Παρασκευή 23 Ιανουαρίου 2026
Ενοίκια: Ο χάρτης των τιμών και οι περιοχές [πίνακες]
Οικονομικές Ειδήσεις 23 Ιανουαρίου 2026, 19:19

Ενοίκια: Ο χάρτης των τιμών και οι περιοχές [πίνακες]

Τα ενοίκια συνεχίζουν να πιέζουν τις τιμές στα ακίνητα - Η πρόταση της διαΝΕΟσις

Απτόητα συνεχίζουν να αυξάνονται τα ενοίκια δημιουργώντας μια πιεστική συνθήκη για χιλιάδες νοικοκυριά σε όλη την Ελλάδα. Η ενοικίαση τα τελευταία χρόνια έχει αποδειχθεί για πολλούς μια πανάκριβη ανάγκη.

Η μελέτης της διαΝΕΟσις αναφέρει ότι οι ενοικιαστές αντιμετωπίζουν τη μεγαλύτερη πίεση, καθώς ξοδεύουν πολύ μεγαλύτερο μέρος του εισοδήματός τους για στέγαση (6 στα 10 νοικοκυριά που νοικιάζουν ξοδεύουν πάνω από 40%) σε σχέση με τους ιδιοκτήτες, ακόμη και σε σχέση με εκείνους που εξοφλούν κάποιο στεγαστικό δάνειο.

Όμως, και οι τελευταίοι φαίνεται να αντιμετωπίζουν πρόβλημα. Περίπου τα μισά νοικοκυριά με στεγαστικό δάνειο δαπανούν πάνω από το 40% του διαθέσιμου εισοδήματός τους για τη στέγαση. Αν και οι ιδιοκτήτες με στεγαστικό δάνειο είναι σχετικά λίγοι, περίπου 7% του συνόλου του πληθυσμού, η επιβάρυνσή τους είναι πολύ σημαντική.

Τα ενοίκια

Η αύξηση αυτή, που αγγίζει το 35% σύμφωνα με τον δείκτη τιμών SPI του Spitogatos.gr, έχει μεταμορφώσει την αγορά κατοικίας και έχει επιβαρύνει σημαντικά τους ενοικιαστές, οι οποίοι βλέπουν το διαθέσιμο εισόδημά τους να συρρικνώνεται παρά τη βελτίωση βασικών οικονομικών δεικτών.

Η μέση ζητούμενη τιμή ενοικίασης έχει ανέλθει στα 10,23 ευρώ ανά τ.μ. από 7,57 ευρώ το τρίτο τρίμηνο του 2020, με αποτέλεσμα η εύρεση οικονομικά προσιτής κατοικίας να καθίσταται ολοένα και πιο δύσκολη.

Τα Νότια Προάστια έχουν την πρωτοκαθεδρία στις πιο ακριβές περιοχές της χώρας με τη ΜΖΤ ενοικίασης να ανέρχεται στα 13,1 ευρώ/τ.μ. ήτοι 1.310 ευρώ τα 100 τ.μ.

Ακολουθούν οι Κυκλάδες που έχασαν την πρώτη θέση που κατείχαν κατά το 2ο τρίμηνο του 2025, τα Βόρεια Προάστια της Αθήνας, το κέντρο της Αθήνας και ο Πειραιάς με ΜΖΤ ενοικίασης κατοικίας στα 10,4 ευρώ/τ.μ. (1.040 ευρώ τα 100 τ.μ).

Οι πρώτες 5 περιοχές

Οι top 5 πιο ακριβές περιοχές για ενοικίαση κατοικίας στην Αττική είναι η Βουλιαγμένη και η Βούλα στα Νότια Προάστια, η περιοχή Κολωνάκι-Λυκαβηττός στο κέντρο της Αθήνας, η Φιλοθέη και το Παλαιό Ψυχικό με ΜΖΤ στα 16,3 ευρώ/τ.μ.

Οικονομικές επιλογές σε ό,τι αφορά την ενοικίαση κατοικίας κατά το 3ο τρίμηνο του 2025 εντοπίζονται σε Σταμάτα (7,3 ευρώ/τ.μ.), Καματερό (7,3 ευρώ/τ.μ.), Άγιο Στέφανο, Παιανία και Ίλιον.

Σύμφωνα με τη Eurostat, το 2024 τα ελληνικά νοικοκυριά δαπάνησαν το 35,5% του διαθέσιμου εισοδήματός τους για να καλύψουν το στεγαστικό κόστος, περισσότερο από κάθε άλλη χώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όπου ο μέσος όρος διαμορφώθηκε στο 19,2%.

Η εικόνα είναι ακόμη πιο αποκαλυπτική για τα νοικοκυριά χαμηλού εισοδήματος, εκείνα που βρίσκονται κάτω από το 60% του διάμεσου εισοδήματος σε αυτήν την κατηγορία, που η επιβάρυνση εκτινάσσεται στο 62,8%, στοιχείο που δείχνει πόσο δυσανάλογα πλήττονται οι πιο ευάλωτοι.

Η Ελλάδα καταγράφει επίσης τα υψηλότερα ποσοστά στεγαστικής υπερφόρτωσης τόσο στις πόλεις όσο και στην ύπαιθρο. Το 29% των κατοίκων αστικών περιοχών δυσκολεύονται να τα βγάλουν πέρα, το ίδιο και το 28% των κατοίκων στην επαρχία, όταν τα αντίστοιχα ποσοστά στην ΕΕ είναι 10% και 6%. Σε χώρες όπως η Κύπρος και η Κροατία το ποσοστό δεν ξεπερνά το 3%, υπογραμμίζοντας το μέγεθος της ελληνικής απόκλισης.

Πηγή: ΟΤ

Ηλεκτρισμός
Καλώδιο Ελλάδας – Κύπρου: Το νέο βραχυκύκλωμα από Λευκωσία και η σύσταση της Κομισιόν

Καλώδιο Ελλάδας – Κύπρου: Το νέο βραχυκύκλωμα από Λευκωσία και η σύσταση της Κομισιόν

Xρηματιστήριο Αθηνών
Χρηματιστήριο Αθηνών: «Ανώδυνη» η διόρθωση της αγοράς, συνέχισε το σερί για 6η θετική εβδομάδα

Χρηματιστήριο Αθηνών: «Ανώδυνη» η διόρθωση της αγοράς, συνέχισε το σερί για 6η θετική εβδομάδα

inWellness
inTown
Γκάφα ολκής της ΔΥΠΑ αναστάτωσε χιλιάδες ανέργους: Απειλές διαγραφής και Ημέρες Καριέρας
Μαζικά μέιλ 23.01.26

Γκάφα ολκής της ΔΥΠΑ αναστάτωσε χιλιάδες ανέργους: Απειλές διαγραφής και Ημέρες Καριέρας

Μόνο ως τραγέλαφος μπορεί να χαρακτηριστεί η μαζική αποστολή email σε ανέργους, με απειλή διαγραφής, εκτός αν... πάνε στις Ημέρας Καριέρας της ΔΥΠΑ. Γκάφα ολκής ή ωμός εκβιασμός;

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
ΚΑΠ: «Σπέρνουν» επιδοτήσεις, «θερίζουν» ανισότητες – Πολλά για τους λίγους, λίγα για τους πολλούς
Στρέβλωση 23.01.26

«Σπέρνουν» επιδοτήσεις, «θερίζουν» ανισότητες - Πολλά για τους λίγους, λίγα για τους πολλούς

Το μέλλον της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΚΑΠ) βρίσκεται σε μια κρίσιμη καμπή, καθώς η Ευρωπαϊκή Ένωση προετοιμάζεται για μετάβαση. Τι συμβαίνει όμως με την κατανομή των κονδυλίων; Μια αποκαλυπτική έκθεση για το σήμερα.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Καλώδιο Ελλάδας – Κύπρου: Το νέο βραχυκύκλωμα από Λευκωσία και η σύσταση της Κομισιόν
Οικονομικές Ειδήσεις 23.01.26

Καλώδιο Ελλάδας – Κύπρου: Το νέο βραχυκύκλωμα από Λευκωσία και η σύσταση της Κομισιόν

Σύσκεψη Κομισιόν, Ρυθμιστών και ΑΔΜΗΕ για το καλώδιο Ελλάδας - Κύπρου (GSI) - Καμία δέσμευση από ΡΑΕΚ για τις εκκρεμότητες - Το μήνυμα Κομισιόν για τις μελέτες

Χρήστος Κολώνας
Χρήστος Κολώνας
ΑΑΔΕ: Ποια εισοδήματα και παροχές δεν πιάνει το ραντάρ της Εφορίας
Μισθωτοί - Συνταξιούχοι 23.01.26

Ποια εισοδήματα και παροχές δεν πιάνει το ραντάρ της Εφορίας

Τι δεν περιλαμβάνεται στα εισοδήματα, σύμφωνα με την ΑΑΔΕ - Η λίστα με τα αφορολόγητα ποσά που μπορούν να «σβήσουν» τα τεκμήρια διαβίωσης για τους φορολογουμένους μισθωτούς και συνταξιούχους

Μαρία Βουργάνα
Μαρία Βουργάνα
ΚΕΦΙΜ: Στην Ελλάδα η 2η υψηλότερη πραγματική φορολόγηση της εργασίας – Παραμένει σχεδόν ίδια με τα επίπεδα του 2019
Φόροι και εισφορές 23.01.26

Στην Ελλάδα η 2η υψηλότερη πραγματική φορολόγηση της εργασίας - Παραμένει σχεδόν ίδια με τα επίπεδα του 2019

Το φορολογικό βάρος για τους εργαζόμενους στην Ελλάδα παραμένει δυσανάλογα υψηλό. Σημαντικό μέρος της ονομαστικής αύξησης των μισθών δεν μεταφράστηκε σε αντίστοιχη αύξηση της πραγματικής αγοραστικής δύναμης. Παρά τις μειώσεις των ονομαστικών φορολογικών συντελεστών και των ασφαλιστικών εισφορών, η συνολική επιβάρυνση της εργασίας εμφανίζεται υψηλή.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Γαλλία: Οι αρχές απαγόρευσαν αντιμεταναστευτική συγκέντρωση Βρετανών ακροδεξιών
Κόσμος 23.01.26

«Κίνδυνος ταραχών» - Οι γαλλικές αρχές απαγόρευσαν αντιμεταναστευτική συγκέντρωση Βρετανών ακροδεξιών

Η Γαλλία απαγόρευσε προληπτικά συγκέντρωση βρετανών ακροδεξιών στη βόρεια χώρα, φοβούμενη ταραχές και εκφοβισμό μεταναστών από την οργάνωση Raise the Colours.

Σύνταξη
Κρήτη: Μεθυσμένος οδηγός πήγε να πάρει το παιδί του από το σχολείο – Κατέληξε σε τοίχο, τρεις τραυματίες
Ελλάδα 23.01.26

Κρήτη: Μεθυσμένος οδηγός πήγε να πάρει το παιδί του από το σχολείο – Κατέληξε σε τοίχο, τρεις τραυματίες

Ο 48χρονος, αλβανικής καταγωγή, είχε πέσει πάλι σε μπλόκο της Τροχαίας πριν από λίγο καιρό μεθυσμένος, είχε πληρώσει 1.000 ευρώ πρόστιμο και του είχε αφαιρεθεί το δίπλωμα.

Σύνταξη
Με αιχμές για το «επιτελικό κράτος» Μητσοτάκη η ομιλία Σαμαρά για τον Σήφη Βαλυνάκη
Νέα «καρφιά» 23.01.26

Με αιχμές για το «επιτελικό κράτος» Μητσοτάκη η ομιλία Σαμαρά για τον Σήφη Βαλυνάκη

«Ο Σήφης κι εγώ πάντα συμφωνούσαμε σε αυτά που μας ένωναν», είπε ο Αντώνης Σαμαράς, μιλώντας στην τιμητική εκδήλωση στη μνήμη του Σήφη Βαλυράκη, με αφορμή τη συμπλήρωση πέντε ετών από τη δολοφονία του

Σύνταξη
«Τα χέρια στους γοφούς της μητέρας σου» – Ο DJ στον γάμο του Μπρούκλιν Μπέκαμ για τον διαβόητο χορό
«Άβολο για όλους» 23.01.26

«Τα χέρια στους γοφούς της μητέρας σου» – Ο DJ στον γάμο του Μπρούκλιν Μπέκαμ για τον διαβόητο χορό

Μέσα από μια σειρά εκρηκτικών δηλώσεων και μαρτυριών, το παρασκήνιο του γάμου Μπέκαμ-Πελτζ αποκαλύπτεται με τον DJ της βραδιάς να αποκαλύπτει το δυσάρεστο σκηνικό

Σύνταξη
Δίκη υποκλοπών: Τι αγορές έδειξε η κάρτα που στάλθηκε το μολυσμένο SMS στον Ανδρουλάκη – Η «σύμπτωση» με το ξήλωμα της Intellexa
Δίκη υποκλοπών 23.01.26

Τι αγορές έδειξε η κάρτα που στάλθηκε το μολυσμένο SMS στον Ανδρουλάκη - Η «σύμπτωση» με το ξήλωμα της Intellexa

Η κάρτα φέρει το όνομα του λεγόμενου κρεοπώλη Αιμίλιου Κοσμίδη. Ο χειριστής της είχε κάνει άλλες αγορές ή φορτίσεις στην κάρτα μέχρι τη μέρα που ξεκίνησε να ξετυλίγεται το κουβάρι του Predator - Τι περιέχει η κίνηση της κάρτας

Πάνος Τσίκαλας
Πάνος Τσίκαλας
Βλάχος: «Από τα χειρότερα αμυντικά παιχνίδια που έχουμε κάνει – Να ανασυνταχθούμε για το χάλκινο» (vid)
Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα 23.01.26

Βλάχος: «Από τα χειρότερα αμυντικά παιχνίδια που έχουμε κάνει – Να ανασυνταχθούμε για το χάλκινο» (vid)

Στην κακή άμυνα που έπαιξε η Εθνική μας απέναντι στην Ουγγαρία στάθηκε ο ομοσπονδιακός τεχνικός, Θοδωρής Βλάχος μετά τον αποκλεισμό από τον τελικό κι έδωσε «σύνθημα» ανασύνταξης ενόψει μικρού τελικού.

Σύνταξη
Δίδυμα κοριτσάκια αγνοούνται στη Μεσόγειο – Ήταν σε πλοιάριο που έπεσε σε θύελλα από την Τυνησία προς τη Λαμπεντούζα
Κόσμος 23.01.26

Δίδυμα κοριτσάκια αγνοούνται στη Μεσόγειο – Ήταν σε πλοιάριο που έπεσε σε θύελλα από την Τυνησία προς τη Λαμπεντούζα

Περίπου 60 άνθρωποι, μεταξύ των οποίων και η μητέρα των διδύμων, διασώθηκαν την Πέμπτη, όμως ένας άνδρας πέθανε αφού αποβιβάστηκε στη Λαμπεντούζα

Σύνταξη
Γαλλία: Το Πολεμικό Ναυτικό οδηγεί το ύποπτο ρωσικό δεξαμενόπλοιο στο λιμάνι Μασσαλία-Φος
Υπόκειται σε κυρώσεις 23.01.26

Γαλλία: Το Πολεμικό Ναυτικό οδηγεί το ύποπτο ρωσικό δεξαμενόπλοιο στο λιμάνι Μασσαλία-Φος

Το GRINCH είχε αποπλεύσει από το ρωσικό λιμάνι Μούρμανσκ, που βρίσκεται στον αρκτικό κύκλο στις αρχές Ιανουαρίου. Την υπόθεση ερευνά εισαγγελέας αρμόδιος για υποθέσεις ναυτικού δικαίου.

Σύνταξη
Λαμία: Στα αζήτητα ο άνδρας που βρέθηκε νεκρός πριν μια εβδομάδα στα ιαματικά των Θερμοπυλών
Ελλάδα 23.01.26

Θρίλερ στη Λαμία: Στα αζήτητα ο άνδρας που βρέθηκε νεκρός πριν μια εβδομάδα στα ιαματικά των Θερμοπυλών

Ο άτυχος άνδρας εντοπίστηκε νεκρός στη Λαμία το μεσημέρι της περασμένης Παρασκευής (16/1) και από τότε κανείς δεν τον έχει αναζητήσει - Σε εξέλιξη οι έρευνες της ΕΛ.ΑΣ. για την ταυτοποίησή του

Σύνταξη
Το Ισραήλ θέλει να εξασφαλίσει ότι περισσότεροι Παλαιστίνιοι θα φύγουν από τη Γάζα παρά θα επιστρέψουν
Αποκλειστικό Reuters 23.01.26

Το Ισραήλ θέλει να εξασφαλίσει ότι περισσότεροι Παλαιστίνιοι θα φύγουν από τη Γάζα παρά θα επιστρέψουν

Τι Ισραήλ έχει μιλήσει στο παρελθόν για την ενθάρρυνση των Παλαιστινίων να μεταναστεύσουν από τη Γάζα, αν και αρνοείται ότι σκοπεύει να μεταφέρει τον πληθυσμό με τη βία

Σύνταξη
Ουκρανία: ΗΠΑ-Ρωσία-Ουκρανία στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων – Στόχος η εξεύρεση «πολιτικών λύσεων»
Το σχέδιο ανοικοδόμησης 23.01.26

Ουκρανία: ΗΠΑ-Ρωσία-Ουκρανία στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων – Στόχος η εξεύρεση «πολιτικών λύσεων»

Οι διαπραγματεύσεις για την Ουκρανία θα διαρκέσουν δύο ημέρες. Και οι τρεις πλευρές αναγνωρίζουν ότι πρέπει να επιλυθεί το εδαφικό, στο οποίο οι διαφορές μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας είναι καίριες.

Σύνταξη
Οι γυναίκες τρελαίνονται με το gay, τηλεοπτικό ρομάντζο «Heated Rivalry» – Τι σημαίνει αυτό για τους άνδρες;
Πολιτιστικό zeitgeist 23.01.26

Οι γυναίκες τρελαίνονται με το gay, τηλεοπτικό ρομάντζο «Heated Rivalry» - Τι σημαίνει αυτό για τους άνδρες;

Η εκρηκτική δημοτικότητα της gay σειράς «Heated Rivalry» για το χόκεϊ αποκαλύπτει την επιθυμία των γυναικών για σεξ και ρομαντισμό χωρίς βία ή ιεραρχία» γράφει η Julia Carrie Wong στον Guardian.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Εθνική Ανδρών πόλο: Πότε είναι ο μικρός τελικός για το χάλκινο μετάλλιο
Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα 23.01.26

Εθνική Ανδρών πόλο: Πότε είναι ο μικρός τελικός για το χάλκινο μετάλλιο

Η Εθνική Ελλάδας δεν κατάφερε να προκριθεί στον τελικό του Ευρωπαϊκού πρωταθλήματος, όμως έχει την ευκαιρία να κατακτήσει το χάλκινο μετάλλιο. Η μέρα και η ώρα του αγώνα.

Σύνταξη
Τροχαία: Πότε θα σταλούν οι πρώτες κλήσεις από τις «έξυπνες» κάμερες σε κεντρικές λεωφόρους της Αττικής
Ελλάδα 23.01.26

Τροχαία: Πότε θα σταλούν οι πρώτες κλήσεις από τις «έξυπνες» κάμερες σε κεντρικές λεωφόρους της Αττικής

Μετά την πιλοτική λειτουργία των έξυπνων καμερών στους ελληνικούς δρόμους, η ώρα για την επίσημη έναρξη της καταγραφής παραβάσεων, αλλά και της αποστολής κλήσεων, έφτασε,

Σύνταξη
Η Αμερική του Τραμπ: Νέα πολιτική της ICE επιτρέπει στους πράκτορες να μπαίνουν σε σπίτια χωρίς ένταλμα
Τέλος των δικαιωμάτων 23.01.26

Η Αμερική του Τραμπ: Νέα πολιτική της ICE επιτρέπει στους πράκτορες να μπαίνουν σε σπίτια χωρίς ένταλμα

Ένα υπόμνημα της κυβέρνησης Τραμπ αλλάζει ριζικά τον τρόπο με τον οποίο η ICE μπορεί να ενεργεί εγείροντας σοβαρά ερωτήματα για την προστασία των συνταγματικών δικαιωμάτων

Σύνταξη
Ελλάδα – Ουγγαρία 12-15: «Καθίζηση» στο 2ο ημίχρονο και αποκλεισμός από τον τελικό για την Εθνική (vids)
Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα 23.01.26

Ελλάδα – Ουγγαρία 12-15: «Καθίζηση» στο 2ο ημίχρονο και αποκλεισμός από τον τελικό

Στο πρώτο ημίχρονο η Ελλάδα ήταν κάτι παραπάνω από ανταγωνιστική απέναντι στην Ουγγαρία (σκορ 8-8), ωστόσο στο δεύτερο έχασε την επαφή της με τα δίχτυα, ηττήθηκε με 12-15 και αποκλείστηκε από τον τελικό του Ευρωπαϊκού πρωταθλήματος του Βελιγραδίου.

Σύνταξη
Πάσχουν οι ορισμοί των διαιτητών της Super League
Ποδόσφαιρο 23.01.26

Πάσχουν οι ορισμοί των διαιτητών της Super League

Μπορεί να μην έχει τεθεί ακόμη θέμα Λανουά στην ΚΕΔ, όμως οι ορισμοί αμφισβητούνται από πολλές πλευρές, με αποτέλεσμα ο αρχιδιαιτητής να κρέμεται από μια κλωστή

Βάιος Μπαλάφας
Γκάφα ολκής της ΔΥΠΑ αναστάτωσε χιλιάδες ανέργους: Απειλές διαγραφής και Ημέρες Καριέρας
Μαζικά μέιλ 23.01.26

Γκάφα ολκής της ΔΥΠΑ αναστάτωσε χιλιάδες ανέργους: Απειλές διαγραφής και Ημέρες Καριέρας

Μόνο ως τραγέλαφος μπορεί να χαρακτηριστεί η μαζική αποστολή email σε ανέργους, με απειλή διαγραφής, εκτός αν... πάνε στις Ημέρας Καριέρας της ΔΥΠΑ. Γκάφα ολκής ή ωμός εκβιασμός;

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
