Πέμπτη 29 Ιανουαρίου 2026
Σημαντική είδηση:
29.01.2026 | 21:23
Έκρηξη σε διυλιστήριο στη Νικομήδεια της Τουρκίας
Οι μετοχές της LVMH πέφτουν, καθώς η πολυτέλεια αδυνατεί να ανακάμψει οικονομικά
Live in Style 29 Ιανουαρίου 2026, 22:10

Οι μετοχές της LVMH πέφτουν, καθώς η πολυτέλεια αδυνατεί να ανακάμψει οικονομικά

Οι μετοχές του γαλλικού ομίλου LVMH σημείωσαν πτώση περίπου 7% την Τετάρτη, 28 Ιανουαρίου, μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων του τέταρτου τριμήνου

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
ΕπιμέλειαΙόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Η πτώση στις μετοχές της LVMH προκάλεσε νέα αναταραχή στον κόσμο των πολυτελών προϊόντων, σε έναν κλάδο που εξακολουθεί να αντιμετωπίζει επιφυλακτικούς καταναλωτές και λιγοστά περιθώρια κέρδους.

Οι μετοχές του γαλλικού ομίλου σημείωσαν πτώση περίπου 7% την Τετάρτη, 28 Ιανουαρίου, μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων του τέταρτου τριμήνου, καθώς οι επενδυτές αντέδρασαν στα χαμηλότερα από τα αναμενόμενα περιθώρια κέρδους και στις ιδιαίτερα συγκρατημένες προοπτικές που παρουσίασαν τα ανώτατα στελέχη της εταιρείας, όπως αναφέρει ο George Nelson στο ARTnews.

Η πτώση επηρέασε και τις μετοχές της Kering, ιδιοκτήτριας της Gucci, της Moncler και της Hermès, κατά 2 έως 5%.

Κρίση

Για το τρίμηνο, η LVMH ανέφερε αύξηση 1% στις οργανικές πωλήσεις, που ανήλθαν σε 22,7 δισεκατομμύρια ευρώ. Ωστόσο, τα νούμερα δεν ανταποκρίθηκαν στις αυξημένες προσδοκίες. Ενώ η LVMH ανέφερε ότι οι πωλήσεις στην Κίνα αυξήθηκαν κατά τη διάρκεια του τριμήνου, οι αναλυτές χαρακτήρισαν την ανάκαμψη ως απογοητευτική, ιδίως δεδομένης της ελπίδας ότι η ανανεωμένη ζήτηση στην περιοχή θα μπορούσε να οδηγήσει σε ανάκαμψη.

Φωτογραφία: O Μπερνάρ Αρνό, πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της LVMH, ο Στεφάν Μπιάνκι, διευθύνων σύμβουλος του ομίλου LVMH, και η Σεσίλ Καμπανίς, οικονομική διευθύντρια του ομίλου LVMH, κατά τη διάρκεια της παρουσίασης των ετήσιων αποτελεσμάτων της LVMH για το 2025 στο Παρίσι, Γαλλία, στις 27 Ιανουαρίου 2026. REUTERS/Benoit Tessier

Οι γεωπολιτικές κρίσεις, η οικονομική αβεβαιότητα και οι ασταθείς κυβερνητικές πολιτικές, όπως είπε o πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος Μπερνάρ Αρνό, καθιστούν δύσκολη την πρόβλεψη του επόμενου έτους με σιγουριά.

Η πίεση ήταν πιο εμφανής στον τομέα της μόδας και των δερμάτινων ειδών της LVMH — όπου ανήκουν οι Louis Vuitton και Dior — όπου τα λειτουργικά κέρδη μειώθηκαν κατά 13%. Οι πωλήσεις ρούχων και τσαντών μειώθηκαν κατά 3% το τέταρτο τρίμηνο, απογοητεύοντας τους αναλυτές που ήλπιζαν ότι η κατηγορία αυτή δημιουργούσε ένα πιο ελπιδοφόρο τοπίο, δεδομένου ότι οι δασμοί, το αδύναμο δολάριο και η χαμηλή ζήτηση έχει επηρεάσει τα περιθώρια κέρδους σε ολόκληρο τον όμιλο.

Οι οίκοι δημοπρασιών στο παιχνίδι

Αυτό που μένει να φανεί είναι αν η πτώση στις μετοχές της LVHM θα επηρεάσει την αυξανόμενη τάση των οίκων δημοπρασιών να στρέφονται προς την αγορά πολυτελών ειδών.

Οι πωλήσεις πολυτελών ειδών της Sotheby’s ξεπέρασαν τα 2 δισεκατομμύρια δολάρια το 2024, περίπου το ένα τρίτο του συνολικού τζίρου του οίκου για εκείνη τη χρονιά, που ανήλθε σε 6 δισεκατομμύρια δολάρια, σύμφωνα με τον Nelson.

Όσον αφορά την Christie’s, το 2024 απέφερε 468 εκατομμύρια δολάρια από τσάντες, κοσμήματα και ρολόγια, ή περίπου το 22% του συνολικού τζίρου του οίκου που ανήλθε σε 2,1 δισεκατομμύρια δολάρια.

Ο αριθμός αυτός αντιπροσωπεύει αύξηση 6% σε σχέση με το προηγούμενο έτος.

*Με πληροφορίες από: ARTnews

Μυτιληναίος: Καμπανάκι για την άνοδο του ευρώ

Μυτιληναίος: Καμπανάκι για την άνοδο του ευρώ

Χαλκός: Άγγιξε τα 14.500 δολάρια – Το κύμα αγορών από Κινέζους επενδυτές

Χαλκός: Άγγιξε τα 14.500 δολάρια – Το κύμα αγορών από Κινέζους επενδυτές

LIVE: Σέλτικ – Ουτρέχτη
Europa League 29.01.26

LIVE: Σέλτικ – Ουτρέχτη

LIVE: Σέλτικ – Ουτρέχτη. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Σέλτικ – Ουτρέχτη για την 8η αγωνιστική της League Phase του Europa League.

Σύνταξη
LIVE: Γκενκ – Μάλμε
Europa League 29.01.26

LIVE: Γκενκ – Μάλμε

LIVE: Γκενκ – Μάλμε. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Γκενκ – Μάλμε για την 8η αγωνιστική της League Phase του Europa League.

Σύνταξη
Σε 20 χρόνια φυλάκιση καταδικάστηκε βοηθός σερίφη του Ιλινόις για τον πυροβολισμό άοπλης Αφροαμερικανίδας
ΗΠΑ 29.01.26
ΗΠΑ 29.01.26

Σε 20 χρόνια φυλάκιση καταδικάστηκε βοηθός σερίφη του Ιλινόις για τον πυροβολισμό άοπλης Αφροαμερικανίδας

Η υπόθεση στο Ιλινόις έχει συγκριθεί με άλλες υποθέσεις υψηλού προφίλ όπου αστυνομικοί χρησιμοποίησαν υπερβολική βία εναντίον Αφροαμερικανών πολιτών στις ΗΠΑ

Σύνταξη
LIVE: Νότιγχαμ Φόρεστ – Φερεντσβάρος
Europa League 29.01.26

LIVE: Νότιγχαμ Φόρεστ – Φερεντσβάρος

LIVE: Νότιγχαμ Φόρεστ – Φερεντσβάρος. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Νότιγχαμ Φόρεστ – Φερεντσβάρος για την 8η αγωνιστική της League Phase του Europa League.

Σύνταξη
LIVE: Λιόν – ΠΑΟΚ
Ποδόσφαιρο 29.01.26

LIVE: Λιόν – ΠΑΟΚ

LIVE: Λιόν – ΠΑΟΚ. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Λιόν – ΠΑΟΚ για την 8η αγωνιστική της League Phase του Europa League. Τηλεοπτικά από το COSMOTE SPORT 4 HD.

Σύνταξη
LIVE: Παναθηναϊκός – Ρόμα
Europa League 29.01.26

LIVE: Παναθηναϊκός – Ρόμα

LIVE: Παναθηναϊκός – Ρόμα. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Παναθηναϊκός – Ρόμα για την 8η αγωνιστική της League Phase του Europa League. Τηλεοπτικά από ANT1 και COSMOTE SPORT 3 HD.

Σύνταξη
Πηγές ΠΑΣΟΚ για ΟΠΕΚΕΠΕ: Το αφήγημα της κυβέρνησης καταρρέει με κρότο, ακόμα και από τα ίδια τα στελέχη της ΝΔ
Εξεταστική 29.01.26
Εξεταστική 29.01.26

Πηγές ΠΑΣΟΚ για ΟΠΕΚΕΠΕ: Το αφήγημα της κυβέρνησης καταρρέει με κρότο, ακόμα και από τα ίδια τα στελέχη της ΝΔ

«Ο πρώην υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης την περίοδο 2004-2009, Α. Κοντός, αποδόμησε πλήρως το κυβερνητικό αφήγημα συμψηφισμού της εγκληματικής οργάνωσης που δρα ανενόχλητη στον ΟΠΕΚΕΠΕ από το 2019, με τις δυσκολίες και τα υπαρκτά προβλήματα του παρελθόντος», λένε πηγές του ΠΑΣΟΚ

Σύνταξη
LIVE: Ολυμπιακός – Μπαρτσελόνα
Euroleague 29.01.26

LIVE: Ολυμπιακός – Μπαρτσελόνα

LIVE: Ολυμπιακός – Μπαρτσελόνα. Παρακολουθήστε live στις 21:15 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ολυμπιακός – Μπαρτσελόνα για την 25η αγωνιστική της Euroleague. Τηλεοπτικά από το Novasports Prime.

Σύνταξη
Τεράστιο πορτρέτο της 5χρονης Χιντ που σκοτώθηκε στη Γάζα ξεδιπλώθηκε σε παραλία της Βαρκελώνης
Συγκίνηση 29.01.26
Συγκίνηση 29.01.26

Τεράστιο πορτρέτο της 5χρονης Χιντ που σκοτώθηκε στη Γάζα ξεδιπλώθηκε σε παραλία της Βαρκελώνης

«Τα παιδιά της Γάζας δεν ζητούν συμπόνια. Ζητούν το δικαίωμά τους να ζήσουν, να κοιμούνται χωρίς φόβο, να παίζουν χωρίς βόμβες, να μεγαλώσουν, απλά να μεγαλώσουν», είπε η μητέρα της Χιντ

Σύνταξη
Δεν αποδέχεται τη θέση του προέδρου σε νέο αγροτικό φορέα ο Αυγενάκης μετά τη θύελλα αντιδράσεων – Τι δήλωσε
Πολιτική Γραμματεία 29.01.26
Πολιτική Γραμματεία 29.01.26

Δεν αποδέχεται τη θέση του προέδρου σε νέο αγροτικό φορέα ο Αυγενάκης μετά τη θύελλα αντιδράσεων – Τι δήλωσε

Λίγες ώρες μετά την κατακραυγή, ο Λευτέρης Αυγενάκης ανακοίνωσε πως «δεν αποδέχεται» τελικά τη θέση, ενώ έκανε λόγο για «στοχοποίηση» του ιδίου και της κυβέρνησης, εξαπολύοντας «πυρά» κατά της αντιπολίτευσης

Σύνταξη
Γιατί ο Μασκ «ξηλώνει» την παλιά Tesla
Διεθνής Οικονομία 29.01.26

Γιατί ο Μασκ «ξηλώνει» την παλιά Tesla

Η Tesla εγκαταλείπει ιστορικά μοντέλα και επενδύει δισεκατομμύρια στο όραμα του Μασκ για έναν κόσμο γεμάτο ρομπότ και αυτόνομα οχήματα

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
