ΗΠΑ: Αντιμέτωπος ξανά με σύλληψη ο Παλαιστίνιος ακτιβιστής Μαχμούντ Χαλίλ

Ομοσπονδιακό εφετείο αποφάσισε την Πέμπτη ότι ένας δικαστής δεν είχε δικαιοδοσία να διατάξει την απελευθέρωση του απόφοιτου του Columbia University, Mahmoud Khalil, από την κράτηση μεταναστών, δίνοντας στην κυβέρνηση Τραμπ μια νέα ευκαιρία στις προσπάθειές της να απελάσει τον Παλαιστίνιο ακτιβιστή.

Η απόφαση με ψήφους 2-1 από το συμβούλιο του 3ου Εφετείου των ΗΠΑ με έδρα τη Φιλαδέλφεια ανοίγει τον δρόμο για την εκ νέου σύλληψη του Χαλίλ, καθώς διέταξε την απόρριψη της αγωγής που είχε καταθέσει, με την οποία αμφισβητούσε την αρχική του κράτηση.

Οι δικαστές Thomas Hardiman και Stephanos Bibas, και οι δύο διορισμένοι από Ρεπουμπλικάνους προέδρους, ανέφεραν ότι σύμφωνα με τον Νόμο Μετανάστευσης και Ιθαγένειας, τα αιτήματά του πρέπει να εκδικαστούν μέσω έφεσης σε τελική απόφαση απέλασης από δικαστή μετανάστευσης.

«Το σχέδιο που θέσπισε το Κογκρέσο και διέπει τις διαδικασίες μετανάστευσης παρέχει στον Χαλίλ ένα ουσιαστικό φόρουμ για να εγείρει τους ισχυρισμούς του αργότερα σε μια αίτηση για αναθεώρηση μιας τελικής εντολής απέλασης», έγραψαν σε μια ανυπόγραφη γνωμοδότηση.

«Βαθιά απογοητευτική η απόφαση»

Η δικαστής του περιφερειακού δικαστηρίου των ΗΠΑ, Αριάνα Φρίμαν, διαφώνησε, λέγοντας ότι το Κογκρέσο δεν ήθελε να αποκλείσει ουσιαστική δικαστική αναθεώρηση των ισχυρισμών του Χαλίλ ότι η κράτησή του και η πιθανή εκ νέου κράτησή του παραβιάζουν τα δικαιώματά του στην ελευθερία του λόγου βάσει της Πρώτης Τροποποίησης του Συντάγματος των ΗΠΑ.

«Ο Χαλίλ ισχυρίζεται ότι η κυβέρνηση παραβίασε τα θεμελιώδη συνταγματικά του δικαιώματα», έγραψε ο Φρίμαν, ο οποίος διορίστηκε από τον Δημοκρατικό Πρόεδρο Τζο Μπάιντεν. «Έχει επίσης ισχυριστεί και αποδείξει ανεπανόρθωτες βλάβες κατά τη διάρκεια της κράτησής του».

Ο Χαλίλ σε ανακοίνωσή του δήλωσε ότι η απόφαση είναι «βαθιά απογοητευτική, αλλά δεν κλονίζει την αποφασιστικότητά μας». Οι δικηγόροι του δεσμεύτηκαν να ασκήσουν έφεση κατά της απόφασης, η οποία δεν τίθεται άμεσα σε ισχύ, εμποδίζοντας προς το παρόν την εκ νέου κράτησή του.