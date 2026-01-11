newspaper
Πότε αλλάζει ο τρόπος πληρωμής ενοικίων – Τι θα ισχύει
Οικονομικές Ειδήσεις 11 Ιανουαρίου 2026 | 21:30

Πότε αλλάζει ο τρόπος πληρωμής ενοικίων – Τι θα ισχύει

Ολα όσα πρέπει να ξέρουν ενοικιαστές και ιδιοκτήτες ακινήτων για τις αλλαγές που έρχονται στα ενοίκια

Spotlight

Αλλάζει ριζικά ο τρόπος καταβολής ενοικίων από την 1η Απριλίου, καθώς όλες οι πληρωμές μισθωμάτων θα γίνονται υποχρεωτικά και μόνον μέσω τραπεζικού λογαριασμού.

Το μέτρο, που θεσμοθετείται με το άρθρο 210 του νόμου 5222/2025, έχει στόχο την αύξηση της διαφάνειας και την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής, σηματοδοτώντας το τέλος των «ενοικίων στο χέρι» και άλλων μη επίσημων μεθόδων συναλλαγής.

Αρχικά το μέτρο επρόκειτο να τεθεί σε εφαρμογή από την 1η Ιανουαρίου, αλλά με τροπολογία του υπουργείου Οικονομικών η ημερομηνία έναρξης ισχύος μετατέθηκε για την 1η Απριλίου, προκειμένου να δοθεί χρόνος σε ιδιοκτήτες και ενοικιαστές να προσαρμοστούν.

Από την ημερομηνία αυτή, όλες οι πληρωμές (για κατοικίες, επαγγελματικούς χώρους ή άλλες μισθώσεις) πρέπει να πραγματοποιούνται σε τραπεζικό λογαριασμό που έχει δηλωθεί στην ΑΑΔΕ.

Η έγκαιρη κατάθεση κάθε μήνα είναι απαραίτητη για να θεωρείται η πληρωμή έγκυρη. Η εξόφληση του μισθώματος θα αποδεικνύεται μόνο με τραπεζικό παραστατικό, ενώ οποιαδήποτε άρνηση ή καθυστέρηση στην ηλεκτρονική πληρωμή θα λογίζεται ως μη καταβολή ενοικίου, παρέχοντας στον ιδιοκτήτη τη δυνατότητα να προβεί στις προβλεπόμενες νομικές ενέργειες.

Τι πρέπει να προσεχθεί στο IBAN κατά την πληρωμή ενοικίων

Εξόχως σημαντικό σημείο της νέας διαδικασίας είναι ότι ο τραπεζικός λογαριασμός πρέπει:

-να είναι στο όνομα του ιδιοκτήτη

-να έχει δηλωθεί στην ΑΑΔΕ μέσω ειδικής ηλεκτρονικής πλατφόρμας

Δεν θα αναγνωρίζεται πλέον πληρωμή σε λογαριασμό τρίτου (συγγενή, πληρεξούσιου, δικηγόρου ή εταιρείας διαχείρισης), καθώς δεν διασφαλίζεται η ταυτοποίηση του πραγματικού δικαιούχου. Σε κοινό λογαριασμό, συνιστάται ο ιδιοκτήτης να εμφανίζεται πρώτος στους συνδικαιούχους.

Από εκεί και πέρα, σε περιπτώσεις πολλών συνεκμισθωτών, κάθε ιδιοκτήτης θα δηλώνει το δικό του IBAN, ώστε να κατατίθεται το αναλογούν ποσό.

Τι χάνουν ιδιοκτήτες και ενοικιαστές

Η μη τήρηση της ηλεκτρονικής πληρωμής συνεπάγεται σοβαρές οικονομικές απώλειες:

-Οι ιδιοκτήτες χάνουν την έκπτωση 5% στο εισόδημα από ενοίκια

Οι ενοικιαστές αποκλείονται από:

-το στεγαστικό επίδομα

-το νέο ετήσιο βοήθημα ενοικίου έως 800 ευρώ

Η ηλεκτρονική πληρωμή καθίσταται πλέον προϋπόθεση για κάθε φορολογική έκπτωση ή κρατική ενίσχυση που σχετίζεται με τη στέγη.

Wall Street
Wall Street: Δυναμική εκκίνηση το 2026, φόβοι λόγω αυξανόμενης γεωπολιτικής αβεβαιότητας

Wall Street: Δυναμική εκκίνηση το 2026, φόβοι λόγω αυξανόμενης γεωπολιτικής αβεβαιότητας

Πετρέλαιο
Bloomberg για Βενεζουέλα: Για να ανθίσει ο πετρελαϊκός τομέας θα απαιτηθεί σταθερότητα

Bloomberg για Βενεζουέλα: Για να ανθίσει ο πετρελαϊκός τομέας θα απαιτηθεί σταθερότητα

Σύνταξη: Το ουτοπικό σενάριο του μέλλοντος – Από την εποχή της οικονομικής ανασφάλειας στην αφθονία
Ο Έλον Μασκ ξέρει… 11.01.26

Το ουτοπικό σενάριο για τους συνταξιούχους του μέλλοντος - Από την εποχή της οικονομικής ανασφάλειας στην αφθονία

Η αποταμίευση για τη σύνταξη είναι ίσως ένας από τους πιο σημαντικούς μακροπρόθεσμους οικονομικούς στόχους για εκατομμύρια ανθρώπους, σε όλο τον πλανήτη. Η ανάγκη για ρεαλιστικό σχέδιο είναι μεγαλύτερη από ποτέ καθώς η κρατική σύνταξη τείνει να καλύπτει πλέον μόνο τις βασικές ανάγκες αλλά, ο Έλον Μασκ έχει άλλη… άποψη.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Αγρότες: Συσκέψεις στα μπλόκα – Επιλέγουν τους αντιπροσώπους τους για τη συνάντηση με τον Μητσοτάκη
Agro-in 11.01.26

Αγρότες: Συσκέψεις στα μπλόκα – Επιλέγουν τους αντιπροσώπους τους για τη συνάντηση με τον Μητσοτάκη

Παραμένοντας στα μπλόκα, οι αγρότες ετοιμάζονται για τη συνάντηση με τον πρωθυπουργό - Θα θέσουν εκ νέου το σύνολο των αιτημάτων τους τονίζοντας ότι κόκκινη γραμμή είναι η επιβίωσή τους

Σύνταξη
Gen Z και εργασία: Δεν είναι τεμπελιά, «μινιμαλισμός καριέρας» λέγεται – Τι είναι και γιατί έχει γίνει τάση
Διεθνής Οικονομία 11.01.26

Δεν είναι τεμπελιά, «μινιμαλισμός καριέρας» λέγεται - Τι είναι και γιατί έχει γίνει τάση για την Gen Z

Ενώ οι προηγούμενες γενιές ανέβηκαν με συνέπεια την εταιρική ιεραρχία σκαλί-σκαλί, η Gen Z επιλέγει να κάνει τα πράγματα διαφορετικά.

Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Ακλόνητοι στα μπλόκα οι αγρότες ετοιμάζονται για τη συνάντηση με Μητσοτάκη – «Κόκκινη γραμμή η επιβίωσή μας»
Τι ζητούν 11.01.26

Ακλόνητοι στα μπλόκα οι αγρότες ετοιμάζονται για τη συνάντηση με Μητσοτάκη – «Κόκκινη γραμμή η επιβίωσή μας»

Οι αγρότες, παραμένουν στα μπλόκα και ετοιμάζονται για το ραντεβού με τον πρωθυπουργό, προειδοποιώντας με νέα κλιμάκωση αν δεν ικανοποιηθούν με όσα θα ειπωθούν την Τρίτη

Παρασκευή Τσιβόλα
Παρασκευή Τσιβόλα
Χειμερινές εκπτώσεις: Προσδοκίες για τζίρο άνω των 6 δισ. ευρώ
Τεστ αντοχών 11.01.26

Συγκρατημένοι αισιόδοξοι οι έμποροι για τις χειμερινές εκπτώσεις - Στόχος για τζίρο άνω των 6 δισ. ευρώ

Οι ετήσιες πωλήσεις στο λιανικό εμπόριο δείχνουν σημάδια σταθεροποίησης, με μια εκτιμώμενη αύξηση της τάξης του 5%, σημειώνει ο πρόεδρος του ΕΒΕΠ Βασίλης Κορκίδης

Σύνταξη
Δέκα «μαχαίρια» στις συντάξεις – Χιλιάδες άνθρωποι χάνουν 3,5 δισ. ευρώ μέσα στο 2026
Απογοήτευση 11.01.26

Δέκα «μαχαίρια» στις συντάξεις - Χιλιάδες άνθρωποι χάνουν 3,5 δισ. ευρώ μέσα στο 2026

Η προσωπική διαφορά μειώνει ή «παγώνει» τις αυξήσεις για εκατοντάδες χιλιάδες συνταξιούχους, που ήδη υπέστησαν μεγάλες περικοπές - Τα επίσημα στοιχεία για τις συντάξεις που καταβλήθηκαν τον Οκτώβριο

Ηλίας Γεωργάκης
Τα 4 σενάρια για να αυξηθούν οι αποταμιεύσεις
Τα μοντέλα 11.01.26

Τα 4 σενάρια για αύξηση αποταμιεύσεων

Τα μοντέλα που εξετάζονται για αποταμιεύσεις αντλούν έμπνευση από αντίστοιχες πολιτικές που εφαρμόζονται σε άλλα κράτη, όπως οι ΗΠΑ, η Γαλλία, το Βέλγιο και τη Γερμανία

Πέτρος Κωνσταντινίδης
Πρόταση Τραμπ για πλαφόν 10% στα επιτόκια πιστωτικών καρτών – Πολιτικό μήνυμα ή ρεαλιστική παρέμβαση;
Διεθνής Οικονομία 11.01.26

Πλαφόν 10% στα επιτόκια ή πυροτέχνημα; Η πρόκληση Τραμπ προς τις τράπεζες

Ο Ντόναλντ Τραμπ επαναφέρει στο προσκήνιο το ζήτημα των υψηλών επιτοκίων στις πιστωτικές κάρτες, προτείνοντας μονοετές πλαφόν 10%, χωρίς όμως να εξηγεί πώς θα εφαρμοστεί

Σύνταξη
Άρης: «Στεφάν Λανουά έχουμε κουραστεί πια με τα «εργαλεία» που φέρνεις. Εσύ δεν κουράστηκες;»
Ποδόσφαιρο 11.01.26

Άρης: «Στεφάν Λανουά έχουμε κουραστεί πια με τα «εργαλεία» που φέρνεις. Εσύ δεν κουράστηκες;»

Ανακοίνωση κατά του αρχιδιαιτητή Στεφάν Λανουά εξέδωσε η ΠΑΕ Άρης μετά το τέλος του αγώνα με την ΑΕΚ (1-1), στον οποίο οι Θεσσαλονικείς είχαν πολλά παράπονα για τη διαιτησία.

Σύνταξη
Ιράν: Κάλεσμα Πεζεσκιάν για συγκεντρώσεις σε όλη τη χώρα – «Εθνική πορεία αντίστασης»
Στους 538 οι νεκροί 11.01.26

Ιράν: Κάλεσμα Πεζεσκιάν για συγκεντρώσεις σε όλη τη χώρα – «Εθνική πορεία αντίστασης»

Τριήμερο εθνικό πένθος κήρυξε η κυβέρνηση στο Ιράν, για τους άνδρες των δυνάμεων ασφαλείας που έχουν σκοτωθεί στις κινητοποιήσεις. Και καταγγέλλει τη βία που διέπραξαν «αστικοί τρομοκράτες εγκληματίες».

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Ολυμπιακός: «Ας φροντίσουν να φέρουν ελίτ διαιτητή για το παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ»
Ποδόσφαιρο 11.01.26

Ολυμπιακός: «Ας φροντίσουν να φέρουν ελίτ διαιτητή για το παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ»

Η τοποθέτηση της ΠΑΕ Ολυμπιακός για τη διαιτησία μετά τα όσα συνέβησαν σε «Κλεάνθης Βικελίδης» και ΟΑΚΑ – «Αν δεν έχουν την ικανότητα να βρουν ελίτ διαιτητή, ας αναβάλουν τον αγώνα μέχρι να βρουν».

Σύνταξη
O Τζορτζ Κλούνεϊ κατονομάζει τον πιο «σέξι άνδρα του κόσμου»
«Μια ιδέα» 11.01.26

O Τζορτζ Κλούνεϊ κατονομάζει τον πιο «σέξι άνδρα του κόσμου»

Κατά την απονομή του βραβείου Καλύτερου Ηθοποιού στον Νόα Γουάιλ στα AARP Movies for Grownups Awards, ο Τζορτζ Κλούνεϊ βρήκε την ευκαιρία να κάνει ένα αστείο που αναφερόταν στον τίτλο «Ο πιο σέξι άντρας» του περιοδικού People.

Σύνταξη
Παναθηναϊκός-Πανσερραϊκός 3-0: Νίκησαν αλλά δεν ικανοποίησαν οι «πράσινοι»
Super League 11.01.26

Νίκησε αλλά δεν ικανοποίησε ο Παναθηναϊκός (3-0)

Χωρίς να ικανοποιήσει, ο Παναθηναϊκός επικράτησε 3-0 του Πανσερραϊκού στο παγωμένο ΟΑΚΑ με σκόρερ τους Τζούρισιτς, Ζαρουρί και Γεντβάι. Αποβλήθηκε ο Ντε Μάρκο, ντεμπούτο για Τεττέη.

Χαράλαμπος Τσιμπίδας
Χαράλαμπος Τσιμπίδας
Επιχείρηση «Σούρουπο»: Η Βρετανία θα αναπτύξει νέο βαλλιστικό πύραυλο για την άμυνα της Ουκρανίας
Αμυντική συμφωνία 11.01.26

Επιχείρηση «Σούρουπο»: Η Βρετανία θα αναπτύξει νέο βαλλιστικό πύραυλο για την άμυνα της Ουκρανίας

Οι πύραυλοι για την Ουκρανία θα μπορούν να μεταφέρουν κεφαλή 200 κιλών σε βεληνεκές άνω των 500 χιλιομέτρων και θα μπορούν να εκτοξεύονται με γρήγορη διαδοχή, ώστε να αποτρέπουν τον αντίπαλο από το να απαντήσει.

Σύνταξη
Ιταλία: Φύλακας στο εργοτάξιο των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων πέθανε από το κρύο
Κόσμος 11.01.26

Ιταλία: Φύλακας στο εργοτάξιο των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων πέθανε από το κρύο

Ένας τραγικός θάνατος εργαζομένου στην Ιταλία σκιάζει την πορεία προετοιμασίας των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων Μιλάνου–Κορτίνα, προκαλώντας ερωτήματα για τις συνθήκες στα εργοτάξια της διοργάνωσης

Σύνταξη
Economist: Η Γαλλία παρέλυσε… και φταίνε όλοι
«Θλιβερό θέαμα» 11.01.26

Economist: Η Γαλλία παρέλυσε… και φταίνε όλοι

Με ένα αιχμηρό δημοσίευμα ο Economist στρέφεται εναντίον όλων των Γάλλων ανεξαιρέτως για την πολιτική και οικονομική περιδίνηση που έχει εισέλθει η Γαλλία μετά το 2023.

Σύνταξη
Αγρότες: Δύο συναντήσεις Μητσοτάκη, με τους εκπροσώπους των μπλόκων – Διαβουλεύσεις για τα διαδικαστικά
Κινητικότητα 11.01.26

Δύο συναντήσεις Μητσοτάκη, με τους εκπροσώπους των μπλόκων - Διαβουλεύσεις για τα διαδικαστικά

O υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Κώστας Τσιάρας, ζήτησε από τους εκπροσώπους των μπλόκων να καταθέσουν δύο λίστες συμμετεχόντων, έως 20 άτομα η καθεμία, για τις συναντήσεις με τον πρωθυπουργό. Προετοιμασίες από τους αγρότες.

Σύνταξη
Η διαιτησία του Σάγκι επιβεβαίωσε ότι ο Λανουά πρέπει να φύγει – Oι ξένοι ρέφερι αλλοιώνουν τη βαθμολογία
On Field 11.01.26

Η διαιτησία του Σάγκι επιβεβαίωσε ότι ο Λανουά πρέπει να φύγει – Oι ξένοι ρέφερι αλλοιώνουν τη βαθμολογία

Ο ακατάλληλος Λανουά δεν μπορεί να σταματήσει τον κατήφορο και χρειάζονται αποφάσεις άμεσα. Στόχος πολύ γρήγορα οι ΕΠΣ να γίνουν πάνω από 35. Κατάντια οι ξένοι να ευνοούν συγκεκριμένες ομάδες

Βάιος Μπαλάφας
«Οι 20άρες δεν μου λένε τίποτα» – Η on air αντίδραση της Ναταλίας Γερμανού σε μια ατάκα του πατέρα της από το 1995
«Μπαμπά!» 11.01.26

«Οι 20άρες δεν μου λένε τίποτα» - Η on air αντίδραση της Ναταλίας Γερμανού σε μια ατάκα του πατέρα της από το 1995

Στην εκπομπή «Καλύτερα δε Γίνεται» προβλήθηκε ένα βίντεο από το μακρινό 1995, όπου είχαν βρεθεί στο Ενώπιος Ενωπίω η Ειρήνη Παπά και ο Φρέντυ Γερμανός, συζητώντας χωρίς να συνενοηθούν ιδιαίτερα ωστόσο - Η Ναταλία Γερμανού πήρε θέση.

Σύνταξη
Εκατοντάδες αστυνομικούς στέλνει το υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας στη Μινεσότα μετά τη δολοφονία της Γκουντ
ΗΠΑ 11.01.26

Εκατοντάδες αστυνομικούς στέλνει το υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας στη Μινεσότα μετά τη δολοφονία της Γκουντ

Η Μινεσότα βρέθηκε στο επίκεντρο του πολιτικού κόσμου των ΗΠΑ, συγκλονισμένη από τις εντάσεις που προκάλεσε η ο θανατηφόρος πυροβολισμός μιας γυναίκας από αξιωματικό της ICE

Σύνταξη
Άρης – ΑΕΚ 1-1: Αλλοίωση στο Βικελίδης… (vid)
Ποδόσφαιρο 11.01.26

Άρης – ΑΕΚ 1-1: Αλλοίωση στο Βικελίδης… (vid)

Ο Άρης έκανε το 2-1 επί της ΑΕΚ στο 57΄ με τον Ντουντού, ωστόσο το τέρμα ακυρώθηκε λανθασμένα ως φάουλ του Ρόουζ πάνω στον Ζοάο Μάριο κι έτσι το ντέρμπι του Βικελίδης έμεινε στο 1-1.

Σύνταξη
Κακοκαιρία: Έκτακτα μέτρα από τον Δήμο Ηρακλείου για τους αστέγους εν όψει ψύχους
Λόγω χιονιά 11.01.26

Κακοκαιρία: Έκτακτα μέτρα από τον Δήμο Ηρακλείου για τους αστέγους εν όψει ψύχους

Σε ετοιμότητα για το επερχόμενο κύμα ψύχους είναι ο Δήμος Ηρακλείου στην Κρήτη. Λαμβάνει έκτακτα μέτρα για την προστασία των αστέγων με θερμαινόμενους χώρους και περιπολίες.

Σύνταξη
LIVE: Παναθηναϊκός – Πανσερραϊκός
Ποδόσφαιρο 11.01.26

LIVE: Παναθηναϊκός – Πανσερραϊκός

LIVE: Παναθηναϊκός – Πανσερραϊκός. Παρακολουθήστε live στις 21:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Παναθηναϊκός – Πανσερραϊκός για τη 16η αγωνιστική της Stoiximan Super League. Τηλεοπτικά από το COSMOTE SPORT 1.

Σύνταξη
Αλεξανδρούπολη: Συγκλονιστικές εικόνες σε καφετέρια από το σαρωτικό πέρασμα του ανεμοστρόβιλου – Βίντεο ντοκουμέντο
Αλεξανδρούπολη 11.01.26

Συγκλονιστικές εικόνες σε καφετέρια από το σαρωτικό πέρασμα του ανεμοστρόβιλου – Βίντεο ντοκουμέντο

Τα θραύσματα από το τζάμι που σπάει ο ανεμοστρόβιλος πέφτουν πάνω στον κόσμο. Άλλοι σκύβουν κάτω από τα τραπέζια και άλλοι προσπαθούν να καλύψουν τα μικρά παιδιά, για να μην χτυπήσουν.

Σύνταξη
