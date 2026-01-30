«Ήταν πολύ σημαντικό»: Η Ιωάννα Ασημακοπούλου για την κωμωδία, τις εξωσωματικές και την υιοθεσία

Για τον τρόπο με τον οποίο η κωμωδία μπορεί να ανοίξει τη συζήτηση γύρω από τις εξωσωματικές μίλησε η Ιωάννα Ασημακοπούλου, υπογραμμίζοντας πόσο σημαντικό είναι τέτοια θέματα να βρίσκουν χώρο στη μικρή οθόνη.

Με αφορμή τον ρόλο της Αντωνίας στη σειρά Το Σόι σου —μια γυναίκα που περνά τη διαδικασία της εξωσωματικής και τελικά υιοθετεί παιδί μαζί με τον σύζυγό της— η ηθοποιός αναφέρθηκε στο θέμα το πρωί της Παρασκευής 30 Ιανουαρίου, σε συνέντευξή της στην εκπομπή Super Κατερίνα.

Τι δήλωσε σχετικά η Ιωάννα Ασημακοπούλου

«Συμπάσχουν με την Αντωνία και νομίζω έχουν συνδεθεί πολλές γυναίκες και με το κομμάτι και της εγκυμοσύνης. Γιατί νομίζω στον πέμπτο κύκλο υιοθετήσαμε ένα παιδάκι. Και προσπαθούσαμε να κάνουμε με εξωσωματικές και ήταν πολύ σημαντικό κομμάτι που ειπώθηκε μέσα από μια κωμωδία και με τον τρόπο που ειπώθηκε τότε. Και τώρα νομίζω συνδέθηκε πάρα πολύ ο κόσμος και με το πώς θα πούμε σε αυτό το παιδί, στον Σπυράκο, ότι τον έχουμε υιοθετήσει, που ήταν πολύ συγκινητική στιγμή και για εμάς κατά τη διάρκεια που παίζαμε νομίζω», είπε αρχικά η Ιωάννα Ασημακοπούλου.

Ενώ πρόσθεσε: «Ήταν πολύ σημαντική στιγμή για εμάς. Δεν ξέρω ποιος είναι ο κατάλληλος τρόπος προσέγγισης απέναντι στο παιδί, αλλά είναι πολύ σημαντικό και λεπτό θεωρώ για το πώς θα το χειριστεί και ένας σεναριογράφος. Αλλά ήταν μία πολύ σημαντική στιγμή, έτσι όπως ειπώθηκε μέσα από μία κωμωδία, γιατί ναι, μπορούν να ειπωθούν πολύ σημαντικά πράγματα μέσα από μία κωμωδία».