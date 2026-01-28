Τσίπρας: Συλλυπητήριο μήνυμα για την απώλεια των επτά οπαδών του ΠΑΟΚ
Συλλυπητήριο μήνυμα για την τραγωδία με τους επτά νεκρούς οπαδούς του ΠΑΟΚ απηύθυνε σε ανάρτησή του ο Αλέξης Τσίπρας
Συγκλονισμένη είναι η χώρα από το τραγικό δυστύχημα που στοίχισε τη ζωή σε επτά νέους ανθρώπους που ταξίδευαν για να δουν την αγαπημένη τους ομάδα. Επτά άνθρωποι σκοτώθηκαν στο τροχαίο που συνέβη στη Ρουμανία από τους δέκα που συνολικά επέβαιναν στο μοιραίο βαν.
Ο πρώην πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας απηύθυνε συλλυπητήριο μήνυμα για την απώλεια των επτά οπαδών του ΠΑΟΚ σημειώνοντας ότι «όλοι στεκόμαστε αυτές τις δύσκολες στιγμές, πλάι στα σπίτια που ορφάνεψαν, πλάι στον ΠΑΟΚ και στους χιλιάδες φίλους του».
Η ανάρτηση Τσίπρα
Όταν εφτά νέοι άνθρωποι, που ξεκίνησαν ένα ταξίδι χαράς, για να δουν την αγαπημένη τους ομάδα, χάνουν τη ζωή τους, οι λέξεις χάνουν τη σημασία τους.
Στεκόμαστε όλοι, αυτές τις δύσκολες στιγμές, πλάι στα σπίτια που ορφάνεψαν, πλάι στον ΠΑΟΚ και στους χιλιάδες φίλους του.
