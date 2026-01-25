Η απλή μέθοδος των τριών (σε δύο ντέρμπι)

Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ έκανε εντυπωσιακή εμφάνιση στο Emirates και πήρε τεράστια νίκη επί της Άρσεναλ με 3-2, δίνοντας έτσι νέο ενδιαφέρον στην «μάχη» για την κατάκτηση του τίτλου στην Πρέμιερ Λιγκ.

Και μπορεί αυτή η «μάχη» να μην… αφορά την ομάδα του Μίκαλ Κάρικ, ωστόσο η κατάκτηση των τριών βαθμών στο Λονδίνο δίνει την δυνατότητα στην Γιουνάιτεντ ν’ ανέβει στην τέταρτη θέση της βαθμολογίας και να ελπίζει σε έξοδο στο Champions League της επόμενης περιόδου.

Η Γιουνάιτεντ πήρε δυο μεγάλες συνεχόμενες νίκες κόντρα σε Σίτι (2-0) και Άρσεναλ (2-3) και δεν χωρά αμφιβολία πως αυτά τα δύο αποτελέσματα δίνουν πολλούς «πόντους» στον Κάρικ, ο οποίος έχει συμβόλαιο με την αγγλική ομάδα μέχρι το τέλος της σεζόν.

Παρατηρώντας κάποιος τις νίκες που πέτυχε η Γιουνάιτεντ στα δύο μεγάλα παιχνίδια με «πολίτες» και «κανονιέρηδες» θα πρέπει να σταθεί σε τρεις παίκτες που έκαναν την διαφορά. Οι δύο (Εμπεμό και Κούνια) αποκτήθηκαν το καλοκαίρι και ο τρίτος (Ντοργκού) πήγε στο Ολντ Τράφορντ πριν από έναν ακριβώς χρόνο.

Bryan Mbeumo scores in back-to-back games vs. Arsenal and Manchester City. Big-time games, big-time goals

Οι τρεις αυτοί παίκτες «καθάρισαν» τα δύο ντέρμπι για την ομάδα του Κάρικ, καθώς ο Εμπεμό σκόραρε τόσο στο ματς με την Σίτι όσο και εναντίον της Άρσεναλ.

Σε ότι έχει να κάνει με τον Κούνια, ο Βραζιλιάνος στράικερ είχε δώσει ασίστ στον αγώνα με την Σίτι, στη φάση του δεύτερου γκολ της Γιουνάιτεντ ενώ στο ντέρμπι με τους Λονδρέζους πέτυχε το τρίτο γκολ των φιλοξενούμενων, χαρίζοντας στους φιλοξενούμενους μια σπουδαία νίκη.

MATHEUS CUNHA FOR THE 3-2 LEAD. UNBELIEVABLE

Κι όσο για τον Ντοργκού; Ο Δανός άσος της Γιουνάτεντ βρήκε δίχτυα τόσο εναντίον της Σίτι (έκανε το 2-0) όσο και στο Emirates κόντρα στην Άρσεναλ. Πέτυχε ένα εντυπωσιακό γκολ εναντίον των «κανονιέρηδων», αλλά στάθηκε άτυχος καθώς λίγα λεπτά αργότερα αντικαταστάθηκε λόγω τραυματισμού.

Το σίγουρο πάντως είναι ότι οι δύο νίκες που πέτυχε η Γιουνάιτεντ στα ντέρμπι με Σίτι και Άρσεναλ είχαν τις «υπογραφές» των τριών παικτών που προαναφέραμε, αλλά και του Κάρικ, καθώς ο Άγγλος προπονητής θέλει ν’ αποδείξει πως αξίζει την ευκαιρία να παραμείνει στον πάγκο της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και την επόμενη αγωνιστική περίοδο.

Michael Carrick starts his tenure with wins against Man City and Arsenal to send Man Utd up to 4th in the league

Θα πρέπει επίσης εδώ να σημειωθεί πως δεν ήταν μόνο οι νίκες που ικανοποίησαν τους οπαδούς της Γιουνάιτεντ, αλλά και η απόδοση που είχε η ομάδα τους στα δύο αυτά παιχνίδια, καθώς είναι ξεκάθαρο πως η ομάδα του Κάρικ έπαιξε ωραίο ποδόσφαιρο και κόντρα στην Σίτι και εναντίον της Άρσεναλ.