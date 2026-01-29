Οι μετοχές της LVMH πέφτουν, καθώς η πολυτέλεια αδυνατεί να ανακάμψει οικονομικά

Η πτώση στις μετοχές της LVMH προκάλεσε νέα αναταραχή στον κόσμο των πολυτελών προϊόντων, σε έναν κλάδο που εξακολουθεί να αντιμετωπίζει επιφυλακτικούς καταναλωτές και λιγοστά περιθώρια κέρδους.

Οι μετοχές του γαλλικού ομίλου σημείωσαν πτώση περίπου 7% την Τετάρτη, 28 Ιανουαρίου, μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων του τέταρτου τριμήνου, καθώς οι επενδυτές αντέδρασαν στα χαμηλότερα από τα αναμενόμενα περιθώρια κέρδους και στις ιδιαίτερα συγκρατημένες προοπτικές που παρουσίασαν τα ανώτατα στελέχη της εταιρείας, όπως αναφέρει ο George Nelson στο ARTnews.

Η πτώση επηρέασε και τις μετοχές της Kering, ιδιοκτήτριας της Gucci, της Moncler και της Hermès, κατά 2 έως 5%.

Κρίση

Για το τρίμηνο, η LVMH ανέφερε αύξηση 1% στις οργανικές πωλήσεις, που ανήλθαν σε 22,7 δισεκατομμύρια ευρώ. Ωστόσο, τα νούμερα δεν ανταποκρίθηκαν στις αυξημένες προσδοκίες. Ενώ η LVMH ανέφερε ότι οι πωλήσεις στην Κίνα αυξήθηκαν κατά τη διάρκεια του τριμήνου, οι αναλυτές χαρακτήρισαν την ανάκαμψη ως απογοητευτική, ιδίως δεδομένης της ελπίδας ότι η ανανεωμένη ζήτηση στην περιοχή θα μπορούσε να οδηγήσει σε ανάκαμψη.

Οι γεωπολιτικές κρίσεις, η οικονομική αβεβαιότητα και οι ασταθείς κυβερνητικές πολιτικές, όπως είπε o πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος Μπερνάρ Αρνό, καθιστούν δύσκολη την πρόβλεψη του επόμενου έτους με σιγουριά.

Η πίεση ήταν πιο εμφανής στον τομέα της μόδας και των δερμάτινων ειδών της LVMH — όπου ανήκουν οι Louis Vuitton και Dior — όπου τα λειτουργικά κέρδη μειώθηκαν κατά 13%. Οι πωλήσεις ρούχων και τσαντών μειώθηκαν κατά 3% το τέταρτο τρίμηνο, απογοητεύοντας τους αναλυτές που ήλπιζαν ότι η κατηγορία αυτή δημιουργούσε ένα πιο ελπιδοφόρο τοπίο, δεδομένου ότι οι δασμοί, το αδύναμο δολάριο και η χαμηλή ζήτηση έχει επηρεάσει τα περιθώρια κέρδους σε ολόκληρο τον όμιλο.

Οι οίκοι δημοπρασιών στο παιχνίδι

Αυτό που μένει να φανεί είναι αν η πτώση στις μετοχές της LVHM θα επηρεάσει την αυξανόμενη τάση των οίκων δημοπρασιών να στρέφονται προς την αγορά πολυτελών ειδών.

Οι πωλήσεις πολυτελών ειδών της Sotheby’s ξεπέρασαν τα 2 δισεκατομμύρια δολάρια το 2024, περίπου το ένα τρίτο του συνολικού τζίρου του οίκου για εκείνη τη χρονιά, που ανήλθε σε 6 δισεκατομμύρια δολάρια, σύμφωνα με τον Nelson.

Όσον αφορά την Christie’s, το 2024 απέφερε 468 εκατομμύρια δολάρια από τσάντες, κοσμήματα και ρολόγια, ή περίπου το 22% του συνολικού τζίρου του οίκου που ανήλθε σε 2,1 δισεκατομμύρια δολάρια.

Ο αριθμός αυτός αντιπροσωπεύει αύξηση 6% σε σχέση με το προηγούμενο έτος.

*Με πληροφορίες από: ARTnews