Deterrents: Το νεανικό εναλλακτικό ροκ γκρουπ στο Temple Athina

Οι Deterrents επιστρέφουν για ένα live γεμάτο ένταση την Κυριακή 18 Ιανουαρίου 2026, στη σκηνή του Black Temple, μαζί με opening act τους «Codasicks» στήνοντας μια ξεχωριστή δυναμική βραδιά.

Ποιοι είναι οι Deterrents

Οι Deterrents είναι ένα ανερχόμενο Modern/Alternative Rock συγκρότημα από την Ελλάδα, που σχηματίστηκε το 2021.

Με ένα ποικίλο φάσμα μουσικών επιρροών, κυκλοφόρησαν το πρώτο τους single τον Μάιο του 2023.

Από τότε έχουν εμφανιστεί σε σημαντικά φεστιβάλ και ζωντανές συναυλίες σε όλη την Ελλάδα, μεταξύ των οποίων και στην Τεχνόπολη, ενώ έχουν συνεργαστεί με την ΕΡΤ, εμφανιζόμενοι στην τηλεόραση για την προώθηση του πρώτου τους single, “Hopeless With a Gun”.

Τον Φεβρουάριο του 2024 κυκλοφόρησαν το νέο τους single «Just From Breathing» μαζί με βίντεο κλιπ, σε συνεργασία με την Panik Records.

Τον Σεπτέμβριο του 2024 επιλέχθηκαν για συμμετοχή στο μεγαλύτερο μαθητικό και φοιτητικό φεστιβάλ της χώρας, το Schoolwave Festival, όπου συνεχίζουν να εμφανίζονται μέχρι σήμερα.

Στις 23 Μαΐου 2025 κυκλοφόρησαν το πρώτο τους EP, «Unwiring», με πέντε ολοκαίνουρια τραγούδια που αποτυπώνουν την εξελισσόμενη ταυτότητα και ήχο τους.

Οι Deterrents διεκδίκησαν μια θέση στον εθνικό τελικό της Eurovision 2026.

Οι Codasicks

Οι Ωodasicks είναι μια πενταμελής, νεανική pop/rock μπάντα από την Αθήνα. Με επιρροές από «One Direction», «5 Seconds of Summer», «Maneskin», «Arctic Monkeys» και άλλους καλλιτέχνες της σύγχρονης σκηνής.

Το 2025 κυκλοφόρησαν το πρώτο τους single: «YOUR SONG».

Πληροφορίες

Τemple

Ιάκχου 17, Αθήνα