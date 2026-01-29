Δεν εμπιστεύονται το κράτος οι Έλληνες για τη ρύθμιση της AI – Πρώτη η Ελλάδα μεταξύ 25 χωρών

Πάνω από επτά στους δέκα πολίτες (73%) στην Ελλάδα δεν εμπιστεύονται το κράτος ότι μπορεί να ρυθμίσει και να χειριστεί με ασφαλή και δίκαιο τρόπο την τεχνητή νοημοσύνη (AI), σύμφωνα με έρευνα που πραγματοποιήθηκε σε 25 χώρες, με τη δική μας να αναδεικνύεται πρώτη στην έλλειψη εμπιστοσύνης προς την κυβέρνηση… και σε αυτό τον τομέα.

Στις 25 χώρες που συμμετείχαν στην έρευνα του Pew research center κατά μέσο όρο το 55% των ενηλίκων έχει τουλάχιστον κάποια εμπιστοσύνη στην ικανότητα της χώρας του να ρυθμίσει την τεχνητή νοημοσύνη, ενώ το 32% δεν έχει.

Η εμπιστοσύνη είναι χαμηλότερη μεταξύ των Ελλήνων, καθώς μόνο το 22% εμπιστεύεται τη χώρα του για τη ρύθμιση της τεχνητής νοημοσύνης.

Αντίθετα, περίπου εννέα στους δέκα ενήλικες στην Ινδία (89%) εμπιστεύονται το κράτος για τη ρύθμιση της AI – το υψηλότερο ποσοστό στην έρευνα – με το 71% να δηλώνει πως έχει «μεγάλη εμπιστοσύνη».

Αντίσρτοιχα, περίπου τα δύο τρίτα ή και περισσότεροι στην Ινδονησία, το Ισραήλ, την Γερμανία, την Ολλανδία, την Αυστραλία και τη Νότια Αφρική εμπιστεύονται τις χώρες τους για τη ρύθμιση της τεχνητής νοημοσύνης.

Όσοι ενθουσιάζονται με την AI δείχνουν εμπιστοσύνη και στο κράτος

Σε 19 χώρες, τα άτομα που είναι περισσότερο ενθουσιασμένα, παρά ανησυχούν για την αυξημένη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης στην καθημερινή ζωή, είναι πιο πιθανό να εμπιστεύονται τη χώρα τους για την αποτελεσματική ρύθμιση της τεχνολογίας, σε σύγκριση με εκείνα που ανησυχούν περισσότερο από ό,τι ενθουσιάζονται.

Στην Ελλάδα, για παράδειγμα, τα άτομα που είναι κυρίως ενθουσιασμένα με την τεχνητή νοημοσύνη είναι κατά 35 ποσοστιαίες μονάδες πιο πιθανό να εμπιστευθούν τη χώρα τους για την αποτελεσματική ρύθμιση της χρήσης της τεχνητής νοημοσύνης, σε σύγκριση με εκείνα που κυρίως ανησυχούν.

Δεν εμπιστεύονται την κυβέρνηση

Αξίζει να σημειωθεί ότι η έρευνα επισημαίνει πως η εμπιστοσύνη στην ικανότητα μιας χώρας να ρυθμίσει την τεχνητή νοημοσύνη σχετίζεται επίσης με την υποστήριξη προς το κυβερνών κόμμα (ή τα κυβερνώντα κόμματα).

Στις περισσότερες από τις χώρες που συμμετείχαν στην έρευνα, όπως είναι αναμενόμενο, οι υποστηρικτές του κυβερνώντος κόμματος είναι πιο πιθανό να εμπιστεύονται την ικανότητα του κράτους να ρυθμίσει αποτελεσματικά την τεχνητή νοημοσύνη σε σύγκριση με τους μη υποστηρικτές.

Είναι περισσότερο από προφανές, κατά συνέπεια, ότι το 73% των Ελλήνων δεν εμπιστεύονται την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας ότι θα ρυθμίσει με ασφάλεια και αποτελεσματικότητα την AI.