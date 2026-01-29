Δεν εμπιστεύονται το κράτος οι Έλληνες για τη ρύθμιση της AI – Πρώτη η Ελλάδα μεταξύ 25 χωρών
Μόνο το 22% των πολιτών εμπιστεύεται το ελληνικό κράτος, δηλαδή την κυβέρνηση, για τη ρύθμιση της AI
- Εκτέλεση θανατοποινίτη στο Τέξας – Η πρώτη του 2026 στις ΗΠΑ
- Just Eat: Λανσάρει βοηθό με τεχνητή νοημοσύνη για παραγγελίες φαγητού
- ΠΑΣΟΚ για «γκρίζες ζώνες»: Μετά τη σαφή αποδοκιμασία Γεραπετρίτη, ο Μητσοτάκης οφείλει να απομακρύνει τον Λαζαρίδη – Εκτός κι αν συμφωνεί
- Ο πιθανός διάδοχος του Νετανιάχου δεν γνωρίζει για νεκρούς στη Γάζα – «Δεν ξέρω από πού παίρνετε πληροφορίες»
Πάνω από επτά στους δέκα πολίτες (73%) στην Ελλάδα δεν εμπιστεύονται το κράτος ότι μπορεί να ρυθμίσει και να χειριστεί με ασφαλή και δίκαιο τρόπο την τεχνητή νοημοσύνη (AI), σύμφωνα με έρευνα που πραγματοποιήθηκε σε 25 χώρες, με τη δική μας να αναδεικνύεται πρώτη στην έλλειψη εμπιστοσύνης προς την κυβέρνηση… και σε αυτό τον τομέα.
Στις 25 χώρες που συμμετείχαν στην έρευνα του Pew research center κατά μέσο όρο το 55% των ενηλίκων έχει τουλάχιστον κάποια εμπιστοσύνη στην ικανότητα της χώρας του να ρυθμίσει την τεχνητή νοημοσύνη, ενώ το 32% δεν έχει.
Η εμπιστοσύνη είναι χαμηλότερη μεταξύ των Ελλήνων, καθώς μόνο το 22% εμπιστεύεται τη χώρα του για τη ρύθμιση της τεχνητής νοημοσύνης.
Αντίθετα, περίπου εννέα στους δέκα ενήλικες στην Ινδία (89%) εμπιστεύονται το κράτος για τη ρύθμιση της AI – το υψηλότερο ποσοστό στην έρευνα – με το 71% να δηλώνει πως έχει «μεγάλη εμπιστοσύνη».
Αντίσρτοιχα, περίπου τα δύο τρίτα ή και περισσότεροι στην Ινδονησία, το Ισραήλ, την Γερμανία, την Ολλανδία, την Αυστραλία και τη Νότια Αφρική εμπιστεύονται τις χώρες τους για τη ρύθμιση της τεχνητής νοημοσύνης.
Όσοι ενθουσιάζονται με την AI δείχνουν εμπιστοσύνη και στο κράτος
Σε 19 χώρες, τα άτομα που είναι περισσότερο ενθουσιασμένα, παρά ανησυχούν για την αυξημένη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης στην καθημερινή ζωή, είναι πιο πιθανό να εμπιστεύονται τη χώρα τους για την αποτελεσματική ρύθμιση της τεχνολογίας, σε σύγκριση με εκείνα που ανησυχούν περισσότερο από ό,τι ενθουσιάζονται.
Στην Ελλάδα, για παράδειγμα, τα άτομα που είναι κυρίως ενθουσιασμένα με την τεχνητή νοημοσύνη είναι κατά 35 ποσοστιαίες μονάδες πιο πιθανό να εμπιστευθούν τη χώρα τους για την αποτελεσματική ρύθμιση της χρήσης της τεχνητής νοημοσύνης, σε σύγκριση με εκείνα που κυρίως ανησυχούν.
Δεν εμπιστεύονται την κυβέρνηση
Αξίζει να σημειωθεί ότι η έρευνα επισημαίνει πως η εμπιστοσύνη στην ικανότητα μιας χώρας να ρυθμίσει την τεχνητή νοημοσύνη σχετίζεται επίσης με την υποστήριξη προς το κυβερνών κόμμα (ή τα κυβερνώντα κόμματα).
Στις περισσότερες από τις χώρες που συμμετείχαν στην έρευνα, όπως είναι αναμενόμενο, οι υποστηρικτές του κυβερνώντος κόμματος είναι πιο πιθανό να εμπιστεύονται την ικανότητα του κράτους να ρυθμίσει αποτελεσματικά την τεχνητή νοημοσύνη σε σύγκριση με τους μη υποστηρικτές.
Είναι περισσότερο από προφανές, κατά συνέπεια, ότι το 73% των Ελλήνων δεν εμπιστεύονται την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας ότι θα ρυθμίσει με ασφάλεια και αποτελεσματικότητα την AI.
- «Είμαι μητέρα όλη την ενήλικη ζωή μου» – Η Κέιτ Χάντσον σχολιάζει το ότι έκανε πολύ νωρίς παιδιά
- Κίνηση στους δρόμους: Ουρές χιλιομέτρων στον Κηφισό – Μεγάλες καθυστερήσεις και στην Αττική Οδό
- Εργατικό δυστύχημα στα Τρίκαλα: Σήμερα και αύριο το τελευταίο αντίο στις εργάτριες που σκοτώθηκαν στη Βιολάντα
- Ο ΠΑΟΚ κοντράρεται με τη Λιόν, με το μυαλό στους 7 οπαδούς που «έφυγαν» – Δύσκολη αποστολή με τη Ρόμα για τον Παναθηναϊκό
- Γρηγόρης Αρναούτογλου: Πέθανε η μητέρα του, το συγκινητικό μήνυμα αποχαιρετισμού
- Βαγγέλης Παυλίδης: Η απίθανη εμφάνιση κόντρα στη Ρεάλ – Τι έκανε ο Έλληνας επιθετικός στο «έπος» της Λισαβόνας (vid)
- Καλλιθέα: Δεν εντοπίστηκαν ίχνη κακοποίησης στο βρέφος των επτά ημερών που έχασε τη ζωή του
- Πρόγραμμα-φωτιά σε Ελλάδα και Champions League: Ο Ολυμπιακός και ένας δύσκολος Φλεβάρης
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις