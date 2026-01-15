newspaper
Πέμπτη 15 Ιανουαρίου 2026
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

# ΙΡΑΝ
# ΑΓΡΟΤΕΣ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΒΕΝΕΖΟΥΕΛΑ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Κάτι τρέχει με τα ενοίκια: Άλλα μας λέει η τσέπη μας και άλλα… οι στατιστικές
Οικονομία 15 Ιανουαρίου 2026 | 06:00

Κάτι τρέχει με τα ενοίκια: Άλλα μας λέει η τσέπη μας και άλλα… οι στατιστικές

Η Ελλάδα απουσιάζει από τα νέα στοιχεία της Εurostat για τις τιμές κατοικίας, με την επεξήγηση ότι «δεν υπάρχουν διαθέσιμα δεδομένα πραγματικών συναλλαγών». Όσο για τα ενοίκια... εκεί αρχίζει το χάος

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
A
A
Vita.gr
Κοιμήσου εσύ και η… AI «προβλέπει» – Από ποιες ασθένειες κινδυνεύεις;

Κοιμήσου εσύ και η… AI «προβλέπει» – Από ποιες ασθένειες κινδυνεύεις;

Spotlight

Πρόσφατα η Εurostat δημοσίευσε τα τελευταία επίσημα στοιχεία για τις τιμές κατοικίας και τα ενοίκια στις χώρες της Ευρώπης.

Σύμφωνα με αυτά, το γ’ τρίμηνο του 2025 τα οικιστικά ακίνητα ακρίβυναν κατά μέσο όρο 5,5% και τα ενοίκια κατά  3,5% στην ΕΕ των 27.

Σε σύγκριση με το δεύτερο τρίμηνο του 2025, οι τιμές των κατοικιών αυξήθηκαν κατά 1,6 % και τα ενοίκια κατά 0,9 %.

Το ενδιαφέρον όμως, όσο και ανησυχητικό είναι ότι η Ελλάδα λάμπει δια της απουσίας της από τους στατιστικούς πίνακες της Εurostat για τις τιμές κατοικίας.

Αντί άλλων στοιχείων υπάρχει ένας επεξηγηματικός αστερίσκος: «Τα δεδομένα τιμών κατοικιών που βασίζονται σε πραγματικές συναλλαγές δεν είναι διαθέσιμα. Τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδας, τα οποία βασίζονται σε εκτιμώμενες τιμές, χρησιμοποιούνται για την εκτίμηση των ευρωπαϊκών συγκεντρωτικών μεγεθών».

Εκτός από τα κεντρικά διαγράμματα, η Ελλάδα απουσιάζει πλήρως από τη λίστα των χωρών και στους εσωτερικούς πίνακες της Εurostat.

H μωβ στήλη, με τις τιμές κατοικίας, απουσιάζει για την Ελλάδα – πηγή: Eurostat

Αmber Alert: Αξιόπιστες στατιστικές για τα ενοίκια, αγνοούνται

Σε ό,τι αφορά τις τιμές ενοικίων, το τελευταίο άρθρο της Eurostat δεν κάνει καμία άμεση αναφορά στην Ελλάδα. Πρέπει να ανατρέξει κανείς στους εσωτερικούς πίνακες, αλλά ούτε εκεί παρατίθενται πρόσφατα στοιχεία.

Τα τελευταία δεδομένα αφορούν τον Ιούνιο του 2024, με την Ελλάδα να εμφανίζει δείκτη τιμών ενοικίων 101,5, με βάση σύγκρισης 100 το 2015.

Δηλαδή, αν πιστέψουμε τη Eurostat, που αντλεί στοιχεία από την ΕΛΣΤΑΤ, τα ενοίκια κατοικίας στην Ελλάδα ακρίβυναν μόλις 1,5% σε σύγκριση με μια δεκαετία πριν. Οποιοσδήποτε νοικιάζει διαμέρισμα αυτό το διάστημα, γνωρίζει ότι κάτι τέτοιο δεν ισχύει ούτε κατά διάνοια.

Πόσο αυξήθηκαν πραγματικά τα ενοίκια στη δεκαετία

Αν θέλουμε να έχουμε ένα πιο ρεαλιστικό μέτρο σύγκρισης, οφείλουμε να ανατρέξουμε στους δείκτες τιμών SPI (Spitogatos Property Index) της μεγαλύτερης ιστοσελίδας real estate στην Ελλάδα.

Εκεί διαπιστώνουμε ότι η μέση ζητούμενη τιμή ενοικίασης έχει αυξηθεί σχεδόν κατά 55% σε βάθος δεκαετίας – σε όλη την επικράτεια. Στην Αθήνα τα ενοίκια σημειώνουν αύξηση πάνω από 75%. Στα δυτικά προάστια οι αυξήσεις ενοικίων αγγίζουν το 85% και στον Πειραιά ξεπερνάνε το 90%.

Πρόκειται για χαοτική διαφορά σε σύγκριση με το 1,5% που δείχνει η Εurostat –δείκτης που αφορά τον μέσο όρο των τιμών ενοικίασης και όχι τα ζητούμενα ενοίκια.

Τριπλάσιες της ΕΕ οι ετήσιες αυξήσεις ενοικίων στην Ελλάδα

Αν θέλουμε να συγκρίνουμε τα ποσοστιαία στοιχεία που παραθέτει η Εurostat για τα ενοίκια στην ΕΕ, με τα αντίστοιχα για την Ελλάδα, πρέπει να συμβουλευθούμε τους πίνακες με τους Δείκτες Τιμών Καταναλωτή.  Εκεί βλέπουμε ότι κατά μέσο όρο τα ενοίκια στην Ελλάδα το γ΄ τρίμηνο του 2025 αυξήθηκαν κατά 10,3% – δηλαδή με ρυθμό τρεις φορές υψηλότερο από ότι στον ευρωπαϊκό μέσο όρο.

Τα συγκεκριμένα στοιχεία είναι πιο κοντά στους πίνακες του Δείκτη Τιμών SPI, που δείχνουν ετήσια αύξηση 6% σε όλη την επικράτεια, στις ζητούμενες τιμές ενοικίασης κατοικίας. Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία για το δ΄ τρίμηνο του 2025, οι ετήσιες αυξήσεις στα ενοίκια αγγίζουν το 5,8% στο κέντρο της Αθήνας.

Ρεκόρ αυξήσεων στα ενοίκια σημειώνεται στη Θεσσαλονίκη, με άνοδο κατά 8,3% στο κέντρο της συμπρωτεύουσας και 9,6% στο υπόλοιπο του Νομού.

Ένας μισθός για ένα τριάρι

Η ακρίβεια στα ενοίκια γίνεται πιο αισθητή αν τη δούμε με βάση τη μέση ζητούμενη τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο.

Για παράδειγμα, για να νοικιάσει κάποιος σήμερα σπίτι στην Αθήνα, που να χωράει μια οικογένεια με παιδί – περίπου 80 τ.μ. – πρέπει να πληρώσει κατά μέσο όρο 923 ευρώ το μήνα (11,54 ευρώ/τμ).

Αν δεχθούμε ότι ο μέσος μικτός μισθός πλήρους απασχόλησης στον ιδιωτικό τομέα είναι 1.369 ευρώ (1.076 καθαρά), αυτό σημαίνει ότι σε μια οικογένεια που δουλεύουν και οι δύο γονείς, ο μισθός του ενός θα πηγαίνει για το νοίκι. Ό,τι περισσεύει θα καλύπτει μετά βίας τα κοινόχρηστα.

Τι ισχύει στην υπόλοιπη Ευρώπη

Σύμφωνα με τη Εurostat, oι  τιμές των κατοικιών και τα ενοίκια στην ΕΕ ακολούθησαν παρόμοια πορεία μεταξύ του 2010 και του δεύτερου τριμήνου του 2011, αλλά έκτοτε εξελίχθηκαν διαφορετικά. Ενώ τα ενοίκια αυξήθηκαν σταθερά, οι τιμές των κατοικιών ακολούθησαν μια πιο μεταβλητή πορεία, συνδυάζοντας περιόδους μείωσης, στασιμότητας και ταχείας αύξησης. Κατά την τελευταία δεκαετία, μεταξύ του 2015 και του τρίτου τριμήνου του 2025, οι τιμές των κατοικιών στην ΕΕ αυξήθηκαν κατά 63,6 % και τα ενοίκια κατά 21,1 %.

Όσον αφορά τα εθνικά δεδομένα, όταν συγκρίνουμε το τρίτο τρίμηνο του 2025 με το 2015, οι τιμές των κατοικιών αυξήθηκαν περισσότερο από τα ενοίκια σε 25 από τις χώρες της ΕΕ για τις οποίες υπάρχουν διαθέσιμα δεδομένα.

Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, οι τιμές των κατοικιών υπερτριπλασιάστηκαν στην Ουγγαρία (+275 %) και υπερδιπλασιάστηκαν σε 11 χώρες, με τις μεγαλύτερες αυξήσεις να παρατηρούνται στην Πορτογαλία (+169 %), τη Λιθουανία (+162 %) και τη Βουλγαρία (+156 %). Η Φινλανδία ήταν η μόνη χώρα όπου οι τιμές των κατοικιών μειώθηκαν κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου (-2 %).

Κατά την ίδια περίοδο, τα ενοίκια αυξήθηκαν και στις 27 χώρες της ΕΕ, με τη μεγαλύτερη αύξηση να καταγράφεται στην Ουγγαρία (+107 %), ακολουθούμενη από τη Λιθουανία (+85 %), τη Σλοβενία (+76 %), την Πολωνία (+75 %) και την Ιρλανδία (+74 %).

Πού οφείλεται το στατιστικό αλαλούμ

Μία από τις αιτίες που είναι τόσο δύσκολο να βρούμε αξιόπιστα στατιστικά στοιχεία για τα ενοίκια στην Ελλάδα – με βάση τις επίσημες πηγές – είναι η τεράστια έκταση των υποδηλωμένων ενοικίων.

Όπως έχει παραδεχθεί και ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης, το μέσο δηλωμένο ενοίκιο κατοικίας στην Ελλάδα είναι μόλις 255 ευρώ, ποσό που σε καμία περίπτωση δεν αντιστοιχεί στις πραγματικές τιμές ενοικίασης.

Το μέτρο επιστροφής ενοικίου, καθώς και η υποχρεωτική καταβολή του ενοικίου μέσω τράπεζας, στοχεύουν κυρίως  στο να φανερωθούν τα «αδήλωτα» ενοίκια. Το αν και σε τι βαθμό θα επιτευχθεί ο στόχος της κυβέρνησης – ώστε να αυξηθούν τα φορολογικά έσοδα, μένει να κριθεί. Πάντως ακόμα και αν υπάρξει έστω και μερική σύγκλιση μεταξύ πραγματικής και δηλωμένης τιμής, είναι αμφίβολο αν θα ωφεληθούν ουσιαστικά οι ενοικιαστές.

Όταν τα δύο στα τρία νοικοκυριά που νοικιάζουν σπίτι ξοδεύουν πάνω από 40% του διαθέσιμου οικογενειακού εισοδήματος για στέγαση, απαιτούνται πολύ πιο γενναία μέτρα για να σταματήσει το κόστος κατοικίας να είναι θηλιά στο λαιμό.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Τράπεζες
Τράπεζες: Εν αναμονή της εξειδίκευσης των νέων business plans η αγορά

Τράπεζες: Εν αναμονή της εξειδίκευσης των νέων business plans η αγορά

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Κοιμήσου εσύ και η… AI «προβλέπει» – Από ποιες ασθένειες κινδυνεύεις;

Κοιμήσου εσύ και η… AI «προβλέπει» – Από ποιες ασθένειες κινδυνεύεις;

World
Ιράν: Το Μεγάλο Παζάρι της Τεχεράνης ξανά στο επίκεντρο των διαδηλώσεων και της οικονομικής ασφυξίας

Ιράν: Το Μεγάλο Παζάρι της Τεχεράνης ξανά στο επίκεντρο των διαδηλώσεων και της οικονομικής ασφυξίας

inWellness
inTown
«Η Αστερόσκονη»: Ένα έργο που επιστρέφει για δεύτερη χρονιά στο Θέατρο Σημείο
inTickets 13.01.26

«Η Αστερόσκονη»: Ένα έργο που επιστρέφει για δεύτερη χρονιά στο Θέατρο Σημείο

Πέντε ερωτικές ιστορίες, τοποθετημένες σε διαφορετικές εποχές της Ελλάδας, συνθέτουν το κοινό σύμπαν του έργου «Η Αστερόσκονη», όπου άνθρωποι και χρονικότητες συναντιούνται γύρω από την ίδια ανάγκη για αγάπη και σύνδεση.

Σύνταξη
inTickets 12.01.26

«Η φωνή της ψυχής μας»: Οι φίλοι του Αντώνη Καλογιάννη τιμούν τη μνήμη και το έργο του σε μια ξεχωριστή βραδιά

Η Δευτέρα 9 Μαρτίου είναι αφιερωμένη στον Αντώνη Καλογιάννη, καθώς το έργο του θα «ζωντανέψει» στη σκηνή του θεάτρου Παλλάς, μέσα από τη μουσική παράσταση «Η φωνή της ψυχής μας».

Σύνταξη
Stream newspaper
Τράπεζες: Γιατί βάζουν στο στόχαστρο μισθωτούς και συνταξιούχους
Επιτόκια και μπόνους 15.01.26

Γιατί οι τράπεζες βάζουν στο στόχαστρο μισθωτούς και συνταξιούχους

Η διατήρηση λογαριασμού μισθοδοσίας/σύνταξης αποτελεί βασική σύνδεση με τον πελάτη σε μια τράπεζα, στον οποίο προωθούνται εν συνεχεία άλλα τραπεζικά προϊόντα όπως δάνεια, ασφαλιστικά πακέτα και άλλα

Πέτρος Κωνσταντινίδης
Αγρότες: Σε εξέλιξη η κρίσιμη συνεδρίαση της Πανελλαδικής Επιτροπής Μπλόκων – Οι προτάσεις κλιμάκωσης
Agro-in 14.01.26

Αγρότες: Σε εξέλιξη η κρίσιμη συνεδρίαση της Πανελλαδικής Επιτροπής Μπλόκων – Οι προτάσεις κλιμάκωσης

Τα επόμενα βήματά τους συντονίζουν οι αγρότες οι οποίοι για περισσότερο από ενάμιση μήνα παραμένουν στους δρόμους, διεκδικώντας ουσιαστική λύση στα οξυμένα προβλήματά τους - Δηλώνουν αποφασισμένοι να κλιμακώσουν και εξετάζουν τις μορφές δράσης

Σύνταξη
ΑΕΠ: Το στρεβλό μονοπάτι της ανάπτυξης στην Ελλάδα – Τι λείπει πραγματικά από την ελληνική οικονομία
Οικονομικές Ειδήσεις 14.01.26

Το στρεβλό μονοπάτι της ανάπτυξης στην Ελλάδα - Τι λείπει πραγματικά από την ελληνική οικονομία

Αντί για μια υγιή παραγωγική βάση, η ανάπτυξη (ΑΕΠ) ιστορικά τροφοδοτείται από την κατανάλωση, τον δανεισμό και την εξάρτηση από συγκεκριμένους τομείς χαμηλής προστιθέμενης αξίας. Καταξιωμένος οικονομολόγος αναλύει την κατάσταση.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
inStream - Ροή Ειδήσεων
Μέση Ανατολή: Τα αραβικά κράτη σιωπούν για την αναταραχή στο Ιράν – Τι φοβούνται
The Economist 15.01.26

Μέση Ανατολή: Τα αραβικά κράτη σιωπούν για την αναταραχή στο Ιράν – Τι φοβούνται

Πολλά αραβικά κράτη θα καλωσόριζαν ενδεχόμενη κατάρρευση του θεοκρατικού καθεστώτος στο Ιράν. Ωστόσο, το ενδεχόμενο να οδηγηθεί η Μέση Ανατολή σε χάος είναι κάτι που λαμβάνουν σοβαρά υπ’ όψιν.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
«Βόμβα» για τα μικροπλαστικά: Αμφιβολίες για την ανακάλυψή τους στο ανθρώπινο σώμα – Μελέτη λέει ότι πρόκειται για «αστειότητα»
Τι ισχύει; 15.01.26

«Βόμβα» για τα μικροπλαστικά: Αμφιβολίες για την ανακάλυψή τους στο ανθρώπινο σώμα – Μελέτη λέει ότι πρόκειται για «αστειότητα»

Μελέτες που ισχυρίζονται ότι έχουν αποκαλύψει μικροπλαστικά και νανοπλαστικά σε όλο το ανθρώπινο σώμα αναφέρθηκαν από μέσα ενημέρωσης σε όλο τον κόσμο - Τώρα, πολλοί επιστήμονες τις αμφισβητούν

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
Από το Village of the Damned μέχρι το Stranger Things: Γιατί ο συλλογικός νους είναι ο πιο ύπουλος τρόμος της εποχής μας
«Resistance is futile» 15.01.26

Από το Village of the Damned μέχρι το Stranger Things: Γιατί ο συλλογικός νους είναι ο πιο ύπουλος τρόμος της εποχής μας

Άνθρωποι που σκέφτονται και κινούνται σαν ένα σώμα, παιδιά που υπακούν σε αόρατες εντολές, κοινότητες που υπόσχονται ασφάλεια με αντάλλαγμα την ατομικότητα. Από το Village of the Damned μέχρι το Stranger Things, ο συλλογικός νους επιστρέφει ως ο πιο ύπουλος τρόμος της εποχής μας

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Τράπεζες: Γιατί βάζουν στο στόχαστρο μισθωτούς και συνταξιούχους
Επιτόκια και μπόνους 15.01.26

Γιατί οι τράπεζες βάζουν στο στόχαστρο μισθωτούς και συνταξιούχους

Η διατήρηση λογαριασμού μισθοδοσίας/σύνταξης αποτελεί βασική σύνδεση με τον πελάτη σε μια τράπεζα, στον οποίο προωθούνται εν συνεχεία άλλα τραπεζικά προϊόντα όπως δάνεια, ασφαλιστικά πακέτα και άλλα

Πέτρος Κωνσταντινίδης
Κίνδυνος νέου μπλακ άουτ στο FIR Αθηνών
«Συστήματα - αντίκες» 15.01.26

Κίνδυνος νέου μπλακ άουτ στο FIR Αθηνών

Το απαρχαιωμένο σύστημα ραδιοεπικοινωνιών ευθύνεται για το πρωτοφανές μπλακ άουτ στο FIR Αθηνών, σύμφωνα με το πόρισμα των εμπειρογνωμόνων - Διαπιστώνουν προβλήματα και στη συνεργασία ΥΠΑ - ΟΤΕ

Κώστας Ντελέζος
Γιατί οι δυτικοί διπλωμάτες διστάζουν να προβλέψουν το τέλος του καθεστώτος στο Ιράν
Γρίφος 15.01.26

Γιατί οι δυτικοί διπλωμάτες διστάζουν να προβλέψουν το τέλος του καθεστώτος στο Ιράν

Η αποτυχία να προβλεφθεί η πτώση του Σάχη το 1979 στο Ιράν ήταν διπλωματική καταστροφή, αλλά οι ειδικοί βλέπουν ελάχιστες ενδείξεις για μαζικές αποστασίες τώρα

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
Τζέιμς Λίντσεϊ για Τραμπ: «Θα αναγκάσει Δανία και Γροιλανδία σε συμφωνία»
Συνέντευξη 15.01.26

«Θα αναγκάσει Δανία και Γροιλανδία σε συμφωνία» - Ο Τζέιμς Λίντσεϊ για τις προθέσεις Τραμπ

Ο ανώτερος ερευνητής στην εξωτερική πολιτική των ΗΠΑ, Τζέιμς Λίντσεϊ, εξηγεί στα «ΝΕΑ» γιατί ο Ντόναλντ Τραμπ δεν θα πάρει το νησί με μια στρατιωτική εισβολή

Μαρία Βασιλείου
Οι αλυσίδες εφοδιασμού θα αποφασίσουν σε ποιόν ανήκει η Γροιλανδία, δυστυχώς
Σενάριο ή μοίρα; 15.01.26

Οι αλυσίδες εφοδιασμού θα αποφασίσουν σε ποιόν ανήκει η Γροιλανδία, δυστυχώς

Μια νέα μορφή ιμπεριαλισμού του 21ου αιώνα, όπου η κυριαρχία επί εδαφών επιβάλλεται λιγότερο με τη βία και περισσότερο μέσω της λειτουργίας... επενδύσεις, εργολάβους και νομικές ασάφειες. Η Γροιλανδία είναι το «εργαστήρι».

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Τραμπ: Φρένο στο σχέδιο απόφασης που θα περιόριζε τις εξουσίες του για νέες επιχειρήσεις στη Βενεζουέλα
Αλλαξαν τροπάρι 15.01.26

Απετράπη το χαστούκι της Γερουσίας στον Τραμπ

Απετράπη το ράπισμα στον Τραμπ αφού δύο γερουσιαστές άλλαξαν θέση, επιτρέποντας να ενταφιαστεί σχέδιο απόφασης που θα περιόριζε τις δυνατότητές του ως προς τις επιχειρήσεις στη Βενεζουέλα.

Σύνταξη
Σοβαρό περιστατικό σε πτήση από Λάρνακα προς Αθήνα – Καρδιοχτύπησαν οι επιβάτες
Απότομη πτώση 15.01.26

Θρίλερ σε πτήση από Λάρνακα προς Αθήνα - Λαχτάρησαν οι επιβάτες

Αεροσκάφος που εκτελούσε πτήση από Λάρνακα προς Αθήνα αναγκάστηκε να επιστρέψει στο κυπριακό αεροδρόμιο εξαιτίας σοβαρού περιστατικού στην καμπίνα, που αναστάτωσε τους επιβάτες.

Σύνταξη
Θεσσαλονίκη: Οβίδα του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου εντοπίστηκε στον βυθό του λιμανιού
Θεσσαλονίκη 15.01.26

Οβίδα του Β' Παγκοσμίου Πολέμου εντοπίστηκε στον βυθό του λιμανιού

Οβίδα του Β' Παγκοσμίου Πολέμου εντοπίστηκε στον βυθό του λιμανιού της Θεσσαλονίκης και ενημερώθηκε η αρμόδια υπηρεσία του Στρατού προκειμένου να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες.

Σύνταξη
Ο Τραμπ δηλώνει πως «θα βρεθεί μια λύση» για τη Γροιλανδία
ΗΠΑ 15.01.26

«Θα βρεθεί μια λύση» για τη Γροιλανδία, λέει ο Τραμπ

Ο Τραμπ επανέλαβε ότι «Η Γροιλανδία είναι πολύ σημαντική για την εθνική μας ασφάλεια», προσθέτοντας ότι «θα βρεθεί μια λύση», έπειτα από τη συνάντηση δανών αξιωματούχων με αμερικανούς ομολόγους τους.

Σύνταξη
Βενεζουέλα: «Εκτενής, παραγωγική και ευγενική» η συζήτησή μου με τον Τραμπ, λέει η Ροδρίγκες
«Αμοιβαίος σεβασμός» 15.01.26

Ροδρίγκες: «Παραγωγική και ευγενική» η συζήτηση με τον Τραμπ

«Συζητήσαμε μια διμερή ατζέντα εργασίας προς όφελος των λαών μας» αναφέρει η Ντέλσι Ροδρίγκες για την εποικοινωνία που είχε με τον Ντόναλντ Τραμπ, η οποία διεξήχθη σε κλίμα «αμοιβαίου σεβασμού».

Σύνταξη
Must Read
Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Πέμπτη 15 Ιανουαρίου 2026
Απόρρητο