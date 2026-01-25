Η τεχνητή νοημοσύνη «εισβάλει» όλο και περισσότερο στις επιχειρήσεις και «διεκδικεί» ή αποκτά ρόλο ανάλογα και με τη δραστηριότητα, κάθε φορά, των εταιρειών που αποφασίζουν να την αξιοποιήσουν.

Σε κάθε περίπτωση, η πίστη των επιχειρηματικών ηγετών στις δυνατότητες της τεχνητής νοημοσύνης να αυξήσει την παραγωγικότητα δοκιμάζεται στην πράξη από το ίδιο το εργατικό δυναμικό τους, αναφέρει η Wall Street Journal.

Οι εργαζόμενοι δηλώνουν ότι η τεχνητή νοημοσύνη δεν τους εξοικονομεί πολύ χρόνο στην καθημερινή τους εργασία μέχρι στιγμής, ενώ πολλοί αναφέρουν ότι αισθάνονται αμηχανία ως προς τον τρόπο ενσωμάτωσής της στην εργασία τους. Εν τω μεταξύ, οι εταιρείες ξοδεύουν τεράστια ποσά στην τεχνητή νοημοσύνη, στοιχηματίζοντας ότι η δύναμη της τεχνολογίας να επιταχύνει τα πάντα, από τις πωλήσεις έως τις λειτουργίες του back-office, θα εγκαινιάσει μια νέα εποχή αποδοτικότητας και αύξησης των κερδών.

Η διαφορετική εμπειρία από την τεχνητή νοημοσύνη

Το χάσμα μεταξύ της πραγματικής εμπειρίας των ανώτερων στελεχών και των εργαζομένων με τη γενετική τεχνητή νοημοσύνη είναι τεράστιο, σύμφωνα με μια νέα έρευνα της εταιρείας συμβούλων τεχνητής νοημοσύνης Section σε 5.000 υπαλλήλους γραφείου.

Τα δύο τρίτα των μη διευθυντικών στελεχών δήλωσαν ότι εξοικονόμησαν λιγότερο από δύο ώρες την εβδομάδα ή καθόλου χρόνο με την τεχνητή νοημοσύνη. Αντίθετα, περισσότερο από το 40% των στελεχών δήλωσαν ότι η τεχνολογία τους εξοικονόμησε περισσότερες από οκτώ ώρες εργασίας την εβδομάδα.

Τα στελέχη «θεωρούν αυτόματα ότι η τεχνητή νοημοσύνη θα είναι η σωτηρία τους», δήλωσε ο Στίβ ΜακΓκάρβεϊ , σχεδιαστής εμπειρίας χρήστη στο Raleigh της Βόρειας Καρολίνας. «Δεν μπορώ να μετρήσω πόσες φορές έψαξα μια λύση για ένα πρόβλημα, ρώτησα ένα LLM και μου έδωσε μια λύση για ένα πρόβλημα προσβασιμότητας που ήταν εντελώς λάθος», είπε, αναφερόμενος σε ένα μεγάλο γλωσσικό μοντέλο.

Ο ΜακΓκάρβεϊ , 53 ετών, είπε ότι ορισμένες συγκεκριμένες περιπτώσεις χρήσης της τεχνητής νοημοσύνης, όπως η χρήση του Perplexity ως βοηθού έρευνας, του έχουν εξοικονομήσει σημαντικό χρόνο. Ωστόσο, μέρος της δουλειάς του είναι να διασφαλίζει ότι οι χρήστες με προβλήματα όρασης μπορούν να έχουν πρόσβαση σε ιστότοπους. Είπε ότι έχει περάσει αρκετές ώρες εξηγώντας σε ένα bot τεχνητής νοημοσύνης γιατί μια προτεινόμενη λύση δεν θα λειτουργήσει.

Οι εργαζόμενοι που συμμετείχαν στην έρευνα του Τμήματος ήταν πολύ πιο πιθανό να δηλώσουν ότι ένιωθαν άγχος ή υπερβολική πίεση σχετικά με την τεχνητή νοημοσύνη παρά ενθουσιασμό — το αντίθετο ίσχυε για τα στελέχη — και το 40% όλων των ερωτηθέντων δήλωσαν ότι δεν θα είχαν κανένα πρόβλημα να μην ξαναχρησιμοποιήσουν ποτέ τεχνητή νοημοσύνη.

Ο πιο συνηθισμένος τρόπος με τον οποίο οι περισσότεροι δήλωσαν ότι χρησιμοποιούσαν εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης ήταν για βασικές λειτουργίες, όπως αντικατάσταση αναζητήσεων στο Google ή δημιουργία προσχεδίων. Πολύ λιγότεροι το χρησιμοποιούσαν για πιο σύνθετες εργασίες, όπως ανάλυση δεδομένων ή δημιουργία κώδικα.

Παραγωγικότητα και τεχνητή νοημοσύνη

Μια νέα έκθεση της εταιρείας επιχειρηματικού λογισμικού Workday φτάνει στο σημείο να χαρακτηρίζει τις απογοητεύσεις με την τεχνολογία ως «φόρο τεχνητής νοημοσύνης» στην παραγωγικότητα. Αν και το 85% των περίπου 1.600 υπαλλήλων που συμμετείχαν στην έρευνα ανέφεραν ότι εξοικονομούν μία έως επτά ώρες την εβδομάδα χάρη στη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης, μεγάλο μέρος του χρόνου αυτού αντισταθμίζεται από την ανάγκη διόρθωσης σφαλμάτων και επανεπεξεργασίας του περιεχομένου που δημιουργείται από την τεχνητή νοημοσύνη.

Μέρος της πρόκλησης είναι η αβεβαιότητα σχετικά με το τι μπορεί να κάνει καλά ή άσχημα η τεχνητή νοημοσύνη, δήλωσε ο Νταν Χίστερ , ένας 44χρονος μηχανικός εμπειρίας χρήστη στο Σιάτλ. Κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, ο Χίστερ στράφηκε σε ένα μεγάλο γλωσσικό μοντέλο για να διορθώσει κάποιο κώδικα, περιμένοντας ότι θα του πάρει λιγότερο από μισή ώρα. Τελικά του πήρε όλο το απόγευμα, είπε. Εν τω μεταξύ, μια άλλη εργασία που στο παρελθόν θα είχε πάρει μέρες στον Χίστερ, του πήρε 20 λεπτά με τη γενετική τεχνητή νοημοσύνη.

«Έχει αλλάξει εντελώς την αντίληψή μου για το πώς να υπολογίζω το χρόνο που χρειάζεται για να κάνω κάτι», είπε ο Χίστερ.

Όποιες αλλαγές και αν φέρνει η τεχνητή νοημοσύνη στις επιχειρηματικές δραστηριότητες και τις θέσεις εργασίας, οι διευθύνοντες σύμβουλοι δήλωσαν ότι αυτό δεν μεταφράζεται ακόμη σε κέρδη.

Οφέλη και κόστος

Σε μια έρευνα της PricewaterhouseCoopers μεταξύ διευθυνόντων συμβούλων που παρουσιάστηκε στην ετήσια συνάντηση του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ στο Νταβός της Ελβετίας αυτή την εβδομάδα, το 12% δήλωσε ότι η τεχνητή νοημοσύνη είχε αποφέρει οφέλη τόσο σε επίπεδο κόστους όσο και εσόδων. Περισσότεροι από τους μισούς από τους σχεδόν 4.500 διευθύνοντες συμβούλους που συμμετείχαν στην έρευνα σε όλο τον κόσμο δήλωσαν ότι δεν έχουν δει μέχρι στιγμής κανένα σημαντικό οικονομικό όφελος.

Ορισμένες εταιρείες έχουν ήδη αναφερθεί σε φιλόδοξες προσπάθειες στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης, οι οποίες αργότερα χρειάστηκαν την βοήθεια ανθρώπων. Ο πάροχος υπηρεσιών πληρωμών Klarna βασίστηκε στην τεχνητή νοημοσύνη το 2024 για να αντικαταστήσει το έργο εκατοντάδων εξωτερικών συνεργατών εξυπηρέτησης πελατών. Αργότερα, η εταιρεία άλλαξε ξανά κατεύθυνση, προσλαμβάνοντας περίπου μια ντουζίνα ανθρώπων για να απαντούν σε πιο απαιτητικές ερωτήσεις.

Στην Duolingo, την εφαρμογή εκμάθησης γλωσσών, ο διευθύνων σύμβουλος Luis von Ahn ενημέρωσε το προσωπικό σε ένα σημείωμα πέρυσι ότι θα «σταματούσε σταδιακά να χρησιμοποιεί εξωτερικούς συνεργάτες για εργασίες που μπορεί να αναλάβει η τεχνητή νοημοσύνη».

Αργότερα είπε ότι αναμενόταν να συνεχίσει τις προσλήψεις, αλλά ότι η τεχνητή νοημοσύνη θα «επιταχύνει το έργο μας, με την ίδια ή καλύτερη ποιότητα». Η εταιρεία κατέληξε με 14% αύξηση του αριθμού των εργαζομένων σε ετήσια βάση, έγραψε ο von Ahn στο LinkedIn.

«Απειλή» για την οικονομία

Έξι στους δέκα ερωτηθέντες σε μια δημοσκόπηση του Wall Street Journal-NORC το περασμένο καλοκαίρι χαρακτήρισαν την τεχνητή νοημοσύνη και άλλες νέες τεχνολογίες ως απειλή για την οικονομία των ΗΠΑ, λόγω της δυνατότητάς τους να αντικαταστήσουν καλά αμειβόμενους εργαζόμενους. Οι υπόλοιποι δήλωσαν ότι πιστεύουν ότι θα οδηγήσουν σε νέα προϊόντα και υψηλότερη παραγωγικότητα.

«Οι άνθρωποι είναι σκεπτικοί», δήλωσε ο γερουσιαστής Μαρκ Κέλι (Δημοκρατικός, Αριζόνα) σε μια πρόσφατη εκδήλωση στην Ουάσιγκτον με θέμα την προετοιμασία του αμερικανικού εργατικού δυναμικού για την τεχνητή νοημοσύνη. Οι ευρείες προσπάθειες για την υποστήριξη των εργαζομένων στην απόκτηση εκπαίδευσης στην τεχνητή νοημοσύνη θα τους βοηθήσουν να είναι πιο πρόθυμοι να μάθουν και να χρησιμοποιήσουν την τεχνολογία, είπε.

«Εάν η βιομηχανία κερδίσει την εμπιστοσύνη του κοινού στην τεχνητή νοημοσύνη από τους εργαζομένους, η υιοθέτησή της θα αυξηθεί και οι εταιρείες θα αποκομίσουν τα οφέλη της αύξησης της παραγωγικότητας», δήλωσε ο Κέλι.

Πηγή ΟΤ