Αρκετοί νεκροί από έκρηξη στην Καμπούλ
Δήμος της Αττικής μοιράζει καυσόξυλα
Αυτοδιοίκηση 19 Ιανουαρίου 2026 | 14:58

Δήμος της Αττικής μοιράζει καυσόξυλα

Η συγκεκριμένη πρωτοβουλία εντάσσεται στον σχεδιασμό του Δήμου για την έμπρακτη στήριξη των κατοίκων, με δωρεάν καυσόξυλα.

Ο Δήμος Σπάτων-Αρτέμιδος ενημερώνει τους πολίτες ότι αύριο, Τρίτη 20/01, θα πραγματοποιηθεί δωρεάν διανομή καυσόξυλων, στο πλαίσιο των δράσεων κοινωνικής πολιτικής και αλληλεγγύης που υλοποιεί, σε μια περίοδο όπου το αυξημένο κόστος διαβίωσης και θέρμανσης επιβαρύνει σημαντικά τα νοικοκυριά.

Η συγκεκριμένη πρωτοβουλία εντάσσεται στον σχεδιασμό του Δήμου για την έμπρακτη στήριξη των κατοίκων, αξιοποιώντας κάθε διαθέσιμο μέσο ώστε να περιοριστούν, όσο είναι δυνατόν, οι συνέπειες της ακρίβειας. Η διανομή απευθύνεται σε όλους τους κατοίκους του Δήμου Σπάτων-Αρτέμιδος, με στόχο την ανακούφιση της καθημερινότητας και την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής.

Η διαδικασία

Η διαδικασία, όπως αναφέρει η σχετική ανάρτηση του Δήμου, θα πραγματοποιηθεί από την Υπηρεσία Πρασίνου του Δήμου, η οποία θα μεριμνήσει για την διεξαγωγή της δράσης. Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας, προκειμένου να εξυπηρετηθούν ισότιμα όλοι οι πολίτες.

Ο Δήμος καλεί τους ενδιαφερόμενους να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες των αρμόδιων υπαλλήλων, ώστε η διανομή να ολοκληρωθεί με αποτελεσματικότητα, επιβεβαιώνοντας για ακόμη μία φορά τον κοινωνικό ρόλο της τοπικής αυτοδιοίκησης σε δύσκολους καιρούς.

Όταν η καινοτομία χτυπά σε τοίχο: Βανδαλισμοί ακινητοποίησαν τα ηλεκτρικά ποδήλατα στο Αιγάλεω
Κοινωνικό πρόβλημα 19.01.26

Όταν η καινοτομία χτυπά σε τοίχο: Βανδαλισμοί ακινητοποίησαν τα ηλεκτρικά ποδήλατα στο Αιγάλεω

Πιλοτική εφαρμογή για τη βιώσιμη κινητικότητα ανεστάλη προσωρινά από τον Δήμο Αιγάλεω, μετά από σοβαρά περιστατικά καταστροφής όπως υποστηρίζει.

Στην Αμαλιάδα, ο Μητροπολίτης Μεξικού, Κεντρικής – Νοτίου Αμερικής και νήσων Καραϊβικής κ.κ. Ιάκωβος
Η επίσκεψη 19.01.26

Στην Αμαλιάδα, ο Μητροπολίτης Μεξικού, Κεντρικής – Νοτίου Αμερικής και νήσων Καραϊβικής κ.κ. Ιάκωβος

Ο Δήμαρχος Ήλιδας Χρήστος Χριστοδουλόπουλος υποδέχθηκε στο δημαρχείο, τον Μητροπολίτη όσο και στην συνοδεία του, που αποτελούνταν από τρεις ιερείς από Γουατεμάλα, Βενεζουέλα και Κολομβία.

Κεντρικές παραλίες της Τήνου γίνονται πλέον πλήρως προσβάσιμες
Κοινωνική συμπερίληψη 16.01.26

Κεντρικές παραλίες της Τήνου γίνονται πλέον πλήρως προσβάσιμες

Το έργο περιλαμβάνει την εγκατάσταση ολοκληρωμένων, μη μόνιμων υποδομών, όπως αυτόνομους μηχανισμούς πρόσβασης στο νερό, ειδικούς διαδρόμους για αμαξίδια, προσβάσιμα αποδυτήρια, μεταξύ άλλων.

Δήμος Καλαμάτας: Εγκρίθηκε από το Συμβούλιο της Επικρατείας η πολεοδομική μελέτη της Παραλίας Βέργας
Οδικός χάρτης 16.01.26

Δήμος Καλαμάτας: Εγκρίθηκε από το Συμβούλιο της Επικρατείας η πολεοδομική μελέτη της Παραλίας Βέργας

Η πολεοδομική μελέτη καλύπτει έκταση περίπου 1.355 στρεμμάτων και προβλέπει μεταξύ άλλων ολοκληρωμένο χωρικό σχεδιασμό με σαφή καθορισμό οικοδομήσιμων χώρων, οδικού δικτύου, πεζοδρόμων, κοινόχρηστων χώρων.

Μεγάλη στρατιωτική παρέλαση στο Μεσολόγγι για την επέτειο των 200 χρόνων από την ηρωική Έξοδο
Φόρος τιμής 16.01.26

Μεγάλη στρατιωτική παρέλαση στο Μεσολόγγι για την επέτειο των 200 χρόνων από την ηρωική Έξοδο

Οι Ένοπλες Δυνάμεις θα τιμήσουν τα 200 χρόνια της ηρωικής Εξόδου με μεγάλη στρατιωτική παρέλαση στο Μεσολόγγι, όπως ανακοίνωσε η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας.

Πάνω από τα όρια τα αιωρούμενα σωματίδια στη Λάρισα σύμφωνα με την Περιφέρεια
Ατμόσφαιρα 16.01.26

Πάνω από τα όρια τα αιωρούμενα σωματίδια στη Λάρισα σύμφωνα με την Περιφέρεια

Η Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού, της Περιφέρειας Θεσσαλίας ανακοίνωσε τις μετρήσεις των αιωρούμενων σωματιδίων ΑΣ 10 στη Λάρισα και υπάρχει πρόβλημα.

Συνεργασία Ελληνικού Δικτύου Ανθεκτικών Πόλεων με το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας
Ενώνουν δυνάμεις 15.01.26

Συνεργασία Ελληνικού Δικτύου Ανθεκτικών Πόλεων με το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας

Το Μνημόνιο συνεργασίας προβλέπει, μεταξύ άλλων, υποστήριξη στη σύνταξη τοπικών σχεδίων, ανταλλαγή τεχνογνωσίας, ψηφιοποίηση διαδικασιών, εκπαίδευση στελεχών και ενίσχυση του εθελοντισμού.

Δουδωνής για Καρυστιανού: Το ζήτημα των αμβλώσεων έχει ευτυχώς λήξει το 1986 – Μόνο η ακροδεξιά και ο Πλεύρης εκφράζουν τέτοιες απόψεις
Επικαιρότητα 19.01.26

Δουδωνής για Καρυστιανού: Το ζήτημα των αμβλώσεων έχει ευτυχώς λήξει το 1986 – Μόνο η ακροδεξιά και ο Πλεύρης εκφράζουν τέτοιες απόψεις

Τα πυρά του βουλευτή του ΠΑΣΟΚ Παναγιώτη Δουδωνή δέχθηκε η Μαρία Καρυστιανού για τις δηλώσεις πως οι αμβλώσεις είναι «θέμα δημόσιας διαβούλευσης».

Καρυστιανού: Σφοδρές πολιτικές αντιδράσεις σε όσα είπε για τις αμβλώσεις – «Θέτει σε αμφισβήτηση θεμελιώδες δικαίωμα»
«Διχάζει» 19.01.26

Καρυστιανού: Σφοδρές πολιτικές αντιδράσεις σε όσα είπε για τις αμβλώσεις – «Θέτει σε αμφισβήτηση θεμελιώδες δικαίωμα»

Η Μαρία Καρυστιανού αμφισβήτησε το δικαίωμα των γυναικών στην άμβλωση, επικαλούμενη την «ηθική». Προέταξε την επαγγελματική της ιδιότητά, γεγονός που κάνει ακόμα πιο προβληματική τη δήλωσή της. «Βροχή» οι αντιδράσεις από κοινοβουλευτικά κόμματα και βουλευτές καθώς «στην Ελλάδα και στην Ευρώπη μόνο η ακροδεξιά αμφισβητεί αυτή την κατάκτηση».

Ζέλσον ενόψει Λεβερκούζν: «Τελικός για εμάς το παιχνίδι – Να κάνουμε χαρούμενους τους οπαδούς μας»
Ποδόσφαιρο 19.01.26

Ζέλσον ενόψει Λεβερκούζν: «Τελικός για εμάς το παιχνίδι – Να κάνουμε χαρούμενους τους οπαδούς μας»

Ο Ζέλσον Μαρτίνς υποσχέσθηκε πως αυτός και οι συμπαίκτες του θα τα δώσουν όλα στον «τελικό» του Ολυμπιακού με τη Λεβερκούζεν ενώ στάθηκε και στην στήριξη του κόσμου.

«Η μέρα που παντρεύτηκα τον Σαλμάν Ρούσντι και πέθανε η καλύτερή μου φίλη» – Η τραγωδία της Ρέιτσελ Ελίζα Γκρίφιθς
47 εκείνη, 78 εκείνος 19.01.26

«Η μέρα που παντρεύτηκα τον Σαλμάν Ρούσντι και πέθανε η καλύτερή μου φίλη» - Η τραγωδία της Ρέιτσελ Ελίζα Γκρίφιθς

Η τραγωδία χτύπησε την ημέρα του γάμου της μυθιστοριογράφου και ποιήτριας Ρέιτσελ Ελάιζα Γκρίφιθς. Στη συνέχεια, ήρθε η επίθεση με μαχαίρι που σχεδόν σκότωσε τον συγγραφέα και σύζυγό της, Σαλμάν Ρούσντι.

Όταν η καινοτομία χτυπά σε τοίχο: Βανδαλισμοί ακινητοποίησαν τα ηλεκτρικά ποδήλατα στο Αιγάλεω
Κοινωνικό πρόβλημα 19.01.26

Όταν η καινοτομία χτυπά σε τοίχο: Βανδαλισμοί ακινητοποίησαν τα ηλεκτρικά ποδήλατα στο Αιγάλεω

Πιλοτική εφαρμογή για τη βιώσιμη κινητικότητα ανεστάλη προσωρινά από τον Δήμο Αιγάλεω, μετά από σοβαρά περιστατικά καταστροφής όπως υποστηρίζει.

Η Μαρία Καρυστιανού θέλει να γυρίσει τις γυναίκες πενήντα χρόνια πίσω
Για τις αμβλώσεις 19.01.26

Η Μαρία Καρυστιανού θέλει να γυρίσει τις γυναίκες πενήντα χρόνια πίσω

«Διχάζομαι και ως παιδίατρος» είπε η Μαρία Καρυστιανού σε συνέντευξή της στο OPEN, αναφερόμενη στο δικαίωμα των γυναικών στην άμβλωση και πήρε επίσημα θέση ενάντια στα δικαιώματα των γυναικών

Η Ιωάννα Καρέλια θα στηρίξει αθλητές για να προκριθούν στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Λος Αντζελες
Αθλητισμός & Σπορ 19.01.26

Η Ιωάννα Καρέλια θα στηρίξει αθλητές για να προκριθούν στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Λος Αντζελες

Η Ιωάννα Καρέλια είναι η πρώτη ιδιώτης που συμμετέχει στο πρόγραμμα της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής «Υιοθετήστε έναν Αθλητή στο Δρόμο για το Λος Άντζελες» στηρίζοντας πρωταθλητές και πρωταθλήτριες.

Ισπανία: Τα μοιραία 20 δευτερόλεπτα ανάμεσα στον πρώτο εκτροχιασμό και τη σύγκρουση – Τι καταγγέλλουν οι μηχανοδηγοί
Σιδηροδρομική τραγωδία 19.01.26

Τα μοιραία 20 δευτερόλεπτα: Γιατί δεν λειτούργησε το αυτόματο σύστημα πέδησης - Τι καταγγέλλουν οι ισπανοί μηχανοδηγοί

Όσο περνούν οι ώρες από το σιδηροδρομικό δυστύχημα στην Ισπανία, έρχονται στο φως νέα στοιχεία - Για τα αίτια που οδήγησαν στην τραγωδία έχει συσταθεί ειδική επιτροπή

Ιράν: Γιατί είναι δύσκολη η πολιτική αλλαγή – Οι διαιρέσεις της αντιπολίτευσης και ο ρόλος του Παχλαβί
The Washington Post 19.01.26

Ιράν: Γιατί είναι δύσκολη η πολιτική αλλαγή – Οι διαιρέσεις της αντιπολίτευσης και ο ρόλος του Παχλαβί

Η εξέγερση των Ιρανών ξεκίνησε χωρίς ηγεσία. Η όποια πολιτική αλλαγή απαιτεί την ύπαρξη ενός ισχυρού πόλου που θα μπορούσε να συσπειρώσει τους πολίτες. Αλλά η αντιπολίτευση είναι βαθιά διχασμένη.

Το τέλος της καπνοδόχου; «Στοπ» σε τζάκια και ξυλόσομπες βάζουν οι ευρωπαϊκές πόλεις
Αιωρούμενα σωματίδια 19.01.26

Το τέλος της καπνοδόχου; «Στοπ» σε τζάκια και ξυλόσομπες βάζουν οι ευρωπαϊκές πόλεις

Η καύση ξύλου για θέρμανση - ιδίως από τζάκια ανοιχτού τύπου και ξυλόσομπες- συμβάλλει στη συγκέντρωση αιωρούμενων σωματιδίων PM2,5, τα οποία ενοχοποιούνται για 240.000 πρόωρους θανάτους ετησίως.

Από εικοσάρηδες μέχρι θαυμαστές με Πι αποχαιρετούν τον θρύλο Bob Weir στη γενέτειρά του το Σαν Φρανσίσκο
«Show must go on» 19.01.26

Από εικοσάρηδες μέχρι θαυμαστές με Πι αποχαιρετούν τον θρύλο Bob Weir στη γενέτειρά του το Σαν Φρανσίσκο

Χιλιάδες θαυμαστές συγκεντρώθηκαν στο Σαν Φρανσίσκο για να τιμήσουν τον Bob Weir, σε μια δημόσια τελετή όπου μίλησαν η Joan Baez και ο John Mayer, ενώ τον αποχαιρετισμό έκλεισαν λόγια της κόρης του, Monet Weir

Σμότριτς προς Τραμπ: Τον ευχαριστεί, αλλά τώρα του ζητάει να φύγει από τη Γάζα – «Να αναλάβουμε εμείς»
Κόσμος 19.01.26

Σμότριτς προς Τραμπ: Τον ευχαριστεί, αλλά τώρα του ζητάει να φύγει από τη Γάζα – «Να αναλάβουμε εμείς»

Ο Σμότριτς προειδοποίησε κατά της μεταβίβασης του ελέγχου της περιοχής σε άλλους παράγοντες και άσκησε κριτική σε Τουρκία, Κατάρ και Αίγυπτο, κατηγορώντας τις για εχθρική στάση απέναντι στο Ισραήλ.

Κόπα Άφρικα: Και όμως το Μαρόκο νίκησε…
Ποδόσφαιρο 19.01.26

Κόπα Άφρικα: Και όμως το Μαρόκο νίκησε…

Το Μαρόκο κέρδισε τις εντυπώσεις, τόσο για την άψογη διοργάνωση και τις εντυπωσιακές αθλητικές εγκαταστάσεις, όσο και για το αήττητο του αντιπροσωπευτικού του συγκροτήματος έως τον τελικό.

Οι πάγοι στην Ανταρκτική λιώνουν υποθαλάσσια – Κανείς δεν μπορεί να προβλέψει τις συνέπειες
Κλιματική αλλαγή 19.01.26

Οι πάγοι στην Ανταρκτική λιώνουν υποθαλάσσια – Κανείς δεν μπορεί να προβλέψει τις συνέπειες

Στην Ανταρκτική υπάρχουν περιοχές με τόσο πάγο, που, αν λιώσει, θα μπορούσε να ανεβάσει τη στάθμη της θάλασσας κατά 15 μέτρα. Οι επιστήμονες δεν γνωρίζουν με ποια ταχύτητα μπορεί να συμβεί αυτό.

Ο τραγέλαφος συνεχίζεται στην εξεταστική: Κάλεσαν τον Σκουρλέτη- έναν μήνα υπουργό – να μιλήσει για ΟΠΕΚΕΠΕ: «Δεν θα συμβάλουμε στον ευτελισμό της επιτροπής»
Πολιτική Γραμματεία 19.01.26

Ο τραγέλαφος συνεχίζεται στην εξεταστική: Κάλεσαν τον Σκουρλέτη- έναν μήνα υπουργό – να μιλήσει για ΟΠΕΚΕΠΕ: «Δεν θα συμβάλουμε στον ευτελισμό της επιτροπής»

“Έχετε υπάρξει υπουργός; Αν είχατε υπάρξει θα γνωρίζατε ότι σε ένα μήνα και κάτι μέρες περίπου στη καλύτερη των περιπτώσεων να μάθεις τους ορόφους υπουργείου”, απάντησε ο κ. Σκουρλέτης στα επίμονα ερωτήματα του εισηγητή της πλειοψηφίας

Γάζα: Ο Τραμπ έχει προτείνει σε Πούτιν, Ουκρανούς και… Νετανιάχου να συμμετάσχουν στο «Συμβούλιο Ειρήνης»
Άλλος με τη βάρκα μας... 19.01.26

Ο Τραμπ έχει προτείνει σε Πούτιν και... Νετανιάχου να συμμετάσχουν στο «Συμβούλιο Ειρήνης» που θα διοικεί τη Γάζα

Σε οικόπεδο προς εκμετάλλευση επιχειρεί να μετατρέψει τη Γάζα ο Ντόναλντ Τραμπ με το διαβόητο «Συμβούλιο Ειρήνης» που θέλει να αναλάβει τη διοίκηση των Παλαιστινίων

