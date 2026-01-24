newspaper
Σάββατο 24 Ιανουαρίου 2026
Οι Ευρωπαίοι αντιδρούν και απαιτούν σεβασμό, μετά τις δηλώσεις Τραμπ για το Αφγανιστάν
Κόσμος 24 Ιανουαρίου 2026, 21:41

Οι Ευρωπαίοι αντιδρούν και απαιτούν σεβασμό, μετά τις δηλώσεις Τραμπ για το Αφγανιστάν

Οργή προκάλεσε σε Βρετανία, Γαλλία, Γερμανία και Ιταλία η δήλωση του προέδρου Τραμπ ότι «τα στρατεύματα του ΝΑΤΟ έμειναν μακριά από τη γραμμή του μετώπου στο Αφγανιστάν» - Ένα βήμα πίσω από τον Τραμπ, αλλά μόνο για την Βρετανία

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
Αγανάκτηση σε μία σειρά ευρωπαϊκών χωρών προκάλεσαν οι δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ για το Αφγανιστάν, καθώς κατηγόρησε τα στρατεύματα του ΝΑΤΟ ότι «έμειναν μακριά από τη γραμμή του μετώπου».

Ο Τραμπ έκανε τα σχόλιά του σε συνέντευξη που έδωσε στο Fox News, στην οποία επανέλαβε την άποψή του ότι το ΝΑΤΟ δεν θα υποστήριζε τις Ηνωμένες Πολιτείες, αν του ζητούνταν. Όπως είπε, «δεν τους χρειασθήκαμε ποτέ». «Είπαν ότι θα στείλουν μερικά στρατεύματα στο Αφγανιστάν και το έκαναν, έμειναν λίγο πίσω, λίγο μακριά από τις γραμμές του μετώπου».

Στάρμερ: Αποκρουστική δήλωση

Η πρώτη αντίδραση ήρθε από τον πρωθυπουργό της Βρετανίας, Κιρ Στάρμερ, που χαρακτήρισε «αποκρουστικές» τις δηλώσεις Τραμπ.

Η δήλωση του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ότι τα στρατεύματα του ΝΑΤΟ έμειναν μακριά από τη γραμμή του μετώπου στο Αφγανιστάν ήταν «προσβλητική και ειλικρινά αποκρουστική», δήλωσε την Παρασκευή ο Στάρμερ.

«Θεωρώ τις παρατηρήσεις του προέδρου Τραμπ προσβλητικές και ειλικρινά αποκρουστικές και δεν μου προκαλεί έκπληξη ότι προκάλεσαν τέτοιο πόνο στους αγαπημένους όσων σκοτώθηκαν ή τραυματίστηκαν», τόνισε ο Στάρμερ σε δημοσιογράφους, προσθέτοντας ότι αν ο ίδιος είχε κάνει τέτοιου είδους σχόλιο, «σίγουρα θα ζητούσε συγγνώμη».

Ο Βρετανός πρωθυπουργός απέτισε φόρο τιμής στους 457 Βρετανούς στρατιώτες που έχασαν τη ζωή τους κατά τη διάρκεια του πολέμου στο Αφγανιστάν μεταξύ 2001 και 2021, στο πλαίσιο ενός διεθνούς συνασπισμού υπό την ηγεσία των ΗΠΑ.

Οι παρατηρήσεις του Αμερικανού προέδρου καταδικάστηκαν απ’ όλο το βρετανικό πολιτικό φάσμα, με επικριτές να επισημαίνουν ότι 457 Βρετανοί σκοτώθηκαν στο Αφγανιστάν και να υπογραμμίζουν το γεγονός ότι ο Τραμπ απέφυγε τη στρατιωτική θητεία του στο Βιετνάμ.

Μακρόν: Απαράδεκτες οι δηλώσεις Τραμπ

Ο πρόεδρος της Γαλλίας, Εμανουέλ Μακρόν, το Σάββατο, επανέλαβε την «αναγνώριση» του γαλλικού έθνους στις οικογένειες των Γάλλων στρατιωτών που έπεσαν στο Αφγανιστάν, μετά τις «απαράδεκτες» δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος αμφισβήτησε την υπηρεσία των στρατιωτών των χωρών μελών του ΝΑΤΟ.

«Αυτές οι απαράδεκτες δηλώσεις δεν επιδέχονται σχολιασμού. Ο πρόεδρος [της Γαλλίας] επιθυμεί να συμπαρασταθεί και να εκφράσει και πάλι την ευγνωμοσύνη τους στις οικογένειες των πεσόντων στρατιωτών», ανέφερε το περιβάλλον του Μακρόν.

Η Γαλλία συμμετείχε στον πόλεμο αυτό από το 2001 μέχρι το 2014 και θρήνησε 89 νεκρούς και περισσότερους από 700 τραυματίες.

Ιταλία: Έκπληξη από τις δηλώσεις Τραμπ

«Πληροφορηθήκαμε με έκπληξη τις δηλώσεις του Αμερικανού προέδρου Τραμπ, σύμφωνα με τον οποίο οι σύμμαχοι του ΝΑΤΟ φέρονται να ‘έμειναν πίσω’, σε ό,τι αφορά τις επιχειρήσεις στο Αφγανιστάν», αναφέρεται σε ανακοίνωση της ιταλικής κυβέρνησης.

Στην ανακοίνωση, η οποία εκδόθηκε το απόγευμα του Σαββάτου, προστίθεται ότι μετά τις τρομοκρατικές επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου του 2001, το ΝΑΤΟ ενεργοποίησε το άρθρο 5, για πρώτη και μοναδική φορά στην ιστορία του. Μια απόφαση που αποτέλεσε «πράξη εξαιρετικής αλληλεγγύης προς τις Ηνωμένες Πολιτείες».

Η κυβέρνηση της Ρώμης υπενθυμίζει, παράλληλα, ότι η Ιταλία συμμετείχε στην επιχείρηση αυτή – μαζί με τους συμμάχους – με χιλιάδες άνδρες, αναλαμβάνοντας την ευθύνη του Περιφερειακού Δυτικού Αρχηγείου, μιας από τις μεγαλύτερες επιχειρησιακές περιοχές ολόκληρης της διεθνούς αποστολής. Παράλληλα, στην ανακοίνωσή της, η κυβέρνηση της Τζόρτζια Μελόνι αναφέρει ότι σε διάστημα σχεδόν είκοσι χρόνων, στο Αφγανιστάν έχασαν την ζωή τους 53 Ιταλοί στρατιώτες και πάνω από 700  τραυματίσθηκαν, ενώ συμμετείχαν σε αποστολές ασφαλείας, βρίσκονταν στο πεδίο μάχης και εκπαίδευαν τις αφγανικές δυνάμεις.

«Για τους λόγους αυτούς, δεν μπορούμε να δεχθούμε δηλώσεις οι οποίες μειώνουν τη σημασία της συμβολής των χωρών του ΝΑΤΟ στο Αφγανιστάν, ιδίως αν προέρχονται από σύμμαχο χώρα. Ιταλία και Ηνωμένες Πολιτείες συνδέονται με ισχυρή φιλία, η οποία βασίζεται σε κοινές αξίες και ιστορική συνεργασία. Συνεργασία, η οποία είναι ακόμη πιο αναγκαία, λόγω του ότι βρισκόμαστε αντιμέτωποι με πολυάριθμες προκλήσεις. Αλλά η φιλία χρειάζεται σεβασμό, κύριας σημασίας προϋπόθεση για να μπορέσει να συνεχίσει να τυγχάνει εγγύησης η αλληλεγγύη,  στην οποία βασίζεται η Ατλαντική Συμμαχία», υπογραμμίζει η ιταλική κυβέρνηση.

Γερμανία: Καταβάλαμε βαρύ τίμημα στο Αφγανιστάν

Από την πλευρά του, ο Γερμανός υπουργός Άμυνας Μπόρις Πιστόριους υπεραμύνθηκε της αποστολής των γερμανικών ενόπλων δυνάμεων (Bundeswehr) στο Αφγανιστάν, υπενθυμίζοντας το «βαρύ τίμημα» που κατέβαλε η Γερμανία.

«Ο στρατός μας ήταν έτοιμος όταν οι Αμερικανοί σύμμαχοί μας ζήτησαν υποστήριξη μετά την ισλαμιστική τρομοκρατική επίθεση του 2001», δήλωσε μέσω του καναλιού του υπουργείου του στο WhatsApp.

Η Γερμανία κατέβαλε «βαρύ τίμημα για τη δέσμευση αυτή: 59 στρατιώτες και τρεις αστυνομικοί έχασαν τη ζωή τους στη διάρκεια μαχών, επιθέσεων ή δυστυχημάτων», υπενθύμισε ο υπουργός.

«Πολυάριθμοι τραυματίες εξακολουθούν και σήμερα να υποφέρουν από τις σωματικές και ψυχολογικές συνέπειες αυτής της περιόδου», σύμφωνα με τον Πιστόριους.

«Τους το υπόσχομαι: θα τιμάμε τη δέσμευση και το θάρρος των στρατιωτών μας στο Αφγανιστάν, όποιες κι αν είναι οι επικρίσεις», τόνισε.

Άτακτη υποχώρηση Τραμπ, αλλά μόνο για την Βρετανία

Μετά τις αντιδράσεις, ο Ντόναλντ Τραμπ χαιρέτισε τον ρόλο των Βρετανών στρατιωτών στον πόλεμο του Αφγανιστάν, τονίζοντας πως «οι μεγάλοι και πολύ γενναίοι στρατιώτες του Ηνωμένου Βασιλείου θα είναι πάντα στο πλευρό των ΗΠΑ. Στο Αφγανιστάν, 457 σκοτώθηκαν, πολλοί τραυματίστηκαν σοβαρά και συγκαταλέγονταν στους καλύτερους πολεμιστές. Είναι ένας πολύ ισχυρός δεσμός που δεν θα διασπαστεί ποτέ».

Μακράν της συγγνώμης και χωρίς να απαντήσει ευθέως στον Στάρμερ, πάντως, ο Λευκός Οίκος απάντησε αρχικά, σε μια ανακοίνωσή του προς το Γαλλικό Πρακτορείο, ότι «οι ΗΠΑ έκαναν για το ΝΑΤΟ περισσότερα από οποιαδήποτε άλλη χώρα.

