Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική Υπηρεσία τα ξημερώματα της Πέμπτης (29/1), όταν ξέσπασε φωτιά σε μάντρα αυτοκινήτων δίπλα στη ΔΟΥ Αμπελοκήπων, στη δυτική Θεσσαλονίκη.

Σύμφωνα με πληροφορίες του thestival.gr, η φωτιά ξέσπασε περίπου στις 2:00 τα ξημερώματα όταν τυλίχτηκαν στις φλόγες δύο οχήματα που βρίσκονταν μέσα στη μάντρα, επί της οδού Καραολή και Δημητρίου 15, στον Εύοσμο.

Στο σημείο επιχείρησαν δύο οχήματα της Πυροσβεστικής με έξι πυροσβέστες και κατάφεραν να θέσουν τη φωτιά γρήγορα υπό έλεγχο, χωρίς να επεκταθεί στα υπόλοιπα οχήματα και στις παρακείμενες επιχειρήσεις.

Από τη φωτιά δεν υπήρξε τραυματισμός, αναφέρει η ίδια πηγή, παρά μόνο εκτεταμένες υλικές ζημιές στα δύο οχήματα.