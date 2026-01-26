Δευτέρα 26 Ιανουαρίου 2026
weather-icon 21o
Stream
# ΓΡΟΙΛΑΝΔΙΑ
# ΚΑΚΟΚΑΙΡΙΑ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΜΙΝΕΣΟΤΑ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Το takeaway κρύβει παγίδες, αλλά μας φτιάχνει τη διάθεση
Έρευνα 26 Ιανουαρίου 2026, 06:30

Το takeaway κρύβει παγίδες, αλλά μας φτιάχνει τη διάθεση

Σύμφωνα με μια νέα έρευνα, στο τέλος μιας κακής ημέρας το takeaway μπορεί να μας ανεβάσει τη διάθεση.

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
Ύπνος: Οι λίγες ώρες «ροκανίζουν» το προσδόκιμο ζωής

Ύπνος: Οι λίγες ώρες «ροκανίζουν» το προσδόκιμο ζωής

Spotlight

Μετά από μια αγχωτική μέρα στη δουλειά, μπορεί να αισθανθείτε την ανάγκη να πιείτε ένα ποτήρι κρασί, να κάνετε ένα ζεστό μπάνιο ή να απολαύσετε την αγαπημένη σας σοκολάτα. Αλλά αν θέλετε πραγματικά να αισθανθείτε καλύτερα, επιστήμονες από το πανεπιστήμιο Anglia Ruskin, έχουν μια διαφορετική πρόταση: το takeaway.

Σύμφωνα με τα ευρήματα της νέας τους μελέτης, το να παραγγέλνει κανείς φαγητό για το σπίτι, είναι ο πιο αποτελεσματικός τρόπος για να ανέβει ψυχολογικά αν η μέρα ήταν γεμάτη προκλήσεις. Βέβαια, και σούπερ να πήγε η μέρα, πάλι το takeaway φαίνεται να είναι η καλύτερη επιλογή για να το… γιορτάσουμε, όπως χαρακτηριστικά διαπίστωσαν οι ερευνητές.

«Το takeaway έχει διπλό όφελος: και απολαμβάνουμε το γεύμα που μας αρέσει και δεν μπαίνουμε στον κόπο να μαγειρέψουμε, όπως κάνουμε καθημερινά. Για πολλούς, αυτός ο συνδυασμός μπορεί να φαίνεται ιδιαίτερα ελκυστικός είτε μετά από μια ανέλπιστα καλή είτε μετά από μια πολύ δύσκολη μέρα στην εργασία», δήλωσε η Δρ Σουζάνα Φόρουντ, επικεφαλής συγγραφέας της μελέτης.

Takeaway και διάθεση: Λεπτομέρειες της μελέτης

Στη μελέτη τους, οι ερευνητές επιχείρησαν να κατανοήσουν το πώς οι περισσότεροι επιλέγουμε να ανταμείψουμε ή να παρηγορήσουμε τον εαυτό μας μετά από μια καλή ή μια κακή, αντίστοιχα, μέρα.

«Είναι γνωστό ότι οι άνθρωποι έχουμε την ανάγκη να κάνουμε ένα δώρο στον εαυτό μας, είτε σε μια επιτυχία είτε σε μια απογοήτευση», εξήγησε η Δρ Φόρουντ.

«Η κατανόηση αυτών των συμπεριφορών είναι σημαντική καθώς η διαχείριση της ψυχικής υγείας μας σε καθημερινή βάση αποτελεί ένα πολύτιμο μέρος της ευημερίας μας. Το να κάνουμε “δώρο στον εαυτό μας” μπορεί να περιλαμβάνει μια σειρά δραστηριοτήτων, από την κατανάλωση φαγητού μέχρι την ακρόαση μουσικής και την άθληση. Κι ενώ όλες αυτές οι δραστηριότητες μπορούν να καλύψουν τις συναισθηματικές μας ανάγκες, έχουν διαφορετικές συνέπειες στην υγεία μας», πρόσθεσε η ίδια.

Για τις ανάγκες της έρευνας, η επιστημονική ομάδα ζήτησε από 280 συμμετέχοντες να φανταστούν μια καλή, μια κακή ή μια μέτρια μέρα στη δουλειά.

Στη συνέχεια, τους ζητήθηκε να επιλέξουν ποια από τις πέντε επιλογές “δώρου στον εαυτό τους” θα ήταν πιο πιθανό να απολαύσουν. Οι πέντε επιλογές περιλάμβαναν: ένα ποτό, takeaway φαγητό, μια σοκολάτα, ένα ζεστό μπάνιο ή μια διαδικτυακή αγορά.

Τα αποτελέσματα αποκάλυψαν ότι οι συμμετέχοντες που φαντάστηκαν μια κακή μέρα στη δουλειά ήταν πολύ πιο πιθανό να ανταμείψουν τον εαυτό τους με takeaway, ένα ποτό, ένα αφρόλουτρο ή μια σοκολάτα, σε σύγκριση με αυτούς που φαντάστηκαν μια «αδιάφορη» μέρα.

Ωστόσο, το takeaway ήταν στις κορυφαίες επιλογές. Το φαγητό για το σπίτι ήταν η μόνη απόλαυση που ικανοποίησε τους συμμετέχοντες που φαντάστηκαν τόσο μια καλή όσο και μια κακή μέρα στη δουλειά.

Επιπλέον, οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι οι διαδικτυακές αγορές δεν θεωρούνται μια ιδιαίτερη απόλαυση, καθώς οι άνθρωποι ήταν εξίσου πιθανό να τις επιλέξουν μετά από μια μέτρια μέρα.

«Η μελέτη μας εξέτασε μόνο πέντε συγκεκριμένες συμπεριφορές. Στην πραγματική ζωή, ο καθένας έχει την προσωπική του προτίμηση και είναι πιθανό να επιλέξει κάτι που είναι καλό τόσο για τη σωματική όσο και για την ψυχική υγεία», είπε η Δρ. Φόρουντ.

Πριν χρησιμοποιήσετε τη μελέτη ως δικαιολογία για να παραγγείλετε απόψε, να σημειωθεί ότι οι ερευνητές επισημαίνουν ότι αυτή η επιλογή δεν είναι πάντα η καλύτερη!

«Ορισμένες επιλογές ενέχουν κινδύνους. Η κατανάλωση έτοιμου φαγητού, σοκολάτας και αλκοολούχων ποτών, έχει συνδεθεί με προβλήματα υγείας, οπότε πρέπει να προσέχετε», κατέληξαν οι ειδικοί.

* Πηγή: Vita

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Wall Street
Wall Street: Εν αναμονή αποτελεσμάτων από S&P 500, οι διεθνείς εντάσεις θαμπώνουν τις προοπτικές

Wall Street: Εν αναμονή αποτελεσμάτων από S&P 500, οι διεθνείς εντάσεις θαμπώνουν τις προοπτικές

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Ύπνος: Οι λίγες ώρες «ροκανίζουν» το προσδόκιμο ζωής

Ύπνος: Οι λίγες ώρες «ροκανίζουν» το προσδόκιμο ζωής

Τεχνολογία
OpenAI, Anthropic, SpaceX: Το 2026 είναι η χρόνια των hectocorn

OpenAI, Anthropic, SpaceX: Το 2026 είναι η χρόνια των hectocorn

inWellness
inTown
Cooking
inStream - Ροή Ειδήσεων
Καιρός: Νέα επιδείνωση με καταιγίδες και θυελλώδεις νοτιάδες – Συναγερμός στην Αττική – Red Code για 6 περιφέρειες
Ελλάδα 26.01.26

Έκτακτο δελτίο

Νέα επιδείνωση παρουσιάζει ο καιρός με βροχές, καταιγίδες και θυελλώδεις ανέμους - Στο επίκεντρο πολλές περιοχές μεταξύ των οποίων και η Αττική

Σύνταξη
Ο Ντόναλντ Τραμπ λέει «όχι» στο Super Bowl και στοχοποιεί Bad Bunny και Green Day
MAGA 26.01.26

Ο Ντόναλντ Τραμπ λέει «όχι» στο Super Bowl και στοχοποιεί Bad Bunny και Green Day

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι δεν θα παρακολουθήσει το φετινό Super Bowl στο Σαν Φρανσίσκο, επικρίνοντας τους Bad Bunny και Green Day για το σόου του ημιχρόνου, το οποίο χαρακτήρισε επιλογή που «σπέρνει μίσος»

Σύνταξη
Βέροια: Το θρίλερ της εξαφάνισης του Άλεξ – Μπορούν να μιλήσουν (έστω) 20 χρόνια μετά;
Βέροια 26.01.26

Το θρίλερ της εξαφάνισης του Άλεξ - Μπορούν να μιλήσουν (έστω) 20 χρόνια μετά;

Οι άγνωστες έρευνες για τον Άλεξ - Είκοσι χρόνια μετά η υπόθεση που συγκλόνισε την κοινή γνώμη η μητέρα του, Νατέλα, εξακολουθεί να έχει πολλά αναπάντητα ερωτήματα

Βασίλης Λαμπρόπουλος
Βασίλης Λαμπρόπουλος
Ίαν Μπρεζίνσκι: «Ο Τραμπ έκανε λάθος εκτίμηση για τη Γροιλανδία»
Συνέντευξη 26.01.26

Ίαν Μπρεζίνσκι: «Ο Τραμπ έκανε λάθος εκτίμηση για τη Γροιλανδία»

Σύμφωνα με τον ανώτερο συνεργάτη του Atlantic Council, ο Ίαν Μπρεζίνσκι, ο αμερικανός πρόεδρος δεν υπολόγισε την αποφασιστική αντίδραση των Ευρωπαίων και την αρνητική στάση της κοινής γνώμης στις ΗΠΑ

Μαρία Βασιλείου
Τουρισμός: Η Ελλάδα στην κορυφή – Οι Ευρωπαίοι ψηφίζουν ελληνικές διακοπές και το 2026
Τουρισμός 26.01.26

Η Ελλάδα στην κορυφή - Οι Ευρωπαίοι ψηφίζουν ελληνικές διακοπές και το 2026

Η χώρα μας κατατάσσεται στην 3η θέση προτίμησης για ταξίδια στο εξωτερικό κατά τους επόμενους 12 μήνες, στις αγορές Γερμανίας και Ιταλίας και στην 4η στις αγορές Γαλλίας και Ηνωμένου Βασιλείου

Κώστας Ντελέζος
Διεθνείς πρακτικές 26.01.26

Προσιτή στέγαση: Tι κάνουν άλλες χώρες και τι δεν κάνουμε εμείς

Η νέα έκθεση «Η στέγαση στην Ελλάδα» των Διανέοσις-ΙΟΒΕ, αφιερώνει εκτενές κεφάλαιο στις διεθνείς πρακτικές για την προσιτή κατοικία. Οι συνειρμοί για το τι (δεν) κάνει η Ελλάδα, είναι αναπόφευκτοι.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
«Έτσι μοιάζει ο φασισμός»: O τρόμος στη Μινεάπολη έχει αρχίσει να θυμίζει εμφύλιο πόλεμο
ΗΠΑ 26.01.26

«Έτσι μοιάζει ο φασισμός»: O τρόμος στη Μινεάπολη έχει αρχίσει να θυμίζει εμφύλιο πόλεμο

Η Μινεάπολη βυθίζεται ξανά στο αίμα και την οργή, καθώς ομοσπονδιακοί πράκτορες σκοτώνουν έναν 37χρονο και πυροδοτούν φόβους για έναν νέο γύρο κρατικής βίας στις ΗΠΑ

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Η δολοφονία του Πατρίς Λουμούμπα επιστρέφει στα βελγικά δικαστήρια
Για εγκλήματα πολέμου 26.01.26

Η δολοφονία του Πατρίς Λουμούμπα επιστρέφει στα βελγικά δικαστήρια

Εξήντα πέντε χρόνια μετά, το Βέλγιο καλείται να αναμετρηθεί ξανά με το αποικιακό του παρελθόν, καθώς ο 93χρονος πρώην διπλωμάτης Ετιέν Νταβινιόν βρίσκεται στο επίκεντρο μιας ιστορικής υπόθεσης

Γεώργιος Μαζιάς
Στοιχήματα για πραξικοπήματα, ανατροπές και δολοφονίες – Μια επικίνδυνη μόδα για τη δημοκρατία
Ποντάροντας στη δυστυχία 26.01.26

Στοιχήματα για πραξικοπήματα, ανατροπές και δολοφονίες – Μια επικίνδυνη μόδα για τη δημοκρατία

Το πρόβλημα με τα στοιχήματα σε γεωπολιτικά γεγονότα είναι πως ο κόσμος, όχι μόνο θα ποντάρει στη δυστυχία, αλλά θα αποφασίζει γι΄αυτή, καθιστώντας τις δημόσιες υπηρεσίες διεφθαρμένες.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Συναγερμός στα Τρίκαλα: Φόβοι για νεκρούς λόγω μεγάλης πυρκαγιάς σε γνωστό εργοστάσιο την ώρα της βάρδιας
Τρίκαλα 26.01.26 Upd: 05:48

Φόβοι για νεκρούς λόγω μεγάλης πυρκαγιάς την ώρα της νυχτερινής βάρδιας σε γνωστό εργοστάσιο

Πληροφορίες κάνουν λόγο για νεκρούς εξαιτίας έκρηξης και πυρκαγιάς που ξέσπασε στη διάρκεια της νυχτερινής βάρδιας στο εργοστάσιο Βιολάντα, στα Τρίκαλα.

Σύνταξη
Φιλιππίνες: Πολύνεκρο ναυάγιο πορθμείου στη νήσο Μπασίλαν
Φιλιππίνες 26.01.26

Πολύνεκρο ναυάγιο πορθμείου

Ναυάγιο πορθμείου στις Φιλιππίνες οδήγησε στον θάνατο τουλάχιστον 8 ανθρώπους, ενώ έγινε γνωστό ότι από τους 342 επιβαίνοντες σε αυτό τουλάχιστον 138 έχουν διασωθεί.

Σύνταξη
Μινεάπολη: Ο Κλίντον καλεί τους Αμερικανούς να «ορθώσουν το ανάστημά τους» και να «υψώσουν τη φωνή» τους
Δολοφονίες πολιτών 26.01.26

Ο Κλίντον καλεί τους Αμερικανούς να «ορθώσουν το ανάστημά τους»

Ο Μπιλ Κλίντον στηλιτεύει το γεγονός ότι η κυβέρνηση Τραμπ «μας είπε ψέματα» για τις δολοφονίες των δύο πολιτών στη Μινεσότα, και καλεί τους Αμερικανούς «να ορθώσουν το ανάστημά τους».

Σύνταξη
Μινεάπολη: Ο Τραμπ αποδίδει στους Δημοκρατικούς τις ευθύνες για τις δολοφονίες πολιτών από αστυνομικούς
Μινεάπολη 26.01.26

Οι Δημοκρατικοί φταίνε για τις δολοφονίες πολιτών από αστυνομικούς, κατά τον Τραμπ

Στους Δημοκρατικούς «για το χάος που προκαλούν» επιρρίπτει ο Τραμπ τις ευθύνες για τις εν ψυχρώ δολοφονίες δύο πολιτών από τα πυρά πρακτόρων της αστυνομίας μετανάστευσης στη Μινεάπολη.

Σύνταξη
Ο χρυσός σπάει το φράγμα των 5.000 δολαρίων για πρώτη φορά στην ιστορία
Αξία-καταφύγιο 26.01.26

Ιστορικό ρεκόρ για τον χρυσό που σπάει το φράγμα των 5.000 δολαρίων

Για πρώτη φορά στην ιστορία, η τιμή του χρυσού σπάει το φράγμα των 5.000 δολαρίων, και ενισχύεται καθώς το δολάριο αποδυναμώνεται, συνεχίζοντας την αδιάλειπτη άνοδό της εδώ και χρόνια.

Σύνταξη
Γαλλία: Υπό κράτηση ο ινδός πλοίαρχος του Grinch που φέρεται να ανήκει στον «σκιώδη στόλο» της Ρωσίας
Γαλλία 26.01.26

Συνέλαβαν τον ινδό πλοίαρχο του «σκιώδους» Grinch

Το τάνκερ Grinch κατελήφθη στη Μεσόγειο και οδηγήθηκε στο λιμάνι της Μασσαλίας, με την υποψία ότι ανήκει στον «σκιώδη στόλο» της Ρωσίας, και ο ινδός πλοίαρχός του τέθηκε υπό κράτηση.

Σύνταξη
Ιράν: Οι συλληφθέντες στις διαδηλώσεις θα δικαστούν το «συντομότερο δυνατόν»
Διαδηλώσεις 26.01.26

Το «συντομότερο δυνατόν» οι δίκες των συλληφθέντων στο Ιράν

Οι «εγκληματίες» θα τιμωρηθούν χωρίς την παραμικρή επιείκεια, αναφέρει ο επικεφαλής των δικαστικών αρχών του Ιράν, υποσχόμενος δίκες το «συντομότερο δυνατόν» για τους συλληφθέντες στις διαδηλώσεις.

Σύνταξη
Μάλτα: Ένας πρόσφυγας διασώθηκε, 150 αγνοούνται μετά τη βύθιση των πλοιαρίου τους στα ανοιχτά της Τυνησίας
Κόσμος 26.01.26

Μάλτα: Ένας πρόσφυγας διασώθηκε, 150 αγνοούνται μετά τη βύθιση των πλοιαρίου τους στα ανοιχτά της Τυνησίας

Ένας άνδρας πάλευε με τα κύματα για περισσότερες από 24 ώρες, κατάφερε να διασωθεί και μεταφέρθηκε στη Μάλτα, όμως περίπου 150 άτομα αγνοούνται, εκ των οποίων τα 50 επέβαιναν στη βάρκα με τον διασωθέντα

Σύνταξη
Μινεάπολη: Κοντινό βίντεο αποδεικνύει πως ο Άλεξ Πρέτι ήταν άοπλος πριν τον πυροβολήσουν πολλές φορές
Κόσμος 25.01.26

Μινεάπολη: Κοντινό βίντεο αποδεικνύει πως ο Άλεξ Πρέτι ήταν άοπλος πριν τον πυροβολήσουν πολλές φορές

Βίντεο που δείχνει τους ομοσπονδιακούς πράκτορες να παλεύουν με τον Άλεξ Πρέτι, δείχνει πως περισσότερο δολοφονήθηκε παρά σκοτώθηκε αποτελώντας απειλή προς τις αρχές.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Πρωταθλήτρια Ευρώπης η Σερβία
Πόλο 25.01.26

Πρωταθλήτρια Ευρώπης η Σερβία

Πρωταθλήτρια Ευρώπης για ένατη φορά στην ιστορία της -και μάλιστα μέσα στο σπίτι της- αναδείχθηκε η Σερβία, μετά τη νίκη της με 10-7 επί της Ουγγαρίας στον τελικό του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος πόλο ανδρών.

Σύνταξη
Γαλλία: Διαδήλωση στο Παρίσι για τον θάνατο Μαυριτανού μετανάστη υπό αστυνομική κράτηση
Ζητούν δικαιοσύνη 25.01.26

Γαλλία: Διαδήλωση στο Παρίσι για τον θάνατο Μαυριτανού μετανάστη υπό αστυνομική κράτηση

Χιλιάδες Γάλλοι συμμετείχαν σε διαδήλωση στη γαλλική πρωτεύουσα, καταγγέλλοντας τον θάνατο μετανάστη. Ο Ελ Χασέν Ντιαρά πέθανε τη νύχτα της 14ης προς 15η Ιανουαρίου στο αστυνομικό τμήμα.

Σύνταξη
Must Read
Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Δευτέρα 26 Ιανουαρίου 2026
Απόρρητο