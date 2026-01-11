Πότε αλλάζει ο τρόπος πληρωμής ενοικίων – Τι θα ισχύει

Αλλάζει ριζικά ο τρόπος καταβολής ενοικίων από την 1η Απριλίου, καθώς όλες οι πληρωμές μισθωμάτων θα γίνονται υποχρεωτικά και μόνον μέσω τραπεζικού λογαριασμού.

Το μέτρο, που θεσμοθετείται με το άρθρο 210 του νόμου 5222/2025, έχει στόχο την αύξηση της διαφάνειας και την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής, σηματοδοτώντας το τέλος των «ενοικίων στο χέρι» και άλλων μη επίσημων μεθόδων συναλλαγής.

Αρχικά το μέτρο επρόκειτο να τεθεί σε εφαρμογή από την 1η Ιανουαρίου, αλλά με τροπολογία του υπουργείου Οικονομικών η ημερομηνία έναρξης ισχύος μετατέθηκε για την 1η Απριλίου, προκειμένου να δοθεί χρόνος σε ιδιοκτήτες και ενοικιαστές να προσαρμοστούν.

Από την ημερομηνία αυτή, όλες οι πληρωμές (για κατοικίες, επαγγελματικούς χώρους ή άλλες μισθώσεις) πρέπει να πραγματοποιούνται σε τραπεζικό λογαριασμό που έχει δηλωθεί στην ΑΑΔΕ.

Η έγκαιρη κατάθεση κάθε μήνα είναι απαραίτητη για να θεωρείται η πληρωμή έγκυρη. Η εξόφληση του μισθώματος θα αποδεικνύεται μόνο με τραπεζικό παραστατικό, ενώ οποιαδήποτε άρνηση ή καθυστέρηση στην ηλεκτρονική πληρωμή θα λογίζεται ως μη καταβολή ενοικίου, παρέχοντας στον ιδιοκτήτη τη δυνατότητα να προβεί στις προβλεπόμενες νομικές ενέργειες.

Τι πρέπει να προσεχθεί στο IBAN κατά την πληρωμή ενοικίων

Εξόχως σημαντικό σημείο της νέας διαδικασίας είναι ότι ο τραπεζικός λογαριασμός πρέπει:

-να είναι στο όνομα του ιδιοκτήτη

-να έχει δηλωθεί στην ΑΑΔΕ μέσω ειδικής ηλεκτρονικής πλατφόρμας

Δεν θα αναγνωρίζεται πλέον πληρωμή σε λογαριασμό τρίτου (συγγενή, πληρεξούσιου, δικηγόρου ή εταιρείας διαχείρισης), καθώς δεν διασφαλίζεται η ταυτοποίηση του πραγματικού δικαιούχου. Σε κοινό λογαριασμό, συνιστάται ο ιδιοκτήτης να εμφανίζεται πρώτος στους συνδικαιούχους.

Από εκεί και πέρα, σε περιπτώσεις πολλών συνεκμισθωτών, κάθε ιδιοκτήτης θα δηλώνει το δικό του IBAN, ώστε να κατατίθεται το αναλογούν ποσό.

Τι χάνουν ιδιοκτήτες και ενοικιαστές

Η μη τήρηση της ηλεκτρονικής πληρωμής συνεπάγεται σοβαρές οικονομικές απώλειες:

-Οι ιδιοκτήτες χάνουν την έκπτωση 5% στο εισόδημα από ενοίκια

Οι ενοικιαστές αποκλείονται από:

-το στεγαστικό επίδομα

-το νέο ετήσιο βοήθημα ενοικίου έως 800 ευρώ

Η ηλεκτρονική πληρωμή καθίσταται πλέον προϋπόθεση για κάθε φορολογική έκπτωση ή κρατική ενίσχυση που σχετίζεται με τη στέγη.

