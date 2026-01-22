Κακοκαιρία: Ταλαιπωρία επιβατών της πτήσης Ζάκυνθος – Αθήνα – Έμειναν 97 λεπτά στον αέρα
Πτήση από τη Ζάκυνθο στην Αθήνα προσγειώθηκε τελικά στη Χίο λόγω της κακοκαιρίας
Στιγμές αγωνίας έζησαν οι επιβάτες πτήσης της Aegean/Olympic από τη Ζάκυνθο με προορισμό την Αθήνα, όταν το αεροσκάφος δεν κατάφερε να προσγειωθεί το βράδυ της Τετάρτης στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος», λόγω της κακοκαιρίας.
Σύμφωνα με το imerazante.gr, η πτήση είχε αναχωρήσει στις 18:39 από τη Ζάκυνθο, αλλά τα έντονα καιρικά φαινόμενα που επικρατούσαν υποχρέωσαν τους πιλότους να κατευθυνθούν στο αεροδρόμιο της Χίου στις 20:16. Το αεροσκάφος βρίσκονταν στον «αέρα» για 97 λεπτά.
Τελικά, το αεροπλάνο αναχώρησε για Αθήνα στις 21:00.
Δείτε βίντεο από την προσγείωση του αεροσκάφους στη Χίο
