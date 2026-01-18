Τσουκαλάς για ανάρτηση Μητσοτάκη: Η αλαζονεία έχει χτυπήσει κόκκινο

Επίθεση κατά του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με φόντο την κυριακάτικη ανάρτησή του, εξαπέλυσε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς σημειώνοντας μεταξύ άλλων ότι «η κυβέρνηση έχει πάρει διαζύγιο από τη λογοδοσία και την ανάληψη ευθυνών».

Όπως ανέφερε ο Κώστας Τσουκαλάς «έχουν περάσει τρεις μέρες και τα κυβερνητικά στελέχη ούτε επιβεβαιώνουν ούτε διαψεύδουν τα δημοσιεύματα και τα εξώδικα της Ένωσης Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας, που αναφέρονται σε σοβαρό περιστατικό απώλειας κάλυψης του κυρίως ραντάρ σε ολόκληρο τον εναέριο χώρο στις 16 Δεκεμβρίου 2021.

Προφανώς σύμφωνα με την πάγια τακτική της, η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας περιμένει να ξεχαστεί το θέμα για να μην αποκαλυφθεί ότι γνώριζε το πρόβλημα αλλά δεν έκανε τίποτα. Θέλει να κρύψει τις ευθύνες για την αδράνεια και τη διαχειριστική ανεπάρκεια της.

Ο Πρωθυπουργός σήμερα στη συνηθισμένη του ανάρτηση ξέχασε το αλαλούμ στον FIR Αθηνών. Όπως πάντα προσπαθεί να περιγράψει μια εικονική πραγματικότητα, που μόνο ο ίδιος βλέπει. Οι πολίτες, όμως, πλέον βλέπουν καθαρά πως η κυβέρνηση του είναι συνώνυμη της αποτυχίας».

Σε άλλο σημείο ο κ. Τσουκαλάς υπογραμμίζει για την εξαγγελία ειδικής σύσκεψης για την ευλογιά, ότι μόνο θυμηδία προκαλεί.

«Η χώρα έχει χάσει μισό εκατομμύριο ζώα και οι κτηνοτρόφοι είναι στα όρια της επιβίωσης λόγω της απόλυτης κατάρρευσης των ελεγκτικών μηχανισμών του κράτους που διοικεί «επιτελικά» εδώ και επτά χρόνια».

«Πότε θα δώσει εξηγήσεις για τον εμπαιγμό των συνταξιούχων»

Ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ δεν παρέλειψε να επιτεθεί στον πρωθυπουργό και για μία σειρά άλλων θεμάτων που αφορούν στον κατώτατο μισθό, την αγοραστική δύναμη των πολιτών αλλά και τον εμπαιγμό – όπως λέει των συνταξιούχων.