Οι κυβερνοεπιθέσεις, και ιδίως οι επιθέσεις με ransomware, κατατάσσονται για πέμπτη συνεχόμενη φορά ως ο νούμερο 1 κίνδυνος για εταιρίες όλων των μεγεθών (42% των συνολικών απαντήσεων), σύμφωνα με το Βαρόμετρο της Allianz για το 2026 (Allianz Risk Barometer 2026).

Ωστόσο, η τεχνητή νοημοσύνη (AI) είναι ο ταχύτερα ανερχόμενος επιχειρηματικός κίνδυνος, σκαρφαλώνοντας από την 10η στη 2η θέση (32%), υπογραμμίζοντας τις νέες απειλές που αντιμετηωπίζουν οι εταιρίες σε σχεδόν όλους τους κλάδους.

Επίσης ότι οι γεωπολιτικές αναταραχές και η αβεβαιότητα ωθούν τους πολιτικούς κινδύνους και τη βία στην 7η θέση, την υψηλότερη θέση που έχουν καταλάβει ποτέ

Στην Ελλάδα, για το 2026, η τεχνητή νοημοσύνη αναδεικνύεται ως ο κορυφαίος επιχειρηματικός κίνδυνος (40%), με τις κυβερνοεπιθέσεις να ακολουθούν στην 2η θέση (35%)

Μεγαλύτερη ανησυχία οι κυβερνοεπιθέσεις

Οι κυβερνοεπιθέσεις βρέθηκαν πολύ στα πρωτοσέλιδα το 2025 και εξακολουθούν να αποτελούν τη μεγαλύτερη ανησυχία για τις εταιρίες παγκοσμίως το 2026, σύμφωνα με το Allianz Risk Barometer. Το προηγούμενο έτος ήταν επίσης σημαντικό για την ενίσχυση του ρυθμού ενσωμάτωσης της τεχνητής νοημοσύνης (AI), γεγονός που αντανακλάται στην κατάταξή του ως τον ταχύτερα ανερχόμενο κίνδυνο, καταλαμβάνοντας τη 2η θέση στην ετήσια έρευνα, ως μια σύνθετη πηγή λειτουργικού και νομικού κινδύνου, καθώς και κινδύνου φήμης.

Παρόλα αυτά, σχεδόν οι μισοί από τους ερωτηθέντες πιστεύουν ότι η τεχνητή νοημοσύνη προσφέρει περισσότερα οφέλη παρά κινδύνους στον κλάδο τους, ενώ, ένας στους πέντε δηλώνει το αντίθετο. Για πρώτη φορά, η διακοπή της επιχειρηματικής δραστηριότητας δεν βρίσκεται στις δύο πρώτες θέσεις των κινδύνων, καθώς έπεσε στην 3η θέση. Ωστόσο, το ενδεχόμενο αυτό παραμένει σημαντική ανησυχία, δεδομένου ότι μπορεί να αποτελέσει συνέπεια άλλων κινδύνων που βρίσκονται στην παγκόσμια πρώτη δεκάδα.

Παράγοντες όπως οι μειωμένες απώλειες κατά την περίοδο των τυφώνων το 2025, σηματοδοτούν την πτώση του κινδύνου των φυσικών καταστροφών στην 5η θέση. Την ίδια στιγμή, οι πολιτικοί κίνδυνοι και η βία ανεβαίνουν από την 9η στην 7η θέση, λόγω των αυξανόμενων ανησυχιών για τη γεωπολιτική αστάθεια και τις συγκρούσεις σε όλο τον κόσμο.

Απειλή η ΑΙ για τις επιχειρήσεις στην Ελλάδα

Στην Ελλάδα, η τεχνητή νοημοσύνη αναδεικνύεται ως ο κορυφαίος επιχειρηματικός κίνδυνος για το 2026, εισερχόμενη για πρώτη φορά στην κατάταξη και συγκεντρώνοντας το 40% των απαντήσεων, ενώ στη 2η θέση ακολουθούν οι κυβερνοεπιθέσεις με 35%. Στην 3η θέση, με ποσοστό 25%, κατατάσσονται οι αλλαγές στο νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο, η κλιματική αλλαγή, οι φυσικές καταστροφές -οι οποίες πέρυσι βρίσκονταν στην πρώτη θέση-, καθώς και η κλοπή, η απάτη και η διαφθορά, σκαρφαλώνοντας από την ένατη θέση. Οι διακοπές στην επιχειρηματική δραστηριότητα και την εφοδιαστική αλυσίδα, όπως και ο κίνδυνος πυρκαγιών και εκρήξεων, διαμορφώνονται στο 15% στη 7η θέση, ενώ ελαφρά υποχώρηση καταγράφεται στις μακροοικονομικές εξελίξεις (13%) στην 9η θέση. Τέλος, ως νέα είσοδος στη δεκάδα προστίθεται ο κίνδυνος διακοπής λειτουργίας και βλάβης σε κρίσιμες υποδομές, με ποσοστό 10%.

Ο CEO της Allianz Commercial, Thomas Lillelund, σχολιάζει: «Μετά την αστάθεια και την αβεβαιότητα του 2025, οι επιχειρήσεις συνεχίζουν να αντιμετωπίζουν αλληλένδετους και ιδιαίτερα πολύπλοκους κινδύνους στο ταχέως μεταβαλλόμενο περιβάλλον του 2026. Δεδομένης της σταθερής εξάπλωσης της τεχνητής νοημοσύνης στην κοινωνία και τη βιομηχανία, δεν προκαλεί έκπληξη ότι αποτελεί τον ταχύτερα ανερχόμενο κίνδυνο στο Allianz Risk Barometer. Εκτός από τις σημαντικές ευκαιρίες που προσφέρει, η μετασχηματιστική της δυναμική, η γρήγορη εξέλιξη και η ευρεία ενσωμάτωσή της, αναδιαμορφώνουν το τοπίο των κινδύνων, καθιστώντας τη μια εξέχουσα ανησυχία για εταιρίες όλων των μεγεθών σε όλο τον κόσμο, μαζί με άλλες πιο καθιερωμένες απειλές».

Οι κίνδυνοι στον κυβερνοχώρο είναι μακράν η μεγαλύτερη ανησυχία για τις εταιρίες

Για το 2026, οι κυβερνοεπιθέσεις αποτελούν την κορυφαία απειλή παγκοσμίως για πέμπτη συνεχή χρονιά, με την υψηλότερη βαθμολογία που έχει σημειώσει ποτέ (42% των απαντήσεων) και με μεγαλύτερο περιθώριο από ποτέ (+10%). Κατατάσσονται ως η κύρια ανησυχία των εταιριών σε όλον τον κόσμο (Αμερική, Ασία-Ειρηνικός, Ευρώπη, Αφρική και Μέση Ανατολή). Η συνεχής παρουσία των κυβερνοεπιθέσεων στην κορυφή του Allianz Risk Barometer αντικατοπτρίζει την αυξανόμενη εξάρτηση από την ψηφιακή τεχνολογία σε μια εποχή που το τοπίο των κυβερνοαπειλών, καθώς και το γεωπολιτικό και κανονιστικό περιβάλλον, εξελίσσονται ραγδαία. Οι πρόσφατες κυβερνοεπιθέσεις υψηλού προφίλ υπογραμμίζουν τη συνεχή απειλή για τις επιχειρήσεις όλων των μεγεθών, με τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις να βρίσκονται υπό πίεση λόγω της έλλειψης πόρων για την κυβερνοασφάλεια, με συνέπεια τη μεγαλύτερη έκθεσή τους στις δυσμενείς πιθανότητες.

«Οι επενδύσεις των μεγάλων εταιριών στην κυβερνοασφάλεια και την ανθεκτικότητα έχουν αποδώσει καρπούς, αφού τους εξασφαλίζει τον έγκαιρο εντοπισμό και την ανταπόκριση στις επιθέσεις. Ωστόσο, οι κυβερνοαπειλές εξελίσσονται διαρκώς. Οι οργανισμοί εξαρτώνται όλο και περισσότερο από τρίτους παρόχους για κρίσιμα δεδομένα και υπηρεσίες, ενώ η τεχνητή νοημοσύνη ενισχύει τις απειλές, αυξάνοντας τα σημεία πιθανής επίθεσης και επιβαρύνοντας τις υφιστάμενες αδυναμίες», εξηγεί ο Michael Bruch, Global Head of Risk Consulting Advisory Services, Allianz Commercial.

Η τεχνητή νοημοσύνη δημιουργεί αναδυόμενους κινδύνους, αλλά και νέες επιχειρηματικές ευκαιρίες

Η τεχνητή νοημοσύνη έχει αναρριχηθεί στην κορυφή των παγκόσμιων επιχειρηματικών ανησυχιών, ανεβαίνοντας από τη 10η θέση το 2025 στη 2η θέση (32%) το 2026 – η μεγαλύτερη άνοδος στη φετινή κατάταξη. Αποτελεί σημαντικό παράγοντα σε όλες τις περιοχές – κατατάσσεται στη 2η θέση στην Αμερική, στην Ασία-Ειρηνικό, στην Αφρική και στη Μέση Ανατολή και στην 3η θέση στην Ευρώπη – και αποτελεί αυξανόμενο κίνδυνο για εταιρίες όλων των μεγεθών, καταλαμβάνοντας τις τρεις πρώτες θέσεις για τις μεγάλες, μεσαίες και μικρές επιχειρήσεις. Καθώς η υιοθέτησή της επιταχύνεται και ενσωματώνεται ολοένα και περισσότερο στις βασικές επιχειρηματικές δραστηριότητες, οι ερωτηθέντες αναμένουν ότι οι σχετικοί κίνδυνοι θα ενταθούν, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά θέματα ευθύνης. Η ταχεία εξάπλωση των generative και agentic συστημάτων τεχνητής νοημοσύνης, σε συνδυασμό με την αυξανόμενη πρακτική εφαρμογή τους, έχει φέρει στο επίκεντρο το γεγονός ότι, πλέον, οι οργανισμοί είναι εκτεθειμένοι σε μεγάλο βαθμό.

«Οι εταιρίες αντιλαμβάνονται όλο και περισσότερο την τεχνητή νοημοσύνη όχι μόνο ως μια ισχυρή στρατηγική ευκαιρία, αλλά και ως μια σύνθετη πηγή λειτουργικού και νομικού κινδύνου, καθώς και κινδύνου φήμης. Σε πολλές περιπτώσεις, η ενσωμάτωσή της εξελίσσεται ταχύτερα απ’ ό,τι μπορεί να ακολουθήσει η διακυβέρνηση, το ρυθμιστικό πλαίσιο και η ετοιμότητα του ανθρώπινου δυναμικού», αναφέρει ο Ludovic Subran, Chief Economist, Allianz. «Καθώς όλο και περισσότερες επιχειρήσεις θα επιχειρήσουν να κλιμακώσουν τη χρήση της το 2026, θα βρεθούν αντιμέτωπες με αυξημένη έκθεση σε ζητήματα αξιοπιστίας των συστημάτων, περιορισμούς στην ποιότητα των δεδομένων, προκλήσεις ενσωμάτωσης και ελλείψεις εξειδικευμένου ανθρώπινου δυναμικού. Παράλληλα, αναδύονται νέοι κίνδυνοι ευθύνης που σχετίζονται με την αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων, μεροληπτικά ή διακριτικά μοντέλα, την κατάχρηση πνευματικής ιδιοκτησίας, καθώς και την αβεβαιότητα γύρω από το ποιος φέρει την ευθύνη όταν τα αποτελέσματα που παράγονται από την τεχνητή νοημοσύνη προκαλούν ζημιά».

Η διακοπή επιχειρηματικής δραστηριότητας συνδέεται στενά με τους γεωπολιτικούς κινδύνους

Το 2025 σηματοδότησε μια στροφή προς προστατευτικές εμπορικές πολιτικές και δασμολογικούς πολέμους που έφεραν αβεβαιότητα στην παγκόσμια οικονομία. Ήταν επίσης μια χρονιά περιφερειακών συγκρούσεων στη Μέση Ανατολή και τη Ρωσία/Ουκρανία, συνοριακών διαφορών μεταξύ Ινδίας/Πακιστάν και Ταϊλάνδης/Καμπότζης και εμφυλίων πολέμων στην Αφρική – μια τάση που συνεχίζεται και το 2026 με την επέμβαση των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα. Οι γεωπολιτικοί κίνδυνοι ασκούν αυξανόμενη πίεση στις εφοδιαστικές αλυσίδες και καθώς αυξάνονται, μόνο το 3% των ερωτηθέντων στο Allianz Risk Barometer θεωρούν τις εφοδιαστικές αλυσίδες τους «πολύ ανθεκτικές».

Μόνο το περασμένο έτος, οι εμπορικοί περιορισμοί τριπλασιάστηκαν, επηρεάζοντας εμπορεύματα αξίας περίπου 2,7 τρισεκατομμυρίων δολαρίων ΗΠΑ – σχεδόν το 20% των παγκόσμιων εισαγωγών σύμφωνα με την Allianz Trade – ωθώντας τις εταιρίες να διερευνήσουν τάσεις όπως το friendshoring (μεταφορά παραγωγής σε φιλικές χώρες) και η περιφερειοποίηση. Αυτές οι εξελίξεις οδηγούν σε μια αντίληψη υψηλού κινδύνου – το 29% των ερωτηθέντων κατατάσσει τη διακοπή της επιχειρηματικής δραστηριότητας ως τον κορυφαίο κίνδυνο, τοποθετώντας τον στην 3η θέση, αν και πέφτει κατά μία θέση σε σχέση με το προηγούμενο έτος.

Δεν προκαλεί έκπληξη το γεγονός ότι οι πολιτικοί κίνδυνοι και η βία ανέβηκαν δύο θέσεις, καταλαμβάνοντας την 7η θέση, την υψηλότερη κατάταξη που έχουν σημειώσει ποτέ. Ο στενά συνδεδεμένος κίνδυνος των αλλαγών στη νομοθεσία και το ρυθμιστικό πλαίσιο -που περιλαμβάνει και τους εμπορικούς δασμούς- κατατάσσεται στην 4η θέση παγκοσμίως, παραμένοντας αμετάβλητος σε ετήσια βάση, αλλά με αυξημένο ποσοστό αναφορών, λόγω των εντεινόμενων ανησυχιών για τον αυξανόμενο προστατευτισμό.

Στην πραγματικότητα, η παράλυση της παγκόσμιας εφοδιαστικής αλυσίδας λόγω γεωπολιτικών συγκρούσεων αναδεικνύεται ως το πιο πιθανό σενάριο «μαύρου κύκνου» που ενδέχεται να υλοποιηθεί τα επόμενα πέντε χρόνια, σύμφωνα με το 51% των ερωτηθέντων.