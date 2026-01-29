newspaper
Κλειστοί δρόμοι και σχολεία στον Έβρο λόγω έντονων βροχοπτώσεων
Ελλάδα 29 Ιανουαρίου 2026, 23:50

Κλειστοί δρόμοι και σχολεία στον Έβρο λόγω έντονων βροχοπτώσεων

Η κακοκαιρία «Kristin» προελαύνει και προξενεί προβλήματα σε διάφορες περιοχές της ελληνικής επικράτειας.

Σύνταξη
A
A
Spotlight

Σε επιφυλακή βρίσκονται οι Δήμοι της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου για την άμεση αντιμετώπιση προβλημάτων που εμφανίζονται σε διάφορα σημεία του Νομού λόγω των έντονων -κατά διαστήματα- βροχοπτώσεων.

Στο Δήμο Αλεξανδρούπολης -για προληπτικούς λόγους- δεν θα λειτουργήσουν αύριο το νηπιαγωγείο και το δημοτικό σχολείου Απαλού καθώς και το γυμνάσιο ‘Ανθειας. Λόγω της συνεχιζόμενης βροχόπτωσης κλειστές είναι η επαρχιακή οδός Αρδανίου-Ιτέας, οι ιρλανδικές διαβάσεις Αρδανίου-Καβησού και στο φυλάκιο Εγνατία. Επίσης λόγω της σημαντικής αύξησης της στάθμης των υδάτων στο χείμαρρο «Τσάι» στη Δημοτική Ενότητα Φερών οι κάτοικοι της περιοχής καλούνται να επιδεικνύουν ιδιαίτερη προσοχή, αποφεύγοντας την προσέγγισή του.

Σημειώνεται πως οι καιρικές συνθήκες που επικρατούν στην Αλεξανδρούπολη δεν έχουν επηρεάσει τη λειτουργία του Αερολιμένα, ο οποίος παραμένει ανοιχτός και πλήρως λειτουργικός σύμφωνα με τον αερολιμενάρχη Στέλιο Ζαντανίδη, ο οποίος διευκρινίζει πως με απόφαση της αεροπορικής εταιρίας δεν πραγματοποιήθηκαν δύο πτήσεις προς Αλεξανδρούπολη λόγω καιρού.

Διακοπή της κυκλοφορίας σημειώνεται και σε σημεία του οδικού δικτύου του Δήμου Σουφλίου. Σύμφωνα με τον δήμαρχο Παναγιώτη Καλακίκο εξαιτίας της έντονης και συνεχιζόμενης βροχόπτωσης διεκόπη η κυκλοφορία προς τον οικισμό της Δαδιάς καθώς και προς και από το τον οικισμό του Δερείου στο ύψος της γέφυρας Μπέλεϋ. Ο κ. Καλακίκος δηλώνει πως η δημοτική Αρχή παραμένει σε επιφυλακή για την αντιμετώπιση τυχόν προβλημάτων και την έγκαιρη ενημέρωση των κατοίκων καθώς ανά πάσα στιγμή μπορεί να προκύψουν κίνδυνοι δεδομένου πως τα προβλήματα είναι αναμενόμενα σε περιόδους βροχοπτώσεων σε αρκετούς οικισμούς του Δήμου μεταξύ των οποίων αυτών της Κορνοφωλιάς, του Φυλαχτού, του Προβατώνα, ενώ με το κλείσιμο της γέφυρας του Δερείου αποκόπτεται η κυκλοφορία από την Εθνική Οδό προς τους οικισμούς του ορεινού όγκου η προσέγγιση του οποίου είναι εφικτή μόνο μέσω του ορεινού οδικού δικτύου.

Την προσοχή -κατά τις επόμενες ώρες- των οδηγών που κινούνται στο Επαρχιακό Οδικό δίκτυο του Δήμου Ορεστιάδας εφιστά σε σχετική ανακοίνωσή της η δημοτική Αρχή καθώς όπως σημειώνει σε πολλά σημεία οι δρόμοι δεν είναι προσπελάσιμοι. Ειδικότερα μεταξύ των σημείων που χρήζουν προσοχής είναι:

-Ο κόμβος στην Εθνική Οδό για Βουλγαρία στην έξοδο για Ορμένιο-Πετρωτά (προσωρινά είναι κλειστός)

-Ο δρόμος Πάλλη-Πεντάλοφος, λόγω φερτών υλικών πάνω από τη γέφυρα (Περδικόρεμα)

-Ο δρόμος Δίκαια προς Κριό και Δίλοφο, λόγω φερτών υλικών

-Ο δρόμος προς Μικρή Δοξιπάρα και προς Ζώνη .

Οι αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου καταβάλλουν προσπάθειες αποκατάστασης, ενώ είναι σε ετοιμότητα για την αντιμετώπιση τυχόν προβλημάτων σε ενδεχόμενη υπερχείλιση ποταμών και χειμάρρων στην περίπτωση συνέχισης των έντονων βροχοπτώσεων.

Στην Ελλάδα τα 7 στα 10 εργατικά ατυχήματα ξεφεύγουν από τις επίσημες στατιστικές εκτιμά το Eurogip, ευρωπαϊκό παρατηρητήριο ασφάλισης και πρόληψης εργατικών ατυχημάτων, με έδρα τη Γαλλία.

Αφροδίτη ΤζιαντζήΓιάννης Ορέστης Παπαδημητρίου
Νέες, σοκαριστικές εξελίξεις στην υπόθεση του εντοπισμού δύο σορών γυναικών, για τον θάνατο των οποίων συνελήφθησαν δύο άντρες στην Θεσσαλονίκη - Διώκονται για θανατηφόρο βιασμό

Σύνταξη
Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, το προπάνιο διοχετεύτηκε στο έδαφος μέσω των όμβριων υδάτων και αποθηκεύτηκε στο υπόγειο του εργοστασίου της Βιολάντα

Σύνταξη
Τουλάχιστον 6 με 7 εργαζόμενοι έχουν καταθέσει ότι είχαν κάνει αναφορά για οσμή αερίου - Τι κατέθεσε ο βοηθός υπευθύνου βάρδιας που σώθηκε την τελευταία στιγμή

Σύνταξη
Live η πορεία της κακοκαιρίας «Kristin». Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας συνιστά στους πολίτες να αποφεύγουν τις άσκοπες μετακινήσεις κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης των φαινομένων.

Σύνταξη
«Δεν περίμενα ότι θα αντιταχθεί και ότι θα καίγεται για ώρες στους χίλιους βαθμούς», λέει ο γιος θύματος της φονικής έκρηξης που σκόρπισε τον θάνατο στη βιομηχανία της «Βιολάντα».

Σύνταξη
Ο πατέρας του άτυχου οπαδού του ΠΑΟΚ ήταν οδηγός φορτηγού και η μοίρα το έφερε έτσι ώστε να αφήσει την τελευταία του πνοή στην άσφαλτο, στη Ρουμανία.

Σύνταξη
Στην τελική ευθεία η δίκη για τις υποκλοπές, την ερχόμενη Παρασκευή η εισαγγελική πρόταση - Οι συνήγοροι του ζεύγους Χάμου - Ντίλιαν κατέθεσαν ένσταση για τις φερόμενες προσφορές της Intellexa

Πάνος Τσίκαλας
Πάνος Τσίκαλας
Ο ιεράρχης προσέφερε λόγια παρηγοριάς στους παρευρισκόμενους, εκφράζοντας τη θλίψη του για την απώλεια που έχει συγκλονίσει την αθλητική οικογένεια του ΠΑΟΚ και την κοινή γνώμη.

Σύνταξη
Όλοι οι διασωθέντες κάθονταν δίπλα από το παράθυρο στη δεξιά πλευρά του οχήματος - Ειδικοί εκτιμούν ότι το μαύρο βανάκι είχε αναπτύξει ταχύτητα κοντά στα 90 χλμ. για να κάνει την προσπέραση του βυτιοφόρου

Σύνταξη
Στην Ελλάδα τα 7 στα 10 εργατικά ατυχήματα ξεφεύγουν από τις επίσημες στατιστικές εκτιμά το Eurogip, ευρωπαϊκό παρατηρητήριο ασφάλισης και πρόληψης εργατικών ατυχημάτων, με έδρα τη Γαλλία.

Αφροδίτη ΤζιαντζήΓιάννης Ορέστης Παπαδημητρίου
Η Charli xcx προσέλαβε τους έμπειρους σχεδιαστές της Vivienne Westwood για να δημιουργήσουν ένα φόρεμα που θυμίζει φαλλό και φωτογραφήθηκε στο κόκκινο χαλί στην πρεμιέρα της ταινίας «Ανεμοδαρμένα Ύψη».

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Η άνοδος των μετοχών τεχνολογίας, τραπεζών και πρώτων υλών οδήγησε το μεγαλύτερο κρατικό επενδυτικό ταμείο του κόσμου, το Επενδυτικό Ταμείο Νορβηγίας, σε ιστορική ετήσια απόδοση

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Άμεση ήταν η αντίδραση της Λιόν μετά το γκολ του ΠΑΟΚ, με τους Γάλλους να ισοφαρίζουν με τον Ιμπέρ, ενώ λίγο αργότερα ο Δικέφαλος έμεινε και με παίκτη λιγότερο, αφού ο Κωνσταντέλιας είδε δεύτερη κίτρινη κάρτα.

Σύνταξη
Για πρώτη φορά ο στρατός του Ισραήλ αποδέχθηκε τους υπολογισμούς του υπουργείου Υγείας της Χαμάς για τη Γάζα ως αληθείς, με φόβους πως οι νεκροί αγνοούμενοι μπορεί να είναι χιλιάδες

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Η μητέρα της Χιντ Ρατζάμπ, Γουίσαμ Χαμάντα, γράφει στους New York Times για τη δολοφονία στη Γάζα που της ανέθεσε τη νέα αποστολή της

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Ο ΠΑΟΚ άνοιξε το σκορ στο γήπεδο της Λιόν με τον Γιακουμάκη όμως οι παίκτες του Δικεφάλου δεν πανηγύρισαν. Αντιθέτως τίμησαν τα θύματα της τραγωδίας στη Ρουμανία σηκώνοντας τη φανέλα με τον αριθμό 12.

Σύνταξη
Νέες, σοκαριστικές εξελίξεις στην υπόθεση του εντοπισμού δύο σορών γυναικών, για τον θάνατο των οποίων συνελήφθησαν δύο άντρες στην Θεσσαλονίκη - Διώκονται για θανατηφόρο βιασμό

Σύνταξη
Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, το προπάνιο διοχετεύτηκε στο έδαφος μέσω των όμβριων υδάτων και αποθηκεύτηκε στο υπόγειο του εργοστασίου της Βιολάντα

Σύνταξη
Τα παγκόσμια προβλήματα δεν θα λυθούν από μια δύναμη που «καθορίζει τους κανόνες» ή από τη διαίρεση του κόσμου σε αντίπαλες σφαίρες επιρροής, δήλωσε την Πέμπτη ο Γ.Γ. του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες

Σύνταξη
Ομοσπονδιακή παράλυση προ των πυλών, η σύγκρουση για την ICE διχάζει την Ουάσιγκτον - Το πολιτικό θρίλερ με φόντο τον προϋπολογισμό και οι κοινωνικές εντάσεις που οδηγούν τις ΗΠΑ σε ένα νέο «λουκέτο»

Σύνταξη
Την ώρα που βρίσκονται σε εξέλιξη οι έρευνες για τη φονική έκρηξη στα Τρίκαλα, η κυβέρνηση επικαλείται την έρευνα της Δικαιοσύνης αλλά δεν παύει να παίρνει θέση για τη νομιμοφροσύνη της ελεγχόμενης επιχείρησης, επιδεικνύει δυσανεξία στην κριτική, επιχειρεί να μεταθέσει τις ευθύνες στην Περιφέρεια Θεσσαλίας και κρύβεται πίσω από αμφισβητούμενες στατιστικές.

Γιάννης Μπασκάκης
Γιάννης Μπασκάκης
LIVE: Σέλτικ – Ουτρέχτη. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Σέλτικ – Ουτρέχτη για την 8η αγωνιστική της League Phase του Europa League.

Σύνταξη
LIVE: Γκενκ – Μάλμε. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Γκενκ – Μάλμε για την 8η αγωνιστική της League Phase του Europa League.

Σύνταξη
Η υπόθεση στο Ιλινόις έχει συγκριθεί με άλλες υποθέσεις υψηλού προφίλ όπου αστυνομικοί χρησιμοποίησαν υπερβολική βία εναντίον Αφροαμερικανών πολιτών στις ΗΠΑ

Σύνταξη
LIVE: Νότιγχαμ Φόρεστ – Φερεντσβάρος. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Νότιγχαμ Φόρεστ – Φερεντσβάρος για την 8η αγωνιστική της League Phase του Europa League.

Σύνταξη
LIVE: Λιόν – ΠΑΟΚ. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Λιόν – ΠΑΟΚ για την 8η αγωνιστική της League Phase του Europa League. Τηλεοπτικά από το COSMOTE SPORT 4 HD.

Σύνταξη
LIVE: Παναθηναϊκός – Ρόμα. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Παναθηναϊκός – Ρόμα για την 8η αγωνιστική της League Phase του Europa League. Τηλεοπτικά από ANT1 και COSMOTE SPORT 3 HD.

Σύνταξη
