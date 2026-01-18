newspaper
Κρήτη: Άκαρπες οι έρευνες για τον 33χρονο γιατρό Αλέξη Τσικόπουλο – Έψαξαν ακόμη σε εκκλησίες και στάνες
Ελλάδα 18 Ιανουαρίου 2026 | 12:51

Κρήτη: Άκαρπες οι έρευνες για τον 33χρονο γιατρό Αλέξη Τσικόπουλο – Έψαξαν ακόμη σε εκκλησίες και στάνες

Άκαρπες αποδείχθηκαν οι έρευνες για τον εξαφανισμένο 33χρονο γιατρό Αλέξη Τσικόπουλο, οι οποίες πραγματοποιήθηκαν στην περιοχή της Επισκοπής Ρεθύμνου και στις Βρύσσες Αποκορώνου.

Στρες; Δεν θα πάρουμε! 5 κινήσεις που αλλάζουν το παιχνίδι

Στρες; Δεν θα πάρουμε! 5 κινήσεις που αλλάζουν το παιχνίδι

Spotlight

Χωρίς αποτέλεσμα ολοκληρώθηκαν και χθες Σάββατο, οι έρευνες στην περιοχή της Επισκοπής Ρεθύμνου και στις Βρύσσες Αποκορώνου για τον 33χρονο γιατρό, Αλέξη Τσικόπουλο που αγνοείται από τις 7 Δεκεμβρίου.

Χθες δεν ήταν σύμμαχος και ο καιρός. Το κρύο και η βροχή δυσκόλεψαν το έργο των ομάδων και των διασωστών που επιμένουν και προσπαθούν να δώσουν απαντήσεις και να βάλουν ένα τέλος στην αγωνία της οικογένειας.

Σε ανάρτησή της η ομάδα Ομίλου Φίλων Κυνηγών Ακτής Θερμαϊκού αναφέρει:

«Τρείς ημέρες ερευνών κλείνουμε σήμερα για την εξαφάνιση του Αλέξη Τσικόπουλου στην Κρήτη. Δυστυχώς, οι καιρικές συνθήκες δεν ήταν με το μέρος μας καθώς βρέχει και φυσάει όλη μέρα.

Παρόλα αυτά όμως αυτό που μας ξεχωρίζει είναι η υπομονή και επιμονή που δείχνουμε σε κάθε περιστατικό. Έτσι λοιπόν ανοίξαμε πολύ την έρευνα μας, καθώς φτάσαμε μέχρι το Ρέθυμνο από την παλιά επαρχιακή οδό ψάχνοντας ξωκκλήσια, παλιά σπίτια και στάνες, που μπορεί να είχε βρει καταφύγιο ο Αλέξης λόγω βροχής.

Αυτό διήρκησε μέχρι αργά το βράδυ όπου και επιστρέψαμε στην βάση μάς με αρνητικά αποτελέσματα.

Μαζί μας σήμερα και μια παρέα μοτοσικλετιστών από τα Χανιά, με Trial μηχανές σάρωσαν τον ορεινό όγκο που τους υποδείξαμε, σε σημεία που δεν μπορούσαμε να πάμε εμείς και τους ευχαριστούμε ιδιαίτερα.

Οι έρευνες συνεχίζονται και σήμερα».

Business
Σούπερ μάρκετ: Ρεκόρ τζίρου, επενδύσεις 400 εκατ. ευρώ και μεγάλες ανατροπές στον χάρτη του λιανεμπορίου

Σούπερ μάρκετ: Ρεκόρ τζίρου, επενδύσεις 400 εκατ. ευρώ και μεγάλες ανατροπές στον χάρτη του λιανεμπορίου

World
ΕΕ: Ετοιμάζει ισχυρή απάντηση στην απειλή του Τραμπ για νέους δασμούς – Συγκαλεί έκτακτο Συμβούλιο

ΕΕ: Ετοιμάζει ισχυρή απάντηση στην απειλή του Τραμπ για νέους δασμούς – Συγκαλεί έκτακτο Συμβούλιο

Κατασβέστηκε η φωτιά στα Καζάνια στο Πέραμα – Φλόγες 20 μέτρων, «αν δεν κλείναμε σωλήνες θα έφτανε στην Ε.Ο.»
Οργή κατοίκων 18.01.26

Κατασβέστηκε η φωτιά στα Καζάνια στο Πέραμα – Φλόγες 20 μέτρων, «αν δεν κλείναμε σωλήνες θα έφτανε στην Ε.Ο.»

Σε διαρροή καυσίμων πιθανολογείται ότι οφείλεται η φωτιά στα Καζάνια στο Πέραμα - «400 στρέμματα εύφλεκτων εγκαταστάσεων απείλησαν να τινάξουν στον αέρα όλο το Λεκανοπέδιο»,

Σύνταξη
Καιρός: Πέφτει κι άλλο η θερμοκρασία την Κυριακή – Πού θα σημειωθούν βροχές και χιονοπτώσεις
Καιρός 18.01.26

Πέφτει κι άλλο η θερμοκρασία την Κυριακή - Πού θα σημειωθούν βροχές και χιονοπτώσεις

Παγετός κατά τόπους ισχυρός θα σημειωθεί τις πρωινές και τις βραδινές ώρες στα ηπειρωτικά - Πώς θα εξελιχθεί ο καιρός μέχρι και την Πέμπτη, σύμφωνα με την πρόγνωση της ΕΜΥ

Σύνταξη
Φωτιά στα Καζάνια στο Πέραμα: «Κλείστε τα παράθυρα των σπιτιών σας» – Ήχησε το 112 – Yπό μερικό έλεγχο
Κίνδυνος 18.01.26 Upd: 04:35

Φωτιά στα Καζάνια στο Πέραμα: «Κλείστε τα παράθυρα των σπιτιών σας» – Ήχησε το 112 – Yπό μερικό έλεγχο

Χωρίς ρεύμα το Πέραμα και περιοχές του Πειραιά, οι πυροσβέστες δίνουν μάχη με τη φωτιά - Υπό μερικό έλεγχο έχει τεθεί η πυρκαγιά, ενώ υπάρχουν προειδοποιήσεις για την επικινδυνότητα των καπνών

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Μήπως ο σύγχρονος κόσμος φτιάχτηκε με αίμα δούλων και εργατών;
The Killing Age 18.01.26

Μήπως ο σύγχρονος κόσμος φτιάχτηκε με αίμα δούλων και εργατών;

Ο σύγχρονος κόσμος αφηγείται την ιστορία του ως πορεία προόδου. Στο The Killing Age, ο ιστορικός Κλίφτον Κρέις υποστηρίζει ότι η νεωτερικότητα χτίστηκε πάνω στη βία: δουλεία, αποικιοκρατία και πόλεμος ως μηχανισμοί πλούτου

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Οι ευχές της ΠΑΕ Ολυμπιακός στον Ελ Κααμπί ενόψει τελικού: «Καλή επιτυχία» (pic)
Ποδόσφαιρο 18.01.26

Οι ευχές της ΠΑΕ Ολυμπιακός στον Ελ Κααμπί ενόψει τελικού: «Καλή επιτυχία» (pic)

Ευχές για την κατάκτηση του τροπαίου του Κόπα Άφρικα έστειλε ο Ολυμπιακός στον Αγιούμπ Ελ Κααμπί, ο οποίος αναμένεται να αγωνιστεί βασικός στον μεγάλο τελικό της διοργάνωσης ανάμεσα στο Μαρόκο και τη Σενεγάλη το βράδυ της Κυριακής.

Σύνταξη
Έρωτας τέλος: Μέγκαν Φοξ και MGK βάζουν ξανά «τελεία» στην σχέση τους μετά τη γέννηση της κόρης τους
Fizz 18.01.26

Έρωτας τέλος: Μέγκαν Φοξ και MGK βάζουν ξανά «τελεία» στην σχέση τους μετά τη γέννηση της κόρης τους

Παρότι έγιναν πρόσφατα γονείς, η Μέγκαν Φοξ και ο Machine Gun Kelly δεν είναι πια ζευγάρι. Ό,τι υπήρξε ρομαντικά ανάμεσά τους έχει τελειώσει, με προτεραιότητα πλέον το παιδί τους.

Σύνταξη
Σε δύσκολη θέση ο Τόμας Φρανκ στην Τότεναμ
Ποδόσφαιρο 18.01.26

Σε δύσκολη θέση ο Τόμας Φρανκ στην Τότεναμ

Με την πλάτη στον τοίχο βρίσκεται ο Τόμας Φρανκ, καθώς η διοίκηση της Τότεναμ εξετάζει το σενάριο απόλυσής του μετά τη νέα ήττα, αυτή τη φορά από τη Γουέστ Χαμ.

Σύνταξη
Τσουκαλάς για ανάρτηση Μητσοτάκη: Η αλαζονεία έχει χτυπήσει κόκκινο
Πολιτική 18.01.26

Τσουκαλάς για ανάρτηση Μητσοτάκη: Η αλαζονεία έχει χτυπήσει κόκκινο

Ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς επιτέθηκε στον πρωθυπουργό για μία σειρά θεμάτων που αφορούν στον κατώτατο μισθό, την αγοραστική δύναμη των πολιτών αλλά και τον εμπαιγμό - όπως λέει- των συνταξιούχων

Σύνταξη
Ε.Ε: Επείγουσα συνεδρίαση μετά τις απειλές Τραμπ για δασμούς σε συμμάχους και φόβοι για διάσπαση του ΝΑΤΟ 
Κόσμος 18.01.26

Επείγουσα συνεδρίαση στην ΕΕ μετά τις απειλές Τραμπ για δασμούς σε συμμάχους και φόβοι για διάσπαση του ΝΑΤΟ 

Ο Τραμπ ανακοινώνει δασμούς σε ευρωπαϊκές χώρες που αντιτίθενται στην κατάληψη της Γροιλανδίας. Η κίνηση αυτή προκάλεσε την οργή των μακροχρόνιων συμμάχων των ΗΠΑ

Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Το Avengers: Doomsday παίζει με λευκή επιταγή – Η Marvel σπάει κάθε ρεκόρ για το πιο «επικίνδυνο» κινηματογραφικό στοίχημα
Όλα ή τίποτα 18.01.26

Το Avengers: Doomsday παίζει με λευκή επιταγή – Η Marvel σπάει κάθε ρεκόρ για το πιο «επικίνδυνο» κινηματογραφικό στοίχημα

Τι κι αν θέλει 11 μήνες για να κάνει την εμφάνισή του στις σκοτεινές αίθουσες. Το Avengers: Doomsday θεωρείται η πλέον πολυαναμενόμενη υπερπαραγωγή του 2026 - έστω κι αν κανείς δεν τολμά να μιλήσει για το μπάτζετ του.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Με στόχο την επιστροφή στις νίκες κόντρα στον Μίλωνα ο Ολυμπιακός
Βόλεϊ γυναικών 18.01.26

Με στόχο την επιστροφή στις νίκες κόντρα στον Μίλωνα ο Ολυμπιακός

Ο Ολυμπιακός φιλοξενείται από τον Μίλωνα (18/1, 19:00) στο πλαίσιο της 14ης αγωνιστικής της Volley League γυναικών, με τις «ερυθρόλευκες» να θέλουν να επιστρέψουν στα θετικά αποτελέσματα μετά την ήττα στο Champions League.

Σύνταξη
Αργυροπελεκάνοι: Τι έδειξε έρευνα για την απώλειά τους στη Μικρή Πρέσπα κατά 60%, λόγω της γρίπης των πτηνών
Οικολογική καταστροφή 18.01.26

Τι έδειξε έρευνα για την απώλεια αργυροπελεκάνων στη Μικρή Πρέσπα κατά 60%, λόγω της γρίπης των πτηνών

Η επιζωοτία οδήγησε στη χειρότερη καταγεγραμμένη οικολογική καταστροφή για την άγρια ζωή της χώρας, ωστόσο δεν επηρεάστηκαν εξίσου όλες οι αναπαραγωγικές αποικίες

Σύνταξη
Ελληνικός αθλητισμός εν έτει 2026: Κομμάτια από το ταβάνι σε αγώνα βόλεϊ πέφτουν στα κεφάλια αθλητριών (vid)
Άλλα Αθλήματα 18.01.26

Ελληνικός αθλητισμός εν έτει 2026: Κομμάτια από το ταβάνι σε αγώνα βόλεϊ πέφτουν στα κεφάλια αθλητριών (vid)

Σε κίνδυνο τέθηκε η σωματική ακεραιότητα των αθλητριών κατά τη διάρκεια του αγώνα βόλεϊ για το πρωτάθλημα γυναικών ανάμεσα στον Άρη και τον ΑΟ Θήρας, όταν κομμάτια από την οροφή έπεσαν στον αγωνιστικό χώρο.

Σύνταξη
Κανένα περιθώριο για πρόσθετα μέτρα στο αγροτικό από Μητσοτάκη – «Οι παρεμβάσεις έχουν ανακοινωθεί»
Πολιτική Γραμματεία 18.01.26

Κανένα περιθώριο για πρόσθετα μέτρα στο αγροτικό από Μητσοτάκη – «Οι παρεμβάσεις έχουν ανακοινωθεί»

Για μία ακόμη φορά ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κινείται στη λογική «ό,τι δώσαμε δώσαμε» όσο αφορά στο αγροτικό, με αποτέλεσμα η αυριανή συνάντηση με την αντιπροσωπεία των αγροτών που βρισκόταν στα μπλόκα να μην αφήνει για κανένα περιθώριο για πρόσθετα μέτρα

Σύνταξη
«Αυτή η ντροπή δεν ανήκει στις γυναίκες»: Η διττή ζωή μιας επιζήσασας του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου
Culture Live 18.01.26

«Αυτή η ντροπή δεν ανήκει στις γυναίκες»: Η διττή ζωή μιας επιζήσασας του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου

Για δεκαετίες, η μητέρα της Μαρίσα Φοξ μιλούσε μόνο ως ηρωίδα. Στο ντοκιμαντέρ My Underground Mother, η κόρη της αποκαλύπτει τη διπλή ζωή μιας επιζήσασας του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου, ανάμεσα στη βία, τη σιωπή και τον μύθο.

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Η Σάκκαρη έκανε το χτύπημα της χρονιάς και… τρελάθηκε (vids)
Τένις 18.01.26

Η Σάκκαρη έκανε το χτύπημα της χρονιάς και… τρελάθηκε (vids)

Η Μαρία Σάκκαρη ξεκίνησε με το δεξί τις υποχρεώσεις της στο Australian Open και παράλληλα φρόντισε να προσφέρει ήδη έναν από τους καλύτερους πόντους της σεζόν, ενθουσιάζοντας τόσο το κοινό όσο και τον... εαυτό της!

Σύνταξη
Οι ΗΠΑ επέλεξαν τον καπιταλισμό των κανονιοφόρων – Ο κόσμος θα γίνει φτωχότερος και λιγότερο ασφαλής
The Economist 18.01.26

Οι ΗΠΑ επέλεξαν τον καπιταλισμό των κανονιοφόρων – Ο κόσμος θα γίνει φτωχότερος και λιγότερο ασφαλής

Ο Αμερικανός πρόεδρος έχει καταστήσει τις πολυεθνικές εταιρείες εργαλείο για την ενίσχυση της κρατικής εξουσίας. Και με την ισχύ των όπλων, τους ανοίγει δρόμο για «κλειστές» αγορές.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Η διττή στρατηγική των ΗΠΑ πίσω από τις απευθείας συνομιλίες τους με τον υπουργό του Μαδούρο πριν την απαγωγή
Δούρειος Ίππος; 18.01.26

Η διττή στρατηγική των ΗΠΑ πίσω από τις απευθείας συνομιλίες τους με τον υπουργό του Μαδούρο πριν την απαγωγή

O Βενεζουελάνος υπουργός θεωρείται ως ο άνθρωπος-κλειδί για το μέλλον της Βενεζουέλας και τις σχέσεις της χώρας με τις ΗΠΑ του Τραμπ

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Η Euroleague αλλάζει format: Περισσότερες ομάδες, δύο όμιλοι και λιγότερες αγωνιστικές
Euroleague 18.01.26

Η Euroleague αλλάζει format: Περισσότερες ομάδες, δύο όμιλοι και λιγότερες αγωνιστικές

Η Euroleague φαίνεται πως θα μπει σε μια νέα περίοδο, με διαφορετικό format και αυτό μπορεί να συμβεί ακόμη και από την επόμενη σεζόν – Τι αναφέρουν στο εξωτερικό για τις ομάδες και τη δέσμευση στην Ένωση Παικτών.

Σύνταξη
Πληθωρισμός τροφίμων: Σε υψηλά επίπεδα στην Ευρωζώνη – Μεγάλες ανατιμήσεις σε κρέας, καφέ, τσάι και κακάο
Στοιχεία ΕΚΤ 18.01.26

Σε υψηλά επίπεδα ο πληθωρισμός τροφίμων στην Ευρωζώνη - Μεγάλες ανατιμήσεις σε κρέας, καφέ, τσάι και κακάο

Ο πληθωρισμός τροφίμων διατηρείται σε υψηλότερα επίπεδα σε σχέση με την περίοδο πριν τον κορονοϊό, κυρίως λόγω των αυξήσεων στις διεθνείς τιμές ορισμένων προϊόντων, σύμφωνα με μελέτη της ΕΚΤ

Σύνταξη
