Η φωτιά στη Χιλή που καίει σε δασική περιοχή έχει κάψει περισσότερα από 23 χιλιόμετρα
Μια τεράστια πυρκαγιά, γνωστή ως Trinitarias, συνεχίζει να μαίνεται ανεξέλεγκτη στην περιοχή Penco της Concepción, στη Χιλή.
Η φωτιά καίει σε περισσότερα από 23 χιλιόμετρα και απειλώντας σοβαρά τις γειτονικές κοινότητες.
Η φωτιά έχει εκτοπίσει 20.000 ανθρώπους
Η πυρκαγιά έχει ήδη αναγκάσει την εκκένωση περισσότερων από 20.000 ανθρώπων και θέτει σε κίνδυνο περίπου 3.000 σπίτια, με τις αρχές να προετοιμάζονται να εκκενώσουν το νοσοκομείο Penco–Lirquén σε περίπτωση επιδείνωσης της κατάστασης.
Οι ισχυροί άνεμοι Puelche και μια δεκαετής μεγάλη ξηρασία έχουν επιταχύνει την πυρκαγιά, επιτρέποντας στις φλόγες να εξαπλωθούν σε εύφλεκτες φυτείες πεύκων και ευκαλύπτων.
VIDEO: Aerial footage shows the extent of the Penco, Chile wildfire, which is reportedly threatening up to 3,000 homes.
Η κατάσταση είναι ιδιαίτερα επικίνδυνη λόγω της εγγύτητας της πυρκαγιάς στο εργοστάσιο φυσικού αερίου Indura, όπου οποιαδήποτε εξάπλωση θα μπορούσε να προκαλέσει μια μεγάλη βιομηχανική καταστροφή.
Οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης συνεχίζουν να μάχονται με το δύσκολο έδαφος και τους μεταβαλλόμενους ανέμους, καθώς πυκνός καπνός και πορτοκαλί ουρανός καλύπτουν την περιοχή, υπογραμμίζοντας τον αυξανόμενο κίνδυνο πυρκαγιάς που συνδέεται με τα ακραία κλιματικά φαινόμενα.
🚨A massive wildfire known as Trinitarias continues to rage out of control in the Penco area of Concepción, Chile, burning across more than 23 kilometers and posing a severe threat to nearby communities. The fire has already forced the evacuation of more than 20,000 people and is… pic.twitter.com/pl0npW1cZ9
Οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης συνεχίζουν να μάχονται με το δύσβατο έδαφος και τους μεταβαλλόμενους ανέμους, καθώς πυκνός καπνός και πορτοκαλί ουρανοί καλύπτουν την περιοχή, αναδεικνύοντας τον αυξανόμενο κίνδυνο δασικών πυρκαγιών που συνδέεται με τα ακραία κλιματικά φαινόμενα.
