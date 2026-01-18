newspaper
Τροχαίο στη Λήμνο: Δίκυκλο κατέληξε στη θάλασσα – Χωρίς τις αισθήσεις του ανασύρθηκε 22χρονος
Αιτωλοακαρνανία: Προθεσμία για να απολογηθεί έλαβε ο καθ’ ομολογίαν δράστης της δολοφονίας
18 Ιανουαρίου 2026

Αιτωλοακαρνανία: Προθεσμία για να απολογηθεί έλαβε ο καθ’ ομολογίαν δράστης της δολοφονίας

Ο δράστης μεταφέρθηκε υπό αστυνομικό κλοιό, ενώ ισχυρές δυνάμεις της ΕΛ.ΑΣ. βρίσκονται και στη Μακρυνεία μετά από την δολοφονία, καθώς οι Αρχές φοβούνται τα αντίποινα.

Πώς ο εγκέφαλος αποφασίζει τι θα φάμε πριν καν το καταλάβουμε;

Πώς ο εγκέφαλος αποφασίζει τι θα φάμε πριν καν το καταλάβουμε;

Προθεσμία για να απολογηθεί, την ερχόμενη Τετάρτη, έλαβε από την Εισαγγελία Μεσολογγίου ο 45χρονος καθ’ ομολογίαν δολοφόνος του 50χρονου κοινοτάρχη του Λιθοβουνίου Αγρινίου.

Ο άνδρας βρέθηκε νεκρός από σφαίρες μέσα στο αυτοκίνητό του, σε αγροτική περιοχή της Μακρυνείας.

Υπό αστυνομικό κλοιό βρίσκεται την ίδια ώρα η ευρύτερη περιοχή, με τις Αρχές να εκφράζουν φόβους για αντίποινα.

Ο 44χρονος που φέρεται να είχε στήσει ενέδρα στο θύμα, στην κατάθεσή του μέχρι τώρα υποστήριξε, ότι τη στιγμή του περιστατικού, είδε το θύμα να τον σημαδεύει μέσα από το αυτοκίνητό του, με αποτέλεσμα να φοβηθεί και να χτυπήσει πρώτος. «Τον πρόλαβα, αν δεν το έκανα εγώ, θα το έκανε εκείνος».

Τι είπε στις Αρχές ο καθ΄ ομολογίαν δράστης

Η αστυνομία ενημερώθηκε για την ερωτική αντιζηλία μεταξύ τους, ενώ όπως προκύπτει από τις μέχρι στιγμής μαρτυρίες, δράστης και θύμα φέρονται να είχαν στο παρελθόν φιλικές σχέσεις.

Ο 44χρονος φέρεται να ομολόγησε ότι υπήρχε ερωτική αντιζηλία με το θύμα. Όπως υποστήριξε, η σύζυγος του θύματος είχε αναπτύξει εξωσυζυγική σχέση με τον ίδιο -είχε φύγει από το σπίτι της μένοντας στην Πάτρα- μέχρι που τελικά αποφάσισε να τα «βρει» ξανά με τον σύζυγό της και να επιστρέψει σε αυτόν.

Πάντως, κάτοικοι της περιοχής περιγράφουν δύο ανθρώπους που διατηρούσαν επί σειρά ετών στενή φιλική, αλλά και επαγγελματική. Ωστόσο, τον τελευταίο χρόνο είχε επέλθει πλήρης ρήξη, με τις φιλονικίες να είναι συχνές.

Ακίνητα
Στεγαστική κρίση: Ποιες παρεμβάσεις σχεδιάζονται – Οι φοροελαφρύνσεις

Στεγαστική κρίση: Ποιες παρεμβάσεις σχεδιάζονται – Οι φοροελαφρύνσεις

