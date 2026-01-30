Η Κριστίνα Αγκιλέρα στέλνει topless χαιρετίσματα από το Παρίσι, ενώ διαμάντια χαϊδεύουν τον λαιμό της

magazin
Βγήκε εκτός λειτουργίας για λίγη ώρα το «100»
Σημαντική είδηση:
29.01.2026 | 14:00
Συνεχίζονται οι κινητοποιήσεις των οδηγών ταξί
Η Κριστίνα Αγκιλέρα έκανε μια εντυπωσιακή εμφάνιση στο Instagram, ενημερώνοντας τους θαυμαστές της για το πρόσφατο ταξίδι της στη γαλλική πρωτεύουσα.

Η Κριστίνα Αγκιλέρα αισθάνεται όμορφη, στην τοποθεσία Παρίσι — αγκαλιάζοντας το στήθος και τα κοσμήματά της.

Η ποπ σταρ έκανε μια εντυπωσιακή εμφάνιση στο Instagram, ενημερώνοντας τους θαυμαστές της για το πρόσφατο ταξίδι της στη γαλλική πρωτεύουσα.

Σε καρουζέλ που μοιράστηκε την Πέμπτη 29 Ιανουαρίου, η τραγουδίστρια του «Genie in a Bottle» ποζάρει χωρίς μπλούζα, φορώντας μόνο ένα εντυπωσιακό κολιέ Chopard από τη συλλογή Haute Joaillerie.

Το αισθησιακό look συμπλήρωνε μια φούστα από ταφτά με βολάν.

«Dirrty»

Τον Σεπτέμβριο, η Κριστίνα Αγκιλέρα αναβίωσε ένα από τα πιο εμβληματικά της looks για την εμφάνισή της στο Portola Festival.

Αποτίοντας φόρο τιμής στο άλμπουμ της Stripped του 2002, η πέντε φορές νικήτρια των Grammy ρόκαρε ένα μαύρο δερμάτινο κορμάκι διακοσμημένο με ασημένιες αλυσίδες, το οποίο συνδύασε με silver παντελόνι και μαύρο διχτυωτό καλσόν.

Η ποπ σταρ πρόσθεσε ασημένια κοσμήματα και ένα ζευγάρι γυαλιά ηλίου.

Οι θαυμαστές των μουσικών βίντεο της ποπ σταρ αναγνώρισαν επίσης ότι το σύνολο είχε στοιχεία εμπνευσμένα από τα οπτικά εφέ του κομματιού της, «Dirrty».

View this post on Instagram

A post shared by Christina Aguilera (@xtina)

«Καμία εξήγηση»

Τον Ιούλιο του περασμένου έτους, η Αγκιλέρα υιοθέτησε ένα ρομαντικό, γοτθικό στυλ για την πρεμιέρα του μιούζικαλ Burlesque: The Musical στο West End. Κατέκτησε τους δρόμους του Λονδίνου με ένα πράσινο φόρεμα Versace με κορσέ από τη συλλογή του φθινοπώρου 2003, την ίδια σεζόν που φωτογραφήθηκε για μια καμπάνια χωρίς μακιγιάζ από τον Steven Meisel με το ίδιο look.

Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι η Αγκιλέρα αγαπά τις τολμηρές εμφανίσεις – οι οποίες πολλές φορές αποτελούν αφορμή για κακόβουλα, σεξιστικά σχόλια.

«Aυτό είναι μια υπενθύμιση σε όλους ότι μονάχα εσείς οι ίδιοι είστε οι αφηγητές της ζωής σας», έγραψε στο Instagram τον Δεκέμβριο του 2024, αναφορικά με την κριτική που δέχεται για τα look της.

«Κανείς άλλος δεν μπορεί να σας υπαγορεύσει ποιοι είστε. Δεν χρωστάτε σε κανέναν εξηγήσεις. Έχω ωριμάσει αρκετά για να ξέρω ότι τίποτα δεν είναι εύκολο και κανείς δεν είναι τέλειος. Όλοι θα σας κρίνουν. Ανεξάρτητα από το τι κάνετε ή δεν κάνετε».

*Με πληροφορίες από: People

Φυσικό αέριο
Γκίλφοϊλ: Κορυφαίος παίκτης η Ελλάδα στην ενεργειακή ασφάλεια της Ευρώπης

Γκίλφοϊλ: Κορυφαίος παίκτης η Ελλάδα στην ενεργειακή ασφάλεια της Ευρώπης

Πάνος Μουζουράκης: Είχα κάτι που έμοιαζε με αιφνίδια κώφωση και δεν μπορούσα να τραγουδήσω
Βίντεο 30.01.26

Πάνος Μουζουράκης: Είχα κάτι που έμοιαζε με αιφνίδια κώφωση και δεν μπορούσα να τραγουδήσω

Για ένα επεισόδιο αιφνίδιας κώφωσης που τον τρόμαξε και επηρέασε το τραγούδι του μίλησε ο Πάνος Μουζουράκης, ενώ σχολίασε και την κουμπαριά του με την Έλενα Παπαρίζου

Σύνταξη
«Ήταν πολύ σημαντικό»: Η Ιωάννα Ασημακοπούλου για την κωμωδία, τις εξωσωματικές και την υιοθεσία
Βίντεο 30.01.26

«Ήταν πολύ σημαντικό»: Η Ιωάννα Ασημακοπούλου για την κωμωδία, τις εξωσωματικές και την υιοθεσία

«Ήταν μία πολύ σημαντική στιγμή, έτσι όπως ειπώθηκε μέσα από μία κωμωδία, γιατί ναι, μπορούν να ειπωθούν πολύ σημαντικά πράγματα μέσα από μία κωμωδία», είπε μεταξύ άλλων η Ιωάννα Ασημακοπούλου

Σύνταξη
Φύκια για μεταξωτές κορδέλες: Τελικά, πήρε ή όχι «Χρυσή Κάρτα Τραμπ» η Νίκι Μινάζ;
Fizz 30.01.26

Φύκια για μεταξωτές κορδέλες: Τελικά, πήρε ή όχι «Χρυσή Κάρτα Τραμπ» η Νίκι Μινάζ;

Η Νίκι Μινάζ προκάλεσε αντιδράσεις όταν, μετά από κοινή εμφάνιση με τον πρόεδρο των ΗΠΑ, ανάρτησε φωτογραφία «Χρυσής Κάρτας Τραμπ», αφήνοντας να εννοηθεί πως την έλαβε δωρεάν

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Άννα Μαρία Παπαχαραλάμπους: Το πρόβλημα της υγείας που επηρέασε την κινητικότητα της
Fizz 30.01.26

Άννα Μαρία Παπαχαραλάμπους: Το πρόβλημα της υγείας που επηρέασε την κινητικότητα της

Η Άννα Μαρία Παπαχαραλάμπους αποκαλύπτει το πρόβλημα υγείας της. «Έχω αντιμετωπίσει ένα πρόβλημα υγείας, το οποίο δεν επηρέασε τις αισθήσεις, επηρέασε την κινητικότητά μου σε έναν πολύ μεγάλο βαθμό και για ένα μεγάλο διάστημα».

Σύνταξη
Ο Πολ Ντέινο απαντά για πρώτη φορά στα προσβλητικά σχόλια του Κουέντιν Ταραντίνο – «Μάλλον θα ήταν μαστουρωμένος»
Low profile 29.01.26

Ο Πολ Ντέινο απαντά για πρώτη φορά στα προσβλητικά σχόλια του Κουέντιν Ταραντίνο – «Μάλλον θα ήταν μαστουρωμένος»

Περίπου δύο μήνες μετά τα σχόλια του Κουέντιν Ταραντίνο, που τον αποκάλεσε «αδύναμο και αδιάφορο» ηθοποιό, ο Πολ Ντέινο αποφάσισε να σπάσει τη σιωπή του.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
«Θα έπαιζα ακόμη και κομπάρσος σε ταινία του»: Ο Tyler, the Creator είναι εδώ και χρόνια θαυμαστής του Γιώργου Λάνθιμου
Dogtooth 29.01.26

«Θα έπαιζα ακόμη και κομπάρσος σε ταινία του»: Ο Tyler, the Creator είναι εδώ και χρόνια θαυμαστής του Γιώργου Λάνθιμου

Ο Tyler, the Creator αποθέωσε τον Γιώργο Λάνθιμο μιλώντας στο Triple J, ενώ παραδέχτηκε ότι η αγάπη του για τον Έλληνα σκηνοθέτη πάει χρόνια πίσω - όταν κυκλοφόρησε το περίφημο Dogtooth με έμπνευση τον «Κυνόδοντα»

Σύνταξη
Σάκης Αρναούτογλου: Το μήνυμα για την απώλεια της μητέρας του και η έκκληση αλληλεγγύης
Ανάρτηση 29.01.26

Σάκης Αρναούτογλου: Το μήνυμα για την απώλεια της μητέρας του και η έκκληση αλληλεγγύης

Με μια συγκινητική ανάρτηση στα social media, ο Σάκης Αρναούτογλου μίλησε για τον θάνατο της μητέρας του, ευχαριστώντας για τη συμπαράσταση που δέχεται και προτρέποντας όσους το επιθυμούν να τιμήσουν τη μνήμη της στηρίζοντας το «Σπίτι της Άρσις»

Σύνταξη
Την ώρα που μετανάστες στις ΗΠΑ κρύβονται από τους πράκτορες της ICE, η Νίκι Μινάζ επιδεικνύει τη «χρυσή κάρτα» Τραμπ
«Τι να κάνεις» 29.01.26

Την ώρα που μετανάστες στις ΗΠΑ κρύβονται από τους πράκτορες της ICE, η Νίκι Μινάζ επιδεικνύει τη «χρυσή κάρτα» Τραμπ

Την ώρα που δολοφονίες και οι βίαιες συλλήψεις συγκλονίζουν τη Μινεάπολη και μετανάστες στις ΗΠΑ βρίσκονται σε καθεστώς φόβου λόγω της ICE, η Νίκι Μινάζ επιδεικνύει τη «χρυσή κάρτα» Τραμπ

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Μονακό – Βίρτους Μπολόνια 82-84: Με τρίποντο του Βιλντόζα στο φινάλε οι Ιταλοί!
Μπάσκετ 30.01.26

Μονακό – Βίρτους Μπολόνια 82-84: Με τρίποντο του Βιλντόζα στο φινάλε οι Ιταλοί!

Η Βίρτους Μπολόνια «βύθισε» ακόμη περισσότερο τη Μονακό του Βασίλη Σπανούλη, καθώς έφυγε νικήτρια από το Πριγκιπάτο με 84-82, χάρη σε τρίποντο του Λούκα Βιλντόζα λίγο πριν το φινάλε!

Σύνταξη
Η Αργεντινή σε «προχωρημένες διαπραγματεύσεις» με τις ΗΠΑ για να γίνει προορισμός για τις απελάσεις μεταναστών
New York Times 30.01.26

Η Αργεντινή σε «προχωρημένες διαπραγματεύσεις» με τις ΗΠΑ για να γίνει προορισμός για τις απελάσεις μεταναστών

Η συμφωνία θα επέτρεπε στις Ηνωμένες Πολιτείες να στείλουν αλλοδαπούς στην Αργεντινή, με την ιδέα ότι από εκεί θα τους προσφέρονταν πιθανώς πτήσεις για να επιστρέψουν στις χώρες καταγωγής τους.

Σύνταξη
Γαλλία: Κάθειρξη 30 ετών σε υπάλληλο βρεφονηπιακού σταθμού που σκότωσε ένα μωρό με αποφρακτικό τουαλέτας
Κόσμος 30.01.26

Γαλλία: Κάθειρξη 30 ετών σε υπάλληλο βρεφονηπιακού σταθμού που σκότωσε ένα μωρό με αποφρακτικό τουαλέτας

Στο πρωτοδικείο, στην Γαλλία, οι ένορκοι καταδίκασαν την 27χρονη γυναίκα σε κάθειρξη 25 ετών για βασανιστήρια και βάρβαρη πράξη που οδήγησε στον θάνατο του μωρού, χωρίς να το επιδιώκει

Σύνταξη
Τα δυο μέτρα και δυο σταθμά των φιλικών: Άλλο Παραγουάη άλλο Εθνική Ελλάδας για την ΕΠΟ
Ποδόσφαιρο 30.01.26

Τα δυο μέτρα και δυο σταθμά των φιλικών: Άλλο Παραγουάη άλλο Εθνική Ελλάδας για την ΕΠΟ

Η ΕΠΟ πληρώνει για να έρθει η Παραγουάη για φιλικό ματς, όμως δεν εισπράττει για να πάει η Εθνική στην Ουγγαρία, παρά καταβάλει η ίδια τα απαιτούμενα χρήματα

Βάιος Μπαλάφας
Cashing Out: Όταν ο θάνατος από AIDS έφερνε κέρδη – Μια μακάβρια, σωτήρια ΛΟΑΤΚΙ+ ιστορία στο φως
Ντοκιμαντέρ 30.01.26

Cashing Out: Όταν ο θάνατος από AIDS έφερνε κέρδη – Μια μακάβρια, σωτήρια ΛΟΑΤΚΙ+ ιστορία στο φως

Το υποψήφιο για Όσκαρ ντοκιμαντέρ μικρού μήκους του New Yorker, Cashing Out, ξετυλίγει το νήμα μιας άγνωστης και ηθικά αμφιλεγόμενης βιομηχανίας, όπου επενδυτές αγόραζαν τις ασφάλειες ζωής ασθενών με AIDS που είχαν ελάχιστο χρόνο ζωής

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Ο Τραμπ θα μετατρέψει τους δρόμους της Ουάσιγκτον σε πίστα για αγώνα ταχύτητας για την εθνική επέτειο των ΗΠΑ
Άρτος και θεάματα 30.01.26

Ο Τραμπ θα μετατρέψει τους δρόμους της Ουάσιγκτον σε πίστα για αγώνα ταχύτητας για την εθνική επέτειο των ΗΠΑ

Με αγώνα ταχύτητας αυτοκινήτων IndyCar στους δρόμους της Ουάσιγκτον σχεδιάζει να γιορτάσει 250ά γενέθλια των ΗΠΑ ο Ντόναλντ Τραμπ. Υπέγραψε εκτελεστικό διάταγμα και κάλεσε τις αρχές να συνεργαστούν με τους διοργανωτές.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Ιράν: Το οπλοστάσιο που τρόμαξε ΗΠΑ και Ισραήλ – Τι δεν κατάφεραν να καταστρέψουν
Μέση Ανατολή 30.01.26

Ιράν: Το οπλοστάσιο που τρόμαξε ΗΠΑ και Ισραήλ – Τι δεν κατάφεραν να καταστρέψουν

Το Ιράν μπορεί να είναι πληγωμένο, αλλά η ικανότητά του να προκαλέσει όλεθρο παραμένει το μεγαλύτερο εμπόδιο για οποιοδήποτε σχέδιο σταθερότητας στην Μέση Ανατολή

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Πάνος Μουζουράκης: Είχα κάτι που έμοιαζε με αιφνίδια κώφωση και δεν μπορούσα να τραγουδήσω
Βίντεο 30.01.26

Πάνος Μουζουράκης: Είχα κάτι που έμοιαζε με αιφνίδια κώφωση και δεν μπορούσα να τραγουδήσω

Για ένα επεισόδιο αιφνίδιας κώφωσης που τον τρόμαξε και επηρέασε το τραγούδι του μίλησε ο Πάνος Μουζουράκης, ενώ σχολίασε και την κουμπαριά του με την Έλενα Παπαρίζου

Σύνταξη
Γερμανία: Η ανεργία έφτασε στο υψηλότερο επίπεδο από το 2014 – Στο 6,6% τον Ιανουάριο
Κακές προοπτικές 30.01.26

Γερμανία: Η ανεργία έφτασε στο υψηλότερο επίπεδο από το 2014 – Στο 6,6% τον Ιανουάριο

«Πολύ μικρό δυναμισμό» στην αγορά εργασίας διαπιστώνει η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Απασχόλησης στη Γερμανία. Η αυξημένη αυτή ανεργία αποδίδεται και στο τέλος εποχικών συμβάσεων.

Σύνταξη
ΣτΕ: Ανέτρεψε την απόφασή του για έκδοση ή ανανέωση διαβατηρίων με ταυτότητες παλαιού τύπου – Το σκεπτικό
Ελλάδα 30.01.26

Ανέτρεψε το ΣτΕ την απόφασή του για την έκδοση ή ανανέωση διαβατηρίων με ταυτότητες παλαιού τύπου - Το σκεπτικό

Το ΣτΕ σημειώνει ότι η απόφαση αναστολής που επιτρέπει την έκδοση ή ανανέωση διαβατηρίων με βάση τις παλαιού τύπου αστυνομικές ταυτότητες «έπαψε να ισχύει»

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
LIVE: Βιλερμπάν – Παναθηναϊκός
Μπάσκετ 30.01.26

LIVE: Βιλερμπάν – Παναθηναϊκός

LIVE: Βιλερμπάν – Παναθηναϊκός. Παρακολουθήστε live στις 21:45 την εξέλιξη της αναμέτρησης Βιλερμπάν – Παναθηναϊκός για την 25η αγωνιστική της Euroleague. Τηλεοπτικά από το Novasports Prime.

Σύνταξη
Πολυτελή διαμερίσματα με την επωνυμία της αντικαπιταλίστριας Φρίντα Κάλο βγαίνουν προς πώληση στο Μαϊάμι
Αισθητική απόκληση 30.01.26

Πολυτελή διαμερίσματα με την επωνυμία της αντικαπιταλίστριας Φρίντα Κάλο βγαίνουν προς πώληση στο Μαϊάμι

Η πολυτέλεια που συνοδεύει το Frida Kahlo Wynwood Residences, απέχει πολύ από τα πολύχρωμo και ταπεινό La Casa Azul στο Μεξικό, το σπίτι όπου γεννήθηκε η Φρίντα Κάλο.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ουκρανία: Ο ειδικός απεσταλμένος του Πούτιν, Ντμιτρίεφ, μεταβαίνει στις ΗΠΑ για διαβουλεύσεις
Λόγω Ιράν; 30.01.26

Ουκρανία: Ο ειδικός απεσταλμένος του Πούτιν, Ντμιτρίεφ, μεταβαίνει στις ΗΠΑ για διαβουλεύσεις

Ο Κίριλ Ντμιτρίεφ μεταβαίνει στο Μαϊάμι, όπου αναμένεται να συναντηθεί με Αμερικανούς αξιωματούχους, ενώ αναμένεται ο δεύτερος γύρος των τριμερών επαφών για την Ουκρανία. Πιθανή αλλαγή ημερομηνίας, λέει ο Ζελένσκι.

Σύνταξη
Πέθανε η Κάθριν Ο’Χάρα, η μητέρα του Κέβιν από την αγαπημένη ταινία «Μόνος στο Σπίτι»
Αντίο 30.01.26

Πέθανε η Κάθριν Ο’Χάρα, η μητέρα του Κέβιν από την αγαπημένη ταινία «Μόνος στο Σπίτι»

Η Κάθριν Ο'Χάρα, η οποία έκανε το ντεμπούτο της στον κινηματογράφο τη δεκαετία του 1980 με την ρομαντική κωμωδία «Nothing Personal» με τον Ντόναλντ Σάδερλαντ, έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 71 χρόνων.

Σύνταξη
Βιολάντα: Νέο βίντεο ντοκουμέντο – Δύο εκρήξεις μέσα σε 6 δευτερόλεπτα
Τραγωδία στα Τρίκαλα 30.01.26

Βιολάντα: Νέο βίντεο ντοκουμέντο – Δύο εκρήξεις μέσα σε 6 δευτερόλεπτα

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η έρευνα για το πολύνεκρο δυστύχημα στη μπισκοτοβιομηχανία Βιολάντα στα Τρίκαλα, που κόστισε τη ζωή σε πέντε γυναίκες εργαζόμενες κατά τη νυχτερινή βάρδια της Δευτέρας, 26 Ιανουαρίου 2026.

Σύνταξη
Η αγωνιστική που εξέθεσε τον Λανουά
On Field 30.01.26

Η αγωνιστική που εξέθεσε τον Λανουά

Σε δύσκολη θέση ο Λανουά. Η χειρότερη αγωνιστική της Stoiximan Super League για τη διαιτησία ήταν η προηγούμενη καθώς είχαν παράπονα οι έξι από τις 12 ομάδες που έπαιξαν

Βάιος Μπαλάφας
