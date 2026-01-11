magazin
Σημαντική είδηση:
11.01.2026 | 11:37
Σε 48ωρες επαναλαμβανόμενες απεργίες προχωρούν τα ταξί από την Τρίτη
Η αθλητική φόρμα που φορούσε ο Νικολάς Μαδούρο κατά τη σύλληψή του ξεπούλησε – κι αυτό κάτι λέει για την εποχή μας
Live in Style 11 Ιανουαρίου 2026 | 20:10
Η αθλητική φόρμα Nike που φορούσε ο ηγέτης της Βενεζουέλας, Νικολάς Μαδούρο, τη στιγμή της σύλληψής του έχει γίνει πηγή σατιρικού υλικού που επαναλαμβάνεται μέχρι αηδίας – o κωδικός δε, ξεπούλησε, ό,τι κι αν σημαίνει αυτό για το πώς σκεφτόμαστε οι άνθρωποι και ο αλγόριθμος σήμερα.

Έφη Αλεβίζου
ΕπιμέλειαΈφη Αλεβίζου
A
A
Η φωτογραφία είχε όλα τα χαρακτηριστικά ενός meme: άσχημο κάδρο, χαμηλή ανάλυση, ένα αναγνωρίσιμο καταναλωτικό προϊόν και ένα θέμα που ποζάρει με περίεργο τρόπο. «Ο Νικολάς Μαδούρο στο USS Iwo Jima» έγραψε ο Ντόναλντ Τραμπ όταν την ανέβασε το περασμένο Σάββατο στη δική του πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης, Truth Social.

Η φωτογραφία, που έγινε viral σε λίγα δευτερόλεπτα, επιβεβαίωσε γραφικά τη σύλληψη του ηγέτη της Βενεζουέλας. Ήταν μια ιστορική εικόνα, και κάθε άλλο παρά αθώα.

Άνδρες που έχουν πέσει

Ντυμένος με μια γκρι φόρμα Nike, ο Μαδούρο φαίνεται να στέκεται ακινητοποιημένος με χειροπέδες και ανίκανος να δει ή να ακούσει λόγω της μάσκας στα μάτια του και των ωτοασπίδων που απομονώνουν τον θόρυβο.

«Αυτή η ευάλωτη και αβοήθητη στάση του ηγέτη της Βενεζουέλας επιδίωκε το ίδιο αποτέλεσμα με τις viral φωτογραφίες άλλων φυλακισμένων ηγετών στην εποχή του διαδικτύου. Άνδρες που έχουν πέσει, άνδρες αδύναμοι, άνδρες που έχουν στερηθεί κάθε εξουσία» σχολιάζει η  Noelia Ramírez στην El País.

Η εικόνα του Μαδούρο θυμίζει τη σύλληψη του Σαντάμ Χουσεΐν το 2003: ατημέλητος, με τη γενειάδα του καλυμμένη με χώμα, ξαπλωμένος στο έδαφος και εκτεθειμένος σαν τρόπαιο κυνηγιού από Αμερικανούς στρατιώτες σε μια ερασιτεχνική, κακοφωτογραφημένη φωτογραφία

«Δεν είναι κάτι που πρέπει να γιορτάσουμε..»

«Η εικόνα του Μαδούρο θυμίζει τη σύλληψη του Σαντάμ Χουσεΐν το 2003: ατημέλητος, με τη γενειάδα του καλυμμένη με χώμα, ξαπλωμένος στο έδαφος και εκτεθειμένος σαν τρόπαιο κυνηγιού από Αμερικανούς στρατιώτες σε μια ερασιτεχνική, κακοφωτογραφημένη φωτογραφία.

»Ή τις pixelated, αιματηρές φωτογραφίες που διένειμε το Reuters από τους τρεις σωματοφύλακες του Οσάμα Μπιν Λάντεν που σκοτώθηκαν τον Μάιο του 2011 κατά τη σύλληψή του στο σπίτι του στο Αμποταμπάντ του Πακιστάν.

»Αυτές θα ήταν οι μόνες διαθέσιμες εικόνες από εκείνη τη στρατιωτική επιχείρηση, επειδή ο Ομπάμα αρνήθηκε να χρησιμοποιήσει τη φωτογραφία του ηγέτη της Αλ Κάιντα για πολιτική προπαγάνδα: “Δεν είναι κάτι που πρέπει να γιορτάσουμε σαν να σκοράραμε ένα γκολ. Δεν είναι αυτό που είμαστε”, είπε ο τότε πρόεδρος, εξηγώντας γιατί ο Λευκός Οίκος δεν θα δημοσίευε τις φωτογραφίες της σύλληψης του ηγέτη της Αλ Κάιντα» συνεχίζει η Noelia Ramírez.

Στο Instagram, ο αργεντινός εκδοτικός οίκος Caja Negra ερμήνευσε την παράλογη τρέλα για τη φόρμα αναφέροντας έναν από τους συγγραφείς που εκδίδει, τον Γάλλο θεωρητικό του Μαρξισμού, Γκι Ντεμπόρ

«Έχασες τον έλεγχο της ζωής σου, οπότε αγόρασες μια φόρμα»

Μέχρι το 2025, ο κόσμος μπορεί να έχει κανονικοποιήσει τη χρήση φόρμας και αθλητικών ενδυμάτων στην καθημερινή ζωή, αλλά η φωτογραφία του Μαδούρο με χειροπέδες είναι καθαρή ιδεολογία μέσα στην ανδροκεντρική και αντιδραστική σημασιολογία της εξουσίας του Τραμπ, έτοιμη να αναπαραχθεί επ’ άπειρον.

Είναι μια εικόνα που συμβολίζει την περίφημη φράση που διαδόθηκε από τον Καρλ Λάγκερφελντ: «Έχασες τον έλεγχο της ζωής σου, οπότε αγόρασες μια φόρμα».

«Τίποτα δεν ελκύει περισσότερο το διαδίκτυο από μια ατημέλητη εικόνα, έτοιμη για ατελείωτη αναπαραγωγή και ανάλυση»

«Πού να αγοράσετε τη φόρμα που φορούσε ο Νικολά Μαδούρο»

Σε λίγες ώρες, αυτό το ρούχο, αναγνωρίσιμο από το λογότυπό του, έγινε είδηση και σατιρικό υλικό που αναπαράχθηκε μέχρι αηδίας. Από την τεχνητή νοημοσύνη που έδειχνε διάσημους ηθοποιούς να το φορούν μέχρι ιστότοπους που συγκέντρωναν επισκεψιμότητα με τίτλους όπως «Πού να αγοράσετε τη φόρμα που φορούσε ο Νικολά Μαδούρο όταν συνελήφθη».

Ο Γκυ Ντεμπόρ και το ευπώλητο μπανάλ

Στο Instagram, ο αργεντινός εκδοτικός οίκος Caja Negra ερμήνευσε την παράλογη τρέλα για τη φόρμα αναφέροντας έναν από τους συγγραφείς που εκδίδει, τον Γάλλο θεωρητικό του Μαρξισμού, Γκυ Ντεμπόρ: «Κάτω από τις λαμπερές αποσπάσεις της προσοχής του θεάματος, το μπανάλ κυριαρχεί στη σύγχρονη κοινωνία σε όλο τον κόσμο και σε κάθε σημείο όπου η ανεπτυγμένη κατανάλωση αγαθών φαίνεται να έχει πολλαπλασιάσει τους ρόλους και τα αντικείμενα από τα οποία μπορεί κανείς να επιλέξει».

«Φτωχές» εικόνες

Στο δοκίμιό της «In Defense of the Poor Image» (Υπεράσπιση της Κακής Εικόνας), η Γερμανίδα βιντεοκαλλιτέχνιδα, καθηγήτρια και θεωρητικός Χίτο Στέιερλ, αναρωτιέται γιατί οι εικόνες με χονδροειδή αισθητική λειτουργούν τόσο καλά στα συστήματα παραγωγής και κυκλοφορίας ψηφιακών εικόνων.

«Τίποτα δεν ελκύει περισσότερο το διαδίκτυο από μια ατημέλητη εικόνα, έτοιμη για ατελείωτη αναπαραγωγή και ανάλυση. Επομένως, είναι λογικό ότι, σε περιόδους πολέμου, όπου κυριαρχούν η αναταραχή και η αποσύνδεση από το πλαίσιο, η προπαγάνδα τροφοδοτείται με “φτωχές” εικόνες. Και με μια φόρμα διαθέσιμη στα καταστήματα και στο διαδίκτυο για περίπου 200 δολάρια» καταλήγει η Noelia Ramírez στην El País.

*Με στοιχεία από elpais.com

