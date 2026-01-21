Η γη της ελιάς: Αποκαλύψεις και απειλές

Στη δραματική σειρά Η γη της ελιάς, οι ισορροπίες ανατρέπονται επικίνδυνα, με απειλές, αποκαλύψεις και επιστροφές που φέρνουν καταιγιστικές εξελίξεις. Πρόσωπα δοκιμάζονται, μυστικά βγαίνουν στην επιφάνεια και οι συγκρούσεις κλιμακώνονται, οδηγώντας σε αποφάσεις χωρίς γυρισμό.

Απόψε, στις 22.20, στο MEGA.

Τι θα δούμε στο νέο επεισόδιο της σειράς Η γη της ελιάς

Η Χριστιάνα βοηθάει τη Δάφνη να μετακομίσει, μαζί με το μωρό, στο σπίτι του Μανώλη και ειδοποιεί τον αδελφό της, ο οποίος αποφασίζει να γυρίσει εσπευσμένα στην Κρήτη. Ο Παυλής ενημερώνει την Αλεξάνδρα για τον χωρισμό του με τη Δάφνη κι εκείνη της μιλάει σκληρά, κυρίως για την κοροϊδία εις βάρος της σχετικά με το μωρό.

Η ξαδέλφη του Δημοσθένη, η Μαριλένα Σταθάκου (Άννα Γιαγκιώζη), εμφανίζεται στο χωριό και ξεκαθαρίζει στον Στάθη ότι θα εκδικηθεί για τον θάνατό του. Η Ισμήνη παρακαλάει τον Κωνσταντίνο να κρατηθεί μακριά από τη δίκη της Ασπασίας, ενώ η Ασπασία απολογείται και προφυλακίζεται με τη σύμφωνη γνώμη ανακριτή κι εισαγγελέα. Η Χριστιάνα απειλεί τη Μαρουσώ να κρατηθεί μακριά από τον Μιχάλη, κινώντας υποψίες με τη συμπεριφορά της.

Ο Ρούσσος ζητάει από τον Αντώνη να απομακρυνθεί από τη δουλειά, αλλά ο Αντώνης δεν του αφήνει κανένα περιθώριο. Ο Παυλής απειλεί τους συγγενείς του πως, αν βάλουν πλάτη σχετικά με τη Δάφνη, θα σηκωθεί να φύγει από την επιχείρηση.

Δείτε το trailer

Σκηνοθεσία: Αντρέας Γεωργίου

Σενάριο: Βάνα Δημητρίου

Με τον Γιώργο Παρτσαλάκη

Πρωταγωνιστούν: Πασχάλης Τσαρούχας, Αντωνία Χαραλάμπους, Έλενα Χριστοφή, Βαρβάρα Λάρμου, Ιφιγένεια Τζόλα, Στέφανη Χαραλάμπους, Γιάννης Κρητικός, Αλέξανδρος Μαρτίδης, Λουκία Βασιλείου, Μάριος Μαριόλος, Αντρέας Παπαμιχαλόπουλος, Θεοφίλης Πασχάλης, Μίλτος Χαρόβας, Ειρήνη Τάσσου, Ντένια Ψυλλιά, Βίκυ Διαμαντοπούλου, Ντόρις Κυριακίδου, Ευφροσύνη Κουτσουβέρη, Στεφανία Καλομοίρη, Αλεξάνδρα Ντούνη

Μιχάλης, ο Στέφανος Μιχαήλ

Στον ρόλο της Κούλας, η Χριστιάνα Αρτεμίου

Τζον, ο Απόστολος Γκλέτσος

Συμβολαιογράφος, ο Μάξιμος Μουμούρης

Ορέστης, ο Νίκος Νικολάου

Και οι:

Στέλα Φυρογένη

Κούλλης Νικολάου

Βάσια Παναγοπούλου

Μάριος Αθανασίου

Φιλική συμμετοχή, Άντζελα Γκερέκου

Στον ρόλο της Μαργαρίτας, η Λυδία Κονιόρδου

Αλεξάνδρα, η Πέμη Ζούνη

Στέφανος, ο Αντρέας Γεωργίου

Guest star, Μάρω Κοντού

Εκτέλεση Παραγωγής: MAKE IT PRODUCTIONS

Παραγωγή: ALTER EGO MEDIA S.A. – MEGA

#GiTisElias