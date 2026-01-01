newspaper
Πέμπτη 01 Ιανουαρίου 2026
weather-icon 21o
Ποιοι θα πάρουν τρία ενοίκια επιστροφή το 2026
Οικονομικές Ειδήσεις 01 Ιανουαρίου 2026 | 00:30

Ποιοι θα πάρουν τρία ενοίκια επιστροφή το 2026

Όπως έχει ανακοινωθεί από το υπουργείο Οικονομικών, μέσα στο πρώτο τρίμηνο οι δικαιούχοι θα λάβουν αναδρομικά την επιστροφή ενός ενοικίου για το 2024

Τρία ενοίκια θα πάρουν ως επιστροφή το 2026 περίπου 50.000 εκπαιδευτικοί, νοσηλευτές και γιατροί που υπηρετούν στην περιφέρεια.

Όπως έχει ανακοινωθεί από το υπουργείο Οικονομικών, μέσα στο πρώτο τρίμηνο οι δικαιούχοι θα λάβουν αναδρομικά την επιστροφή ενός ενοικίου για το 2024.

Επίσης, τον Νοέμβριο του 2026, θα δοθούν ακόμη δύο ενοίκια, όπως έχει ήδη ανακοινώσει ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, τα οποία θα αφορούν τα ενοίκια που καταβλήθηκαν το 2025.

Το μέτρο το οποίο είναι μόνιμο και προβλέπει την επιστροφή δυο ενοικίων τον χρόνο, αναμένεται να νομοθετηθεί στις αρχές του 2026 και δεν θα συνοδεύεται από εισοδηματικά κριτήρια.

Δικαιούχοι θα είναι γιατροί, νοσηλευτές και εκπαιδευτικοί που νοικιάζουν κατοικία μακριά από τον τόπο μόνιμης διαμονής τους, με εξαίρεση όσους υπηρετούν σε Αττική και Θεσσαλονίκη.

Τα ποσά

Το ύψος της ενίσχυσης φθάνει τα 800 ευρώ για κύρια κατοικία, με προσαύξηση 50 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο. Σε κάθε περίπτωση, το ποσό της κάθε επιστροφής δεν μπορεί να υπερβαίνει το 1/12 της συνολικής ετήσιας δαπάνης μίσθωσης που έχει δηλωθεί στην ΑΑΔΕ.

Η κάλυψη του μέτρου αφορά το σύνολο της χώρας, πλην Αττικής και Θεσσαλονίκης, με βασική προϋπόθεση η μισθωμένη κατοικία να βρίσκεται στην ίδια Περιφερειακή Ενότητα με τον τόπο υπηρεσίας του δικαιούχου. Για να εισπράξει κάποιος το ανώτατο ποσό, θα πρέπει το μηνιαίο ενοίκιο να υπερέβαινε τα 800 ευρώ και να καταβαλλόταν για ολόκληρο το έτος.

Διαδικασία και προϋποθέσεις

Η αναδρομική καταβολή ενός ενοικίου για το 2024 θα γίνει αυτόματα, χωρίς να απαιτείται η υποβολής αίτησης, βάσει των στοιχείων της φορολογικής δήλωσης που υπέβαλαν οι δικαιούχοι φέτος.

Για να γίνει η διπλή επιστροφή του ενοικίου το Νοέμβριο του 2026, θα πρέπει:

Να έχει υποβληθεί στην ΑΑΔΕ η Δήλωση Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης («Μισθωτήριο») για το ακίνητο.

Να έχει δηλωθεί ο αριθμός της δήλωσης αυτής στη φορολογική δήλωση έτους 2025 που θα έχει υποβληθεί μέχρι τον Ιούλιο του 2026 Σε περίπτωση τροποποίησης της μίσθωσης, αρκεί να έχει δηλωθεί ο αριθμός της τελευταίας δήλωσης μίσθωσης. Εάν δεν έχει δηλωθεί ο αριθμός του μισθωτηρίου στο Ε1, η ΑΑΔΕ θα διενεργήσει διασταυρωτικό έλεγχο και εφόσον από τα στοιχεία της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος του μισθωτή και την ενεργή δήλωση πληροφοριακών στοιχείων μίσθωσης που έχει υποβληθεί στην ΑΑΔΕ, τα στοιχεία μίσθωσης ταυτοποιούνται μέσω του δηλωθέντος αριθμού παροχής ρεύματος, η ενίσχυση θα καταβάλλεται κανονικά.

Πηγή: ot.gr

