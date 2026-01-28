Πανέτοιμος ο Μιλουτίνοφ: «Νιώθω καλά»

Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει την Μπαρτσελόνα την Πέμπτη (29/1, 21:15) στο πλαίσιο της 25ης αγωνιστικής της Euroleague, με τον Νίκολα Μιλουτίνοφ να μιλά για το ματς με τους «μπλαουγκράνα».

Ο Σέρβος σέντερ αναφέρθηκε στον τραυματισμό του τονίζοντας ότι είναι απολύτως καλά, ξεκαθάρισε πως η προσθήκη του Κόρι Τζόσεφ θα βοηθήσει την ομάδα, μίλησε για τη συνεισφορά του Ταϊρίκ Τζόουνς, ενώ στάθηκε και στο δυστύχημα στη Ρουμανία με τους οπαδούς του ΠΑΟΚ.

Αναλυτικά, όσα δήλωσε ο Νίκολα Μιλουτίνοφ:

Για το πώς αισθάνεται μετά το χτύπημα: «Νιώθω καλά και ένιωθα καλά και μια μέρα μετά το χτύπημα, αλλά υπάρχει το πρωτόκολλο. Είναι ευχάριστο που γύρισα».

Για την Μπαρτσελόνα και τον απαιτητικό αγώνα του ΣΕΦ: «Ήταν μια σκληρή ήττα στη Βαρκελώνη. Παίξαμε άσχημα στο ματς, αλλά βελτιωθήκαμε μετά. Η Μπαρτσελόνα είναι πολύ ποιοτική ομάδα. Θέλουμε να αντιδράσουμε σε αυτό που έγινε».

Για την απόκτηση του Κόρι Τζόσεφ: «Είναι ένας νέος παίκτης, αλλά είναι καλό που υπογράψαμε έναν ακόμα πλειμεικερ, αλλά ο Τόμας είναι μόνος του τώρα, παρότι στρατιώτης της ομάδας. Θα μας βοηθήσει».

Για τους ψηλούς του Ολυμπιακού: «Μας δίνει μεγάλη δύναμη ο Τζόουνς. Το σημαντικό είναι να είμαστε δυνατοί και να παίζουμε καλά ως ομάδα. Το θέμα είναι πως τελειώνεις μια σεζόν».

Για το ότι ο Ολυμπιακός είναι η καλύτερη ομάδα στην Euroleague στα ριμπάουντ: «Είναι σημαντικό κομμάτι του παιχνιδιού μας, γιατί δίνει αυτοπεποίθηση και στους σουτέρ μας. Μας βοηθάει να παίζουμε καλύτερα και να είμαστε πιο αποτελεσματικοί».

Για τα τραγικά γεγονότα στη Ρουμανία και τους επτά φίλους του ΠΑΟΚ που έχασαν τη ζωή τους με τραγικό τρόπο: «Είναι πολύ άσχημο και πολύ σκληρό. Είμαι πολύ στεναχωρημένος όταν βλέπω κάτι τέτοιο. Θέλω να μείνουν οι οικογένειες τους δυνατές και τα συλλυπητήρια μου».