Μέλπω Ζαρόκωστα: Τι έλεγε στην τελευταία συνέντευξη της από το Γηροκομείο Αθηνών
Η Μέλπω Ζαρόκωστα έφυγε σήμερα από τη ζωή σε ηλικία 93 χρόνων.
- Την τελευταία της πνοή στο νοσοκομείο άφησε 13χρονη λόγω πολυοργανικής ανεπάρκειας
- Πότε πληρώνονται οι συντάξεις Φεβρουαρίου στους δικαιούχους
- Δίωξη για επικίνδυνη οδήγηση ασκήθηκε στη μεθυσμένη οδηγό που πήρε σβάρνα 15 αυτοκίνητα στη Θεσσαλονίκη
- Ταξιδιωτική οδηγία – καμπανάκι της Βρετανίας για τουλάχιστον 18 χώρες – Μεταξύ αυτών και η Κύπρος
Τον Δεκέμβριου του 2024, οι ειδήσεις του ALPHA και η δημοσιογράφος Ρένα Κουβελιώτη συνάντησαν τη σπουδαία ηθοποιό στο Γηροκομείο Αθηνών. Ήταν από τις σπάνιες φορές που η ηθοποιός Μέλπω Ζαρόκωστα είχε μιλήσει για τη ζωή της μέσα στο γηροοκομείο.
Μέλπω Ζαρκόκωστα: «Έχω γευτεί πολύ ωραία πράγματα»
«Αισθάνομαι πολύ συγκινημένη. Έχω γευτεί πολύ ωραία πράγματα, δεν πρέπει να παραπονιέμαι και δεν παραπονιέμαι. Πες μου, πώς μπορείς να ζήσεις ευτυχισμένος, όταν τα παιδιά σου δεν έχουν πετύχει στη ζωή τους;», εξομολογήθηκε πριν περίπου1 χρόνο, η Μέλπω Ζαρόκωστα.
«Ήταν ωραία χρόνια. Είχα ερωτευτεί πολλούς συμπρωταγωνιστές μου, οι τρεις από αυτούς πεθάνανε», παραδέχθηκε με χαμόγελο η ηθοποιός του ελληνικού κινηματογράφου, ενώ έκανε και το κομπλιμέντο της προς τη δημοσιογράφο για το χαμόγελό της.
«Έχεις ένα γλυκό χαμόγελο και αυτό είναι μεγάλο ατού, να το ξέρεις», της είπε χαρακτηριστικά η Μέλπω Ζαρόκωστα.
Τα προβλήματα υγείας πριν φύγει από τη ζωή
Πριν λίγους μήνες ο γιος της, Αλέξανδρος, είχε μιλήσει στην εκπομπή «Buongiorno» του MEGA και είχε πει για τη μητέρα του:
«Μετά την περιπέτεια την καλοκαιρινή και τα προβλήματα στο γαστρεντερικό σύστημα, κυρίως στη χολή, επανήλθε φυσιολογικά. Είναι κουρασμένη, φυσικά, η γυναίκα σε αυτή την ηλικία.
Έχει επιστρέψει στο γηροκομείο και είναι εντάξει…
Είναι μεγάλη γυναίκα, έχει αγκυλώσεις, θέλει φροντίδα. Αναγνωρίζει τα οικεία της πρόσωπα, χαμογελάει αλλά κοιμάται τις περισσότερες ώρες, έχει προβλήματα στο νευρικό σύστημα, έχει ένα επίπεδο άνοιας, δεν περπατάει, έχει φθορά σε όλα τα όργανα, αλλά το γηροκομείο είναι ένας χώρος που της είναι πολύ ευχάριστος. Είναι χαρούμενη γιατί τράβηξε ένα λούκι.
Ταλαιπωρήθηκε και εμείς μαζί της…».
- Γλίτωσε η NASA το τσεκούρι – Η Γερουσία απέρριψε τις περικοπές Τραμπ στην έρευνα
- Μέλπω Ζαρόκωστα: Τι έλεγε στην τελευταία συνέντευξη της από το Γηροκομείο Αθηνών
- Τι σημαίνει στην πράξη να είσαι ο καλύτερος εργοδότης στην Ελλάδα;
- ΣΥΡΙΖΑ: Πλήρης κάλυψη για φασιστικά μπλόκα και φασίζουσες νοοτροπίες από Μαρινάκη σε Γεωργιάδη
- Λόρα: Στο εξωτερικό ψάχνουν την 16χρονη -Το διαβατήριο και η ομοιότητα με την μητέρα της
- Τσουκαλάς: Δεν υπάρχει πολιτική ευθύνη για το αλαλούμ στο Fir Αθηνών; Οι υπουργοί δεν έχουν ευθύνη; Θεατές είναι;
- Τρομακτικό βίντεο από τη Ρωσία: Η στιγμή που σημειώνεται χιονοστιβάδα στο χιονοδρομικό κέντρο Έλμπρους
- Το γκολ της χρονιάς στο πόλο πέτυχε ο Αργυρόπουλος (vid)
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις