφέ του κομματιού της, «Dirrty».

View this post on Instagram A post shared by Christina Aguilera (@xtina)

«Καμία εξήγηση»

Τον Ιούλιο του περασμένου έτους, η Αγκιλέρα υιοθέτησε ένα ρομαντικό, γοτθικό στυλ για την πρεμιέρα του μιούζικαλ Burlesque: The Musical στο West End. Κατέκτησε τους δρόμους του Λονδίνου με ένα πράσινο φόρεμα Versace με κορσέ από τη συλλογή του φθινοπώρου 2003, την ίδια σεζόν που φωτογραφήθηκε για μια καμπάνια χωρίς μακιγιάζ από τον Steven Meisel με το ίδιο look.

Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι η Αγκιλέρα αγαπά τις τολμηρές εμφανίσεις – οι οποίες πολλές φορές αποτελούν αφορμή για κακόβουλα, σεξιστικά σχόλια.

«Aυτό είναι μια υπενθύμιση σε όλους ότι μονάχα εσείς οι ίδιοι είστε οι αφηγητές της ζωής σας», έγραψε στο Instagram τον Δεκέμβριο του 2024, αναφορικά με την κριτική που δέχεται για τα look της.

«Κανείς άλλος δεν μπορεί να σας υπαγορεύσει ποιοι είστε. Δεν χρωστάτε σε κανέναν εξηγήσεις. Έχω ωριμάσει αρκετά για να ξέρω ότι τίποτα δεν είναι εύκολο και κανείς δεν είναι τέλειος. Όλοι θα σας κρίνουν. Ανεξάρτητα από το τι κάνετε ή δεν κάνετε».

*Με πληροφορίες από: People