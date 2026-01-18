Τσουκαλάς για ανάρτηση Μητσοτάκη: Η αλαζονεία έχει χτυπήσει κόκκινο
Ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς επιτέθηκε στον πρωθυπουργό για μία σειρά θεμάτων που αφορούν στον κατώτατο μισθό, την αγοραστική δύναμη των πολιτών αλλά και τον εμπαιγμό - όπως λέει- των συνταξιούχων
- Τι έδειξε έρευνα για την απώλεια αργυροπελεκάνων στη Μικρή Πρέσπα κατά 60%, λόγω της γρίπης των πτηνών
- Σε υψηλά επίπεδα ο πληθωρισμός τροφίμων στην Ευρωζώνη - Μεγάλες ανατιμήσεις σε κρέας, καφέ, τσάι και κακάο
- Οκτώ άνθρωποι σκοτώθηκαν σε χιονοστιβάδες στις Αυστριακές Άλπεις
- Ο Τραμπ θέλει 1 δισ. δολάρια από κάθε κράτος για να γίνει μέλος στο Συμβούλιο Ειρήνης
Επίθεση κατά του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με φόντο την κυριακάτικη ανάρτησή του, εξαπέλυσε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς σημειώνοντας μεταξύ άλλων ότι «η κυβέρνηση έχει πάρει διαζύγιο από τη λογοδοσία και την ανάληψη ευθυνών».
Όπως ανέφερε ο Κώστας Τσουκαλάς «έχουν περάσει τρεις μέρες και τα κυβερνητικά στελέχη ούτε επιβεβαιώνουν ούτε διαψεύδουν τα δημοσιεύματα και τα εξώδικα της Ένωσης Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας, που αναφέρονται σε σοβαρό περιστατικό απώλειας κάλυψης του κυρίως ραντάρ σε ολόκληρο τον εναέριο χώρο στις 16 Δεκεμβρίου 2021.
Προφανώς σύμφωνα με την πάγια τακτική της, η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας περιμένει να ξεχαστεί το θέμα για να μην αποκαλυφθεί ότι γνώριζε το πρόβλημα αλλά δεν έκανε τίποτα. Θέλει να κρύψει τις ευθύνες για την αδράνεια και τη διαχειριστική ανεπάρκεια της.
Ο Πρωθυπουργός σήμερα στη συνηθισμένη του ανάρτηση ξέχασε το αλαλούμ στον FIR Αθηνών. Όπως πάντα προσπαθεί να περιγράψει μια εικονική πραγματικότητα, που μόνο ο ίδιος βλέπει. Οι πολίτες, όμως, πλέον βλέπουν καθαρά πως η κυβέρνηση του είναι συνώνυμη της αποτυχίας».
Σε άλλο σημείο ο κ. Τσουκαλάς υπογραμμίζει για την εξαγγελία ειδικής σύσκεψης για την ευλογιά, ότι μόνο θυμηδία προκαλεί.
«Η χώρα έχει χάσει μισό εκατομμύριο ζώα και οι κτηνοτρόφοι είναι στα όρια της επιβίωσης λόγω της απόλυτης κατάρρευσης των ελεγκτικών μηχανισμών του κράτους που διοικεί «επιτελικά» εδώ και επτά χρόνια».
«Πότε θα δώσει εξηγήσεις για τον εμπαιγμό των συνταξιούχων»
Ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ δεν παρέλειψε να επιτεθεί στον πρωθυπουργό και για μία σειρά άλλων θεμάτων που αφορούν στον κατώτατο μισθό, την αγοραστική δύναμη των πολιτών αλλά και τον εμπαιγμό – όπως λέει των συνταξιούχων.
- Τσουκαλάς για ανάρτηση Μητσοτάκη: Η αλαζονεία έχει χτυπήσει κόκκινο
- Ε.Ε: Επείγουσα συνεδρίαση μετά τις απειλές Τραμπ για δασμούς σε συμμάχους και φόβοι για διάσπαση του ΝΑΤΟ
- Το Avengers: Doomsday παίζει με λευκή επιταγή – Η Marvel σπάει κάθε ρεκόρ για το πιο «επικίνδυνο» κινηματογραφικό στοίχημα
- Με στόχο την επιστροφή στις νίκες κόντρα στον Μίλωνα ο Ολυμπιακός
- Αργυροπελεκάνοι: Τι έδειξε έρευνα για την απώλειά τους στη Μικρή Πρέσπα κατά 60%, λόγω της γρίπης των πτηνών
- Ελληνικός αθλητισμός εν έτει 2026: Κομμάτια από το ταβάνι σε αγώνα βόλεϊ πέφτουν στα κεφάλια αθλητριών (vid)
- Κανένα περιθώριο για πρόσθετα μέτρα στο αγροτικό από Μητσοτάκη – «Οι παρεμβάσεις έχουν ανακοινωθεί»
- Παπασταύρου: «Με τη συμφωνία για το αμερικανικό φυσικό αέριο υλοποιείται το όραμα της Ελλάδας να καταστεί ενεργειακός κόμβος»
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις