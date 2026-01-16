science
Έρχεται «τετραήμερο ουκρανικό ψύχος...» - Πτώση 10 βαθμών και χιόνια σε χαμηλά υψόμετρα
Έκθεση Allianz: Η ΑΙ κορυφαία απειλή για τις ελληνικές επιχειρήσεις
Τεχνολογία 16 Ιανουαρίου 2026 | 17:13

Έκθεση Allianz: Η ΑΙ κορυφαία απειλή για τις ελληνικές επιχειρήσεις

Στην Ελλάδα, για το 2026, η τεχνητή νοημοσύνη (ΑΙ) αναδεικνύεται ως ο κορυφαίος επιχειρηματικός κίνδυνος.

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
Spotlight

Οι κυβερνοεπιθέσεις, και ιδίως οι επιθέσεις με ransomware, κατατάσσονται για πέμπτη συνεχόμενη φορά ως ο νούμερο 1 κίνδυνος για εταιρίες όλων των μεγεθών (42% των συνολικών απαντήσεων), σύμφωνα με το Βαρόμετρο  της Allianz για το 2026 (Allianz Risk Barometer 2026).

Ωστόσο, η τεχνητή νοημοσύνη (AI) είναι ο ταχύτερα ανερχόμενος επιχειρηματικός κίνδυνος, σκαρφαλώνοντας από την 10η στη 2η θέση (32%), υπογραμμίζοντας τις νέες απειλές που αντιμετηωπίζουν οι εταιρίες σε σχεδόν όλους τους κλάδους.

Επίσης ότι οι γεωπολιτικές αναταραχές και η αβεβαιότητα ωθούν τους πολιτικούς κινδύνους και τη βία στην 7η θέση, την υψηλότερη θέση που έχουν καταλάβει ποτέ

Στην Ελλάδα, για το 2026, η τεχνητή νοημοσύνη αναδεικνύεται ως ο κορυφαίος επιχειρηματικός κίνδυνος (40%), με τις κυβερνοεπιθέσεις να ακολουθούν στην 2η θέση (35%)

Μεγαλύτερη ανησυχία οι κυβερνοεπιθέσεις

Οι κυβερνοεπιθέσεις βρέθηκαν πολύ στα πρωτοσέλιδα το 2025 και εξακολουθούν να αποτελούν τη μεγαλύτερη ανησυχία για τις εταιρίες παγκοσμίως το 2026, σύμφωνα με το Allianz Risk Barometer. Το προηγούμενο έτος ήταν επίσης σημαντικό για την ενίσχυση του ρυθμού ενσωμάτωσης της τεχνητής νοημοσύνης (AI), γεγονός που αντανακλάται στην κατάταξή του ως τον ταχύτερα ανερχόμενο κίνδυνο, καταλαμβάνοντας τη 2η θέση στην ετήσια έρευνα, ως μια σύνθετη πηγή λειτουργικού και νομικού κινδύνου, καθώς και κινδύνου φήμης.

Παρόλα αυτά, σχεδόν οι μισοί από τους ερωτηθέντες πιστεύουν ότι η τεχνητή νοημοσύνη προσφέρει περισσότερα οφέλη παρά κινδύνους στον κλάδο τους, ενώ, ένας στους πέντε δηλώνει το αντίθετο. Για πρώτη φορά, η διακοπή της επιχειρηματικής δραστηριότητας δεν βρίσκεται στις δύο πρώτες θέσεις των κινδύνων, καθώς έπεσε στην 3η θέση. Ωστόσο, το ενδεχόμενο αυτό παραμένει σημαντική ανησυχία, δεδομένου ότι μπορεί να αποτελέσει συνέπεια άλλων κινδύνων που βρίσκονται στην παγκόσμια πρώτη δεκάδα.

Παράγοντες όπως οι μειωμένες απώλειες κατά την περίοδο των τυφώνων το 2025, σηματοδοτούν την πτώση του κινδύνου των φυσικών καταστροφών στην 5η θέση. Την ίδια στιγμή, οι πολιτικοί κίνδυνοι και η βία ανεβαίνουν από την 9η στην 7η θέση, λόγω των αυξανόμενων ανησυχιών για τη γεωπολιτική αστάθεια και τις συγκρούσεις σε όλο τον κόσμο.

Απειλή η ΑΙ για τις επιχειρήσεις στην Ελλάδα

Στην Ελλάδα, η τεχνητή νοημοσύνη αναδεικνύεται ως ο κορυφαίος επιχειρηματικός κίνδυνος για το 2026, εισερχόμενη για πρώτη φορά στην κατάταξη και συγκεντρώνοντας το 40% των απαντήσεων, ενώ στη 2η θέση ακολουθούν οι κυβερνοεπιθέσεις με 35%. Στην 3η θέση, με ποσοστό 25%, κατατάσσονται οι αλλαγές στο νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο, η κλιματική αλλαγή, οι φυσικές καταστροφές -οι οποίες πέρυσι βρίσκονταν στην πρώτη θέση-, καθώς και η κλοπή, η απάτη και η διαφθορά, σκαρφαλώνοντας από την ένατη θέση. Οι διακοπές στην επιχειρηματική δραστηριότητα και την εφοδιαστική αλυσίδα, όπως και ο κίνδυνος πυρκαγιών και εκρήξεων, διαμορφώνονται στο 15% στη 7η θέση, ενώ ελαφρά υποχώρηση καταγράφεται στις μακροοικονομικές εξελίξεις (13%) στην 9η θέση. Τέλος, ως νέα είσοδος στη δεκάδα προστίθεται ο κίνδυνος διακοπής λειτουργίας και βλάβης σε κρίσιμες υποδομές, με ποσοστό 10%.

Ο CEO της Allianz Commercial, Thomas Lillelund, σχολιάζει: «Μετά την αστάθεια και την αβεβαιότητα του 2025, οι επιχειρήσεις συνεχίζουν να αντιμετωπίζουν αλληλένδετους και ιδιαίτερα πολύπλοκους κινδύνους στο ταχέως μεταβαλλόμενο περιβάλλον του 2026. Δεδομένης της σταθερής εξάπλωσης της τεχνητής νοημοσύνης στην κοινωνία και τη βιομηχανία, δεν προκαλεί έκπληξη ότι αποτελεί τον ταχύτερα ανερχόμενο κίνδυνο στο Allianz Risk Barometer. Εκτός από τις σημαντικές ευκαιρίες που προσφέρει, η μετασχηματιστική της δυναμική, η γρήγορη εξέλιξη και η ευρεία ενσωμάτωσή της, αναδιαμορφώνουν το τοπίο των κινδύνων, καθιστώντας τη μια εξέχουσα ανησυχία για εταιρίες όλων των μεγεθών σε όλο τον κόσμο, μαζί με άλλες πιο καθιερωμένες απειλές».

Οι κίνδυνοι στον κυβερνοχώρο είναι μακράν η μεγαλύτερη ανησυχία για τις εταιρίες

Για το 2026, οι κυβερνοεπιθέσεις αποτελούν την κορυφαία απειλή παγκοσμίως για πέμπτη συνεχή χρονιά, με την υψηλότερη βαθμολογία που έχει σημειώσει ποτέ (42% των απαντήσεων) και με μεγαλύτερο περιθώριο από ποτέ (+10%). Κατατάσσονται ως η κύρια ανησυχία των εταιριών σε όλον τον κόσμο (Αμερική, Ασία-Ειρηνικός, Ευρώπη, Αφρική και Μέση Ανατολή). Η συνεχής παρουσία των κυβερνοεπιθέσεων στην κορυφή του Allianz Risk Barometer αντικατοπτρίζει την αυξανόμενη εξάρτηση από την ψηφιακή τεχνολογία σε μια εποχή που το τοπίο των κυβερνοαπειλών, καθώς και το γεωπολιτικό και κανονιστικό περιβάλλον, εξελίσσονται ραγδαία. Οι πρόσφατες κυβερνοεπιθέσεις υψηλού προφίλ υπογραμμίζουν τη συνεχή απειλή για τις επιχειρήσεις όλων των μεγεθών, με τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις να βρίσκονται υπό πίεση λόγω της έλλειψης πόρων για την κυβερνοασφάλεια, με συνέπεια τη μεγαλύτερη έκθεσή τους στις δυσμενείς πιθανότητες.

«Οι επενδύσεις των μεγάλων εταιριών στην κυβερνοασφάλεια και την ανθεκτικότητα έχουν αποδώσει καρπούς, αφού τους εξασφαλίζει τον έγκαιρο εντοπισμό και την ανταπόκριση στις επιθέσεις. Ωστόσο, οι κυβερνοαπειλές εξελίσσονται διαρκώς. Οι οργανισμοί εξαρτώνται όλο και περισσότερο από τρίτους παρόχους για κρίσιμα δεδομένα και υπηρεσίες, ενώ η τεχνητή νοημοσύνη ενισχύει τις απειλές, αυξάνοντας τα σημεία πιθανής επίθεσης και επιβαρύνοντας τις υφιστάμενες αδυναμίες», εξηγεί ο Michael Bruch, Global Head of Risk Consulting Advisory Services, Allianz Commercial.

Η τεχνητή νοημοσύνη δημιουργεί αναδυόμενους κινδύνους, αλλά και νέες επιχειρηματικές ευκαιρίες

Η τεχνητή νοημοσύνη έχει αναρριχηθεί στην κορυφή των παγκόσμιων επιχειρηματικών ανησυχιών, ανεβαίνοντας από τη 10η θέση το 2025 στη 2η θέση (32%) το 2026 – η μεγαλύτερη άνοδος στη φετινή κατάταξη. Αποτελεί σημαντικό παράγοντα σε όλες τις περιοχές – κατατάσσεται στη 2η θέση στην Αμερική, στην Ασία-Ειρηνικό, στην Αφρική και στη Μέση Ανατολή και στην 3η θέση στην Ευρώπη – και αποτελεί αυξανόμενο κίνδυνο για εταιρίες όλων των μεγεθών, καταλαμβάνοντας τις τρεις πρώτες θέσεις για τις μεγάλες, μεσαίες και μικρές επιχειρήσεις. Καθώς η υιοθέτησή της επιταχύνεται και ενσωματώνεται ολοένα και περισσότερο στις βασικές επιχειρηματικές δραστηριότητες, οι ερωτηθέντες αναμένουν ότι οι σχετικοί κίνδυνοι θα ενταθούν, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά θέματα ευθύνης. Η ταχεία εξάπλωση των generative και agentic συστημάτων τεχνητής νοημοσύνης, σε συνδυασμό με την αυξανόμενη πρακτική εφαρμογή τους, έχει φέρει στο επίκεντρο το γεγονός ότι, πλέον, οι οργανισμοί είναι εκτεθειμένοι σε μεγάλο βαθμό.

«Οι εταιρίες αντιλαμβάνονται όλο και περισσότερο την τεχνητή νοημοσύνη όχι μόνο ως μια ισχυρή στρατηγική ευκαιρία, αλλά και ως μια σύνθετη πηγή λειτουργικού και νομικού κινδύνου, καθώς και κινδύνου φήμης. Σε πολλές περιπτώσεις, η ενσωμάτωσή της εξελίσσεται ταχύτερα απ’ ό,τι μπορεί να ακολουθήσει η διακυβέρνηση, το ρυθμιστικό πλαίσιο και η ετοιμότητα του ανθρώπινου δυναμικού», αναφέρει ο Ludovic Subran, Chief Economist, Allianz. «Καθώς όλο και περισσότερες επιχειρήσεις θα επιχειρήσουν να κλιμακώσουν τη χρήση της το 2026, θα βρεθούν αντιμέτωπες με αυξημένη έκθεση σε ζητήματα αξιοπιστίας των συστημάτων, περιορισμούς στην ποιότητα των δεδομένων, προκλήσεις ενσωμάτωσης και ελλείψεις εξειδικευμένου ανθρώπινου δυναμικού. Παράλληλα, αναδύονται νέοι κίνδυνοι ευθύνης που σχετίζονται με την αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων, μεροληπτικά ή διακριτικά μοντέλα, την κατάχρηση πνευματικής ιδιοκτησίας, καθώς και την αβεβαιότητα γύρω από το ποιος φέρει την ευθύνη όταν τα αποτελέσματα που παράγονται από την τεχνητή νοημοσύνη προκαλούν ζημιά».

Η διακοπή επιχειρηματικής δραστηριότητας συνδέεται στενά με τους γεωπολιτικούς κινδύνους

Το 2025 σηματοδότησε μια στροφή προς προστατευτικές εμπορικές πολιτικές και δασμολογικούς πολέμους που έφεραν αβεβαιότητα στην παγκόσμια οικονομία. Ήταν επίσης μια χρονιά περιφερειακών συγκρούσεων στη Μέση Ανατολή και τη Ρωσία/Ουκρανία, συνοριακών διαφορών μεταξύ Ινδίας/Πακιστάν και Ταϊλάνδης/Καμπότζης και εμφυλίων πολέμων στην Αφρική – μια τάση που συνεχίζεται και το 2026 με την επέμβαση των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα. Οι γεωπολιτικοί κίνδυνοι ασκούν αυξανόμενη πίεση στις εφοδιαστικές αλυσίδες και καθώς αυξάνονται, μόνο το 3% των ερωτηθέντων στο Allianz Risk Barometer θεωρούν τις εφοδιαστικές αλυσίδες τους «πολύ ανθεκτικές».

Μόνο το περασμένο έτος, οι εμπορικοί περιορισμοί τριπλασιάστηκαν, επηρεάζοντας εμπορεύματα αξίας περίπου 2,7 τρισεκατομμυρίων δολαρίων ΗΠΑ – σχεδόν το 20% των παγκόσμιων εισαγωγών σύμφωνα με την Allianz Trade – ωθώντας τις εταιρίες να διερευνήσουν τάσεις όπως το friendshoring (μεταφορά παραγωγής σε φιλικές χώρες) και η περιφερειοποίηση. Αυτές οι εξελίξεις οδηγούν σε μια αντίληψη υψηλού κινδύνου – το 29% των ερωτηθέντων κατατάσσει τη διακοπή της επιχειρηματικής δραστηριότητας ως τον κορυφαίο κίνδυνο, τοποθετώντας τον στην 3η θέση, αν και πέφτει κατά μία θέση σε σχέση με το προηγούμενο έτος.

Δεν προκαλεί έκπληξη το γεγονός ότι οι πολιτικοί κίνδυνοι και η βία ανέβηκαν δύο θέσεις, καταλαμβάνοντας την 7η θέση, την υψηλότερη κατάταξη που έχουν σημειώσει ποτέ. Ο στενά συνδεδεμένος κίνδυνος των αλλαγών στη νομοθεσία και το ρυθμιστικό πλαίσιο -που περιλαμβάνει και τους εμπορικούς δασμούς- κατατάσσεται στην 4η θέση παγκοσμίως, παραμένοντας αμετάβλητος σε ετήσια βάση, αλλά με αυξημένο ποσοστό αναφορών, λόγω των εντεινόμενων ανησυχιών για τον αυξανόμενο προστατευτισμό.

Στην πραγματικότητα, η παράλυση της παγκόσμιας εφοδιαστικής αλυσίδας λόγω γεωπολιτικών συγκρούσεων αναδεικνύεται ως το πιο πιθανό σενάριο «μαύρου κύκνου» που ενδέχεται να υλοποιηθεί τα επόμενα πέντε χρόνια, σύμφωνα με το 51% των ερωτηθέντων.

Economy
Μετρητά: Πολύ σκληρά για να πεθάνουν στην Ελλάδα του 2026 

Μετρητά: Πολύ σκληρά για να πεθάνουν στην Ελλάδα του 2026 

Xρηματιστήριο Αθηνών
Χρηματιστήριο Αθηνών: Μάζεψε τις απώλειες, κράτησε τα κέρδη της εβδομάδας

Χρηματιστήριο Αθηνών: Μάζεψε τις απώλειες, κράτησε τα κέρδη της εβδομάδας

inWellness
inTown
inTickets 14.01.26

Η Ύβρις της Ανθρωπότητας - Το νέο βραβευμένο ντοκιμαντέρ του Γιώργου Αυγερόπουλου για δύο προβολές στον Δαναό

Η ταινία, που ολοκληρώθηκε πρόσφατα έπειτα από τρία χρόνια παραγωγής φέρνει και πάλι στο προσκήνιο το πιο κρίσιμο ζήτημα του καιρού μας: την κλιματική κρίση. Το Mankind’s Folly έρχεται στον κινηματογράφο Δαναό για δύο μόνο προβολές το Σάββατο 17 & την Κυριακή 18 Ιανουαρίου.

Σύνταξη
Stream science
«Βόμβα» για τα μικροπλαστικά: Αμφιβολίες για την ανακάλυψή τους στο ανθρώπινο σώμα – Μελέτη λέει ότι πρόκειται για «αστειότητα»
Τι ισχύει; 15.01.26

«Βόμβα» για τα μικροπλαστικά: Αμφιβολίες για την ανακάλυψή τους στο ανθρώπινο σώμα – Μελέτη λέει ότι πρόκειται για «αστειότητα»

Μελέτες που ισχυρίζονται ότι έχουν αποκαλύψει μικροπλαστικά και νανοπλαστικά σε όλο το ανθρώπινο σώμα αναφέρθηκαν από μέσα ενημέρωσης σε όλο τον κόσμο - Τώρα, πολλοί επιστήμονες τις αμφισβητούν

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
Δείγματα πάγου από όλο τον κόσμο μεταφέρονται στην Ανταρκτική καθώς οι παγετώνες λιώνουν
Παρακαταθήκη για το μέλλον 14.01.26

Δείγματα πάγου από όλο τον κόσμο μεταφέρονται στην Ανταρκτική καθώς οι παγετώνες λιώνουν

Οι πυρήνες πάγου περιέχουν σημαντικές πληροφορίες για το κλίμα της Γης στο μακρινό παρελθόν. Μεταφέρονται για φύλαξη στον ερευνητικό σταθμό Concordia στην Ανταρκτική.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Η Φίνος Φιλμ αποχαιρετά με τις δέουσες τιμές την Μέλπω Ζαρόκωστα – «Ήθος, αξιοπρέπεια και βαθιά καλλιέργεια»
Πικρό αντίο 16.01.26

Η Φίνος Φιλμ αποχαιρετά με τις δέουσες τιμές την Μέλπω Ζαρόκωστα – «Ήθος, αξιοπρέπεια και βαθιά καλλιέργεια»

Η Μέλπω Ζαρόκωστα «ήταν η πιο αριστοκρατική και φίνα παρουσία», έγραψε σε ανάρτηση της η ελληνική εταιρεία παραγωγής ταινιών Φίνος Φιλμ.

Σύνταξη
Μετά τον Κλοπ, η Ρεάλ θέλει και τον Χάαλαντ! Στα 200 εκατ. ευρώ η «χρηματιστηριακή» αξία του Νορβηγού!
Ποδόσφαιρο 16.01.26

Μετά τον Κλοπ, η Ρεάλ θέλει και τον Χάαλαντ! Στα 200 εκατ. ευρώ η «χρηματιστηριακή» αξία του Νορβηγού!

Σύμφωνα με ξένα δημοσιεύματα ο πρόεδρος της Ρεάλ Μαδρίτης Φλορεντίνο Πέρεθ θέλει να φέρει στη «βασίλισσα» τους Γιούργκεν Κλοπ και Έρλινγκ Χάαλαντ το προσεχές καλοκαίρι!

Αλέξανδρος Κωτάκης
Δήμος Αγίας Παρασκευής: Πολλές οι αντιδράσεις και τα ερωτήματα για το νέο αμαξοστάσιο σε προστατευόμενη ζώνη του Υμηττού
Ελλάδα 16.01.26

Δήμος Αγίας Παρασκευής: Πολλές οι αντιδράσεις και τα ερωτήματα για το νέο αμαξοστάσιο σε προστατευόμενη ζώνη του Υμηττού

Ένα έργο που φαίνεται να ετοιμάζει ο δήμος Αγίας Παρασκευής σε προστατευόμενη ζώνη του Υμηττού έχει προκαλέσει σωρεία αντιδράσεων στην τοπική κοινωνία. Ο έλεγχος της Περιφέρειας και ο ρόλος της πολεοδομίας.

Δημήτρης Τερζής
Δημήτρης Τερζής
Η Τσεχία ετοιμάζεται να προμηθεύσει την Ουκρανία με μαχητικά αεροσκάφη για την καταπολέμηση των ρωσικών drones
Κόσμος 16.01.26

Η Τσεχία ετοιμάζεται να προμηθεύσει την Ουκρανία με μαχητικά αεροσκάφη για την καταπολέμηση των ρωσικών drones

Η τσεχική κυβέρνηση με επικεφαλής τον λαϊκιστή Αντρέι Μπάμπις έχει συμφωνήσει να παράσχει πυρομαχικά, αλλά δεσμεύτηκε να μην διαθέσει καμία εθνική χρηματοδότηση για βοήθεια στην Ουκρανία

Σύνταξη
Χυδαία επίθεση Φωτήλα: «Θα σου πω, πώς θα ξεβρακώσεις τον Πελετίδη» (βίντεο)
Πολιτική Γραμματεία 16.01.26

Χυδαία επίθεση Φωτήλα: «Θα σου πω, πώς θα ξεβρακώσεις τον Πελετίδη» (βίντεο)

Ο υφυπουργός Πολιτισμού της κυβέρνησης επιτέθηκε στον δήμαρχο Πάτρας, Κώστα Πελετίδη, κατά την κοπή της πίτας της δημοτικής παράταξης της ΝΔ στην πρωτεύουσα της Αχαΐας

Σύνταξη
Πέρασε έναν χρόνο δεμένος με σχοινί σε μια φίλη του – Είναι ο Τέτσινγκ Χσι ο πιο ακραίος περφόρμερ που υπήρξε ποτέ;
Το πέρασμα του χρόνου 16.01.26

Πέρασε έναν χρόνο δεμένος με σχοινί σε μια φίλη του – Είναι ο Τέτσινγκ Χσι ο πιο ακραίος περφόρμερ που υπήρξε ποτέ;

Έσπασε τους αστραγάλους του, έζησε 365 ημέρες σε ένα κελί, πήδηξε από ένα παράθυρο και αντιμετώπισε τον χειρότερο χειμώνα του 20ού αιώνα. Ωστόσο, λέει ότι δεν είναι μαζοχιστής. Ο Guardian συνάντησε τον Τέτσινγκ Χσι που η Μαρίνα Αμπράμοβιτς αποκαλεί «ο δάσκαλος».

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Κεντρικές παραλίες της Τήνου γίνονται πλέον πλήρως προσβάσιμες
Κοινωνική συμπερίληψη 16.01.26

Κεντρικές παραλίες της Τήνου γίνονται πλέον πλήρως προσβάσιμες

Το έργο περιλαμβάνει την εγκατάσταση ολοκληρωμένων, μη μόνιμων υποδομών, όπως αυτόνομους μηχανισμούς πρόσβασης στο νερό, ειδικούς διαδρόμους για αμαξίδια, προσβάσιμα αποδυτήρια, μεταξύ άλλων.

Σύνταξη
Η αποστολή της Eθνικής Γυναικών στο πόλο για την κοινή προετοιμασία με την Ουγγαρία
Άλλα Αθλήματα 16.01.26

Η αποστολή της Eθνικής Γυναικών στο πόλο για την κοινή προετοιμασία με την Ουγγαρία

Έγινε γνωστή η αποστολή της Εθνικής Γυναικών στο πόλο, η οποία θα ταξιδέψει στη Βουδαπέστη το διάστημα 19-22 Ιανουαρίου προκειμένου να πραγματοποιήσει κοινή προετοιμασία με την Ουγγαρία στο πλαίσιο του γενικότερου σχεδιασμού που έχει ως κατάληξη το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα που θα διεξαχθεί στην πόλη Φούτσαλ της Μαδέιρα στην Πορτογαλία το διάστημα 26/1-5/2/2026. Ο ομοσπονδιακός τεχνικός, […]

Αλέξανδρος Κωτάκης
Στην Θεσσαλονίκη για την Ιθάκη ο Αλέξης Τσίπρας – Συναντήσεις με τον δήμαρχο Αγγελούδη και τον Μητροπολίτη Φιλόθεο
Πολιτική Γραμματεία 16.01.26

Στην Θεσσαλονίκη για την Ιθάκη ο Αλέξης Τσίπρας – Συναντήσεις με τον δήμαρχο Αγγελούδη και τον Μητροπολίτη Φιλόθεο

Αύριο στις 12 το μεσημέρι ο Αλέξης Τσίπρας θα μιλήσει σε εκδήλωση για την παρουσίαση του βιβλίου του, «Ιθάκη», στο κινηματοθέατρο «Ολύμπιον», στην πλατεία Αριστοτέλους

Σύνταξη
Βλέπω μια μαϊμού ή βίντεο «μαϊμού»; – Τα ξέφρενα πρωτεύοντα του Σεντ Λούις που μπέρδεψαν τις Αρχές
Βίντεο & Φωτογραφίες 16.01.26

Βλέπω μια μαϊμού ή βίντεο «μαϊμού»; – Τα ξέφρενα πρωτεύοντα του Σεντ Λούις που μπέρδεψαν τις Αρχές

Αναφορές για μαϊμούδες στο Σεντ Λούις των ΗΠΑ, AI εικόνες που μπέρδεψαν ακόμη και τις Αρχές και ένας Τζίμι Κίμελ σε ρόλο σχολιαστή συνθέτουν μια ιστορία που μοιάζει αστεία, αλλά λέει πολλά για την εποχή μας.

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Δήμος Καλαμάτας: Εγκρίθηκε από το Συμβούλιο της Επικρατείας η πολεοδομική μελέτη της Παραλίας Βέργας
Οδικός χάρτης 16.01.26

Δήμος Καλαμάτας: Εγκρίθηκε από το Συμβούλιο της Επικρατείας η πολεοδομική μελέτη της Παραλίας Βέργας

Η πολεοδομική μελέτη καλύπτει έκταση περίπου 1.355 στρεμμάτων και προβλέπει μεταξύ άλλων ολοκληρωμένο χωρικό σχεδιασμό με σαφή καθορισμό οικοδομήσιμων χώρων, οδικού δικτύου, πεζοδρόμων, κοινόχρηστων χώρων.

Σύνταξη
Βενεζουέλα: Ο διευθυντής της CIA συναντήθηκε με την προσωρινή πρόεδρο Ροδρίγκες – Τι μήνυμα της μετέφερε από τον Τραμπ;
Κόσμος 16.01.26

Βενεζουέλα: Ο διευθυντής της CIA συναντήθηκε με την προσωρινή πρόεδρο Ροδρίγκες – Τι μήνυμα της μετέφερε από τον Τραμπ;

Αμερικανός αξιωματούχος δήλωσε ότι η δίωρη συνάντηση του Ράτκλιφ με την Ροδρίγκες επικεντρώθηκε στην οικοδόμηση εμπιστοσύνης ανάμεσα στις ΗΠΑ και την Βενεζουέλα

Σύνταξη
Πέρκα: Πολλοί βουλευτές της ΝΔ κουβαλούν πατριαρχικό σύνδρομο – Στα όρια του φασισμού ο Κυρανάκης
Πολιτική Γραμματεία 16.01.26

Πέρκα: Πολλοί βουλευτές της ΝΔ κουβαλούν πατριαρχικό σύνδρομο – Στα όρια του φασισμού ο Κυρανάκης

«Αυτό πια δεν μπορεί να γίνει ανεκτό, δεν μπορώ να το χαρακτηρίσω αλλά δεν είναι ότι του ξέφυγε», τόνισε η βουλεύτρια της Νέας Αριστεράς, Πέτη Πέρκα, σχολιάζοντας την επίθεση του αναπληρωτή υπουργού Μεταφορών

Σύνταξη
Τσουκαλάς: Το σύστημα του FIR Αθηνών είχε πέσει και το 2021 – Αγνοήθηκαν οι αναφορές των Ελεγκτών
ΠΑΣΟΚ 16.01.26

Τσουκαλάς: Το σύστημα του FIR Αθηνών είχε πέσει και το 2021 – Αγνοήθηκαν οι αναφορές των Ελεγκτών

«Η κυβέρνηση οφείλει άμεσα να απαντήσει αν ισχύουν τα όσα αναφέρονται στα εξώδικα και σε τι ενέργειες προέβη μετά τις αναφορές για το περιστατικό απώλειας της εικόνας του κυρίως radar», υπογραμμίζει ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ, Κώστας Τσουκαλάς

Σύνταξη
Δυτική Όχθη: Οι IDF σκότωσαν ένα 14χρονο αγόρι επειδή «ετοιμαζόταν να τους επιτεθεί με μία πέτρα»
Κόσμος 16.01.26

Δυτική Όχθη: Οι IDF σκότωσαν ένα 14χρονο αγόρι επειδή «ετοιμαζόταν να τους επιτεθεί με μία πέτρα»

Η βία έχει αυξηθεί κατακόρυφα κατά το τελευταίο έτος στη Δυτική Όχθη. Οι επιθέσεις των εποίκων εναντίον Παλαιστινίων έχουν ενταθεί, ενώ ο στρατός επιβάλει αυστηρότερους περιορισμούς στην κυκλοφορία

Σύνταξη
Η μετανάστευση στην ΕΕ αλλάζει – Ποια χώρα έχει απελάσει περισσότερους ανθρώπους
Κόσμος 16.01.26

Η μετανάστευση στην ΕΕ αλλάζει – Ποια χώρα έχει απελάσει περισσότερους ανθρώπους

Οι επιστροφές μεταναστών αυξήθηκαν κατά σχεδόν ένα πέμπτο στην ΕΕ, αλλά εξακολουθεί να υπάρχει σημαντικό χάσμα μεταξύ του αριθμού των διαταγών επαναπατρισμού που εκδόθηκαν και εκείνων που εκτελέστηκαν

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών καταγγέλει της αύξηση περιστατικών βίας κατά υγειονομικών
Ελλάδα 16.01.26

Ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών καταγγέλει της αύξηση περιστατικών βίας κατά υγειονομικών

Ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών υπενθυμίζει ότι μετά από επανειλημμένες παρεμβάσεις του, αυστηροποιήθηκε πρόσφατα, το θεσμικό πλαίσιο, για τη βία κατά των υγειονομικών

Σύνταξη
Χαρίτσης: Ο Μητσοτάκης πρέπει να σταματήσει την προσπάθεια εξαπάτησης και διαίρεσης των αγροτών
Πολιτική Γραμματεία 16.01.26

Χαρίτσης: Ο Μητσοτάκης πρέπει να σταματήσει την προσπάθεια εξαπάτησης και διαίρεσης των αγροτών

«Αποτελεί ένα όνειδος για την κυβέρνηση Μητσοτάκη, που προσπάθησε να αξιοποιήσει ευρωπαϊκές επιδοτήσεις για να στήσει το δικό της πελατειακό δίκτυο», είπε για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ ο Αλέξης Χαρίτσης

Σύνταξη
Οι… πρώην «πληγώνουν» Παναθηναϊκό και Αταμάν
Euroleague 16.01.26

Οι… πρώην «πληγώνουν» Παναθηναϊκό και Αταμάν

Λορέντζο Μπράουν και Γουέινιεν Γκέιμπριελ έφυγαν σαν αποτυχημένοι από τον Παναθηναϊκό, αφού ο Εργκίν Αταμάν έκρινε ότι η ομάδα του χρειαζόταν κάτι καλύτερο στις θέσεις τους, ωστόσο αυτοί φρόντισαν να πάρουν αμέσως την εκδίκησή τους...

Σύνταξη
