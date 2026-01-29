science
Πέμπτη 29 Ιανουαρίου 2026
Δεν εμπιστεύονται το κράτος οι Έλληνες για τη ρύθμιση της AI – Πρώτη η Ελλάδα μεταξύ 25 χωρών
29 Ιανουαρίου 2026, 07:00

Δεν εμπιστεύονται το κράτος οι Έλληνες για τη ρύθμιση της AI – Πρώτη η Ελλάδα μεταξύ 25 χωρών

Μόνο το 22% των πολιτών εμπιστεύεται το ελληνικό κράτος, δηλαδή την κυβέρνηση, για τη ρύθμιση της AI

Νατάσα Ρουγγέρη
ΕπιμέλειαΝατάσα Ρουγγέρη
A
A
Spotlight

Πάνω από επτά στους δέκα πολίτες (73%) στην Ελλάδα δεν εμπιστεύονται το κράτος ότι μπορεί να ρυθμίσει και να χειριστεί με ασφαλή και δίκαιο τρόπο την τεχνητή νοημοσύνη (AI), σύμφωνα με έρευνα που πραγματοποιήθηκε σε 25 χώρες, με τη δική μας να αναδεικνύεται πρώτη στην έλλειψη εμπιστοσύνης προς την κυβέρνηση… και σε αυτό τον τομέα.

Στις 25 χώρες που συμμετείχαν στην έρευνα του Pew research center κατά μέσο όρο το 55% των ενηλίκων έχει τουλάχιστον κάποια εμπιστοσύνη στην ικανότητα της χώρας του να ρυθμίσει την τεχνητή νοημοσύνη, ενώ το 32% δεν έχει.

Η εμπιστοσύνη είναι χαμηλότερη μεταξύ των Ελλήνων, καθώς μόνο το 22% εμπιστεύεται τη χώρα του για τη ρύθμιση της τεχνητής νοημοσύνης.

Αντίθετα, περίπου εννέα στους δέκα ενήλικες στην Ινδία (89%) εμπιστεύονται το κράτος για τη ρύθμιση της AI – το υψηλότερο ποσοστό στην έρευνα – με το 71% να δηλώνει πως έχει «μεγάλη εμπιστοσύνη».

Αντίσρτοιχα, περίπου τα δύο τρίτα ή και περισσότεροι στην Ινδονησία, το Ισραήλ, την Γερμανία, την Ολλανδία, την Αυστραλία και τη Νότια Αφρική εμπιστεύονται τις χώρες τους για τη ρύθμιση της τεχνητής νοημοσύνης.

Όσοι ενθουσιάζονται με την AI δείχνουν εμπιστοσύνη και στο κράτος

Σε 19 χώρες, τα άτομα που είναι περισσότερο ενθουσιασμένα, παρά ανησυχούν για την αυξημένη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης στην καθημερινή ζωή, είναι πιο πιθανό να εμπιστεύονται τη χώρα τους για την αποτελεσματική ρύθμιση της τεχνολογίας, σε σύγκριση με εκείνα που ανησυχούν περισσότερο από ό,τι ενθουσιάζονται.

Στην Ελλάδα, για παράδειγμα, τα άτομα που είναι κυρίως ενθουσιασμένα με την τεχνητή νοημοσύνη είναι κατά 35 ποσοστιαίες μονάδες πιο πιθανό να εμπιστευθούν τη χώρα τους για την αποτελεσματική ρύθμιση της χρήσης της τεχνητής νοημοσύνης, σε σύγκριση με εκείνα που κυρίως ανησυχούν.

Δεν εμπιστεύονται την κυβέρνηση

Αξίζει να σημειωθεί ότι η έρευνα επισημαίνει πως η εμπιστοσύνη στην ικανότητα μιας χώρας να ρυθμίσει την τεχνητή νοημοσύνη σχετίζεται επίσης με την υποστήριξη προς το κυβερνών κόμμα (ή τα κυβερνώντα κόμματα).

Στις περισσότερες από τις χώρες που συμμετείχαν στην έρευνα, όπως είναι αναμενόμενο, οι υποστηρικτές του κυβερνώντος κόμματος είναι πιο πιθανό να εμπιστεύονται την ικανότητα του κράτους να ρυθμίσει αποτελεσματικά την τεχνητή νοημοσύνη σε σύγκριση με τους μη υποστηρικτές.

Είναι περισσότερο από προφανές, κατά συνέπεια, ότι το 73% των Ελλήνων δεν εμπιστεύονται την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας ότι θα ρυθμίσει με ασφάλεια και αποτελεσματικότητα την AI.

Economy
ΕΒΕΑ: Αίτημα για 120 δόσεις στα χρέη και αλλαγή του παραγωγικού μοντέλου της χώρας

ΕΒΕΑ: Αίτημα για 120 δόσεις στα χρέη και αλλαγή του παραγωγικού μοντέλου της χώρας

Κοινωνία
Βιολάντα: Τα 7 κρίσιμα ερωτήματα για την έκρηξη στο εργοστάσιο στα Τρίκαλα 

Βιολάντα: Τα 7 κρίσιμα ερωτήματα για την έκρηξη στο εργοστάσιο στα Τρίκαλα 

inWellness
28.01.26

Πες «όχι», σου κάνει καλό

Το να λέμε «όχι» δεν μας κάνει λιγότερο καλούς ανθρώπους - μας κάνει πιο ειλικρινείς.

Σύνταξη
inTown
Γνωρίστε την Amelia: Η AI ακροδεξιά γκοθ έφηβη που έχει καταλάβει το διαδίκτυο
25.01.26

Γνωρίστε την Amelia: Η AI ακροδεξιά γκοθ έφηβη που έχει καταλάβει το διαδίκτυο

Το avatar της Amelia, που δημιουργήθηκε για να αποτρέψει τους νέους από τον εξτρεμισμό, έχει διαστρεβλωθεί και εξαπλώνεται πέρα από τα στενά όρια του διαδικτύου

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Τεχνητή Νοημοσύνη: Το χάσμα μεταξύ ουραγών και πρωτοπόρων στην Ευρώπη και που ανήκει η Ελλάδα
25.01.26

Η Ευρώπη στην εποχή της Τεχνητής Νοημοσύνης: Το χάσμα μεταξύ ουραγών και πρωτοπόρων και που ανήκει η Ελλάδα

Η Ευρωπαϊκή Ένωση συνεχίζει να επενδύει ταυτόχρονα σε νέα μέτρα για την υποστήριξη της υιοθέτησης της Τεχνητής Νοημοσύνης τόσο σε άτομα όσο και σε επιχειρήσεις

Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Η AI πρέπει να επιβραδυνθεί για να «σωθεί η κοινωνία», λέει ο διευθυντής της JP Morgan
21.01.26

Η τεχνητή νοημοσύνη πρέπει να επιβραδυνθεί για να «σωθεί η κοινωνία», λέει ο διευθυντής της JP Morgan

Ο διευθυντής της JP Morgan, Τζέιμι Ντίμον, προειδοποίησε ότι η ραγδαία ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης (AI) μπορεί να ξεπεράσει την ικανότητα της κοινωνίας να προσαρμοστεί

Σύνταξη
«Είμαι μητέρα όλη την ενήλικη ζωή μου» – Η Κέιτ Χάντσον σχολιάζει το ότι έκανε πολύ νωρίς παιδιά
29.01.26

«Είμαι μητέρα όλη την ενήλικη ζωή μου» - Η Κέιτ Χάντσον σχολιάζει το ότι έκανε πολύ νωρίς παιδιά

«Είμαι μητέρα από τα 23 μου — γέννησα τον μεγαλύτερο γιο μου, Ράιντερ, πολύ νέα και είχα παιδιά όλη μου την ενήλικη ζωή — και τώρα η κόρη μου έγινε 6 ετών και είναι η πρώτη φορά που δεν έχω ένα πολύ μικρό παιδί και μπορώ να αφοσιωθώ στην καριέρα μου» δήλωσε η Χάντσον.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Εργατικό δυστύχημα στα Τρίκαλα: Σήμερα και αύριο το τελευταίο αντίο στις εργάτριες που σκοτώθηκαν στη Βιολάντα
29.01.26

Εργατικό δυστύχημα στα Τρίκαλα: Σήμερα και αύριο το τελευταίο αντίο στις εργάτριες που σκοτώθηκαν στη Βιολάντα

Βαρύ είναι το πένθος για τις οικογένειες των πέντε γυναικών που έχασαν τη ζωή τους στο εργατικό δυστύχημα στη Βιολάντα - Σήμερα οι πρώτες τρεις κηδείες, την Παρασκευή οι άλλες δύο

Σύνταξη
Ο ΠΑΟΚ κοντράρεται με τη Λιόν, με το μυαλό στους 7 οπαδούς που «έφυγαν» – Δύσκολη αποστολή με τη Ρόμα για τον Παναθηναϊκό
29.01.26

Ο ΠΑΟΚ κοντράρεται με τη Λιόν, με το μυαλό στους 7 οπαδούς που «έφυγαν» – Δύσκολη αποστολή με τη Ρόμα για τον Παναθηναϊκό

Ο ΠΑΟΚ στη σκιά της τραγωδίας στη Ρουμανία φιλοξενείται από τη Λιόν (29/1, 22:00) και ο Παναθηναϊκός υποδέχεται τη Ρόμα για την 8η και τελευταία αγωνιστική της League Phase του Europa League.

Σύνταξη
Βαγγέλης Παυλίδης: Η απίθανη εμφάνιση κόντρα στη Ρεάλ – Τι έκανε ο Έλληνας επιθετικός στο «έπος» της Λισαβόνας (vid)
29.01.26

Η απίθανη εμφάνιση του Παυλίδη κόντρα στη Ρεάλ - Τι έκανε ο Έλληνας επιθετικός στο «έπος» της Λισαβόνας (vids)

Ο Βαγγέλης Παυλίδης ήταν εκ των πρωταγωνιστών της Μπενφίκα στην επική νίκη της κόντρα στη Ρεάλ Μαδρίτης, που την έστειλε στην 24άδα του Champions League.

Σύνταξη
Καλλιθέα: Δεν εντοπίστηκαν ίχνη κακοποίησης στο βρέφος των επτά ημερών που έχασε τη ζωή του
29.01.26

Δεν εντοπίστηκαν ίχνη κακοποίησης στο βρέφος που έχασε τη ζωή του στην Καλλιθέα - Τι δήλωσαν οι γονείς

Γιατί οι γονείς το μετέφεραν αρχικώς σε ιατρείο μικρών ζώων στην Καλλιθέα - Επί 40 λεπτά οι γιατροί στο Νοσοκομείο Παίδων «Αγία Σοφία» προσπαθούσαν μάταια να το επαναφέρουν

Σύνταξη
Κίνα: Εκτελέστηκαν 11 μέλη διαβόητης φατρίας που ενέχονταν σε σειρά εγκλημάτων
29.01.26

Κίνα: Εκτελέστηκαν 11 μέλη διαβόητης φατρίας που ενέχονταν σε σειρά εγκλημάτων

Δικαστήριο στην επαρχία Zhejiang στην Κίνα καταδίκασε τα μέλη της μαφιόζικης οικογένειας Ming για εγκλήματα όπως ανθρωποκτονία, παράνομη κράτηση, απάτη και λειτουργία χαρτοπαικτικών λεσχών

Σύνταξη
Καιρός: Η κακοκαιρία Kristin χτυπά με ισχυρές βροχές, καταιγίδες και χαλάζι – Θα επηρεαστεί και η Αττική
29.01.26

Συναγερμός για την κακοκαιρία Kristin: Αναμένονται ισχυρές βροχές, καταιγίδες και χαλάζι - Θα επηρεαστεί και η Αττική

Πρόσκαιρη επιδείνωση παρουσιάζει σήμερα ο καιρός - Η ΕΜΥ έχει εκδώσει έκτακτο δελτίο με την ένδειξη πορτοκαλί προειδοποίηση για την κακοκαιρία Kristin

Σύνταξη
Φίλιπ Γκλας: Ακυρώνει την πρεμιέρα της παράστασης «Lincoln» στο Kennedy Center λόγω της νέας ηγεσίας
29.01.26

Φίλιπ Γκλας: Ακυρώνει την πρεμιέρα της παράστασης «Lincoln» στο Kennedy Center λόγω της νέας ηγεσίας

«Η Συμφωνία αρ. 15 είναι ένα πορτρέτο του Αβραάμ Λίνκολν και οι αξίες του Kennedy Center σήμερα βρίσκονται σε άμεση σύγκρουση με το μήνυμα της Συμφωνίας», δήλωσε ο Γκλας σε ανάρτησή του στο X την Τρίτη

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Γιατί πλημμυρίζουμε συνέχεια στην Αττική;
29.01.26

Γιατί πλημμυρίζουμε συνέχεια στην Αττική;

Άναρχη δόμηση, λανθασμένες επιλογές, μία πόλη πέρα από τα όρια της και στο βάθος έλλειψη πόρων και πολιτικά εμπόδια, συνθέτουν ένα δυσεπίλυτο γρίφο για την Αττική.

Γιάννης-Ορέστης Παπαδημητρίου
Γιάννης-Ορέστης Παπαδημητρίου
Αυξήθηκαν οι τιμές και στα παλαιά ακίνητα στα οποία στρέφονται τώρα οι αγοραστές
29.01.26

Αυξήθηκαν οι τιμές και των παλαιών ακινήτων στα οποία στρέφονται τώρα οι αγοραστές

Σχεδόν επτά στα δέκα οικιστικά ακίνητα που πουλήθηκαν το 2024 ήταν ηλικίας άνω των 20 ετών - Η ψαλίδα τιμής ανάμεσα στην αγορά παλιάς και νέας κατοικίας σε κάποιες περιπτώσεις κλείνει στο 30%

Δήμητρα Σκούφου
«Βιολάντα»: Το προπάνιο ανατίναξε το εργοστάσιο
29.01.26

Το προπάνιο ανατίναξε τη «Βιολάντα»

Πολύμηνη διαρροή είχε «ποτίσει» το χώμα και ένας σπινθήρας στις αντλίες νερού του υπογείου που είχε κατακλυστεί από το εκρηκτικό αέριο διέλυσε το ισόγειο του εργοστασίου «Βιολάντα»

Βασίλης Λαμπρόπουλος
Βασίλης Λαμπρόπουλος
Αυτή η πρόκριση ήταν έπος
29.01.26

Αυτή η πρόκριση ήταν έπος

Ο Ολυμπιακός «τρέλανε» κόσμο καθώς στην τελική ευθεία της League Phase του Champions League πέτυχε αυτό που φάνταζε ακατόρθωτο

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
ILO: Πού «κολλάει» η πρόοδος στην ποιότητα της εργασίας – Έλλειμμα αξιοπρεπούς απασχόλησης
29.01.26

ILO: Πού «κολλάει» η πρόοδος στην ποιότητα της εργασίας – Έλλειμμα αξιοπρεπούς απασχόλησης

Οι αυξήσεις στους μισθούς είναι αναντίστοιχες των απωλειών από τον πληθωρισμό διαπιστώνει η νέα έρευνα της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας - ΙLO για τις τάσεις στην απασχόληση και την κοινωνία το 2026.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Ανώτατο Συμβούλιο Συνεργασίας Ελλάδας – Τουρκίας: Στόχος η διατήρηση ήρεμων νερών και ανοιχτών διαύλων
29.01.26

Ανώτατο Συμβούλιο Συνεργασίας Ελλάδας – Τουρκίας: Στόχος η διατήρηση ήρεμων νερών και ανοιχτών διαύλων

Το Ανώτατο Συμβούλιο Συνεργασίας έρχεται σε μία ρευστή γεωπολιτική κατάσταση, που δεν επιτρέπει, όπως παραδέχονται διπλωμάτες πρωτοβουλίες και ακροβατισμούς.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
Να μείνει στην Ουάσινγκτον παρότρυνε η Ροντρίγκεζ την Ματσάδο και να μην επιστρέψει στη Βενεζουέλα
29.01.26

Να μείνει στην Ουάσινγκτον παρότρυνε η Ροντρίγκεζ την Ματσάδο και να μην επιστρέψει στη Βενεζουέλα

Η υπηρεσιακή πρόεδρος, Ροντρίγκεζ, παρότρυνε, χωρίς να την κατονομάσει, την Ματσάδο να παραμείνει στην Ουάσινγκτον και να μην επιστρέψει στη Βενεζουέλα. Καυστικός και ο υπουργός Εσωτερικών

Σύνταξη
