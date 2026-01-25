science
Τεχνητή Νοημοσύνη: Το χάσμα μεταξύ ουραγών και πρωτοπόρων στην Ευρώπη και που ανήκει η Ελλάδα
25 Ιανουαρίου 2026

Τεχνητή Νοημοσύνη: Το χάσμα μεταξύ ουραγών και πρωτοπόρων στην Ευρώπη και που ανήκει η Ελλάδα

Η Ευρωπαϊκή Ένωση συνεχίζει να επενδύει ταυτόχρονα σε νέα μέτρα για την υποστήριξη της υιοθέτησης της Τεχνητής Νοημοσύνης τόσο σε άτομα όσο και σε επιχειρήσεις

Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Η Τεχνητή Νοημοσύνη έχει μπει για τα καλά στην καθημερινότητα των πολιτών. Από την προσωπική χρήση στην εργασία και την εκπαίδευση, εκατομμύρια άνθρωποι σε όλη την Ευρώπη βασίζονται πλέον σε εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης όπως το ChatGPT, το Gemini και το Grok.

Ωστόσο το χάσμα μεταξύ των χωρών στην Ευρώπη που χρησιμοποιούν την Τεχνητή Νοημοσύνη είναι μεγάλο.

Τα εργαλεία Τεχνητής Νοημοσύνης επιτρέπουν στους χρήστες να υποβάλουν μια ερώτηση ή μια προτροπή, όπως να σχεδιάσουν ένα τριήμερο ταξίδι για εμένα, και μπορούν να δημιουργήσουν νέο περιεχόμενο όπως κείμενο, εικόνες, κώδικα, βίντεο ή άλλα δεδομένα με βάση πληροφορίες και μοτίβα που έχουν αντληθεί από υπάρχοντα παραδείγματα.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση συνεχίζει να επενδύει ταυτόχρονα σε νέα μέτρα για την υποστήριξη της υιοθέτησης της Τεχνητής Νοημοσύνης τόσο σε άτομα όσο και σε επιχειρήσεις, καταρτίζοντας νέες στρατηγικές ετοιμότητας και εκδίδοντας διάφορες νέες κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την ηθική χρήση της Τεχνητής Νοημοσύνης.

Σε ότι αφορά στην Ελλάδα, σύμφωνα με τη Eurostat, εμφανίζεται μεταξύ των ουραγών της Ευρώπης στην υιοθέτηση της τεχνητής νοημοσύνης.

Ταμπού η Τεχνητή Νοημοσύνη σε κάποιες χώρες

Σύμφωνα με την έρευνα του Ευρωβαρόμετρου σχετικά με τις μελλοντικές ανάγκες για ψηφιακή εκπαίδευση, το 64% των Ευρωπαίων συμφωνεί απόλυτα και συμφωνεί εν μέρει ότι έως το 2030, όλοι θα πρέπει να είναι εξοικειωμένοι με την Τεχνητή Νοημοσύνη.

Από το 2021, η χρήση τεχνολογιών τεχνητής νοημοσύνης έχει αυξηθεί οργανικά κατά 12,30% μεταξύ των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων. Σχεδόν το ένα τρίτο – 32,7% – των Ευρωπαίων παραδέχονται ότι έχουν χρησιμοποιήσει εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης.

Οι έντονες διαφορές στη χρήση της Τεχνητής Νοημοσύνης μεταξύ των χωρών της ΕΕ υποδηλώνουν ότι, ενώ σε ορισμένα μέρη η χρήση της παραγωγικής Τεχνητής Νοημοσύνης για τυπική εκπαίδευση και επαγγελματικούς σκοπούς δεν υποτιμάται και στην πραγματικότητα ενθαρρύνεται, σε άλλα μπορεί να εξακολουθεί να αποτελεί ταμπού – κάτι που αντικατοπτρίζεται στην εξαιρετικά χαμηλή (και εξαιρετικά απίθανη) αυτοδηλωμένη χρήση εργαλείων Τεχνητής Νοημοσύνης.

Τα πιο δημοφιλή εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης στην Ευρώπη

Το 2025, η OpenAI δήλωσε ότι είχε 120,4 εκατομμύρια ενεργούς χρήστες στην Ευρωπαϊκή Ένωση – περίπου το 26% του πληθυσμού της ΕΕ, ποσοστό που, λίγο πολύ, αντικατοπτρίζει τα ευρωπαϊκά στατιστικά στοιχεία για τη χρήση της παραγωγικής τεχνητής νοημοσύνης το 2025.

Άλλα chatbot και εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης διστάζουν περισσότερο να αποκαλύψουν τη βάση χρηστών τους στην ΕΕ. Ωστόσο, δεδομένου ότι το Chat GPT της OpenAI κατέχει πάνω από το 80,02% του ευρωπαϊκού μεριδίου αγοράς , το υπόλοιπο 19,8% είναι πιθανό να μοιραστεί μεταξύ των Perplexity, Microsoft Copilot, Google Gemini και Claude.

Η χρήση της παραγωγικής τεχνητής νοημοσύνης για την επίσημη εκπαίδευση είναι χαμηλή

Λιγότερο από το ένα δέκατο – 9,8% των Ευρωπαίων κατά μέσο όρο – παραδέχονται ότι χρησιμοποιούν παραγωγική τεχνητή νοημοσύνη για σκοπούς επίσημης εκπαίδευσης το 2025.

Στο κάτω μέρος της λίστας βρίσκονται οι Ούγγροι, με ένα εξαιρετικά (και εξαιρετικά απίθανο) ποσοστό 0,62%, ακολουθούμενοι από τους Ρουμάνους (3,37%), τους Πολωνούς (4,59%), τους Βούλγαρους (5,17%) και τους Γερμανούς (6,04%). Οι χώρες με τις μεγαλύτερες επιδόσεις στη χρήση της Τεχνητής Νοημοσύνης στην εκπαίδευση είναι η Σουηδία με 20,99%, η Μάλτα με 20,22%, η Δανία με 17,86%, η Ισπανία με 16,26% και η Εσθονία με 15,41%.

Περίπου το ένα τρίτο των ατόμων ηλικίας 16–74 ετών χρησιμοποίησαν εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης τουλάχιστον μία φορά το 2025, σύμφωνα με την Eurostat.

Σύμφωνα με την πρόσφατη έρευνα του Ευρωβαρόμετρου σχετικά με τις μελλοντικές ανάγκες για την ψηφιακή εκπαίδευση, το 54% των Ευρωπαίων έχει μια ισορροπημένη άποψη και πιστεύει ότι η Τεχνητή Νοημοσύνη μπορεί να φέρει τόσο οφέλη όσο και κινδύνους στην τάξη, με λιγότερο από το ένα τέταρτο, το 22%, να πιστεύει ότι η Τεχνητή Νοημοσύνη δεν ανήκει καθόλου στην τάξη.

Τι απαιτεί προσοχή

Ενώ η ΕΕ έχει ήδη δημοσιεύσει τις δεοντολογικές οδηγίες για τη χρήση της Τεχνητής Νοημοσύνης στην εκπαίδευση και ορισμένοι εκπαιδευτικοί αντιτίθενται ανοιχτά (ή απλώς κουράζονται) από την αυξανόμενη χρήση της Τεχνητής Νοημοσύνης από τους μαθητές, δύο τομείς χρειάζονται επείγουσα προσοχή.

Καταρχάς, η ΕΕ πρέπει να βελτιώσει την πρόσβαση σε ασφαλή, κατάλληλα για την ηλικία εργαλεία Τεχνητής Νοημοσύνης για μαθητές, φοιτητές και εκπαιδευτικούς – ώστε όλοι να μπορούν να αναπτύξουν δεξιότητες υπό επίβλεψη. Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό σε χώρες με χαμηλότερα συνολικά επίπεδα ψηφιακών δεξιοτήτων και πρόσβασης στο Διαδίκτυο.

Δεύτερον, οι εκπαιδευτικοί, μαζί με τα Υπουργεία Παιδείας των κρατών μελών, πρέπει να εμβαθύνουν στον τρόπο με τον οποίο η Τεχνητή Νοημοσύνη μπορεί να βοηθήσει στην καθημερινή τους εργασία, ειδικά όταν διδάσκουν μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες και αναπηρίες (δυσλεξία, δυσαριθμησία, ΔΕΠΥ, αυτισμό και άλλα).

Αν γίνει σωστά, αυτή είναι μια σημαντική ευκαιρία να δοκιμαστούν νέες, εξατομικευμένες προσεγγίσεις και να προσαρμοστούν οι τεχνικές διδασκαλίας, ώστε να επιτευχθούν τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα για τους εκπαιδευτικούς και τους μαθητές.

Το 15,07% των Ευρωπαίων παραδέχεται ότι χρησιμοποιεί παραγωγική τεχνητή νοημοσύνη για επαγγελματικούς σκοπούς

Ελαφρώς περισσότερο – το 15,07% των Ευρωπαίων, κατά μέσο όρο, παραδέχονται ότι χρησιμοποιούν παραγωγική τεχνητή νοημοσύνη για επαγγελματικούς σκοπούς.

Και πάλι, στο τέλος της λίστας βρίσκονται η Ουγγαρία (1,31%), η Ρουμανία (5,24%), η Ιταλία (8,00%), η Πολωνία (8,36%) και η Βουλγαρία (8,43%). Η Μάλτα προηγείται με 29,64%, ακολουθούμενη από τη Δανία (27,17%), την Ολλανδία (26,56%), την Εσθονία (25,12%) και τη Φινλανδία (25,11%).

Το ένα τέταρτο των Ευρωπαίων παραδέχεται ότι χρησιμοποιεί παραγωγική τεχνητή νοημοσύνη για ιδιωτικούς σκοπούς

Οι Ευρωπαίοι (αλλά όχι όλοι) είναι πιο χαλαροί ως προς την αποκάλυψη της χρήσης της παραγωγικής τεχνητής νοημοσύνης για ιδιωτικούς σκοπούς .

Η Κύπρος προηγείται με 43,13%, ακολουθούμενη από την Ελλάδα (40,91%), την Εσθονία (37,47%), τη Μάλτα (37,20%) και το Λουξεμβούργο (35,71%). Η Ουγγαρία βρίσκεται, για άλλη μια φορά, στο τέλος με μόνο 2,12%, ακολουθούμενη από την Ιταλία (12,81%), τη Ρουμανία (14,85%), την Πολωνία (19,13%) και τη Βουλγαρία (20,15%).

EUROSTAT / Χρήση εργαλείων παραγωγικής τεχνητής νοημοσύνης από άτομα για ιδιωτικούς σκοπούς / 2025

Ουραγός η Ελλάδα στην υιοθέτηση της Τεχνητής Νοημοσύνης μεταξύ των επιχειρήσεων

Η χρήση τουλάχιστον ενός τύπου τεχνολογίας τεχνητής νοημοσύνης μεταξύ των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων ανέρχεται κατά μέσο όρο σε περίπου 19,95%, σημειώνοντας αύξηση 12,3% από το 2021.

Οι αριθμοί ποικίλλουν σημαντικά μεταξύ των χωρών: ενώ οι σκανδιναβικές χώρες και οι χώρες της Μπενελούξ πρωτοστατούν, οι χώρες της Νότιας και Ανατολικής Ευρώπης παραμένουν στο κάτω μέρος. Οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις διαφέρουν επίσης σημαντικά ως προς την ωριμότητα της Τεχνητής Νοημοσύνης: ενώ ορισμένες βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη με τον μετασχηματισμό της Τεχνητής Νοημοσύνης (ή τουλάχιστον διαθέτουν ισχυρές επιχειρηματικές διαδικασίες και βάσεις διαχείρισης δεδομένων), άλλες εξακολουθούν να ακολουθούν μια βασική προσέγγιση, εργαλείο προς εργαλείο.

Η Δανία ηγείται στη χρήση εργαλείων Τεχνητής Νοημοσύνης μεταξύ των επιχειρήσεων με 42,03% (+18,14% από το 2021), ακολουθούμενη από τη Φινλανδία με 37,82% (+22,03% από το 2021), τη Σουηδία με 35,04% (+25,11% από το 2021), το Βέλγιο με 34,54% (+24,22% από το 2021) και το Λουξεμβούργο με 33,61% (+20,61% από το 2021).

Στο τέλος της λίστας βρίσκονται η Ρουμανία με 5,21% (+3,83% από το 2021), η Πολωνία με 8,36% (+5,5% από το 2021), η Βουλγαρία με 8,55% (+5,26% από το 2021), η Ελλάδα με 8,93% (+6,32% από το 2021) και η Κύπρος με 9,27% (+6,68% από το 2021).

Το σχέδιο δράσης της ΕΕ

Ενώ το σχέδιο δράσης της ΕΕ για την Ηπειρωτική Ηπείρου Τεχνητής Νοημοσύνης και η στρατηγική Εφαρμογής της Τεχνητής Νοημοσύνης αποτελούν κινήσεις προς τη (γενικά) σωστή κατεύθυνση, η ΕΕ θα πρέπει τώρα να στραφεί σε εις βάθος εξέταση των τομεακών χρήσεων της Τεχνητής Νοημοσύνης, των επιχειρηματικών διαδικασιών και στην πραγματική ετοιμότητα για την ανάπτυξη της Τεχνητής Νοημοσύνης μεταξύ διαφορετικών τύπων και μεγεθών επιχειρήσεων.

Οι πολιτικές στρατηγικές συχνά καταλήγουν ως προϊόν ανταγωνιστικών ιδεών και πολιτικών φιλοδοξιών – και οι δύο στρατηγικές σίγουρα το αντανακλούν αυτό.

Οι μετρήσιμοι ΒΔΕ σε επίπεδο κρατών μελών, η συνεχής εστίαση σε πρωτοβουλίες υψηλής κλίμακας (είτε πρόκειται για αναβάθμιση δεξιοτήτων Τεχνητής Νοημοσύνης είτε για βελτίωση της πρόσβασης σε υπολογιστική ισχύ και δεδομένα) και η σαφής διαφοροποίηση ανά τύπο επιχείρησης, μέγεθος και ωριμότητα Τεχνητής Νοημοσύνης μπορούν να βοηθήσουν την ΕΕ να προχωρήσει γρήγορα με στοχευμένη υποστήριξη, χωρίς να σπαταλήσει χρόνο και χρήματα των φορολογουμένων σε πρωτοβουλίες υψηλού κόστους και χαμηλού αντίκτυπου.

