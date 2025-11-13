Η Σάρα Τζέσικα Πάρκερ θα λάβει τιμητικό βραβείο στις Χρυσές Σφαίρες – «Ανεξίτηλο σημάδι στην ποπ κουλτούρα»
Η Σάρα Τζέσικα Πάρκερ θα τιμηθεί με το πολυπόθητο βραβείο για την συμβολή της στην τηλεοπτική βιομηχανία κατά τη διάρκεια του δεύτερου ειδικού αφιερώματος «Golden Eve» με θέμα τις Χρυσές Σφαίρες.
Η θρυλική Σάρα Τζέσικα Πάρκερ, πρωταγωνίστρια των σειρών «Sex and the City» και «And Just Like That…», θα φορέσει τις αγαπημένες της γόβες Manolo Blahnik και θα παραλάβει το βραβείο Carol Burnett των Χρυσών Σφαιρών για το 2026.
Η ηθοποιός θα τιμηθεί με το πολυπόθητο βραβείο για την συμβολή της στην τηλεοπτική βιομηχανία κατά τη διάρκεια του δεύτερου ειδικού αφιερώματος «Golden Eve» με θέμα τις Χρυσές Σφαίρες, το οποίο θα μεταδοθεί την Πέμπτη 8 Ιανουαρίου 2026.
«Είναι τιμή μας»
Στο «Golden Eve» θα εμφανιστεί επίσης η Χέλεν Μίρεν, η οποία θα παραλάβει το βραβείο Cecil B. DeMille των Χρυσών Σφαιρών 2026.
Τόσο το βραβείο Cecil B. DeMille όσο και το βραβείο Carol Burnett απονέμονταν κατά το παρελθόν κατά τη διάρκεια της κανονικής τηλεοπτικής μετάδοσης των Χρυσών Σφαιρών, αλλά πέρυσι η απονομή μεταφέρθηκε την Πέμπτη προκειμένου να δημιουργηθεί ένα νέο σημαντικό γεγονός στο πλαίσιο της φετινής διοργάνωσης.
Η Πάρκερ έχει βραβευτεί έξι φορές στις Χρυσές Σφαίρες (όλες για το «Sex and the City»), έχοντας κερδίσει το βραβείο καλύτερης ηθοποιού σε μιούζικαλ ή κωμωδία (2000, 2001, 2002 και 2004), καθώς και το βραβείο καλύτερης τηλεοπτικής σειράς — κωμωδίας ή δράματος (ως εκτελεστική παραγωγός) το 2001 και το 2002.
«Η καριέρα της Σάρα Τζέσικα Πάρκερ ενσαρκώνει το πνεύμα του βραβείου Carol Burnett», δήλωσε η πρόεδρος των Χρυσών Σφαιρών, Helen Hoehne. «Η πρωτοπορία της στην τηλεόραση και η αφοσίωσή της στην αφήγηση ιστοριών στο θέατρο και στον κινηματογράφο έχουν αφήσει ανεξίτηλο σημάδι στην ποπ κουλτούρα. Είναι τιμή μας να γιορτάσουμε την εξαιρετική της συμβολή στον χώρο του θεάματος».
Η Πάρκερ εδραιώθηκε στο χολιγουντιανό στερέωμα μέσω του χαρακτήρα της, Κάρι Μπράντσο, στην σειρά «Sex and the City» του HBO και «And Just Like That…» του Max. Η φιλμογραφία της περιλαμβάνει επίσης τις ταινίες «Hocus Pocus» και «Hocus Pocus 2», «The Family Stone» και «Mars Attacks!», μεταξύ πολλών άλλων.
Η εβδομάδα
Το «Golden Eve» θα μεταδοθεί κατά τη διάρκεια της «Golden Week», που περιγράφεται ως «μια εβδομάδα γεμάτη εμπειρίες με τη σφραγίδα των Χρυσών Σφαιρών σε όλες τις πλατφόρμες της Paramount, καθώς και εορταστικές εκδηλώσεις για την έναρξη της 83ης τελετής απονομής των Χρυσών Σφαιρών, της πρώτης μεγάλης τελετής απονομής βραβείων της σεζόν, που θα μεταδοθεί ζωντανά την Κυριακή 11 Ιανουαρίου 2026 και θα παρουσιαστεί από την καταξιωμένη υποψήφια για Χρυσή Σφαίρα, , υποψήφια για Grammy και Emmy, κωμικό και ηθοποιό Νίκι Γκλέιζερ».
Το βραβείο Cecil B. DeMille, που δημιουργήθηκε για πρώτη φορά το 1952 προς τιμήν του ομώνυμου σκηνοθέτη, έχει απονεμηθεί σε 69 καλλιτέχνες. Το βραβείο Carol Burnett δημιουργήθηκε το 2019 για επιτεύγματα στον τομέα της τηλεόρασης.
*Με πληροφορίες από Variety
