To brand των γυαλιών ηλίου του Μακρόν κατακλύστηκε από παραγγελίες, έπεσε η σελίδα του – Οι πολιτικοί ως ινφλουένσερ
Στο Νταβός, ο Γάλλος πρόεδρος, Εμανουέλ Μακρόν, φορούσε ένα ζευγάρι γυαλιά ηλίου της Maison Henry Jullien για να καλύψει ένα σπασμένο αιμοφόρο αγγείο στο ένα μάτι του.

Έφη Αλεβίζου
ΕπιμέλειαΈφη Αλεβίζου
Οι ηγέτες του κόσμου και τα υψηλόβαθμα στελέχη εταιρειών που συναντήθηκαν στο Νταβός αυτή την εβδομάδα είχαν σκοπό να συζητήσουν την πιο περίπλοκη και ανησυχητική γεωπολιτική κρίση που οι περισσότεροι μπορούσαν να θυμηθούν. Παράλληλα, όλα τα βλέμματα ήταν στραμμένα στον Εμανουέλ Μακρόν.

Μιμίδια κι ερωτηματικά

Η εμφάνιση του Γάλλου προέδρου με γυαλιά-καθρέφτες ηλίου τύπου Top Gun ήταν η εικόνα που προκάλεσε χιλιάδες πνευματώδη αστεία, μιμίδια και ερωτηματικά.

Μήπως είχε τραυματιστεί κατά τη διάρκεια ενός αγώνα στο ρινγκ; Μήπως είχε κάποιο ατύχημα ενώ γυμναζόταν στο γυμναστήριο; Μήπως, όπως αναρωτήθηκαν ορισμένοι, ήθελε απλώς να αποφύγει να κοιτάξει τον Ντόναλντ Τραμπ στα μάτια;

Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν φοράει γυαλιά ηλίου καθώς μιλάει στα μέσα ενημέρωσης πριν από την ειδική σύνοδο κορυφής των ηγετών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις διατλαντικές σχέσεις, μετά τις απειλές του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ να επιβάλει νέους δασμούς σε προϊόντα από μια λίστα χωρών της ΕΕ, λόγω της απαίτησής του να αποκτήσει τη Γροιλανδία / Βρυξέλλες, Βέλγιο, 22 Ιανουαρίου 2026. REUTERS/Yves Herman

Συμβολισμοί

Κάποιοι θα μπορούσαν να κατηγορήσουν τον Μακρόν ότι μιμήθηκε τον Τομ Κρουζ σε μια αποστολή αδύνατη –Mission Impossible- να εξουδετερώσει το σχέδιο του προέδρου των ΗΠΑ να καταλάβει τη Γροιλανδία και να επιβάλει δασμούς 200% στο γαλλικό κρασί και τη σαμπάνια.

Κάποιοι άλλοι, όπως ο ειδικός επικοινωνίας Φιλίπ Μορό Σοβέζ, είδαν την απόφαση του προέδρου να φορέσει τα γυαλιά ηλίου του γαλλικού brand ως συμβολική στο πλαίσιο των τεταμένων σχέσεων της Γαλλίας με τις ΗΠΑ.

«Το μάτι της τίγρης»

Ο πραγματικός λόγος ήταν πιο πεζός: ο Μακρόν κάλυπτε με στυλ μια υποεπιπεφυκοτική αιμορραγία, ένα σπασμένο αιμοφόρο αγγείο στο δεξί του μάτι – μια κατάσταση που περιέγραψε ως «εντελώς καλοήθη».

Ωστόσο δεν έχασε την ευκαιρία να καταδυθεί σε μερικά κλισέ. Απευθυνόμενος στους Γάλλους στρατιώτες σε μια επίσημη εκδήλωση την περασμένη εβδομάδα, ο Μακρόν περιέγραψε το πρόβλημα ως «l’oeil du tigre» (το μάτι της τίγρης).

Το σχόλιο αναφερόταν στο τραγούδι του 1982 του ροκ συγκροτήματος Survivor που χρησιμοποιήθηκε στην ταινία πυγμαχίας Rocky III (Eye of the Tiger) με πρωταγωνιστή τον Σιλβέστερ Σταλόνε. Για όσους είναι πολύ νέοι για να καταλάβουν την αναφορά, ήταν ένα «σημάδι αποφασιστικότητας», πρόσθεσε.

«Το γραφείο του Μακρόν είχε επικοινωνήσει με την εταιρεία το 2024 για να αγοράσει ένα ζευγάρι γυαλιών ηλίου Pacific S 01 Double Gold αξίας 659 ευρώ ως διπλωματικό δώρο κατά τη διάρκεια της συνόδου κορυφής του G20 και ένα δεύτερο ζευγάρι για τον ίδιο»

«Ο πρόεδρος φοράει τα γυαλιά μας!»

Για τους τεχνίτες της Maison Henry Jullien στο διαμέρισμα Jura της ανατολικής Γαλλίας, όπου κατασκευάζονται γυαλιά για περισσότερα από 100 χρόνια, ήταν μια διαφήμιση που δε χωρούσε ο νους τους.

Ο Στέφανο Φουλχίρ, πρόεδρος της iVision Tech, της ιταλικής εταιρείας που κατέχει την Henry Jullien, είπε ότι έμαθε για την προεδρική υποστήριξη όταν τον πήραν τηλέφωνο Γάλλοι οπτικοί και του είπαν: «Ο πρόεδρος φοράει τα γυαλιά μας!».

Όταν διαδόθηκε η είδηση, ο ιστότοπος της εταιρείας έπεσε για το μεγαλύτερο μέρος της ημέρας.

«Ήθελε να τα πληρώσει»

«Η πρώτη μου αντίδραση μπορεί να συνοψιστεί σε πέντε γράμματα: ουάου! Δεν ήταν μια συνηθισμένη μέρα. Νιώθω μεγάλη τιμή που ο πρόεδρος φόρεσε τα γυαλιά μας» πρόσθεσε ο Φουλχίρ.

«Το γραφείο του Μακρόν είχε επικοινωνήσει με την εταιρεία το 2024 για να αγοράσει ένα ζευγάρι γυαλιών ηλίου Pacific S 01 Double Gold αξίας 659 ευρώ ως διπλωματικό δώρο κατά τη διάρκεια της συνόδου κορυφής του G20 και ένα δεύτερο ζευγάρι για τον ίδιο» αποκάλυψε ο Φουλχίρ.

«Είπα ότι θα ήμουν ευτυχής να του στείλω ένα ζευγάρι, αλλά αρνήθηκαν. Δεν τα δέχτηκε ως δώρο -ήθελε να τα αγοράσει προσωπικά. Ο Γάλλος πρόεδρος έδωσε μεγάλη προσοχή στο ότι τα γυαλιά ήταν εξ ολοκλήρου κατασκευασμένα στη Γαλλία».

Κάποιοι θα μπορούσαν να κατηγορήσουν τον Μακρόν ότι μιμήθηκε τον Τομ Κρουζ σε μια αποστολή αδύνατη –Mission Impossible- να εξουδετερώσει το σχέδιο του προέδρου των ΗΠΑ να καταλάβει τη Γροιλανδία και να επιβάλει δασμούς 200% στο γαλλικό κρασί και τη σαμπάνια

YouTube thumbnail

«Αρχαία τεχνική»

Η iVision εξαγόρασε την Henry Jullien, που ιδρύθηκε το 1921, το 2023. Ο Στέφανο Φουλχίρ είπε ότι η ομάδα των 10 υπαλλήλων στο εργοστάσιο στο Lons-le-Saunier, βόρεια της Γενεύης, παρήγαγε περίπου 1.000 ζευγάρια γυαλιά ηλίου σαν αυτά που φορούσε ο Macron κάθε χρόνο.

Τα γυαλιά συναρμολογούνται με το χέρι και κατασκευάζονται χρησιμοποιώντας αυτό που η iVision αποκαλεί «αρχαία τεχνική», όπου το χρυσό συνδέεται με το βασικό μέταλλο αντί να επιμεταλλώνεται, καθιστώντας το πιο ανθεκτικό στη φθορά.

Οι μπλε φακοί UV παράγονται από την Dalloz, μια άλλη εταιρεία με έδρα στο Jura.

«Για αισθητικούς λόγους»

Ο Φουλχίρ είπε ότι τα γυαλιά διατίθενται σε οπτικούς σε όλο τον κόσμο, ακόμη και στην Ουκρανία που έχει καταστραφεί από τον πόλεμο, αλλά η εταιρεία δεν έχει βρει ακόμη διανομέα στο Ηνωμένο Βασίλειο.

«Δεν είναι συνηθισμένα γυαλιά, είναι ένα πολυτελές προϊόν που δεν θα σπάσει μετά από δύο χρόνια και μπορεί να χρησιμοποιηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα. Είναι μια επένδυση, όπως τα κοσμήματα, όπως ένα ρολόι» είπε.

Ο Τζίμι Μοχάμεντ, γιατρός και σχολιαστής των μέσων ενημέρωσης, δήλωσε στον γαλλικό ραδιοτηλεοπτικό σταθμό RTL ότι πιστεύει πως ο Μακρόν φορούσε τα γυαλιά ηλίου για «αισθητικούς λόγους».

«Τα γυαλιά προστατεύουν την εικόνα του, αλλά όχι πραγματικά τα μάτια του» είπε ο Μοχάμεντ.

*Με στοιχεία από theguardian.com | Αρχική Φωτό: REUTERS/Sarah Meyssonnier

