Η σπάνια δημόσια εμφάνιση των Σάρα Τζέσικα Πάρκερ και Μάθιου Μπρόντερικ μαζί με τα 3 παιδιά τους στη Νέα Υόρκη

H Σάρα Τζέσικα Πάρκερ, ο Μάθιου Μπρόντερικ και τα παιδιά τους αποφάσισαν να περάσουν μια οικογενειακή βραδιά σε μια μοναδική εκδήλωση στη Νέα Υόρκη.

Το ζευγάρι πραγματοποίησε μια σπάνια εμφάνιση μαζί με τα τρία τους παιδιά — τον Τζέιμς Γουίλκι, 23 ετών, και τις δίδυμες κόρες τους Ταμπίθα Χότζ και Μάριον Λορέτα Έλγουελ, 16 ετών — σε μια εκδήλωση για την παρουσίαση του νέου βιβλίου του Μαρκ Σέιμαν με τίτλο «Never Mind the Happy» στο Sardi’s της Νέας Υόρκης, τη Δευτέρα 26 Ιανουαρίου.

Σε μια από τις λήψεις, τα μέλη της οικογένειας ποζάρουν μαζί με τον Σέιμαν, χαμογελώντας στην κάμερα. Όλοι φορούσαν casual ρούχα, με εξαίρεση τον Μπρόντερικ, ο οποίος φορούσε ένα καρό σακάκι με ασορτί καρό γραβάτα.

«Η θλιβερή αλήθεια»

Η Σάρα Τζέσικα Πάρκερ και ο Μάθιου Μπρόντερικ έχουν κρατήσει σε μεγάλο βαθμό τα παιδιά τους μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας και σπάνια εμφανίζονται μαζί τους σε εκδηλώσεις που αοφορούν την βιομηχανία του θεάματος.

Ωστόσο, τα δίδυμα συνόδευσαν την Πάρκερ στην πρεμιέρα του «Smash» στο Μπρόντγουεϊ τον Απρίλιο, ενώ ο Τζέιμς έχει επίσης παραστεί σε ειδικές εκδηλώσεις με τους γονείς του, όπως η πρεμιέρα του «And Just Like That…» στο Μουσείο Μοντέρνας Τέχνης της Νέας Υόρκης το 2021.

Όπως όλα δείχνουν, τα παιδιά ακολουθούν ως ένα βαθμό τα βήματα των γονιών τους. Ο Μπρόντερικ είχε αποκαλύψει στο παρελθόν ότι ο Τζέιμς Γουίλκι «προσπαθεί να ασχοληθεί λίγο με την υποκριτική», ενώ η Πάρκερ είχε μοιραστεί ότι οι κόρες της παίρνουν μερικές στυλιστικές συμβουλές από αυτήν — αν και όχι τόσο συχνά.

«Η θλιβερή αλήθεια είναι ότι δεν τους κάνουν πλέον [τα ρούχα και τα αξεσουάρ]. Το μέγεθος των παπουτσιών δεν είναι το κατάλληλο. Μέχρι στιγμής, δεν έχουν αρχίσει καν να εισβάλλουν στην ντουλάπα μου ή κάτι τέτοιο», δήλωσε στο W Magazine πέρυσι.

«Τους αρέσουν τα ρούχα, αλλά δεν παίζουν υπερβολικά σημαντικό ρόλο στη ζωή τους», συνέχισε. «Σίγουρα έχουν ιδέες για το πώς θέλουν να νιώθουν και να φαίνονται όταν βγαίνουν από το σπίτι, αλλά δεν φαίνεται να τους απασχολεί ιδιαίτερα [αυτό]».

Η φιλοσοφία

Οι Σάρα Τζέσικα Πάρκερ και Μάθιου Μπρόντερικπου, οι οποίοι παντρεύτηκαν το 1997, έχουν επίσης μιλήσει για τη φιλοσοφία που ακολουθούν ως γονείς, φροντίζοντας τα παιδιά τους να κατανοήσουν την αξία του χρήματος και τι σημαίνει να χτίζεις κάτι από το μηδέν.

«Θέλεις τα παιδιά σου να κατανοήσουν τι σημαίνει να κερδίζεις χρήματα, τι χρειάζεται για να κερδίσεις χρήματα, την αξία τους», είπε η Πάρκερ στο Table for Two with Bruce Bozzi του iHeartRadio το 2023.

«Νομίζω ότι είναι ένας υπέροχος τρόπος ζωής για τα παιδιά, να ικανοποιούνται οι ανάγκες τους — να τρώνε, να είναι ασφαλή και να λαμβάνουν αγάπη. Τα σημαντικά πράγματα στη ζωή είναι τα εξής: βιβλία, φαγητό, ενδιαφέρουσες εμπειρίες και να έχουν ζέστη το χειμώνα και δροσιά το καλοκαίρι. Αλλά πρέπει να λαχταρούν πράγματα, πρέπει να θέλουν πράγματα», πρόσθεσε.

*Με πληροφορίες από: People | Κεντρική φωτογραφία θέματος: Η βραβευμένη με Carol Burnett, Σάρα Τζέσικα Πάρκερ, ο σύζυγός της Μάθιου Μπρόντερικ και ο γιος τους Τζέιμς Γουίλκι Μπρόντερικ παρευρίσκονται στην εκδήλωση Golden Eve πριν από την 83η ετήσια τελετή απονομής των Χρυσών Σφαιρών, στο Μπέβερλι Χιλς της Καλιφόρνια, στις 6 Ιανουαρίου 2026. REUTERS/Mario Anzuoni REFILE