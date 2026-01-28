Live ανακοινώσεις από την Πυροσβεστική για την τραγωδία στη «Βιολάντα»

Σε εξέλιξη βρίσκονται ανακοινώσεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, και συγκεκριμένα των αξιωματικών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού, για τα ευρήματα των ερευνών για την έκρηξη και τη φωτιά στο εργοστάσιο της μπισκοτοβιομηχανίας «Βιολάντα» στα Τρίκαλα, με αποτέλεσμα τον θάνατο πέντε εργατριών.

Δείτε live ΕΔΩ