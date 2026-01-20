newspaper
Φάμελλος: Απαράδεκτη και σκοταδιστική η δήλωση Καρυστιανού – Μόνο στην τραμπική ιδεολογία παρόμοιες τοποθετήσεις
Φάμελλος: Απαράδεκτη και σκοταδιστική η δήλωση Καρυστιανού – Μόνο στην τραμπική ιδεολογία παρόμοιες τοποθετήσεις

«Η κ. Καρυστιανού κρίνεται πλέον και για τα σοβαρά ζητήματα διακυβέρνησης και των δικαιωμάτων», υπογράμμισε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ, Σωκράτης Φάμελλος

Spotlight

Απαράδεκτη και σκοταδιστική χαρακτήρισε τις δηλώσεις της Μαρίας Καρυστιανού περί «δημόσιας διαβούλευσης» για τις αμβλώσεις ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ, Σωκράτης Φάμελλος.

Ο κ. Φάμελλος τόνισε ότι «τον αγώνα των συγγενών για το έγκλημα των Τεμπών τον στηρίζουμε και θα συνεχίσουμε να τον στηρίζουμε», συμπληρώνοντας, ωστόσο, ότι από τη στιγμή που είπε ότι θέλει να συμμετάσχει στις επόμενες εκλογές, «η κ. Καρυστιανού κρίνεται πλέον και για τα σοβαρά ζητήματα διακυβέρνησης και των δικαιωμάτων».

Πρόσθεσε, μιλώντας στον ραδιοφωνικό σταθμό Real, ότι το θέμα των αμβλώσεων είναι «θεμελιώδες δικαίωμα, συνδέεται με την αυτοδιάθεση του γυναικείου σώματος, είναι κατάκτηση των ευρωπαϊκών κοινωνιών, δεν τίθεται σε διαβούλευση. Είναι βαθιά, συντηρητική άποψη η αναθεώρησή του και μόνο στον χώρο της τραμπικής ιδεολογίας συναντώνται παρόμοιες τοποθετήσεις».

«Ο κ. Μητσοτάκης κάνει έχει επιλογές με σαφή ταξικά χαρακτηριστικά»

Στη συνέχεια, ο κ. Φάμελλος σημείωσε ότι στα μεγάλα ζητήματα υπάρχει διαχωρισμός προοδευτικών και συντηρητικών απόψεων, δεν είναι όλοι ίδιοι και η άποψη ότι δεν υπάρχει αριστερά και δεξιά είναι στρεβλή και ισοπεδωτική αντίληψη. «Μιλάμε για δημόσια ΔΕΗ όχι, μιλάμε για 13ο μισθό και σύνταξη, μιλάμε για καλύτερους μισθούς; Ο κ. Μητσοτάκης κάνει έχει επιλογές με σαφή ταξικά χαρακτηριστικά», είπε.

Στο θέμα της ενότητας των προοδευτικών δυνάμεων και στην ερώτηση εάν «ο ΣΥΡΙΖΑ θα γίνει συνιστώσα ενός κόμματος Τσίπρα» απάντησε πως «ο ΣΥΡΙΖΑ θέλει να γίνει συνιστώσα της λύσης που είναι μία προοδευτική κυβέρνηση που θα απαλλάξει τη χώρα από τη διεφθαρμένη κυβέρνηση Μητσοτάκη. Γι’ αυτό έχω ζητήσει ένα ενιαίο προοδευτικό ψηφοδέλτιο για μία πρόταση προοδευτικής διακυβέρνησης. Την εχούμε απευθύνει στα κόμματα και στους παράγοντες εκτός Βουλής και έχω πει ότι σε αυτό είναι σημαντικός ο ρόλος του Αλέξη Τσίπρα. Πρέπει να υπερβούμε τους κομματικούς εγωισμούς και τις απόψεις ότι «εγώ μπορώ μόνος μου να αντιμετωπίσω τον Μητσοτάκη» και να πούμε ότι όλοι μαζί έχουμε λύση κυβερνητικής προοπτικής. Η πρόταση είναι ανοικτή και δημόσια και πλέον αποκτά επείγοντα χαρακτηριστικά. Είναι κοινωνική ανάγκη και δεν έχει να κάνει με κομματικό συμφέρον».

Για τις εξελίξεις στο αγροτικό ζήτημα, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ τόνισε πως «θεωρώ ότι οι χθεσινές δηλώσεις της κυβέρνησης προσβάλλουν και υποτιμούν τις προσπάθειες που κάνουν οι αγρότες για την επιβίωσή τους. Δεν αποτελεί δικαιολογία η επίκληση του δημοσιονομικού χώρου από την κυβέρνηση. Γιατί είναι δημοσιονομικά επαρκές να έχει δύο δισ. κέρδη η ΔΕΗ και να μη δοθούν 30 εκατ. για τους αγρότες; Επίσης, δεν υπήρξε απάντηση για την ανασύσταση των κοπαδιών». Τέλος, επεσήμανε ότι η συμφωνία με τη Mercosur πρέπει να έρθει στη Βουλή.

«Είχαμε μία ασυνεπή εξωτερική πολιτική στο θέμα του διαλόγου με την Τουρκία»

Για την επικείμενη συνάντηση Μητσοτάκη – Ερντογάν και τον ελληνοτουρκικό διάλογο, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ υπογράμμισε ότι «δυστυχώς, μέχρι τώρα είχαμε μία ασυνεπή εξωτερική πολιτική στο θέμα του διαλόγου με την Τουρκία από την ελληνική κυβέρνηση. Μετά από υποχώρηση της προοπτικής του διαλόγου είχαμε ανατροφοδότηση. Εμείς θεωρούμε ότι ο διάλογος είναι απαραίτητος αλλά πρέπει να υπάρχουν σαφείς όροι και προϋποθέσεις». Όπως ανέφερε, το μόνο θέμα είναι η υφαλοκρηπίδα και η παραπομπή της διαφοράς στο διεθνές δικαστήριο και σε καμία περίπτωση ζητήματα κυριαρχίας και αποστρατιωτικοποίησης των νησιών.

Ακόμη, τοποθετήθηκε για τις απειλές του Αμερικανού προέδρου, Ντόναλντ Τραμπ, στη Γροιλανδία και άσκησε κριτική στον κ. Μητσοτάκη όσον αφορά την παλαιότερη δήλωσή του σχετικά με τη νομιμότητα της επέμβασης στη Βενεζουέλα.

Όπως είπε, «έχουμε μπει σε μία δύσκολη περίοδο στο διεθνές σκηνικό. Έχουμε παραβιάσεις του διεθνούς δικαίου και του σεβασμού των λαών από τον Τραμπ. Η Γροιλανδία έρχεται σε συνέχεια της Βενεζουέλας και απειλών σε άλλους λαούς. Η υποδοχή της επέμβασης από τον Έλληνα πρωθυπουργό άφησε ανοικτό το περιθώριο της συζήτησης για τις παραβιάσεις του διεθνούς δικαίου παρά τις διορθώσεις που έγιναν στη συνέχεια. Είναι επικίνδυνο για τον πρωθυπουργό της Ελλάδας να αφήνει τέτοια περιθώρια, όπως και ότι δεν είχε πλήρη εικόνα. Για τη χώρα μας υποχρεωτικό είναι η τήρηση της διεθνούς νομιμότητας. Το σπίτι που έχουμε επιλέξει είναι η Ευρώπη».

«Είναι απαράδεκτες οι απειλές που έχουν διατυπωθεί από τον Τραμπ»

Συνέχισε λέγοντας πως «είναι απαράδεκτες οι απειλές που έχουν διατυπωθεί από τον Τραμπ και δεν πρέπει να υπάρχει κανένα περιθώριο ως προς τη στάση απέναντι στις απειλές. Ένας λόγος παραπάνω είναι ότι απευθύνονται σε μια ευρωπαϊκή χώρα, τη Δανία. Δεν υπάρχει περιθώριο για παράθυρο για τέτοιες διαθέσεις από την πλευρά της χώρα μας γιατί μπορεί να λειτουργήσουν σε βάρος μας στην Κύπρο και σε ό,τι αφορά τα κυριαρχικά μας δικαιώματα. Ζητάμε, επίσης, να έχουμε μία ενιαία στάση με τους Ευρωπαίους εταίρους μας. Η θέση μας είναι να έχουμε έναν πολύ πιο ισχυρό ΟΗΕ στα ζητήματα διεθνούς ειρήνης».

Για τη Γάζα και την πρόσφατη πρόταση του Ντ. Τραμπ να συμμετάσχει η χώρας μας σε ένα Συμβούλιο Ειρήνης, ο κ. Φάμμελος σημείωσε πως «δεν μπορώ να φανταστώ πώς μία λύση στη Γάζα μπορεί να υπάρξει πέρα από το πλαίσιο του ΟΗΕ. Η λύση στη Γάζα μπορεί είναι μόνο τα δύο κράτη, όπως προτείνει ο ΟΗΕ. Η Ελλάδα πρέπει να είναι απέναντι σε οποιαδήποτε αναθεωρητική πολιτική. Το Συμβούλιο Ειρήνης για τη Γάζα δεν μπορεί υποκαθιστά όργανα του ΟΗΕ».

