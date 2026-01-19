Δήμος της Αττικής μοιράζει καυσόξυλα

Ο Δήμος Σπάτων-Αρτέμιδος ενημερώνει τους πολίτες ότι αύριο, Τρίτη 20/01, θα πραγματοποιηθεί δωρεάν διανομή καυσόξυλων, στο πλαίσιο των δράσεων κοινωνικής πολιτικής και αλληλεγγύης που υλοποιεί, σε μια περίοδο όπου το αυξημένο κόστος διαβίωσης και θέρμανσης επιβαρύνει σημαντικά τα νοικοκυριά.

Η συγκεκριμένη πρωτοβουλία εντάσσεται στον σχεδιασμό του Δήμου για την έμπρακτη στήριξη των κατοίκων, αξιοποιώντας κάθε διαθέσιμο μέσο ώστε να περιοριστούν, όσο είναι δυνατόν, οι συνέπειες της ακρίβειας. Η διανομή απευθύνεται σε όλους τους κατοίκους του Δήμου Σπάτων-Αρτέμιδος, με στόχο την ανακούφιση της καθημερινότητας και την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής.

Η διαδικασία

Η διαδικασία, όπως αναφέρει η σχετική ανάρτηση του Δήμου, θα πραγματοποιηθεί από την Υπηρεσία Πρασίνου του Δήμου, η οποία θα μεριμνήσει για την διεξαγωγή της δράσης. Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας, προκειμένου να εξυπηρετηθούν ισότιμα όλοι οι πολίτες.

Ο Δήμος καλεί τους ενδιαφερόμενους να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες των αρμόδιων υπαλλήλων, ώστε η διανομή να ολοκληρωθεί με αποτελεσματικότητα, επιβεβαιώνοντας για ακόμη μία φορά τον κοινωνικό ρόλο της τοπικής αυτοδιοίκησης σε δύσκολους καιρούς.