Στιγμές αγωνίας έζησαν οι επιβάτες πτήσης της Aegean/Olympic από τη Ζάκυνθο με προορισμό την Αθήνα, όταν το αεροσκάφος δεν κατάφερε να προσγειωθεί το βράδυ της Τετάρτης στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος», λόγω της κακοκαιρίας.

Σύμφωνα με το imerazante.gr, η πτήση είχε αναχωρήσει στις 18:39 από τη Ζάκυνθο, αλλά τα έντονα καιρικά φαινόμενα που επικρατούσαν υποχρέωσαν τους πιλότους να κατευθυνθούν στο αεροδρόμιο της Χίου στις 20:16. Το αεροσκάφος βρίσκονταν στον «αέρα» για 97 λεπτά.

Τελικά, το αεροπλάνο αναχώρησε για Αθήνα στις 21:00.

Δείτε βίντεο από την προσγείωση του αεροσκάφους στη Χίο